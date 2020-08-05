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China Unicom China United Network Communications Group China Netcom Group Corporation Limited Чайна Юником Китайская телекоммуникационная компания

China Unicom - China United Network Communications Group - China Netcom Group Corporation Limited - Чайна Юником - Китайская телекоммуникационная компания

СОБЫТИЯ

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05.08.2020 ZTE и China Unicom завершили первую коммерческую верификацию SA в диапазоне 2,1 ГГц в Китае

ZTE Corporation совместно с шаньдунским подразделением China Unicom завершила первую в Китае коммерческую верификацию сквозного решения для автономной архитектуры (SA) на 2,1 ГГц, тем самым заложив прочную основу для будущей коммерциализации 5G на

09.07.2019 Beijing Unicom и Huawei объявили о проведении первого в мире теста iFIT в сети 5G

Beijing Unicom (филиал China Unicom в Пекине) и Huawei объявили об успешном проведении первого в мире теста технолог
18.01.2019 China Unicom и ZTE протестировали прототипа 5G-смартфона в сети 5G

ZTE Corporation объявила о том, что гуандунское подразделение China Unicom и ZTE совершили звонок в сети 5G с использованием прототипа 5G смартфона ZTE в рамках полевых испытаний 5G в городе Шэньчжэнь. В ходе тестирований была завершена верификация различ
06.09.2017 Ericsson и China Unicom запустили в коммерческую эксплуатацию сеть Gigabit LTE в Китае

Ericsson и оператор China Unicom запустили в коммерческую эксплуатацию сеть Gigabit LTE в Китае. Сеть обеспечивает абонентам высокие скорости передачи данных, а оператору – возможность более полного использования

18.08.2016 China Unicom и ZTE подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для совместных инноваций в сфере 5G и IoT

Корпорация ZTE заявила о том, что в офисе компании China Unicom прошла церемония подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве для совместных инноваций в сфере 5G и интернета вещей (IoT). Г-н Шао Гуанлу, заместитель генерального директо
08.07.2016 ZTE и China Unicom совместно продемонстрировали приложение виртуальной реальности на базе 5G MEC

Корпорация ZTE анонсировала на Азиатском мобильном когрессе в Шанхае совместную с China Unicom демонстрацию решения мобильных периферийных вычислений (MEC) на базе архитектуры 5G, а также обозначила влияние, которое мобильные периферийные вычисления будут оказывать на эволюц
10.12.2015 China Mobile и China Unicom расширяют внедрение магистральных IP-маршрутизаторов Alcatel-Lucent

Два крупнейших оператора связи Китая – China Mobile и China Unicom – расширяют внедрение магистральных IP-маршрутизаторов Alcatel-Lucent в своих сетях. Alcatel-Lucent устанавливает универсальные маршрутизаторы 7950 XRS IP Core Router для создания

20.07.2015 Huawei, Shanghai Disney и China Unicom Shanghai подписали первое в мире соглашение о стратегическом сотрудничестве в области 4.5G

Huawei, Shanghai Shendi Group, генеральный агент Disney China, и China Unicom Shanghai подписали первое соглашение о глобальном стратегическом сотрудничестве

26.05.2011 Huawei заключила контракт на обслуживание сети China Unicom в Шанхае

Компания Huawei стала партнером по предоставлению услуг управления сетью (Managed Service) компании Shanghai Unicom, дочернему предприятию China Unicom. Согласно договору, Huawei будет обслуживать более 50% базовых станций Shanghai Unicom, которые покрывают 11 районов Шанхая. Huawei собирается провести плановые профилактические, к
02.03.2011 Китайцы создали новую ОС для защиты от Android и iOS

операционной системы для смартфонов WoPhone, сообщает China.org.cn. Разработка WoPhone, базирующейся на ядре Linux 2.6, началась в 2008 г. Команда разработчиков состояла из 200 человек, а инвестиции China Unicom в проект составили 35 млн юаней (около $5 млн). Также был сформирован фонд для дальнейшего развития платформы в размере 50 млн юаней ($7,6 млн), выделяемых ежегодно. Кроме того, пр
30.03.2010 «Эрикссон» подписал рамочные соглашения с China Mobile и China Unicom на $1,8 млрд

Компании China Mobile и China Unicom подписали рамочные соглашения с компанией «Эрикссон» относительно развития сетей 2G/3G. Обладая потенциальной абонентской базой в 1,3 млрд пользователей, китайские операторы связи

