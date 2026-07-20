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Miranda NG Project Miranda IM

Miranda NG Project - Miranda IM

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.07.2026 Стоп, фишинг: «Миранда» запустила обучающую платформу для повышения киберграмотности 1
15.12.2015 Тестируется новая версия российской ОС - «убийцы Windows» 1
02.12.2013 Шпионское ПО подслушивает пользователей и крадет переписку 1
02.12.2013 Новая программа-шпион нападает на пользователей Skype и ICQ 1
15.02.2013 «МФИ Софт» обновил DLP-систему «Гарда Предприятие» 1
30.01.2013 В SecureTower расширен список контролируемых каналов передачи данных 1
11.04.2011 «Аська» объяснила, с кого возьмет деньги, а кому простит 1
11.02.2011 ICQ готова открыть кислород альтернативным «аськам» 1
07.12.2010 Утечка: ICQ теряет пользователей и перевозит серверы в Москву 1
11.11.2010 ICQ потребовала денег и лицензий 1
22.09.2010 «Смарт-Софт» выпускает бандл «Traffic Inspector + Message Inspector» 1
16.09.2010 «Яндекс» и ICQ прекратили сотрудничество 1
14.07.2010 «ВКонтакте» готовит собственный мессенджер и внедряется в чужие 1
14.07.2010 «В Контакте» добавила поддержку протокола Jabber 1
09.06.2010 Вышел Zgate 2.1: защита от утечек данных по сетевым каналам 1
28.04.2010 Русские купили «Аську» 1
16.02.2010 Сервис ICQ пережил сбой в работе 1
06.02.2009 CNews TV. ИТ-Неделя: CSTB, Щеголев, ICQ, Miranda vs. Mail.ru 1
06.02.2009 Mail.ru спрятала скандальный «Mail.ru Агент» 1
05.02.2009 Miranda обвиняет Mail.ru в краже 1
03.02.2009 ICQ вновь отключила альтернативные клиенты 1
21.01.2009 ICQ отключил QIP и Miranda 1
21.01.2009 ICQ снова не работает 1
09.12.2008 ICQ версии 5.1 перестала работать 1
03.10.2008 ICQ упала во всем мире 1
03.07.2008 ICQ опять парализовало 1
03.06.2008 Miranda IM 0.7.7: популярный интернет-пейджер 2
02.06.2008 Total Commander Ultima Prime 3.9: расширенная версия файл-менеджера 1
19.05.2008 Решение «Гран При» позволяет найти источник утечки данных 1
13.05.2008 Свободное ПО для дома: выбираем софт 1
11.12.2007 Miranda IM 0.8.0 build 4: тестовая версия интернет-пейджера 2
03.12.2007 Total Commander Ultima Prime 3.3: новая версия файл-менеджера 1
13.11.2007 Miranda IM 0.7.3: новая версия интернет-пейджера 2
02.11.2007 Вышла новая версия файл-менеджера Total Commander Ultima Prime 1
19.10.2007 В новой версии Miranda IM исправлено 4 критических уязвимости 2
18.10.2007 Хакер устранил критическую уязвимость в Windows 1
12.10.2007 Microsoft подтвердила критическую уязвимость в XP и Server 2003 1
15.02.2007 Троянец маскируется под поздравительную «валентинку» 1
06.02.2007 Вышла очередная версия Miranda IM 2

Публикаций - 47, упоминаний - 53

Miranda NG Project и организации, системы, технологии, персоны:

