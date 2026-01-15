Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Индия Карнатака


СОБЫТИЯ


15.01.2026 Google бежит из Китая. Во Вьетнаме налажен выпуск смартфонов Pixel с нуля – от идеи до готового продукта 1
25.04.2025 Apple по-тихому переносит сборку iPhone из Китая в Индию. Китайские власти запретили местному бизнесу им помогать 1
22.05.2024 Горнорудный гигант из Индии поставил российскую ВКС, не пожелав уходить в «облака» 1
10.06.2014 Индия будет управлять 100 «умными» городами при помощи ГИС 1
11.03.2013 АФК «Система» получила частоты в 9 округах Индии 1
11.03.2013 SSTL выиграла лицензии на предоставление услуг в 8 округах Индии 1
27.06.2012 Microsoft продолжает ИТ-обучение учителей Индии 1
09.11.2010 «НИС ГЛОНАСС» подписал соглашения о сотрудничестве с тремя индийскими компаниями 1
13.08.2010 Sistema Shyam TeleServices получила кредит на $280 млн от Государственного банка Индии 1
23.06.2010 Число абонентов Sistema Shyam TeleServices в Индии достигло 5 млн 1
14.05.2010 Sistema Shyam TeleServices завершила построение сети CDMA2000 в южной части Индии 1
13.01.2010 Абонентская база индийской «дочки» Telenor за первый месяц работы составила 1,2 млн человек 1
30.11.2009 На АЭС в Индии произошла утечка радиации 1
28.10.2009 Sistema Shyam TeleServices запустил сеть сотовой связи в округе Карнатака 2
18.06.2008 Shyam Telelink получила спектр радиочастот в 4 новых округах Индии 1
12.07.2004 Бангалор становится центром биотехнологий 2
12.07.2004 Бангалор становится центром биотехнологий 2
22.10.2003 Ericsson поставит CDMA2000-инфраструктуру в Индию 1
07.04.2003 Индия: GSM-операторы, объединяйтесь! 1
26.12.2001 Ericsson поставит оборудование индийскому оператору мобильной связи BSSL 1
08.10.2001 Motorola получила контракт на $178 млн. от индийской BSNL 1
07.09.2001 Motorola выиграла $181 млн. контракт по созданию GSM-сети на юге Индии 1
05.09.2001 "Cеверо-Западный GSM" заключил соглашение о роуминге с индийской Bharti Mobile 1
27.08.2001 В Индии открывается сеть электронных киосков 1

Публикаций - 24, упоминаний - 27

Индия и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 7
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 191 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14374 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3039 2
EY - Ernst & Young Global 381 2
Lenovo Motorola 3530 2
CK Hutchison Holdings 173 1
CK Hutchison Asia Telecom Group - Hutchison Telecom - Hutchison Telecommunications International Limited 54 1
ISRO - ANTRIX 19 1
Loop Mobile - BPL Mobile Communications - BPL Mobile Cellular - Loop Telecom 18 1
Microsoft Corporation 25283 1
Apple Inc 12668 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 143 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 426 1
TrueConf - ТруКонф 428 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 1
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 63 1
Открытые технологии 716 1
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 121 1
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 109 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Транснавигация НПП 6 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 374 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 113 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 755 2
Судебная система Индии - Верховный суд Индии 33 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 11 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1904 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 6
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9386 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1413 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2432 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 696 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 473 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 517 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1009 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1437 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 950 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8463 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1040 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8472 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
IBN - Intent Based Networks - сеть на основе намерений - интенционно-ориентированные сети 18 1
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 49 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 1
Apple iPhone 16 174 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7385 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 1
Microsoft Teams - MS Teams 621 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 202 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 248 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 247 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
IBM MobileFirst Platform - IBM MobileFirst Managed Mobility Services - IBM MobileFirst Development and Integration Services 12 1
Singh Dharam - Сингх Дхарам 2 2
Розанов Всеволод 47 2
Campbell Ian - Кэмпбелл Ян 6 1
Шамолин Михаил 124 1
Гурко Александр 136 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 617 1
Индия - Bharat 5710 23
Индия - Тамилнад - Ченнаи - Мадрас 62 10
Индия - Дели 152 8
Индия - Махараштра 20 7
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 144 7
Индия - Карнатака - Бангалор 208 6
Индия - Раджастхан - Раджастан 61 6
Индия - Гуджарат - Гандинагар 26 5
Индия - Харьяна - Чандигарх - Джаджар 14 4
Индия - Джаркханд - Ранчи 5 3
Индия - Хайдарабад - Хайдерабад 54 2
Индия - Пенджаб 17 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 2
Азия - Азиатский регион 5753 2
Россия - РФ - Российская федерация 157622 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18293 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1781 1
Бразилия - Федеративная Республика 2454 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1185 1
Бразилия - Сан-Паулу 175 1
Индия - Нью-Дели 87 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1008 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 562 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3177 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5313 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 49 1
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 292 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 1
Bloomberg 1424 1
AppleInsider 398 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412396, в очереди разбора - 730336.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще