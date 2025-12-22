Hitachi Vantara запустила Application Reliability Services для модернизации облачных приложений и управления ими 1

Oppo открыла лабораторию инноваций 5G в Индии 1

NCR откроет новый центр технологических разработок в Хайдарабаде 1

EPAM совершила крупнейшее поглощение в своей истории 1

Epam купила поставщика услуг разработки ПО и автоматизации тестирования Alliance Global Services 1

Сотрудники стартапа взяли в заложники его основателя 1

Билл Гейтс вернется к разработке продуктов Microsoft 1

Microsoft готовится назначить Сатью Наделлу генеральным директором 1

Sistema Shyam TeleServices завершила построение сети CDMA2000 в южной части Индии 1

Переносимость номера абонента при смене оператора связи может выйти в СНГ 1

В Индии на авиашоу разбился самолет ВМС 1

UBS ведет переговоры о продаже своих BPO и KPO подразделений с Infosys и Wipro 1

Россия поставила в Индию первую партию двуокиси урана для АЭС 1

Службы безопасности Индии получат связь TETRA 1

EADS Secure Networks развернет первую в Индии радиосеть Tetra 1

Сервис Google SMS запущен в Индии 1

Россия и Индия расширяют космическое сотрудничество 1

Азия лидирует по объему инвестиций в науку и разработки 1

RSA оптимизирует технологии защиты данных 1

Google Earth приступает к искажению геоданных 1

Индийский спутник через 2 суток после старта передал на Землю первые снимки 1

Американцы обижают индийских аутсорсеров 1

Microsoft ударит по индийским пиратам дешевой Windows 1