Индия Хайдарабад Хайдерабад


СОБЫТИЯ


22.12.2025 Google и Apple просят своих программистов-иностранцев не выезжать из США. Обратно могут не пустить 1
20.06.2025 Бегом из Китая. Apple и Foxconn налаживают производство корпусов для iPhone в Индии 1
11.04.2025 Крупнейший производитель iPhone в мире экстренно строит гигантский завод на пределами Китая. Его возведут в считанные месяцы 1
15.12.2023 Dr. Reddy’s успешно внедрила решение на основе искусственного интеллекта компании Rubbles для управления омниканальными коммуникациями 1
13.09.2022 Популярный в России электротранспорт вызвал массовую гибель людей. Восемь погибших, десятки пострадавших 1
02.03.2022 Hitachi Vantara запустила Application Reliability Services для модернизации облачных приложений и управления ими 1
23.12.2020 Oppo открыла лабораторию инноваций 5G в Индии 1
25.10.2019 Oracle запустит в 2020 году 20 новых регионов с дата-центрами Oracle Cloud 1
19.08.2016 NCR откроет новый центр технологических разработок в Хайдарабаде 1
11.03.2016 EPAM совершила крупнейшее поглощение в своей истории 1
17.11.2015 Epam купила поставщика услуг разработки ПО и автоматизации тестирования Alliance Global Services 1
06.11.2015 Сотрудники стартапа взяли в заложники его основателя 1
04.02.2014 Официально: В Microsoft новый гендиректор, а Билл Гейтс больше не председатель совета директоров 1
04.02.2014 Билл Гейтс вернется к разработке продуктов Microsoft 1
31.01.2014 Microsoft готовится назначить Сатью Наделлу генеральным директором 1
09.07.2012 Royal Bank of Scotland потерял миллиард по вине индийских ИТ-аутсорсеров 1
14.02.2011 Microsoft перетасовывает кадры “под облака” 1
12.07.2010 Индийская РН PSLV вывела на орбиту спутник ДЗЗ Cartosat-2 и 4 малых спутника 1
26.05.2010 75% населения Земли не имеет доступа в интернет 1
14.05.2010 Sistema Shyam TeleServices завершила построение сети CDMA2000 в южной части Индии 1
15.03.2010 Переносимость номера абонента при смене оператора связи может выйти в СНГ 1
04.03.2010 В Индии на авиашоу разбился самолет ВМС 1
02.07.2009 UBS ведет переговоры о продаже своих BPO и KPO подразделений с Infosys и Wipro 1
10.04.2009 Россия поставила в Индию первую партию двуокиси урана для АЭС 1
04.02.2008 Службы безопасности Индии получат связь TETRA 1
04.02.2008 EADS Secure Networks развернет первую в Индии радиосеть Tetra 1
14.12.2007 Ядерное ПВО Индии: первые подробности 1
02.11.2007 Cisco отдала $100 млн. за разработчика систем управления ИБ-политиками 1
10.10.2007 Сервис Google SMS запущен в Индии 1
25.09.2007 Россия и Индия расширяют космическое сотрудничество 1
24.09.2007 Сегодня открывается 58-й Международный астронавтический конгресс 1
06.09.2007 Азия лидирует по объему инвестиций в науку и разработки 1
15.05.2007 Google занялся аутсорсингом: центр в Индии 1
16.04.2007 Россия опоздала на рынок космического зондирования? 1
15.02.2007 RSA оптимизирует технологии защиты данных 1
05.02.2007 Google Earth приступает к искажению геоданных 1
12.01.2007 Индийский спутник через 2 суток после старта передал на Землю первые снимки 1
21.11.2005 Американцы обижают индийских аутсорсеров 1
04.10.2005 Microsoft ударит по индийским пиратам дешевой Windows 1
27.09.2005 Microsoft удвоит штат разработчиков в Индии 1