08.08.2008 Celltick запустила новый медиа-сервис для China Unicom

Компания Celltick официально объявила о запуске нового мобильного медиа-сервиса для сети China Unicom. Сервис начинает свою работу в день открытия Олимпийских игр 2008. Разработанный и реализованный как управляемая услуга на базе платформы Celltick LiveScreen Media, новый сервис об
02.06.2008 China Unicom приобретет Netcom: сумма сделки $56,3 млрд

Второй по величине в Китае оператор мобильной связи China Unicom приобретет оператора стационарной связи Netcom путем обмена акций, сообщает РБК. Сделка по поглощению Netcom оценивается в $56,3 млрд. Кроме того, в том же пресс-релизе подтвердили
02.06.2008 China Telecom приобретет беспроводную сеть China Unicom за $14 млрд

По неофициальным данным, китайская телекоммуникационная компания China Telecom и ее материнская госкомпания приобретут сеть множественного доступа с кодовым разделением, принадлежащую China Unicom, за сумму более чем в 100 млрд юаней ($14 млрд), сообщает РБК. Советником China Unicom выступает американская Lehman Brothers, а советником China Telecom - швейцарская UBS.
20.06.2007 Ericsson заключил крупное рамочное соглашение с China Unicom

Компания Ericsson была выбрана оператором China Unicom в качестве партнера по проведению модернизации сетей GSM в шести провинциях Китая, что позволит предоставить абонентам современные услуги по передаче данных. Это рамочное соглашени
30.08.2006 China Netcom приобретает решение Alcatel NGN

Компания Alcatel объявила о том, что Hei Longjiang Netcom, дочерняя структура корпорации China Netcom, решила установить решение Alcatel NGN в китайской провинции Хей-Лонцзян. Это первый в истории China Netcom проект крупномасштабной модернизации сети на уровне провинции. По
24.08.2006 Чистая прибыль China Unicom выросла на 20

Чистая прибыль компании China Unicom, второго по величине оператора мобильной связи в Китае, в 1 полугодии 2006 г. выросла на 20% - до 2,8 млрд. юаней ($351,77 млн.) по сравнению с 2,33 млрд. юаней ($292,72 млн.) за а
21.06.2006 SK Telecom скооперируется с China Unicom

м быстроразвивающемся рынке беспроводной телефонии, заключив стратегическое партнерство с компанией China Unicom. По словам представителей SK Telecom, компания намерена купить конвертируемые об
01.07.2005 Telefonica купила часть China Netcom

Испанская Telefonica приобрела 2,99% акций China Netcom, крупнейшего оператора фиксированной связи в Китае. Сумма сделки - €240 млн. Telefonica и China Netcom будут расширять сотрудничество в плане совместных разработок и приобре
16.12.2004 China Netcom выходит на гонконгский рынок связи

Крупнейший оператор проводной связи Гонконга PCCW планирует продать 20% своих акций китайской компании China Netcom за $844 млн. Источники, близкие к сделке, утверждают, что руководство PCCW хочет завершить сделку в течение нескольких недель. В результате Netcom станет вторым крупным акционером

30.08.2004 China Netcom разворачивает NGN-сеть

Пресс-служба Alcatel объявила о подписании контракта с Jiangsu Netcom, дочерней компанией China Netcom. Контракт предусматривает развертывание сети следующего поколения (Next Generati
06.08.2004 China Unicom начала эксплуатацию GSM/CDMA-телефонов

Второй по величине китайский оператор мобильной связи China Unicom официально начал эксплуатацию в своей сети CDMA/GSM-телефонов. Несколько моделей, выпущенных под брендом World Wind, обеспечивает бесшовный роуминг между сетями разных стандартов.

24.05.2004 Lucent поставит China Unicom оборудование CDMA2000 на $120 млн.

Lucent Technologies подписал ряд контрактов общей стоимостью более $120 млн. на поставку китайскому оператору связи China Unicom оборудования CDMA2000 1X (включая базовые станции и коммутаторы), программного обеспечения и услуг для расширения операторской сети CDMA в четырех провинциях Китая. Как сообщили РБ
29.12.2003 "МегаФон" планирует создать СП в Китае

й связи в стандарте GSM. С китайской стороны соучредителем СП могут стать компании China Mobile или China Unicom. Сроки появления новой компании пока неясны, но в феврале 2004 г. состоится засе
02.10.2003 Сетевые гиганты взялись за сеть China Unicom

Во вторник, 30 сентября, состоялось подписание контракта между корпорациями Siemens и China Unicom. Согласно условиям контракта, Siemens займется расширением GSM-сети в Пекине и трех северных провинциях Китая. Сумма сделки составила $84 млн. Другой крупный игрок рынка телекоммун
29.08.2003 Motorola выпустила 3G-смартфон для "3", Nokia - CDMA-модель для China Unicom

