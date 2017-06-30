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SK Group SK Telecom South Korea Telecom SK Broadband

SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband


30.06.2017 SK Telecom и Samsung протестировали сквозное 5G-соединение по технологии New Radio

сети 4G LTE. Кроме того, для достижения этой скорости компании использовали полосу пропускной способности до 100 МГц, тогда как максимальная пропускная способность канала для передачи LTE – 20 МГц. «SK Telecom получила все основные технологии, необходимые для коммерциализации 5G с использованием частот 3,5 ГГЦ и 28 ГГЦ, благодаря сотрудничеству с Samsung, – сказал Парк Джин-Хио, старший ви
21.02.2017 Ericsson, Deutsche Telekom и SK Telecom запустили первую межконтинентальную сеть 5G

Ericsson, Deutsche Telekom (DT) и SK Telecom объявили о развертывании межконтинентальной тестовой сети пятого поколения (5G). Как рассказали CNews в компании, сеть на базе платформы 5G компании Ericsson и объединяющей ряд 5G-ре
10.12.2013 МТТ обеспечил LTE-роуминг между МТС и SK Telecom

ждугородной и международной связи, транзитных и интеллектуальных услуг связи, обеспечил LTE-роуминг между российским оператором мобильной связи МТС и телекоммуникационным провайдером Республики Корея SK Telecom. Благодаря сервису IPX, предоставленному МТТ, МТС стал первым российским оператором связи, обеспечившим своим абонентам возможность использования услуг высокоскоростной передачи данн
12.02.2008 Sandisk и SK Telecom запустили новую платформу для мобильного телевидения

Корпорация SanDisk совместно с корейским оператором мобильной связи SK Telecom сообщили о завершении работ по созданию нового решения для мобильного телевидения и персональных видеозаписей (personal video recorder, PVR). Благодаря новым картам памяти SanDisk с

03.12.2007 Южнокорейская SK Telecom покупает долю в Hanarotelecom за $1,18 млрд.

Крупнейший в Южной Корее оператор сотовой связи SK Telecom приобретет долю в 38,9% в южнокорейском провайдере широкополосного доступа в интернет Hanarotelecom за 1,09 трлн. вон ($1,18 млрд.), сообщает РБК. Таким образом, SK Telecom оц
23.05.2007 Корейский сотовый оператор помогает ловить рыбу

она, второе — представляет собой передатчик в форме поплавка, к которому прикручивается леска с крючком. Во время клева необходимая информация передается на мобильный телефон рыбака. В 2004 году SK Telecom корейский оператор впервые предложил другую оригинальную услугу — при помощи ультракоротких волн отталкивать надоедливых насекомых. Впоследствии данный сервис был введен всеми п
12.04.2007 Корейцы решают проблему со связью по-своему

Один из жителей Сеула, Южная Корея, оставив тщетные попытки обратить на себя внимание оператора сотовой связи SK Telecom, решил в конечном итоге въехать на принадлежащем другу автомобиле Mercedes S500 в стеклянный вход офиса компании. По словам 47-летнего мужчины, он приобрел в SK Telecom сотовы
18.09.2006 RealNetworks купит WiderThan

(ringback tones), услуги музыки-по-запросу (music-on-demand) и других мобильных услуг для более 50 операторов беспроводной связи в более 25 странах, включая таких ведущих операторов как южнокорейский SK Telecom, американский Verizon Wireless и индийский Bharti Airtel. За первые шесть месяцев 2006 г. доход WiderThan составил $61.9 млн., что на 39% выше, чем за аналогичный период 2005 г. Чист
21.06.2006 SK Telecom скооперируется с China Unicom

Южно-корейская компания SK Telecom укрепила свои позиции на китайском быстроразвивающемся рынке беспроводной телефонии, заключив стратегическое партнерство с компанией China Unicom. По словам представителей SK Tele
31.05.2006 SK Telecom впервые в мире запускает сеть 3,5G

Крупнейший оператор сотовой связи Южной Кореи SK Telecom объявил о запуске первой в мире сети поколения 3,5G. Используя широкополосную технологию беспроводной связи компании LG-Nortel, SK Telecom первоначально планирует охватить сет
18.05.2006 SK Telecom запустила первую в мире сеть HSDPA

Южнокорейская компания SK Telecom запустила первый в мире полнофункциональный коммерческий сервис HSDPA (High Speed Data Packet Access). Компанией был также анонсирован первый HSDPA-телефон, изготовленный Samsung.

