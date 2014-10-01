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Microsoft MSN Microsoft Network

СОБЫТИЯ

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01.10.2014 Новый MSN доступен пользователям по всему миру

Корпорация Microsoft объявила о доступности с сегодняшнего дня нового MSN более чем 425 млн человек в более чем 50 странах мира. Пользователи Windows и Windows Phone 8.1 также получили доступ к обновленному набору приложений MSN. В число сервисов, к которы
08.09.2014 Microsoft представила обновленный информационный портал MSN в России

Корпорация Microsoft запустила предварительную версию обновленного информационного портала MSN в России. Как сообщили CNews в Microsoft, новый MSN дает пользователям возможность
08.07.2013 Microsoft закрывает ТВ-сервис, за который отдала полмиллиарда

Корпорация Microsoft объявила о намерении закрыть с 30 сентября 2013 г. сервис MSN TV, предоставляющий доступ к интернету, электронной почте и фотографиям с экрана телевизо
17.02.2011 Запущена новая версия портала MSN.ru

Компания Microsoft объявила о запуске новой версии сайта MSN.ru. Портал получил новый дизайн, интеграцию с социальными сетями и эксклюзивный контент от ведущих глянцевых изданий. На сайте размещаются новости от информагентств BBC и РИА «Новости», кот
20.04.2010 MSN.ru запустил сервис «MSN Мои желания»

MSN.ru, информационно-paзвлекательный портал Microsoft, объявил о запуске нового рекомендательного и покупательского сервиса «MSN Мои желания», созданного совместно с компанией «Центр управления спросом». Сервис доступен бесплатно для всех пользователей по адресу wish.msn.ru На смену концепции Find & Buy (ищи и
12.04.2010 MSN.ru будет бесплатно показывать футбол

MSN.ru, портал компании Microsoft, объявил о запуске новой видеоплатформы, доступной по адресу video.msn.ru. В дополнение к традиционным новостным и развлекательным видеороликам, любой желающий сможет бесплатно посмотреть прямые трансляции лучших матчей Российской футбольной Премьер-лиги сезон
10.03.2010 Microsoft обновила дизайн MSN.com

Компания Microsoft объявила о запуске нового дизайна на своем портале MSN.com в США. Новый дизайн был запущен вчера, 9 марта, сообщает АР. Microsoft надеется, что

16.12.2009 Microsoft закрыла сервис MSN Juku после обвинений в плагиате

Компания Microsoft временно закрыла свой китайский сервис микроблогов MSN Juku после обвинений от стратапа Plurk в плагиате. Представители Plurk заявили, что новый проект софтверного гиганта практически полностью копирует внешний вид их сервиса, предоставив и скр
28.10.2009 MSN получит доступ к музыке на MySpace

телям портала. Об этом сообщает издание All Things D со ссылкой на осведомленные источники в обеих компаниях. Следует отметить, что сейчас у Microsoft уже есть и свой собственный музыкальный сервис - MSN Music, который, однако, не пользуется большой популярностью.
02.06.2009 ЖЖ скрестили с MSN

о ПО и онлайн-сервисов Microsoft в России, назвала совместный проект с «Суп» пилотным. «Мы в первый раз делаем такую глубокую интеграцию Windows Live Messenger в России», - заявила она. Интегрировать MSN в другие российские социальные сети и ресурсы пока не планируется, добавила Левочкина. Как отметил Даррен Хьюстон (Darren Huston), вице-президент направления потребительского программного о
31.03.2008 Microsoft ворвется в тройку Рунета старыми методами

Три области интернет-бизнеса, в которых Microsoft считает себя «очень сильной», — это портал MSN, коммуникационные сервисы Windows Live и поиск Live Search, рассказал в беседе с корреспондентом CNews Брайан Холл, генеральный менеджер Microsoft Windows Live. Именно с их помощью софтверн
14.03.2008 MSN потеряет вице-президента

Джоанна Бредфорд (Joanne Bradford), корпоративный вице-президент и директор по отношениям с прессой MSN, покидает свой пост в этой компании. По словам представителей Microsoft, Бредфорд переходит в рекламный стартап Spot Runner, где будет работать исполнительным вице-президентом по маркетинго
16.01.2008 AOL Finance обогнал по популярности Yahoo Finance и MSN Money