и в других странах. Стоимость телефона с субсидиями оператора в зависимости от тарифного плана составляет £49-£199.  В свою очередь, компания Nokia выпустила специально для сети китайского оператора China Unicom CDMA1X-телефон Nokia 2280. В июне текущего года Nokia получила лицензию на производство CDMA-телефонов в Китае. Модель весит 99 гр., имеет 3 встроенные игры и сменные лицевые панел
21.06.2003 China Unicom: 9,22 млн. CDMA-абонентов в мае

Второй по величине оператор мобильной связи в Китае China Unicom сообщил на днях, что по состоянию на конец мая его база пользователей услуг связи стандарта CDMA составила 9,22 млн. против 8,58 млн. в апреле. Данное заявление вызвало рост акций

10.06.2003 В Китае открываются сети лицензионных интернет-кафе

Как стало известно, в конце мая министерство культуры КНР дало официальное разрешение телекоммуникационной компании ChinaUnicom на открытие первой в стране сети интернет-кафе. В настоящее время на рассмотрении также находятся аналогичные заявки, поданные компаниями ChinaTelecom и ChinaNetcom. В текущем году

18.04.2003 China Unicom владеет мобильниками на сумму $285 млн.

По данным инвентаризации, проведенной в компании China Unicom, на балансе второго по величине китайского оператора мобильной связи в 2002 году находились телефоные аппараты, общая стоимость которых составляет $285 млн. В результате инвентариз
11.04.2003 China Unicom продолжает популяризацию CDMA

Китайский оператор сотовой связи China Unicom объявил о наборе абонентов CDMA с предоплатными тарифными планами. С 10 апреля услуга откроется в шести провинциях страны. Стоимость пользования предоплатным сервисом будет на 20-5
02.04.2003 Чистая прибыль China Unicom составила $585 млн.

Корпорация China Unicom Limited получила по итогам 2002 года 4,57 млрд. юаней ($585 млн.) чистой прибыли
01.04.2003 China Unicom запускает в эксплуатацию сеть CDMA 1X

Корпорация China Unicom, второй по величине в Китае оператор сотовой связи, ради укрепления своих позиций на одном из наиболее перспективных телекоммуникационных рынков мира собирается начать работу в ста
26.03.2003 China Unicom и SK Telecom создали совместное предприятие

Компания China Unicom заключила соглашение с южнокорейской компанией SK Telecom о создании совместного предприятия по предоставлению услуг беспроводного доступа в интернет в сетях сотовой связи стандарт
25.02.2003 China Unicom запустит видеотелефонную сеть

Один из крупнейших китайских операторов сотовой связи компания China Unicom завершила отладку видеотелефонной широкополосной сети. По словам представителя компании, "сеть официально предоставит услуги видеотелефонной связи абонентам в более чем 330 городах
25.02.2003 China Unicom запустит видеотелефонную сеть

Один из крупнейших китайских операторов сотовой связи компания China Unicom завершила отладку видеотелефонной широкополосной сети. По словам представителя компании, "сеть официально предоставит услуги видеотелефонной связи абонентам в более чем 330 городах
21.01.2003 SK Telecom создал совместное предприятие с China Unicom

Крупнейший оператор сотовой связи Южной Кореи SK Telecom подписал соглашение с китайским China Unicom по созданию в Китае совместного предприятия по предоставлению беспроводного доступа в интернет. SK назвал это "большим шагом на китайский беспроводной рынок". Доля участия в СП рас
14.01.2003 China Telecom и China Netcom заключают контракт с Nortel Networks

Две ведущие телекоммуникационные компании КНР - China Telecom и China Netcom - заключили контракт с североамериканской Nortel Networks, крупнейшей мировой корпорацией, занимающейся разработкой и построением телекоммуникационных и IP-оптимизированных сетей.

10.01.2003 China Unicom приобрела мобильные СDMA-телефоны на сумму $30 млн.

Гонконгский оператор мобильной связи China Unicom Ltd. сообщил сегодня, что его родительская компания China United Telecommunicati
10.01.2003 China Unicom планирует в марте провести эксплуатационные испытания 3G-сети стандарта CDMA2000

China United Telecommunications Corp. (China Unicom), второй по объему услуг китайский оператор сотовой связи, планирует в наступившем году провести эксплуатационные испытания 3G-сети стандарта CDMA2000. По сообщению пресс-службы