15.03.2004 SK Telecom запустил DBM-спутник

спутника системы цифрового мультимедийного вещания (digital multimedia broadcasting, DMB), обеспечивающей качественную передачу потокового видео и аудио, осуществил корейский оператор мобильной связи SK Telecom совместно с японской корпорацией Mobile Broadcasting Corporation (MBCo). Спутник под названием Hanbyol (вес 1760 кг) был запущен 14 марта с космодрома во Флориде. Он оборудован 40 тр
15.03.2004 Сторожевой робот от SK Telecom будет управляться с мобильника

Южнокорейский оператормобильной связи SK Telecom планирует выпустить на рынок домашнего сторожевого робота с возможностью управления через мобильный телефон. Новая услуга появится в сети уже этой весной. "Сервис домашней сети" пред
20.01.2004 Samsung получил контракт на развертывание 3G-сети SK Telecom

Мобильный оператор SK Telecom заключил контракт с Samsung Electronics на поставку сетевого оборудования следующего поколения для центра обработки данных своей CDMA-сети. В своё время этот оператор, в качестве узл
18.09.2003 Alcatel будет разрабатывать мобильные приложения совместно с SK Telecom

Французский производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel и южнокорейский оператор мобильной связи SK Telecom подписали меморандум о взаимопонимании в области совместной разработки и продажи приложений мобильной связи на мировом рынке. Обе стороны будут разрабатывать и продавать интегрирован
11.08.2003 Число 3G-абонентов SK Telecom превысило 1 млн. человек

Крупнейший в Южной Корее оператор мобильной связи SK Telecom сообщил сегодня, что число обслуживаемых им абонентов сервиса мобильной связи третьего поколения под названием June (скорость передачи данных до 256 кбит/сек) превысило 1 млн. челове
12.05.2003 SK Telecom снижает тарифы и увеличивает доходы

Южнокорейская компания SK Telecom Co. объявила о результатах финансовой деятельности в первом квартале 2003 г. Чистая прибыль компании за первые три месяца года составила 449 млрд. вон ($372,3 млн.), годом ранее этот
26.03.2003 China Unicom и SK Telecom создали совместное предприятие

Компания China Unicom заключила соглашение с южнокорейской компанией SK Telecom о создании совместного предприятия по предоставлению услуг беспроводного доступа в интернет в сетях сотовой связи стандарта CDMA. По условиям соглашения зарегистрированный капитал со
18.02.2003 SK Telecom дешевеет на глазах

Акции ведущего сотового оператора Кореи, SK Telecom, упали за последние две недели почти на 30%, удешевив компанию на $4,2 млрд. Причиной этому стали неудовлетворительные финансовые показатели четвертого квартала и сообщения о проблем
12.02.2003 SK Telecom может отложить запуск 3G-сети

Исполнительный директор ведущего корейского сотового оператора SK Telecom Пьо Мун-су (Pyo Moon-soo) заявил на встрече с инвесторами о том, что компания может перенести сроки запуска своей 3G-сети в зависимости от экономической ситуации. По его словам, у ко
07.02.2003 SK Telecom укрепляет свое лидерство на корейском рынке сотовой связи

Оператор SK Telecom в январе подключил 145 тысяч абонентов, доведя свою клиентскую базу до 17,36 млн. человек. Это 53,6% корейского рынка сотовой связи, на 0,4% больше, чем оператор занимал в начале янв
27.01.2003 У SK Telecom ожидается плохой год