Согласно новому отчету компании Comscore, по данным за декабрь 2007 г. финансовый поисковый сервис компании AOL - AOL Finance - опередил по популярности аналогичные сервисы Yahoo Finance и MSN Money, которые ранее являлись лидерами среди сайтов финансовой направленности. Количество уникальных пользователей AOL Finance в декабре 2007 г. составило 13,5 млн., что на 1,7 млн. превыша
11.12.2007 MSN открывает сервис «MSN Видео» в Рунете

Компания Microsoft объявила о запуске на портале «MSN Россия» раздела «MSN Видео», в котором доступно профессиональное видео по запросу и сервис загрузки любительских роликов. Сервис бесплатный для пользователей и включает в себя видео

11.12.2007 Microsoft начала размещать рекламу на MSN Mobile

Компания Microsoft вчера, 10 декабря, начала размещать рекламные объявления на мобильном портале MSN в США. По словам представителей Microsoft, первыми свою рекламу на этом мобильном портале разместили компании Bank of America, Paramount Pictures и Jaguar. Продажу мобильной рекламы Microso
08.12.2007 MSN Video заработал на русском языке

Сервис компании Microsoft - MSN Video - теперь доступен на русском языке. Для того, чтобы открыть локализованную версию сайта, достаточно набрать в адресной строке браузера http://video.msn.com/video.aspx?mkt=ru-ru. Запустить русифицированный MSN Video Microsoft обещал еще за месяц до старта - 7 ноября, в рамках представления детализированной стратегии экспансии компании в Рун
12.09.2007 Microsoft: закрыты уязвимости в Microsoft Agent, MSN Messenger и Visual Studio

ник, 11 сентября 2007 г., Microsoft выпустила очередное ежемесячное обновление безопасности. Устранены четыре уязвимости: одна «критическая» — в ActiveX-компоненте Microsoft Agent, и три «важных» — в MSN Messenger/Windows Live Messenger, Crystal Reports для Visual Studio и Windows Services для UNIX. Три уязвимости, кроме Windows Services для UNIX, позволяют удаленному атакующему выполнить в
10.09.2007 Поисковик Google увеличивает отрыв от Yahoo! и MSN

Google — Yahoo! — выросла на 0,03% за месяц и составила 3,17%. По сравнению с показателями за август 2006 г. Yahoo! потеряла 1,34% рынка поисковых сервисов. На третьем месте в рейтинге расположилась MSN, доля которой составила 2,33% (падение на 0,15% по сравнению с предыдущим месяцем), а за ней идут Orange и Free с 1,82% и 0,69% соответственно.
24.08.2007 Китай: MSN и Yahoo! займутся цензурой блогов

м Китая, согласно которому они будут полностью контролировать содержание блогов китайских пользователей, удаляя все сообщения, так или иначе подпадающие под цензуру властей страны, сообщает АР. Также MSN и Yahoo! согласились подписать указ, изданный государственной организацией «Интернет-общество Китая», в соответствии с которым все пользователи блогов теперь должны указывать при регистраци
01.08.2007 Webalta сумела победить Yahoo! и MSN

обрела 0,1% - с 0,1 до 0,2%. Search.mail.ru, поисковик картинок от Google, Nigma и Aport не изменили своих долей и пока что остановились на отметках в 6,8%, 0,5%, 0,4% и 0,3% соответственно. Yahoo! и MSN заняли в Рунете 11 и 12 места соответственно - 0,2% на каждого, причем MSN потерял по сравнению с предыдущим месяцем 0,3%. Интересно, что в июне 2007 г. ряд из 12 поисковиков выгляде
11.07.2007 MSN и Microsoft Live награждают пользователей за каждый поисковый запрос

Доля поисковых сервисов Microsoft MSN и Microsoft Live от общего интернет-рынка в США выросла с 8,4% в мае до 13,2% в июне теку
09.07.2007 Рекорд онлайновых трансляций MSN: 10 млн потоков

жении нового рекорда по величине cетевой аудитории в субботу, 7-го июля, сообщает Reuters. Портал Microsoft доставил более 10 млн потоков во время проведения акции Live Earth. Кроме того, руководство MSN также заявило о наибольшем в истории Сети количестве одновременных просмотров своего концерта, не назвав конкретных чисел. Под покровительством защитника окружающей среды и бывшего вице-пре
29.06.2007 Microsoft начала экспансию в Рунете