Индия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25256 12
IBM - International Business Machines Corp 9556 3
Google LLC 12282 3
Cisco Systems 5224 3
Oracle Corporation 6879 3
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 109 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5740 3
Microsoft Cloud and Enterprise Group - Microsoft Cloud and Enterprise Engineering Group 20 3
Airbus EADS Defence & Security - Airbus EADS Secure Networks 16 2
Google India 3 2
Dell EMC 5096 2
Qualcomm Technologies 1913 2
Lenovo Motorola 3530 2
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 118 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 2
Alliance Global Services 8 2
Apple Inc 12648 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 425 2
Rubbles - Раблз 37 1
MEASAT Satellite Systems Sdn Bhd - Binariang Satellite Systems Sdn Bhd 32 1
Analog Devices - Maxim Integrated Products 17 1
Isaiah Research 2 1
MTNL - Mahanagar Telephone Nigam Limited 19 1
ISRO - ANTRIX 19 1
Tata Electronics 4 1
EPAM Solutions - GGA Software Services 7 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 1
Teradata - Терадата 219 1
Cisco CSG - Cisco Collaboration Software Group 5 1
Epicor Software Corporation 161 1
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 1
StarHub 41 1
Wipro - Western India Palm Refined Oils Limited 78 1
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 87 1
Ростелеком 10330 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14302 1
BBK OPPO Electronics 430 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 115 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 179 2
Bharti Enterprises Group 56 1
HAL - Hindustan Aeronautics Limited 20 1
Nexus Venture Partners 3 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 317 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 135 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Наукоград - технопарк 150 1
Ford 424 1
Sequoia Capital 115 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 78 1
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 9 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 191 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 1
Резонанс НПП 389 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 68 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6288 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12889 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5254 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2172 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1181 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 752 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
IAF - International Astronautical Federation - Международная астронавтическая федерация 5 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 9
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17173 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13020 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1189 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3063 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 214 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 2
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 227 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 2
FinTech - FinOps - Financial Operations - Управление финансами в облаке - дисциплина, которая сочетает принципы управления финансами с облачным проектированием и операциями 77 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17133 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8947 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31828 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1525 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3083 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4566 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 370 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 1
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 187 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4918 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 1
Microsoft Azure 1462 4
Microsoft Windows 2000 8663 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1722 3
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 503 3
Microsoft Visual Studio 420 3
Linux Cloud OS 20 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 2
ISRO PSLV - ISRO Polar Satellite Launch Vehicle 50 2
Microsoft Windows 16354 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 145 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 489 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 824 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 2
Microsoft Office 365 983 2
Microsoft Dynamics 1186 2
Microsoft Xbox Live 307 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7379 2
Apple iPad 3942 2
Apple AirPods - Наушники 159 2
ISRO - IRS - Indian Remoste Sensing Satellite 23 1
SSTL - DMCii - Disaster Monitoring Constellation for International Imaging, DMC Disaster Monitoring Constellation - ALSat 15 1
Barnes & Noble - Nook Tablet 50 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 69 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 143 1
SAP Sybase 291 1
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 38 1
Роскосмос - Коронас-Фотон - КОРОНАС - Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца - российская космическая программа 16 1
GeoEye IKONOS 110 1
Epicor CRS 2 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
ISRO Chandrayaan - Чандраян - चंद्रयान्-१ - «Лунный корабль» - космический зонд, искусственный спутник Луны 36 1
Google Android 14725 1
Apple iOS 8266 1
Linux OS 10934 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1217 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 5
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 5
Satya Nadella - Сатья Наделла 216 4
Путин Владимир 3358 2
Добкин Аркадий 81 2
Kalam Abdul - Калам Абдул 11 1
Muglia Bob - Магли Боб 18 1
Srivastava Amitabh - Шривастава Амитабх 5 1
Трутнева Елена 1 1
Mulally Alan - Маллали Алан 10 1
Proctor Don - Проктор Дон 4 1
Чижевский Ян 9 1
Thompson John - Томпсон Джон 25 1
Медведчиков Александр 2 1
Nair Madhavan - Мадхаван Наир 19 1
Das Debalina - Дас Дебалина 1 1
Nallam Ashok - Наллам Ашок 1 1
Annan Kofi - Аннан Кофи 18 1
Slim Carlos - Слим Карлос 26 1
Sridhara Murthi - Сридхара Мурти 2 1
Choudhary Gaurav - Чаудхари Гаурав 1 1
Smith Bradford - Смит Брэдфорд 2 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Johnson Don - Джонсон Дон 6 1
Allen Paul - Аллен Пол 121 1
Liu Levin - Лю Левин 3 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
Illsley Roy - Иллсли Рой 6 1
Муханов Андрей 4 1
Mulally Alan - Малалли Алан 14 1
Павлов Василий 5 1
Bach Robbie - Бэч Робби 29 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 614 1
Индия - Bharat 5708 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 18
Индия - Карнатака - Бангалор 208 14
Россия - РФ - Российская федерация 157276 9
Земля - планета Солнечной системы 10665 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18254 8
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 144 7
Европа 24650 6
Индия - Тамилнад - Ченнаи - Мадрас 61 6
Индия - Дели 152 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 4
Америка - Американский регион 2188 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 4
Азия - Азиатский регион 5753 3
Сингапур - Республика 1906 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 440 2
Южная Корея - Республика 6867 2
США - Калифорния 4776 2
США - Техас 1014 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1510 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 2
Израиль 2785 2
Япония 13555 2
Канада 4986 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 2
Украина 7799 2
Иран - Исламская Республика Иран 1118 2
Индия - Раджастхан - Раджастан 61 2
Иран - Тегеран 158 2
Индия - Карнатака 23 2
Индия - Гургаон 10 2
Китай - Тайвань 4138 2
Индия - Гуджарат - Гандинагар 26 1
Индия - Джаркханд - Ранчи 5 1
Индия - Харьяна - Чандигарх - Джаджар 14 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1076 1
Франция - Французская Республика 7981 1
Польша - Республика 2002 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 4
Английский язык 6880 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5870 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 3
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1322 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3036 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1815 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 524 1
Профсоюз - Профессиональный союз 277 1
Талибан 45 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 3
Forbes - Форбс 915 2
The Register - The Register Hardware 1703 2
Bloomberg 1420 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Economic Times 43 2
IDG - CSO 36 1
Medianama 2 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 114 1
Mashable 371 1
San Francisco Gate 2 1
RCR News 107 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
The Washington Post 343 1
Ars Technica 435 1
AP - Associated Press 2006 1
Newsbytes News Network 379 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
The Engineer 79 1
Times 648 1
Forrester Research 828 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
Fortune Global 500 287 1
Gartner - Dataquest 353 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
Counterpoint Research 98 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
University of Chicago - Чикагский университет 99 2
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
Aston University - Астонский университет - Университет Астона 5 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
TIFR - Tata Institute of Fundamental Research - Институт фундаментальных исследований Тата 1 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
International Astronautical Congress - Международный конгресс астронавтики 2 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