Крупнейший оператор мобильной связи Южной Кореи SK Telecom ожидает ухудшения своего экономического положения в этом году. Все началось с разочаровывающего финансового отчета за четвертый квартал, после которого акции SK упали, а местные и ин
22.01.2003 SK Telecom представил квартальный и годовой финансовые отчеты

Южнокорейский оператор телекоммуникаций SK Telecom Co. представил предварительные годовой и квартальный финансовые отчёты. Квартальный оборот компании составил 2,366 трлн. вон ($1=1173,5 вон), годовой - 8,635 трлн. вон. Чистая кварта
21.01.2003 SK Telecom создал совместное предприятие с China Unicom

Крупнейший оператор сотовой связи Южной Кореи SK Telecom подписал соглашение с китайским China Unicom по созданию в Китае совместного предприятия по предоставлению беспроводного доступа в интернет. SK назвал это "большим шагом на китайский
11.12.2002 SK Telecom изменит подход к продвижению на рынок своей непопулярной 3G-сети

Крупнейший сотовый оператор Кореи SK Telecom решил пересмотреть стратегию продвижения своей 3G-сети CDMA2000 1X EV-DO, открытие которой закончилось провалом. Вместо рассказов о том, как хороша технология EV-DO, компания решила

27.11.2002 В сети SK Telecom 1,5 млн. клиентов используют индивидуальные мелодии звонков другим абонентам

Более полутора миллионов абонентов корейского сотового оператора SK Telecom подписались за первый месяц на услугу "Цветные мелодии", позволяющую звонить на мобильник другого своим собственным звонком. За определенную абонентскую плату абонент может выбрать м
31.10.2002 SK Telecom поделится опытом развития услуг беспроводного доступа в интернет

Южнокорейский оператор мобильной связи SK Telecom ведёт предварительные переговоры с Vodafone и Telefonica по поводу консультирования этих компаний относительно ведения дел в сфере услуг беспроводного подключения к интернету.Свою за
28.08.2002 Правительство Кореи запретило SK Telecom заниматься банковским бизнесом

Попытка корейского оператора SK Telecom заняться бизнесом операций с кредитными карточками закончилась провалом. Правительство страны запретило компании покупку соответствующего подразделения провинциального банка Jeonbuk.
07.06.2002 SK Telecom намерена расширять услуги беспроводной связи для пользователей КПК

Ведущий сотовый оператор Кореи SK Telecom (ей принадлежит 52% рынка мобильной связи в стране), заявил о курсе на расширение беспроводных услуг для пользователей КПК и о помощи провайдерам соответствующего контента. Для этого
22.04.2002 SK Telecom откроет китайское подразделение в июне

Крупнейший корейский оператор мобильной связи SK Telecom сообщил о планах по открытию китайского филиала - SK Telecom China - в июне. Оператор намерен ввести в Китае услугу беспроводного доступа в интернет и заняться продажей ПО. За
11.04.2002 Alcatel поставит SDH-систему корейскому SK Telecom

Во вторник Alcatel объявила о подписании контракта с крупнейшим корейским оператором SK Telecom на поставку своей мультисервисной кросс-коммутационной системы синхронной цифровой иерархии (SDH). Контракт стоимостью несколько сотен миллионов евро позволит оператору создать транс
18.02.2002 SK Telecom ведёт переговоры о приобретении Lycos Korea

Южнокорейский оператор мобильной связи SK Telecom ведёт переговоры с испанской медиа-группой Terra Lycos о приобретении Lycos Korea. Lycos Korea является совместным предприятием Terra Lycos и Mirae Corp., корейского производителя об
29.01.2002 SK Telecom получил лицензию на мобильную связь в Камбодже