ии, Англии и Франции. И он для нас весьма важен», — отметил Джефф Саттон, генеральный директор сети MSN корпорации Microsoft в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. Российский портал MS
28.06.2007 Microsoft начинает экспансию на Рунет: российский MSN

Microsoft Russia запустила российскую версию портала MSN. Ресурс представляет собой интегрированный источник контента различного типа: от новостей до прогноза погоды. Ранее по этому же адресу был размещен промо-сайт Windows Live Messenger. Подроб
18.06.2007 Microsoft запускает мобильную версию MSN

В воскресенье, 17-го июня, Microsoft запустила обновленную версию портала MSN, который был оптимизирован для мобильных телефонов, сообщает Reuters. «Мы уверены, что на
13.04.2007 Sitemaps: Google, Yahoo!, MSN теперь «заодно»

Тройка крупнейших поисковых систем, Google, Yahoo и MSN, заявила о поддержке единого открытого протокола Sitemaps, позволяющего веб-мастеру подать карту сайта в индексную базу, и унифицированного способа обозначения местонахождения карты для инд
10.04.2007 Microsoft купила Msn.ru за $1 млн

Доменное имя Msn.ru, зарегистрированное около 8 лет назад (база данных WhoIs указывает дату 2000.03.17), 3 апреля 2007 года было выкуплено российским отделением Microsoft. До последнего времени хозяином дом
10.04.2007 Домен MSN.RU выкуплен за $1 млн

Доменное имя MSN.Ru было зарегистрировано около восьми лет назад. Владельцем домена на момент продажи был производитель программного обеспечения ООО «МСН.Ру». 3 апреля домен перешел в собственность российск
26.03.2007 MSN Soapbox закрылся на пару месяцев

Microsoft объявила о закрытии своего сервиса видеороликов MSN Soapbox на 30–60 дней для регистрации новых членов. Компания намерена установить на ресурсе технологию защиты от загрузки пиратских материалов, Audible Magic — такую же, какую соб
04.12.2006 Телеканал CNBC ушёл от MSN на собственный сайт

Телеканал финансовых новостей CNBC заявил об уходе с финансового веб-сервиса Microsoft, MSN Money, и открытии собственного веб-сайта с акцентом на видео. CNBC начинал своё присутств
09.11.2006 Мобильный MSN – теперь бесплатно

Французский виртуальный оператор Ten, основанный Жаном-Луи Констанза, бывшим директором Tele2 France, предлагает бесплатный Windows Live Messenger для мобильных телефонов. Раньше Ten предлагал услугу MSN за 5 евро в месяц. Теперь эта услуга бесплатна как для новых, так и для старых абонентов. В октябре 2005 года Bouygues Telecom первым ввел услугу MSN для мобильных телефонов во Франц
07.11.2006 MSN Music будет заменён на Zune Store

Накануне выпуска портативного цифрового плеера Zune, Microsoft объявила об изменении ресурса MSN Music. Он станет музыкальным сервисом Zune Store, где будет размещаться коллекция музыки, представленная сервисом Rhapsody от RealNetworks. Плеер и сервис официально откроются 14 ноября. В

29.09.2006 MSN и Yahoo интегрировались, образовав крупнейшую IM-сеть

С четверга интернет-пейджеры Microsoft и Yahoo, MSN Messenger и Yahoo! Messenger, открыли межсетевой обмен сообщениями для 350 млн пользователей обеих систем. Теперь это крупнейшая сеть мгновенного обмена сообщениями в мире. Подготовка к объ
23.05.2006 Google - самый популярный поисковый портал в апреле

В апреле пользователи США сделали через Google 43,1% всех поисковых запросов. На втором месте - Yahoo с 28%, на третьем - MSN с 12,9%. Данные, приведенные компанией Comscore Networks, перекликаются с недавними исследованиями других аналитиков – HitWise и Nielsen/NetRatings, говорит аналитик Forrester Research Шарл
22.05.2006 Microsoft посадила фишера

