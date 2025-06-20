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Индия Гуджарат Гандинагар


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 Бегом из Китая. Apple и Foxconn налаживают производство корпусов для iPhone в Индии 1
02.10.2024 В мире появляется новая полупроводниковая держава. И это не Россия 1
12.01.2024 Индия бросилась скупать ИИ-ускорители Nvidia, которые запретили продавать в Китай 1
26.08.2021 На железных дорогах в Индии заработала система распознавания лиц NtechLab 1
07.06.2019 Сбербанк, «Сбербанк-телеком» и Orange Business Services займутся строительством «умных» городов 1
23.09.2015 В Индии создали национальную ОС для госорганов 1
22.11.2013 Полиция Непала приобрела комплекс для криминалистического исследования фонограмм речи от ЦРТ 1
11.03.2013 АФК «Система» получила частоты в 9 округах Индии 1
11.03.2013 SSTL выиграла лицензии на предоставление услуг в 8 округах Индии 1
27.06.2012 Microsoft продолжает ИТ-обучение учителей Индии 1
11.10.2011 Индийский штат Пенджаб отказывается от OpenSource в пользу Microsoft 1
01.08.2011 Sistema Shyam TeleServices расширила контракт с Ericsson на обслуживание сети связи 1
30.12.2010 MTS откупилась от индийских властей 1
09.11.2010 «НИС ГЛОНАСС» подписал соглашения о сотрудничестве с тремя индийскими компаниями 1
26.10.2010 Древние насекомые томились в гигантском куске янтаря 52 млн лет 1
14.08.2009 Yota сделает WiMAX для Индии 1
18.06.2008 Shyam Telelink получила спектр радиочастот в 4 новых округах Индии 1
22.05.2007 Индия объявляет бойкот Microsoft 1
15.05.2007 Жилое здание не выдержало натиска мобильной рекламы 1
30.01.2007 Войска космической обороны Индии: первые подробности 1
04.09.2006 Доисторические фигуры в Индии: вид из космоса 1
04.09.2006 Доисторические фигуры в Индии: вид из космоса 1
17.05.2005 Индийский спутник начал 3D-съемку 1
17.05.2005 Индийский спутник начал 3D-съемку 1
02.02.2001 Интернет помогает пострадавшим от землетрясения в Индии 1
29.09.2000 "Северо-Западный GSM" открыл роуминг с двумя сетями Birla AT&T Comm. Ltd. в Индии 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Индия и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1808 5
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 5
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 106 4
Microsoft Corporation 24889 3
AMD - Advanced Micro Devices 4325 2
Nvidia Corp 3579 2
Alibaba Group 437 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 1
Huawei 4040 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13324 1
Intel Corporation 12329 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3014 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
Vodafone Group 1384 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 125 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
NtechLab - НтехЛаб 144 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 743 1
Tencent 166 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 99 1
OpenAI 272 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 822 1
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 87 1
Открытые технологии 706 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 105 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Транснавигация НПП 6 1
Swan Telecom 3 1
Unitech Group 17 1
MTNL - Mahanagar Telephone Nigam Limited 19 1
ISRO - ANTRIX 19 1
Apple Inc 12297 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 944 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1509 1
PSMC - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation - Powerchip Technology Corporation - Powerchip Semiconductor Corp 39 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 132 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 2
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7703 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Reliance Industries - Reliance Industrial Infrastructure - Chembur Patalganga Pipelines - Reliance Petroleum 9 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 112 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 2
Судебная система Индии - Верховный суд Индии 32 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 356 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1024 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
Судебная власть - Judicial power 2347 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 88 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1562 1
NORAD - North American Aerospace Defense Command - North American Air Defense Command - Североамериканское Командование Аэрокосмической Обороны - Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (североамериканского континента) 20 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 1
Linux Foundation 188 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68726 5
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CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2269 4
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53467 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5397 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1480 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7706 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9456 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1270 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30715 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2537 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1362 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 165 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 283 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 787 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3919 1
Linux OS 10285 3
Microsoft Windows 15949 2
Google Earth - Google Планета Земля 459 2
NASA Landsat 82 2
ISRO PSLV - ISRO Polar Satellite Launch Vehicle 50 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2810 1
Mozilla Firefox - браузер 1901 1
Apple iPhone 6 4863 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 213 1
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 61 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5048 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 72 1
Axus Yotta 6 1
Pexels 62 1
Intel x86 - архитектура процессора 1916 1
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 40 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 106 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Шамолин Михаил 124 1
Гурджиян Руслан 20 1
Гурко Александр 136 1
Царевская Наталья 5 1
Розанов Всеволод 47 1
Теленков Андрей 27 1
Иванов Егор 23 1
Морошкин Александр 118 1
Kapoor Sanjay - Купур Саньяв 1 1
Tyagi Shashi - Тяги Шаши 2 1
Gupta Sunil - Гупта Сунил 2 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 159 1
Индия - Bharat 5559 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52670 7
Россия - РФ - Российская федерация 149964 6
Индия - Дели 149 6
Индия - Пенджаб 17 6
Индия - Карнатака 23 5
Америка Южная 860 4
Индия - Махараштра - Мумбаи 114 4
Индия - Махараштра 20 4
Индия - Харьяна - Чандигарх - Джаджар 14 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17546 3
Азия - Азиатский регион 5625 3
Перу - Республика 281 3
Индия - Тамилнад - Ченнаи - Мадрас 61 3
Индия - Раджастхан - Раджастан 57 3
Земля - планета Солнечной системы 10479 2
Америка - Американский регион 2176 2
Индия - Нью-Дели 86 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 732 2
Перу - Наска плато 14 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 691 2
Европа 24414 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44378 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1090 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Норвегия - Королевство 1816 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17930 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1363 1
Канада 4926 1
Африка - Африканский регион 3524 1
Ближний Восток 2990 1
Франция - Французская Республика 7906 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3355 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1381 1
Румыния 735 1
Индия - Карнатака - Бангалор 204 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3152 1
Катар 169 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 135 1
Никарагуа - Республика 58 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52915 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30400 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8765 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10234 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3698 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19361 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5126 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1301 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49463 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16786 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3407 2
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 120 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4156 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4091 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3649 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7067 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3527 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9146 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4791 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1216 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14229 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3212 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 36 1
Английский язык 6755 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3612 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5051 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5778 1
Аренда 2501 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2580 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2435 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 361 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3102 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 59 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2487 1
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 138 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 646 1
Ботаника - Растения - Plantae 1081 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 231 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3587 1
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 165 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2712 3
The Register - The Register Hardware 1613 2
Space Daily 528 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
FT - Financial Times 1239 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5959 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1295 1
IBT - International Business Times 14 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 207 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 1
TrendForce 116 1
Gujarat Technological University - Гуджаратский технологический университет 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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