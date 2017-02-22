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GFI Russia Game Factory Interactive MiST Land South
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|22.02.2017
|Ко Дню защитника Отечества вышла военная стратегия «Сирия: Русская буря» 2
|27.11.2007
|Обзор «Джаз: Работа по найму». Российский бибоп? 1
|17.08.2007
|Превью ДЖАЗ: работа по найму. Идя на компромисс 2
|15.08.2007
|"ДЖАЗ": Бета-тест окончен 1
|24.07.2007
|"ДЖАЗ": Бета-тест продолжается 1
|17.07.2007
|"ДЖАЗ": первый рубеж взят 1
|04.07.2007
|"ДЖАЗ: Работа по Найму". Скриншоты 2
|19.06.2007
|Интервью с разработчиками Warfare. Ближний Восток от GFI Russia 2
|18.04.2007
|"Глюк'Ozа: Action": Видео 1
|20.03.2007
|"Глюк'Ozа: Action". Скриншоты 1
|01.02.2007
|Подробности о Warfare: пресс-тур GFI 1
|30.01.2007
|«ДЖАЗ: работа по найму». Скриншоты 2
|18.12.2006
|ИгроWeek № 34. Третьим будешь? 1
|15.12.2006
|10 лет MiST land! 2
|23.11.2006
|Анонсирована игра "Глюк'Ozа: Action" 1
|10.11.2006
|Jagged Alliance 3D меняет имя 2
|24.02.2004
|Рынок игрового ПО в России: в ожидании роста 1
Публикаций - 18, упоминаний - 26
GFI Russia и организации, системы, технологии, персоны:
|АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
|Шутов Виталий 1 1
|Assad Bashar - Асад Башар 12 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Мирошников Борис 63 1
|Дмитриев Алексей 85 1
|Ильин Дмитрий 42 1
|Мирошников Юрий 4 1
|Бабкин Дмитрий 1 1
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 4
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks - ИгроWeek 75 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.