т Айова, был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения за выманивание реквизитов у  пользователей MSN и возмещению ущерба. В декабре Харрис был признан виновным в мошенничестве и мошенничеств
12.05.2006 Microsoft выпустила бета-версию Windows Live Messenger

Microsoft продолжила преобразование MSN (Microsoft Network) в пакет софтверных сервисов Windows Live. Компания выпустила тестовую
17.04.2006 Microsoft привезла в Россию свою "аську"

«Майкрософт Рус» объявила сегодня о начале работы в структуре компании подразделения MSN, занимающегося разработкой и продвижением интернет-сервисов. Это произошло всего через неделю после того, как конкурент Microsoft — Google — объявил об открытии в Москве собственн
17.04.2006 В "Майкрософт Рус" появилось подразделение MSN

«Майкрософт Рус» объявила о начале работы в структуре компании подразделения MSN, занимающегося разработкой и продвижением интернет-сервисов. Менеджером по развитию бизнеса MSN назначен Всеволод Леонов. В сферу его ответственности будут входить разработка и реали
30.03.2006 MSN переманивает "телефонных" пользователей AOL низкими ценами

Интернет-провайдер от Microsoft — MSN — снизил цены на коммутируемый доступ к интернету на $4, до $17,95 в месяц. Возможно, этот шаг переманит пользователей AOL, которых крупнейший провайдер коммутируемого доступа пытается
22.03.2006 Hutchison предоставит 3G-абонентам доступ к MSN

Гонконгский телекоммуникационный конгломерат Hutchison Whampoa предоставит своим абонентам сотовой связи 3-го поколения доступ к сервисам Microsoft: интернет-пейджеру, порталу MSN и почтовой службе Hotmail. Доступ будет открыт для более чем 5 млн. абонентов 3G в Великобритании (бренд "3", в Ирландии, Швеции, Дании, Австрии, Австралии и  Гонконге. В анонсе сказано так

Публикаций - 721, упоминаний - 764

Microsoft MSN и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 415
Yahoo! 3726 294
Google LLC 12690 201
AOL Inc - America Online 1883 197
Meta Platforms - Facebook 4621 43
Yandex - Яндекс 9216 24
VK - Mail.ru Group 3602 24
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 127 23
Amazon Inc - Amazon.com 3277 23
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 21
X Corp - Twitter 2938 19
Netscape Communications Corporation 426 19
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 18
Apple Inc 13156 18
Comcast 231 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 17
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 114 14
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 14
AltaVista Search Engine 202 13
Sony 6739 13
Earthlink 156 12
Intel Corporation 12811 12
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 11
Vodafone Group 1412 11
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 11
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 10
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 10
Samsung Electronics 11065 10
Oracle Corporation 7074 10
AT&T Inc 1726 10
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 9
Lenovo Motorola 3566 9
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 110 8
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 8
Deutsche Telekom 954 8
Fly - Explay - Эксплей 243 8
eBay Inc 1640 31
Warner 540 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 13
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 7
Merrill Lynch 454 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 6
Expedia Group 136 6
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 5
Россети Ленэнерго 1699 5
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 5
Bertelsmann 195 5
Microsoft - LinkedIn 699 5
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Walt Disney Company 647 4
DST Global - Digital Sky Technologies 229 4
Sony Music Entertainment 161 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
WMG - Warner Music Group 210 3
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 3
Barnes & Noble 171 3
Sony BMG 187 3
EMI Group 60 3
Visa International 1993 3
Boeing 1031 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Bank of America - Банк Америки 271 3
Deutsche Lufthansa AG 121 3
British Airways - British Midland International 127 3
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 3
United Airlines - авиакомпания 95 2
RBC Capital Markets 59 2
Белый Ветер 365 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
Enron - Enrongate 122 2
Priceline.com - online travel agency 139 2
EMI Group Limited - Electric and Musical Industries - EMI Records Ltd 30 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 9
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 7
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 1
Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 37 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Федеральное казначейство России 1949 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ASTA - Anti-Spam Technical Alliance - Анти-спамовый альянс - Антиспамерский технический альянс 3 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
DLP-Эксперт 14 1
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 128
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 93
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 71
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 67
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 66
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 66
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 64
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 59
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 57
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 54
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 53
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 53
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 49
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 45
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 40
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 40
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