10.12.2002 China Unicom по просьбе конкурента согласился не снижать цены на услуги мобильной связи

Китайский сотовый CDMA-оператор China Unicom согласился не снижать цены на услуги после жалоб со стороны своего конкурента China Mobile, работающего в стандарте GSM. Вместо этого он пообещал заняться поиском путей повышения п

Публикаций - 336, упоминаний - 390

China Unicom и организации, системы, технологии, персоны:

China Mobile - China Mobile Communications Group - China Mobile System Integration 439 106
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 296 102
Huawei 4703 38
Lenovo Motorola 3570 34
ZTE Corporation 801 27
Qualcomm Technologies 1988 26
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 23
China United Telecom - China United Telecommunications - Great Wall Telecommunications 39 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5821 22
Deutsche Telekom 956 21
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 21
Samsung Electronics 11121 18
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1161 17
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 17
Motorola Inc 1156 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2153 17
Vodafone Group 1412 17
AT&T Inc 1726 17
Siemens AG - Siemens Group 2675 16
Netcom 53 16
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 15
МегаФон 10896 14
Google LLC 12764 13
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1578 13
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 13
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 12
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16010 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9542 11
Cisco Systems 5378 10
Apple Inc 13253 10
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1423 10
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 9
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 8
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1032 8
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 7
Ростелеком 11021 7
LG Electronics 3744 7
Intel Corporation 12859 7
America Movil 55 6
SoftBank Group 286 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2794 5
Bharti Enterprises Group 57 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 4
Merrill Lynch 454 3
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1162 3
Walt Disney Company 648 3
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 40 2
Россети Ленэнерго 1699 2
SK Group 18 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
101Hotels.com 456 2
УБЖД - Улан-Баторская железная дорога 4 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
РЖД - Российские железные дороги 2105 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8976 2
eBay Inc 1642 2
Газпром ПАО 1497 2
Альфа-Банк 1986 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 410 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 503 2
Русский стандарт Банк 510 1
Carrefour 23 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
Ford 437 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Coca-Cola Company 261 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 215 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 197 1
Barclays 122 1
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Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 395 1
UMA - United Music Agency 40 1
Europcar 7 1
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1421 4
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Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6520 73
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
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Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 48 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 100 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
OpenChain 1 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1529 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 411 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 237 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29838 129
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CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 90
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26492 67
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7557 38
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27053 33
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18216 33
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9836 30
5G - пятое поколение мобильной связи 2604 28
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10797 26
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10305 25
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8726 25
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2645 22
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11606 22
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5013 20
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6890 19
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9362 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14089 16
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5935 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10002 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28489 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33791 15
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4528 14
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4589 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6514 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13520 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9653 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13568 13
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 13
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9681 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18465 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24641 10
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 925 10
Стандартизация - Standardization 2350 10
Пропускная способность - Bandwidth 1927 10
Сеть передачи данных - Data transmission network 4052 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23417 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4208 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5423 9
Google Android 15325 14
Microsoft Windows 2000 8678 12
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7677 10
Apple iPhone 6 4860 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5265 8
Linux OS 11622 7
ZTE Axon - ZTE Light - ZTE Skate - ZTE Tureis - ZTE Score - ZTE Tania - ZTE Era - ZTE Star - серия смартфонов и планшетов 93 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Google YouTube - Видеохостинг 3015 5
Oracle Java - язык программирования 3487 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 4
ZTE 5G - ZTE Pre5G - ZTE QCell 18 4
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 4
ТТК - EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2268 4
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система Хоккайдо-Сахалин 12 3
Depositphotos - фотобанк 407 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 261 3
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 97 3
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 3
Apple iOS 8628 3
Mozilla Firefox OS 93 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
HTC One - серия смартфонов 187 2
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 2
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 2
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 55 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 2
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 2
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 2
Nokia Alcatel-Lucent - SoftSwitch 18 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Nokia 7650 63 2
Huawei - HarmonyOS - Harmony OS - HMOS - Harmonica - Hongmeng OS - ранее Kirin OS 206 2
Microsoft Windows 16974 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1026 2
LPDDR - Low Power DDR - Low-Power Double Data Rate - тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 598 2