Ведущий южнокорейский оператор мобильной связи компания SK Telecom сообщила, что она получила лицензию сроком на 30 лет на монтаж сети связи в Камбодже стоимостью $50 млн. Представитель SK Telecom Чой Янг Мин (Choi Young Min) заявил, что комп
14.01.2002 Правительство Южной Кореи одобрило слияние SK Telecom и Shinsegi Telecom

Министерство информации и телекоммуникаций Южной Кореи одобрило отложенное ранее слияние компаний SK Telecom и Shinsegi Telecom. Новое предприятие будет обслуживать 15 млн. абонентов и получит контроль более чем над половиной рынка мобильной связи страны. Слияние было отложено из-за возраже
09.07.2001 SK Telecom начнет эксплуатацию 3G-сети на год позже намеченного срока

Южнокорейский оператор SK Telecom пополнил растущий список компаний, объявивших о переносе сроков начала эксплуатации мобильной связи 3-го поколения. Десять миллионов потенциальных клиентов SK Telecom смогут в
06.07.2001 SK Telecom и Qualcomm создадут фонд инвестиций в развитие услуг беспроводного доступа в интернет

Ведущий корейский оператор мобильной связи SK Telecom сообщил о заключении договора с американской компанией Qualcomm Inc по созданию фонда в $10 млн., предназначенного для инвестиций в развитие услуг беспроводного доступа в интернет. К
15.06.2001 SK Telecom и Hewlett-Packard создали совместный фонд поддержки исследований и технологических разработок в области беспроводного интернета

08.06.2001 Корейская SK Telecom начала предоставлять услуги по доставке видео- и аудиоинформации на мобильные телефоны пользователей

Крупнейшая в Корее компания-оператор мобильной связи SK Telecom Со. с 1 июня начала предоставлять своим клиентам услуги по доставке видео- и аудиоинформации по их заказам на мобильные телефоны, сообщила Maeil Business Newspaper. Эта услуга доступ
11.03.2001 Корейская SK Telecom создала компанию по развитию мобильной связи 3-го поколения

Корейская телекоммуникационная компания SK Telecom официально объявила о создании компании SK IMT по развитию услуг мобильной связи 3-го поколения cтандарта IMT-2000, сообщила newsbytes.com. На учредительном собрании, прошедшем 5 мар
09.11.2000 Первая сеть cdma2000 1X, разработанная 3COM и Samsung, внедряется в Корее компанией SK Telecom

Первая сеть cdma2000 1X, разработанная компаниями 3COM и Samsung Electronics, внедряется в Корее компанией SK Telecom. Стандартизованная сеть третьего поколения cdma2000 1XRTT предоставляет мобильным абонентам доступ к сервисам передачи данных со скоростью до 144 Кбит/с. Первого октября эту сеть тре

