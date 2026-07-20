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Miranda NG Project Miranda IM
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 47, упоминаний - 53
Miranda NG Project и организации, системы, технологии, персоны:
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5948 1
|Артамонова Анна 183 2
|Горный Александр 44 2
|Мильнер Юрий 137 2
|Садковский Камиль 5 2
|Цыплухин Владислав 41 2
|Зюлькорнеев Ильгам 4 2
|Rios Billy - Райос Билли 4 1
|Raymond Eric - Рэймонд Эрик 14 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
|Касперский Евгений 336 1
|Усманов Алишер 311 1
|Смирнов Алексей 269 1
|Манджиков Очир 56 1
|Клименко Герман 51 1
|Воронцов Константин 25 1
|Делицин Леонид 11 1
|Скворцов Алексей 11 1
|Брагин Алексей 5 1
|Речицкий Александр 1 1
|Лаптева Марина 114 1
|Носик Антон 106 1
|Рамендик Михаил 19 1
|Фингер Грегори 13 1
|Miller Mark - Миллер Марк 4 1
|Игонин Виталий 1 1
|Попрыкин Денис 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.