Wang Jianzhou- Ванг Цзянжоу 8 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 698 3
Кельшев Игорь 5 3
Путин Владимир 3466 3
Кудрявцев Максим 43 2
Брюквин Юрий 300 2
Быков Сергей 34 2
Кочетков Владислав 248 2
Ющенко Александр 29 2
Li Richard - Ли Ричард 16 2
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 2
Солонин Виталий 90 2
Липатов Сергей 34 2
Рыжак Николай 10 2
Матвеев Николай 5 2
Munster Gene - Манстер Джин 60 2
Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 2
Xiaochu Wang - Сяочу Ван 2 2
Parker Jake - Паркер Джек 2 2
Рейман Леонид 1066 2
Залманов Дмитрий 22 1
Романенко Андрей 95 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 69 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Дмитриев Алексей 86 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Котов Виталий 41 1
Гончарук Александр 92 1
Климов Андрей 88 1
Наумов Виктор 126 1
Соломатин Евгений 9 1
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 1
Jacobs Irwin - Джейкобс Ирвин 8 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 176 1
Chengdong Yu - Чэндун Ю 8 1
Zhao Fred - Чжао Фред 1 1
Корчагин Павел 18 1
Songlin Sun - Сунлинь Сунь 1 1
Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 1
Сюй Виктор 30 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19299 300
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 80
Россия - РФ - Российская федерация 167709 57
Европа 25014 43
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1830 42
Китай - Пекин - Beijing 1106 41
Япония 13839 40
Китай - Шанхай 837 37
Южная Корея - Республика 7085 35
Азия - Азиатский регион 5945 31
Индия - Bharat 5897 21
Германия - Федеративная Республика 13281 18
Китай - Тайвань 4283 17
Сингапур - Республика 1959 15
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 15
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3666 14
Швеция - Королевство 3792 12
Финляндия - Финляндская Республика 3704 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14843 11
Китай - Цзянсу 71 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47919 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13852 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 9
Китай - Ляонин 30 8
Великобритания - Лондон 2434 8
Испания - Королевство 3845 8
Малайзия 927 8
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 113 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19693 7
Италия - Итальянская Республика 4517 7
Франция - Французская Республика 8194 7
Бразилия - Федеративная Республика 2529 7
Казахстан - Республика 6088 6
США - Нью-Йорк 3188 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2619 6
Африка - Африканский регион 3647 6
Турция - Турецкая республика 2638 6
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1441 6
Европа Западная 1497 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58223 57
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18313 26
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6092 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21909 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8142 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10952 12
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6726 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27531 11
Логистика сбытовая - Сбыт 2580 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7082 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7568 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34116 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7652 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2851 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1925 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7906 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6848 7
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 779 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3811 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6591 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7516 5
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1880 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8545 5
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2178 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2399 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3152 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2148 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5542 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9146 4
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1287 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6136 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5161 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6784 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4069 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9153 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6606 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6852 4
Total Telecom 613 13
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 12
Computer.Tradeshow.Ru 59 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11585 11
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6121 9
FT - Financial Times 1301 6
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Bloomberg 1640 5
DigiTimes - Издание 1332 4
AP - Associated Press 2008 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 3
Dow Jones Business News 88 3
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1343 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 319 2
Известия ИД 780 2
ComNews - Медиа-бизнес 145 2
China Daily 72 2
GizmoChina 172 2
News Corp - News Corporation 221 2
NE Asia Online 313 2
InterNetNews - InternetNews.com 218 2
Cellular News 234 2
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Maeil Business Newspaper 91 2
EBU - European Broadcasting Union - ЕВС - Европейский вещательный союз 18 2
NYT - The New York Times 1103 2
Engadget - Блог о технологиях 429 2
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The Washington Post 350 1
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Telegraph 203 1
South China Morning Post 95 1
Yonhap News Agency 43 1
Dow Jones - Barron's 26 1
ABC News 52 1
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IDC - International Data Corporation 4998 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 553 3
Internet Stock Report 994 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
Рустелеком ТК 305 2
Synergy Research Group 48 2
Informa - Ovum - Omdia 156 2
S&P 500 565 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Gartner - Dataquest 353 2
In-Stat/MDR 74 2
Juniper Research 131 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 2
ABI Research 236 2
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In-Stat 115 1
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CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 260 3
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CATR - BUPT - Beijing University of Posts and Telecommunications - Пекинский университет почты и телекоммуникаций 6 1
BUU - Beijing Union University - Пекинский Университет Прикладных Наук 1 1
CATR - China Academy of Telecommunication Research - China Academy of Telecommunications Technology - Китайская академия телекоммуникационных исследований 4 1
Austrian Academy of Sciences - Österreichische Akademie der Wissenschaften - Австрийская академия наук 6 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 1
GENI - Global Energy Network Institute - Global Energy Internet Research Institute - Институт глобальных энергетических интернет-исследований 1 1
ТГТУ - Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова - TDTU - Toshkent davlat texnika universiteti 7 1
CUEB - Capital University of Economics and Business - China Capital University 1 1
SIBIS - СибИС - Информационно-исследовательский центр 15 1
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 8
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 2
CeBIT 614 1
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Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
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