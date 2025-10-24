VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|24.10.2025
|
Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV
VLC VLC — популярный медиаплеер, который позволяет воспроизводить контент практически во всех видео- и аудиоформатах. Просматривать контент можно с флешек и других носителей. Все мультимедийные фай
|10.01.2025
|
Культовый медиаплеер VLC научился на лету создавать и переводить субтитры к видео. Это бесплатно и не требует интернета
Культовый медиаплеер VLC оснастят искусственным интеллектом Популярный медиаплеер VLC получит поддержку фун
|25.03.2024
|
Легендарный медиаплеер VLC изгоняют из магазина приложений для Android. Разработчики не могут его обновить по вине Google
VLC пора на выход Мобильная версия знаменитого медиаплеера VLC может в любой момент исчезнуть из магазина Google Play, пишет портал GizChina. Несмотря н
|07.04.2022
|
Китайские госхакеры научились шпионить за пользователями с помощью плеера VLC
Подмена ПО Хакеры, предположительно связанные со спецслужбами КНР, на протяжении длительного времени использовали популярный медиаплеер VLC для установки вредоносного ПО на целевые системы. Как установили эксперты компании Symantec, хакеры использовали «чистую» версию VLC, но подгружали вредоносную библиотеку DLL на тот
|16.02.2021
|
Легендарный медиаплеер VLC радикально преобразится. Понравится это далеко не всем
VLC радикально преобразится Разработчики популярного медиаплеера VLC готовят крупный релиз, в котором кардинально изменится внешний вид приложения и появится
|25.01.2021
|
С помощью медиплеера VLC можно захватить чужой ПК
Проблемы плеера VLC Разработчики популярного медиаплеера VLC устранили ряд уязвимостей, допускавших за
|08.01.2019
|
Чиновники Европы заплатят хакерам за выявление ошибок в VLC, Notepad++ и 7-zip
ственный аудит безопасности текстового редактора Notepad++ для Windows с функцией подсветки синтаксиса европейцы планируют потратить 71 тыс. евро. На выявлении ошибок в кроссплатформенном медиаплеере VLC и популярном архиваторе 7-zip исследователи безопасности смогут заработать до 58 тыс. евро. Самый внушительный бюджет (90 тыс. евро) зарезервирован под выплаты за анализ исходного кода Putt
|29.11.2018
|
Microsoft объявил вирусом знаменитый проигрыватель VLC
ил вредоносную активность на сайте проекта VideoLan, отвечающего за разработку и продвижение плеера VLC. В поисковой выдаче и при попытке перейти на сам сайт появилось предупреждение о наличии
|19.07.2013
|
Культовый плеер вернулся на iPhone и iPad после двухлетнего изгнания
Самый известный свободный медиаплеер VLC вернулся в App Store после более чем двухлетнего отсутствия. Плееер VLC широко рас
|21.02.2012
|
Популярный «всеядный» плеер VLC обновился до версии 2.0
бъявил о выходе второй версии популярного кроссплатформенного медиаплеера с открытым исходным кодом VLC. В VLC 2.0 (кодовое имя - twoflower) существенно повышена скорость декодирования в
|08.07.2009
|
Вышел медиаплеер VLC 1.0.0
Объявлено о выходе версии 1.0.0 популярного свободного медиаплеера VLC, разрабатываемого в рамках проекта VideoLAN. Как сообщается, новая версия отличается боль
|25.12.2007
|
В медиаплеере VLC обнаружены критические уязвимости
В VLC Media Player, универсальном медиаплеере для воспроизведения большого количества аудио и видео форматов, обнаружено несколько уязвимостей, которые можно использовать для компрометации пользо
|23.11.2007
|
Создана ЖК-панель для людей с ослабленным слухом и зрением
Японская компания Fuji Television Network продемонстрировала ЖК-панель с функцией передачи информационного сигнала при помощи видимого света (технология Visible Light Communications, VLC). Ожидается, что телевизоры с такими панелями окажутся полезными для людей с ослабленным слухом или зрением. Презентация прошла на выставке Inter BEE 2007, проходящей в эти дни в Чибе, сооб