Публикаций - 199, упоминаний - 202

SK Group замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Samsung Electronics 9911 41
LG Electronics 3559 41
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel 307 38
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 29
LG Telecom 46 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10585 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10444 19
Vodafone Group 1368 18
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2972 16
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1509 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5631 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8350 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7592 15
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1350 15
5nine Software 1919 14
AT&T Inc 1663 14
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 277 13
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 12
Qualcomm Technologies 1741 12
Deutsche Telekom 909 10
Lenovo Motorola 3489 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2633 9
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 9
China Mobile 400 9
Apple Inc 11551 9
Verizon Communications - Bell Atlanitic 986 9
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1409 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1756 7
Huawei 3658 6
Google LLC 11308 6
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 6
Intel Corporation 11844 5
ZTE Corporation 733 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1136 4
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 258 4
HP 3Com 677 4
Telia Company - TeliaSonera 1024 4
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 354 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 4
Sony 6477 4
SoftBank Group 250 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 5
Евросеть 1402 4
Visa International 1908 3
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 42 3
SK Group 10 3
Hyundai Motor Company 349 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 276 3
Private Media Group 10 2
Связной ГК 1356 2
НСПК - Национальная система платежных карт 698 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 199 1
Русский стандарт Банк 393 1
X5 Group - Перекрёсток 482 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6732 1
Верный - торговая сеть 267 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Dixis - Диксис 359 1
Beiten Burkhardt 62 1
Finnair - Авиакомпания 34 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 77 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 7 1
Некстер ИК 33 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 54 1
McDonald’s - Макдоналдс 193 1
ВТБ - ВТБ24 661 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6376 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1807 1
Альфа-Банк 1648 1
Walt Disney Company 576 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1377 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 992 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 109 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 877 1
Sony Music Entertainment 158 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 548 1
Альфа-Групп 678 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 84 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10178 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 647 3
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 30 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5028 2
Судебная власть - Judicial power 2195 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 974 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 19 1
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 32 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 374 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1377 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 39 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 50 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 250 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 920 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 671 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 445 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 619 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1280 1
Президент Российской Федерации 3968 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1761 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4640 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6173 18
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2639 2
8K Association - Ассоциация 8K 171 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 154 1
Коммунизм - Коммунистические партии 69 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
4CIO 761 1
Церковь Вечности 11 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 1
Linux Foundation 177 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 105 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 993 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26436 118
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19581 58
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23133 47
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2265 44
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6263 36
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9613 33
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 696 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57565 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22450 23
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7438 21
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13911 21
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2449 21
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13416 17
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 461 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43095 16
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6228 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8961 16
5G - пятое поколение мобильной связи 2005 15
5G NR - 5G New Radio 1917 14
5G SA - 5G Standalone 1908 14
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1951 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13212 14
5G NSA - 5G Non-Standalone 1909 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7847 14
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 1908 14
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10777 12
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5535 10
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12082 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11938 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23284 9
Сеть передачи данных - Data transmission network 3503 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11635 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22453 8
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12064 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7762 8
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1369 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27268 8
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 1601 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6247 7
Gen V - кибератаки пятого поколения 1112 7
Apple iPhone 6 4862 6
Google Android 13252 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 5
Microsoft Windows 2000 8661 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6810 4
Google AdMob Сертификация 42 3
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 229 3
Linux OS 8927 3
Oracle Java - язык программирования 2856 3
Microsoft Windows 14912 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4832 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1603 3
Apple iTunes Store 1063 2
NVision Барьер 587 2
Samsung Electronics TouchWiz 194 2
Myspace - социальная сеть 636 2
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 94 2
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 448 2
Ericsson 5G Radio Dot - Ericsson 5G Core - Ericsson 5G RAN Slicing 5 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 269 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 237 2
