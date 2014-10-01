Microsoft MSN

Новый MSN доступен пользователям по всему миру Корпорация Microsoft объявила о доступности с сегодняшнего дня нового MSN более чем 425 млн человек в более чем 50 странах мира. Пользователи Windows и Windows Phone 8.1 также получили доступ к обновленному набору приложений MSN. В число сервисов, к которы

Microsoft представила обновленный информационный портал MSN в России Корпорация Microsoft запустила предварительную версию обновленного информационного портала MSN в России. Как сообщили CNews в Microsoft, новый MSN дает пользователям возможность

Microsoft закрывает ТВ-сервис, за который отдала полмиллиарда Корпорация Microsoft объявила о намерении закрыть с 30 сентября 2013 г. сервис MSN TV, предоставляющий доступ к интернету, электронной почте и фотографиям с экрана телевизо

Запущена новая версия портала MSN.ru Компания Microsoft объявила о запуске новой версии сайта MSN.ru. Портал получил новый дизайн, интеграцию с социальными сетями и эксклюзивный контент от ведущих глянцевых изданий. На сайте размещаются новости от информагентств BBC и РИА «Новости», кот

MSN.ru запустил сервис «MSN Мои желания» MSN.ru, информационно-paзвлекательный портал Microsoft, объявил о запуске нового рекомендательного и покупательского сервиса «MSN Мои желания», созданного совместно с компанией «Центр управления спросом». Сервис доступен бесплатно для всех пользователей по адресу wish.msn.ru На смену концепции Find & Buy (ищи и

MSN.ru будет бесплатно показывать футбол MSN.ru, портал компании Microsoft, объявил о запуске новой видеоплатформы, доступной по адресу video.msn.ru. В дополнение к традиционным новостным и развлекательным видеороликам, любой желающий сможет бесплатно посмотреть прямые трансляции лучших матчей Российской футбольной Премьер-лиги сезон

Microsoft обновила дизайн MSN.com Компания Microsoft объявила о запуске нового дизайна на своем портале MSN.com в США. Новый дизайн был запущен вчера, 9 марта, сообщает АР. Microsoft надеется, что

Microsoft закрыла сервис MSN Juku после обвинений в плагиате Компания Microsoft временно закрыла свой китайский сервис микроблогов MSN Juku после обвинений от стратапа Plurk в плагиате. Представители Plurk заявили, что новый проект софтверного гиганта практически полностью копирует внешний вид их сервиса, предоставив и скр

MSN получит доступ к музыке на MySpace телям портала. Об этом сообщает издание All Things D со ссылкой на осведомленные источники в обеих компаниях. Следует отметить, что сейчас у Microsoft уже есть и свой собственный музыкальный сервис - MSN Music, который, однако, не пользуется большой популярностью.

ЖЖ скрестили с MSN о ПО и онлайн-сервисов Microsoft в России, назвала совместный проект с «Суп» пилотным. «Мы в первый раз делаем такую глубокую интеграцию Windows Live Messenger в России», - заявила она. Интегрировать MSN в другие российские социальные сети и ресурсы пока не планируется, добавила Левочкина. Как отметил Даррен Хьюстон (Darren Huston), вице-президент направления потребительского программного о

Microsoft ворвется в тройку Рунета старыми методами Три области интернет-бизнеса, в которых Microsoft считает себя «очень сильной», — это портал MSN, коммуникационные сервисы Windows Live и поиск Live Search, рассказал в беседе с корреспондентом CNews Брайан Холл, генеральный менеджер Microsoft Windows Live. Именно с их помощью софтверн

MSN потеряет вице-президента Джоанна Бредфорд (Joanne Bradford), корпоративный вице-президент и директор по отношениям с прессой MSN, покидает свой пост в этой компании. По словам представителей Microsoft, Бредфорд переходит в рекламный стартап Spot Runner, где будет работать исполнительным вице-президентом по маркетинго

AOL Finance обогнал по популярности Yahoo Finance и MSN Money Согласно новому отчету компании Comscore, по данным за декабрь 2007 г. финансовый поисковый сервис компании AOL - AOL Finance - опередил по популярности аналогичные сервисы Yahoo Finance и MSN Money, которые ранее являлись лидерами среди сайтов финансовой направленности. Количество уникальных пользователей AOL Finance в декабре 2007 г. составило 13,5 млн., что на 1,7 млн. превыша

