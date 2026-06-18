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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196322
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Талибан

СОБЫТИЯ


18.06.2026 В Афганистане чиновникам всех уровней запретили пользоваться смартфонами 1
24.08.2021 Экс-министр связи стал доставщиком пиццы 1
31.03.2014 Сотрудников «Транстелекома» заподозрили в коррупционной связи с Cisco 1
03.06.2013 Агенты Пентагона опознают человека в любом уголке мира 1
20.12.2012 Робот-разведчик: пройдет и под водой 1
17.02.2012 Афганские телеканалы вводят дресс-код 1
02.02.2012 Управляемая пуля прошла полевые испытания 1
18.07.2011 США контролируют Ирак и Афганистан через биометрию 1
24.06.2011 Технологии слежки: как идет охота на людей 1
08.06.2011 Postal 3. Е3-видео 1
05.05.2011 Американские военные будут отмечать врагов "умной пылью" 1
11.01.2011 Электронные чернила сделают военную технику "невидимой" 1
20.08.2010 Postal 3: Скриншоты 1
16.08.2010 "Фальсификации" в отчетах Пентагона: много шума из ничего 1
16.08.2010 Общественность против Medal of Honor 1
25.05.2010 Война в Афганистане активизировалась 1
26.10.2009 За утро США потеряли в Афганистане 3 вертолета 1
30.09.2009 Postal 3: Скриншоты 1
14.08.2009 ВВС США планируют "психические" атаки талибов 1
20.02.2009 Президент Киргизии подписал закон о выводе авиабазы ВВС США из Манаса 1
19.09.2008 Warfare в продаже 1
18.09.2008 Демоверсия Warfare 1
12.09.2008 Warfare задержится 1
29.08.2008 Warfare в печати 1
08.08.2008 Дата выхода Warfare 1
14.07.2008 В Афганистане могут разместить самолеты AWACS 1
11.01.2008 Официальный сайт Warfare 1
14.12.2007 Warfare: Скриншоты 1
14.06.2007 Warfare: Скриншоты 1
26.03.2007 Warfare: Скриншоты 1
01.02.2007 Подробности о Warfare: пресс-тур GFI 1
11.03.2003 Война в Ираке «убьет» GPS? 1
11.09.2002 Трагедия 11-го сентября глазами рядового интернетчика 1
15.07.2002 В Афганистане открылось первое интернет-кафе 1
08.04.2002 В Афганистане открыта сеть мобильной связи 1
23.11.2001 Спецназ США расставляет ловушки на Бен Ладена 1
22.11.2001 Безмолвные сенсоры поджидают Бен Ладена 1
14.11.2001 NASDAQ: новости из Кабула правят рынком 1
14.11.2001 NASDAQ: новости из Кабула правят рынком 1
10.10.2001 Война в Афганистане нанесла ущерб Индии 1

Публикаций - 46, упоминаний - 46

Талибан и организации, системы, технологии, персоны:

GFI Software 209 9
Руссобит-М 266 7
Oracle Corporation 7046 3
Катарсис НПК - Научно-производственная компания 18 3
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 3
Cisco Systems 5345 2
Intel Corporation 12756 2
IBM - International Business Machines Corp 9669 2
Sony 6717 2
TI - Texas Instruments Incorporated 844 2
Applied Materials 304 2
Voxtel 82 2
RWS - Running with Scissors 10 2
Yandex - Яндекс 9059 1
Microsoft Corporation 25670 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2140 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3082 1
Lenovo Motorola 3558 1
Deutsche Telekom 953 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
ТелеСвязь 29 1
Google LLC 12581 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 243 1
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 56 1
EA DICE 165 1
DocsInBox - Pointer - Поинтер 28 1
BAE Systems 178 1
iRobot - 61 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 905 1
Siemens AG - Siemens Group 2664 1
GFI Russia - Game Factory Interactive - MiST Land South 18 1
AWCC - Afghan Wireless - Afghan Wireless Communication Company 8 1
RoboteX 1 1
Arab Liberation Army - Арабская освободительная армия - армия Каукджи 9 9
BB&T Corporation - Branch Banking and Trust Company - BankAtlantic - Ryan Beck & Co - Gruntal & Co 11 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
Prudential Financial 52 2
Точка на карте - сеть отелей 12 1
РЖД - Российские железные дороги 2079 1
eBay Inc 1637 1
Яндекс.Лавка 309 1
Lockheed Martin 777 1
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 9 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 283 1
AeroVironment 18 1
Global Security 23 1
La Scala - Teatro alla Scala - Ла Скала 3 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 17
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5916 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1666 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3178 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 422 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 625 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 2
Министерство связи и информационных технологий Афганистана 3 2
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 22 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3796 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 545 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 457 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1205 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 342 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1053 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1400 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 665 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6503 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18179 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14666 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21472 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34188 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3596 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33047 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26079 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7356 4
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 727 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7309 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15334 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9746 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8656 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2502 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2032 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12903 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2840 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26463 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22350 2
Оцифровка - Digitization 5120 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27964 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60795 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29515 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3718 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13597 2
Night Vision - режим ночного видения 398 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3623 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15826 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22684 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4721 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10214 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11434 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7836 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9631 2
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 297 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4000 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1182 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9769 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10522 1
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 416 1
GFI Russia - Warfare 10 10
Linux OS 11391 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1922 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3044 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5217 2
Oracle Java - язык программирования 3446 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 518 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 903 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 542 1
Google Earth - Google Планета Земля 490 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 1
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 88 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Lockheed Martin - RQ Sentinel - БПЛА 6 1
FreePik 1780 1
AMD Wraith 5 1
Karzai Hamid - Карзай Хамид 4 2
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 2
Battipaglia Joseph - Баттипальа Джозеф 8 2
Дмитриев Алексей 74 1
Бакиев Курманбек 51 1
Левкевич Михаил 59 1
Marenberg Roxane - Маренберг Роксана 4 1
Зайцева Екатерина 1 1
Roshan Zarghoona - Рошан Зархона 1 1
Ghani Ashraf - Гани Ашраф 1 1
Вальехо Борис 1 1
Roston Aram - Ростон Арам 2 1
Newcomb Simon - Ньюкомб Саймон 3 1
Langley Richard - Лэнгли Ричард 8 1
Pike John - Пайк Джон 3 1
Clinton Bill - Клинтон Билл 52 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54377 32
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 620 26
Ирак - Республика 706 17
Саудовская Аравия - Королевство 663 12
Ближний Восток 3132 10
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 415 10
Россия - РФ - Российская федерация 164123 7
Афганистан - Кабул 33 7
Афганистан - Кандагар 29 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13747 6
Европа 24890 5
Земля - планета Солнечной системы 10824 5
Индия - Bharat 5831 3
Америка - Американский регион 2204 3
США - Нью-Йорк 3172 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 722 3
США - Колумбия - Вашингтон 1475 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 2
Канада 5055 2
Германия - Федеративная Республика 13137 2
Франция - Французская Республика 8127 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 2
Узбекистан - Республика 1977 2
Иран - Исламская Республика Иран 1152 2
Таджикистан - Республика 942 2
Китай - Шанхай 827 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18915 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4178 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47203 1
Япония 13745 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1405 1
Израиль 2845 1
Италия - Итальянская Республика 4489 1
Великобритания - Лондон 2427 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14747 1
Украина 7903 1
США - Нью-Джерси 307 1
Кипр - Республика 634 1
Великобритания - Виргинские Острова 245 1
Индия - Карнатака - Бангалор 209 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9066 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56995 18
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1638 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6126 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10785 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21322 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17966 4
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 199 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4467 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11632 3
ОПК - Ядерный оружейный комплекс - ядерные боеприпасы - атомное оружие 200 3
Ирак - Война в Персидском заливе 224 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1897 3
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 680 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3924 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26947 2
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 244 2
Английский язык 6989 2
Паспорт - Паспортные данные 2814 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 589 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3303 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11158 2
Интернет-кафе 310 2
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 529 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3771 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6640 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 655 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10159 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5500 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5414 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5067 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1365 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 444 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1310 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6055 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 317 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 240 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1221 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1507 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11531 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 4
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6070 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 673 2
The Guardian - Британская газета 402 2
AP - Associated Press 2007 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
WikiLeaks 120 1
NYT - The New York Times 1097 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Newsweek 39 1
BuzzFeed 15 1
NBC News 187 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
New Scientist 1448 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
The Observer 40 1
NakedNews 3 1
Fox News Channel - FNC 42 1
Fortune Global 500 293 2
Internet Stock Report 994 2
King's College London - Королевский колледж Лондона 38 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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