AOL Inc - America Online 1883 14
VK - Mail.ru Group 3598 13
Yahoo! 3726 11
Microsoft Corporation 25739 6
Yandex - Яндекс 9155 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 997 5
Google LLC 12645 5
РБК - Медиамир 53 5
Dr.Web - Доктор Веб 1294 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4928 4
ICQ Inc 25 3
X Corp - Twitter 2935 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5800 2
ESET - ESET Software 1161 2
Nero AG - Ahead Software AG 54 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5626 1
Meta Platforms - Facebook 4615 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1729 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Adobe Systems 1594 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 1
Trend Micro 651 1
Tencent 189 1
Falcongaze - Фалконгейз 77 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 515 1
Blender 52 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 579 1
МФИ Софт 145 1
Indiegogo 57 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 82 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 74 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1028 1
Paysafe - Optimal Payments - Skrill - Moneybookers - Paysafecard - Neteller 20 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Visa International 1992 1
American Express - Amex 338 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Naspers 85 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 120 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5948 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9273 29
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 180 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33321 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34681 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14201 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11742 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8207 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7905 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13666 7
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 193 6
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3391 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28155 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8604 5
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2375 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7551 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1896 4
OSCAR - Open System for CommunicAtion in Realtime - открытая система для общения в реальном времени 33 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13440 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3295 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2438 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8680 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 974 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1386 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9970 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27310 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4545 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2048 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10571 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13052 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26648 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16942 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4451 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2348 2
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 482 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5340 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6235 2
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 185 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12783 2
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 249 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2470 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 34
QIP - Мессенджер 122 22
Microsoft Windows 16849 15
Pidgin - Libgaim - Gaim - libpurple - мессенджер 58 11
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2124 10
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 9
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 200 9
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 8
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger - YMSG - Y!M 123 7
Aether Systems - Cerulean Technology - Cerulean Studios - Trillian 27 6
Linux OS 11483 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3105 5
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2035 5
Mozilla Firefox - браузер 1943 5
Microsoft Outlook 1506 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1707 4
Google Talk - Google Chat 163 4
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 52 4
Total Commander - Файловый менеджер 36 4
Google - Gmail 1019 3
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 3
Microsoft Windows NT 889 3
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Notepad++ 29 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 653 2
Artweaver 4 2
Apple macOS 2408 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1671 2
Nokia Symbian OS 1408 2
Opera Browser - Браузер 1046 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1844 2
Apache OpenOffice 490 2
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 227 2
Microsoft Windows 95 429 2
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 403 2
Google Translate - Google Переводчик 70 2
Ritlabs - The Bat! - почтовый клиент 67 2
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 81 2
Nimbuzz - мессенджер 15 2
Артамонова Анна 183 2
Горный Александр 44 2
Мильнер Юрий 137 2
Садковский Камиль 5 2
Цыплухин Владислав 41 2
Зюлькорнеев Ильгам 4 2
Rios Billy - Райос Билли 4 1
Raymond Eric - Рэймонд Эрик 14 1
Щеголев Игорь 699 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Касперский Евгений 336 1
Усманов Алишер 311 1
Смирнов Алексей 269 1
Манджиков Очир 56 1
Клименко Герман 51 1
Воронцов Константин 25 1
Делицин Леонид 11 1
Скворцов Алексей 11 1
Брагин Алексей 5 1
Речицкий Александр 1 1
Лаптева Марина 114 1
Носик Антон 106 1
Рамендик Михаил 19 1
Фингер Грегори 13 1
Miller Mark - Миллер Марк 4 1
Игонин Виталий 1 1
Попрыкин Денис 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 165371 19
Германия - Федеративная Республика 13182 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54613 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47436 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19036 2
Европа 24927 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13789 2
Польша - Республика 2030 2
Америка - Американский регион 2204 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Польша - Краков 25 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4191 1
Беларусь - Белоруссия 6269 1
Индия - Bharat 5857 1
Европа Восточная 3138 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3653 1
Канада 5069 1
Израиль 2851 1
Африка - Африканский регион 3637 1
Франция - Французская Республика 8158 1
Бразилия - Федеративная Республика 2516 1
Индонезия - Республика 1054 1
Украина 7914 1
Болгария - Республика 799 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1435 1
Кипр - Республика 635 1
Аргентина - Аргентинская Республика 614 1
Колумбия - Республика 550 1
Гвинея-Бисау - Республика 10 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11669 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3782 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12258 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3019 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 598 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3786 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2127 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7000 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 396 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5088 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1188 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2661 1
Английский язык 7020 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8191 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53228 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3984 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7375 1
Паспорт - Паспортные данные 2830 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2866 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1795 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3086 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1698 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1881 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 300 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 528 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1298 1
CNews TV 747 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8585 2
ICQ Business Weekly Report 2 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
CSTB Telecom & Media 58 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
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