Samsung Electronics Bada 186 2
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 253 2
MediaTek Helio А - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 47 2
Canonical - Ubuntu Touch - Linux 26 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 761 2
HP 3Com Carrier Networks 4 2
Microsoft Skype 2006 2
Apple - App Store 2742 2
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 182 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2384 2
Nokia Symbian OS 1397 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 431 2
Apple iOS 7246 2
Intel x86 - архитектура процессора 1713 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 529 2
Mediatek MTK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 45 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 716 1
ZTE Grand 15 1
Житнюк Ася 3 1
Белашева Марина 37 1
Тарасов Сергей 38 1
Ноготкова Елена 25 1
Бойко Анна 19 1
Воробьев Дмитрий 9 1
Гусев Владимир 20 1
Потехина Ирина 16 1
Синчуков Алексей 11 1
Иванов Даниил 8 1
Морошкин Александр 118 1
Швыдкой Михаил 9 1
Bansal Arun - Банзал Арун 6 1
Харламова Ольга 5 1
Колмакова Елена 2 1
Сидоров Василий 52 1
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 1
Болдырев Семен 3 1
Тульский Родион 4 1
Hirschhorn Jason - Хиршхорн Джейсон 3 1
Adderton Peter - Аддертон Питер 1 1
Строфилов Юрий 1 1
Ястржембский Сергей 4 1
Чунихин Павел 4 1
Dayton Sky - Дейтон Скай 1 1
Ravencraft Jeff - Рейвенкрафт Джефф 3 1
Калинин Роман 4 1
Wang Jianzhou- Ванг Цзянжоу 8 1
Parodi Patrick - Пароди Патрик 2 1
Гузовский Денис 46 1
Tommi Juhani Uitto 11 1
Cho Seunghwan - Чоу Сёнгван 2 1
Василенко Александр 87 1
Путин Владимир 2897 1
Кусков Денис 219 1
Брюквин Юрий 295 1
Наумов Виктор 126 1
Айбашева Анна 97 1
Lee Jae-yong- Ли Чже Ен 25 1
Майстренко Игорь 46 1
Южная Корея - Республика 6407 161
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50719 33
Россия - РФ - Российская федерация 130591 32
Япония 13075 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15820 21
Европа 21273 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13797 14
Германия - Федеративная Республика 12337 13
Южная Корея - Сеул 358 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40093 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13080 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15881 9
Америка Северная 3127 8
Корея полуостров - Корейский полуостров 105 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3465 8
Канада 4766 8
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1750 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13602 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6706 6
Азия - Азиатский регион 5225 6
Финляндия - Финляндская Республика 3519 6
Испания - Королевство 3644 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1675 5
Франция - Французская Республика 7661 5
Америка 2062 5
Индия - Bharat 5213 5
Швеция - Королевство 3568 5
Солнце - звезда Солнечной системы 4967 5
Африка - Африканский регион 3354 4
Нидерланды 3379 4
Италия - Итальянская Республика 4251 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 935 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2135 3
Сингапур - Республика 1806 3
Турция - Турецкая республика 2181 3
Филиппины - Республика 548 3
Таиланд - Королевство 743 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2918 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2693 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1050 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46482 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44434 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14965 16
Абонентская база - Абонентская плата 5398 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4213 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21920 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6040 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5815 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7121 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9213 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11959 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16425 9
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 755 7
Английский язык 6323 6
Internet Economy - Интернет-экономика 5619 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4361 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4661 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2287 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3389 5
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 424 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6251 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6380 5
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4994 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25801 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6399 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1718 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4429 4
Аренда 2206 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6897 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6909 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 961 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2667 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10252 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2069 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4988 3
Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат 899 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7346 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4278 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 554 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2238 2
Total Telecom 613 12
Korea Times 129 8
Maeil Business Newspaper 79 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5824 7
FT - Financial Times 1184 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 511 4
Korea Herald 42 3
Dow Jones Business News 88 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 274 3
Nikkei BP - Nikkei Business Publications 30 3
RCR News 107 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11069 2
SlashGear 134 2
AP - Associated Press 1994 2
News Corp 186 2
Newsbytes News Network 379 2
Playboy 51 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 2
Росбалт ИА 60 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
allNetDevices 160 1
Informa - Informa Telecoms & Media 65 1
CNews Северо-Запад 24 1
InformationWeek 241 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
Computer.Tradeshow.Ru 57 1
Сellular News 31 1
CNET Networks - CNET News 1641 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
USA Today 125 1
Cellular News 234 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2680 1
NE Asia Online 313 1
Electronista 166 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Telegraph 192 1
Известия ИД 536 1
DigiTimes - Издание 1305 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 303 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 952 8
IDC - International Data Corporation 4878 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7689 3
Gartner - Гартнер 3502 3
ABI Research 233 3
Strategy Analytics 284 3
Juniper Research 509 2
Infonetics Research 98 2
IHS Infonetics Research 90 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 545 1
IMS Research 31 1
Moody's Investors Service 135 1
Analysys Mason 26 1
Samsung Research 17 1
Frost & Sullivan 199 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 1
Forrester Wave 45 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 308 1
Forrester Research 819 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 110 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 209 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 26 1
Государственный Русский музей 41 1
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CAICT - China Academy of Information and Communications Technology - Китайская академия информационных и коммуникационных технологий 2 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2220 1
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