MSN открывает сервис «MSN Видео» в Рунете Компания Microsoft объявила о запуске на портале «MSN Россия» раздела «MSN Видео», в котором доступно профессиональное видео по запросу и сервис загрузки любительских роликов. Сервис бесплатный для пользователей и включает в себя видео

Microsoft начала размещать рекламу на MSN Mobile Компания Microsoft вчера, 10 декабря, начала размещать рекламные объявления на мобильном портале MSN в США. По словам представителей Microsoft, первыми свою рекламу на этом мобильном портале разместили компании Bank of America, Paramount Pictures и Jaguar. Продажу мобильной рекламы Microso

MSN Video заработал на русском языке Сервис компании Microsoft - MSN Video - теперь доступен на русском языке. Для того, чтобы открыть локализованную версию сайта, достаточно набрать в адресной строке браузера http://video.msn.com/video.aspx?mkt=ru-ru. Запустить русифицированный MSN Video Microsoft обещал еще за месяц до старта - 7 ноября, в рамках представления детализированной стратегии экспансии компании в Рун

Microsoft: закрыты уязвимости в Microsoft Agent, MSN Messenger и Visual Studio ник, 11 сентября 2007 г., Microsoft выпустила очередное ежемесячное обновление безопасности. Устранены четыре уязвимости: одна «критическая» — в ActiveX-компоненте Microsoft Agent, и три «важных» — в MSN Messenger/Windows Live Messenger, Crystal Reports для Visual Studio и Windows Services для UNIX. Три уязвимости, кроме Windows Services для UNIX, позволяют удаленному атакующему выполнить в

Поисковик Google увеличивает отрыв от Yahoo! и MSN Google — Yahoo! — выросла на 0,03% за месяц и составила 3,17%. По сравнению с показателями за август 2006 г. Yahoo! потеряла 1,34% рынка поисковых сервисов. На третьем месте в рейтинге расположилась MSN, доля которой составила 2,33% (падение на 0,15% по сравнению с предыдущим месяцем), а за ней идут Orange и Free с 1,82% и 0,69% соответственно.

Китай: MSN и Yahoo! займутся цензурой блогов м Китая, согласно которому они будут полностью контролировать содержание блогов китайских пользователей, удаляя все сообщения, так или иначе подпадающие под цензуру властей страны, сообщает АР. Также MSN и Yahoo! согласились подписать указ, изданный государственной организацией «Интернет-общество Китая», в соответствии с которым все пользователи блогов теперь должны указывать при регистраци

Webalta сумела победить Yahoo! и MSN обрела 0,1% - с 0,1 до 0,2%. Search.mail.ru, поисковик картинок от Google, Nigma и Aport не изменили своих долей и пока что остановились на отметках в 6,8%, 0,5%, 0,4% и 0,3% соответственно. Yahoo! и MSN заняли в Рунете 11 и 12 места соответственно - 0,2% на каждого, причем MSN потерял по сравнению с предыдущим месяцем 0,3%. Интересно, что в июне 2007 г. ряд из 12 поисковиков выгляде

MSN и Microsoft Live награждают пользователей за каждый поисковый запрос Доля поисковых сервисов Microsoft MSN и Microsoft Live от общего интернет-рынка в США выросла с 8,4% в мае до 13,2% в июне теку

Рекорд онлайновых трансляций MSN: 10 млн потоков жении нового рекорда по величине cетевой аудитории в субботу, 7-го июля, сообщает Reuters. Портал Microsoft доставил более 10 млн потоков во время проведения акции Live Earth. Кроме того, руководство MSN также заявило о наибольшем в истории Сети количестве одновременных просмотров своего концерта, не назвав конкретных чисел. Под покровительством защитника окружающей среды и бывшего вице-пре

Microsoft начала экспансию в Рунете ии, Англии и Франции. И он для нас весьма важен», — отметил Джефф Саттон, генеральный директор сети MSN корпорации Microsoft в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. Российский портал MS

Microsoft начинает экспансию на Рунет: российский MSN Microsoft Russia запустила российскую версию портала MSN. Ресурс представляет собой интегрированный источник контента различного типа: от новостей до прогноза погоды. Ранее по этому же адресу был размещен промо-сайт Windows Live Messenger. Подроб

Microsoft запускает мобильную версию MSN В воскресенье, 17-го июня, Microsoft запустила обновленную версию портала MSN, который был оптимизирован для мобильных телефонов, сообщает Reuters. «Мы уверены, что на

Sitemaps: Google, Yahoo!, MSN теперь «заодно» Тройка крупнейших поисковых систем, Google, Yahoo и MSN, заявила о поддержке единого открытого протокола Sitemaps, позволяющего веб-мастеру подать карту сайта в индексную базу, и унифицированного способа обозначения местонахождения карты для инд

Microsoft купила Msn.ru за $1 млн Доменное имя Msn.ru, зарегистрированное около 8 лет назад (база данных WhoIs указывает дату 2000.03.17), 3 апреля 2007 года было выкуплено российским отделением Microsoft. До последнего времени хозяином дом

Домен MSN.RU выкуплен за $1 млн Доменное имя MSN.Ru было зарегистрировано около восьми лет назад. Владельцем домена на момент продажи был производитель программного обеспечения ООО «МСН.Ру». 3 апреля домен перешел в собственность российск

MSN Soapbox закрылся на пару месяцев Microsoft объявила о закрытии своего сервиса видеороликов MSN Soapbox на 30–60 дней для регистрации новых членов. Компания намерена установить на ресурсе технологию защиты от загрузки пиратских материалов, Audible Magic — такую же, какую соб

Телеканал CNBC ушёл от MSN на собственный сайт Телеканал финансовых новостей CNBC заявил об уходе с финансового веб-сервиса Microsoft, MSN Money, и открытии собственного веб-сайта с акцентом на видео. CNBC начинал своё присутств

Мобильный MSN – теперь бесплатно Французский виртуальный оператор Ten, основанный Жаном-Луи Констанза, бывшим директором Tele2 France, предлагает бесплатный Windows Live Messenger для мобильных телефонов. Раньше Ten предлагал услугу MSN за 5 евро в месяц. Теперь эта услуга бесплатна как для новых, так и для старых абонентов. В октябре 2005 года Bouygues Telecom первым ввел услугу MSN для мобильных телефонов во Франц

MSN Music будет заменён на Zune Store Накануне выпуска портативного цифрового плеера Zune, Microsoft объявила об изменении ресурса MSN Music. Он станет музыкальным сервисом Zune Store, где будет размещаться коллекция музыки, представленная сервисом Rhapsody от RealNetworks. Плеер и сервис официально откроются 14 ноября. В

MSN и Yahoo интегрировались, образовав крупнейшую IM-сеть С четверга интернет-пейджеры Microsoft и Yahoo, MSN Messenger и Yahoo! Messenger, открыли межсетевой обмен сообщениями для 350 млн пользователей обеих систем. Теперь это крупнейшая сеть мгновенного обмена сообщениями в мире. Подготовка к объ

Google - самый популярный поисковый портал в апреле В апреле пользователи США сделали через Google 43,1% всех поисковых запросов. На втором месте - Yahoo с 28%, на третьем - MSN с 12,9%. Данные, приведенные компанией Comscore Networks, перекликаются с недавними исследованиями других аналитиков – HitWise и Nielsen/NetRatings, говорит аналитик Forrester Research Шарл

Microsoft посадила фишера т Айова, был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения за выманивание реквизитов у пользователей MSN и возмещению ущерба. В декабре Харрис был признан виновным в мошенничестве и мошенничеств

Microsoft выпустила бета-версию Windows Live Messenger Microsoft продолжила преобразование MSN (Microsoft Network) в пакет софтверных сервисов Windows Live. Компания выпустила тестовую

Microsoft привезла в Россию свою "аську" «Майкрософт Рус» объявила сегодня о начале работы в структуре компании подразделения MSN, занимающегося разработкой и продвижением интернет-сервисов. Это произошло всего через неделю после того, как конкурент Microsoft — Google — объявил об открытии в Москве собственн

В "Майкрософт Рус" появилось подразделение MSN «Майкрософт Рус» объявила о начале работы в структуре компании подразделения MSN, занимающегося разработкой и продвижением интернет-сервисов. Менеджером по развитию бизнеса MSN назначен Всеволод Леонов. В сферу его ответственности будут входить разработка и реали

MSN переманивает "телефонных" пользователей AOL низкими ценами Интернет-провайдер от Microsoft — MSN — снизил цены на коммутируемый доступ к интернету на $4, до $17,95 в месяц. Возможно, этот шаг переманит пользователей AOL, которых крупнейший провайдер коммутируемого доступа пытается