Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

GFI Russia Game Factory Interactive MiST Land South

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.02.2017 Ко Дню защитника Отечества вышла военная стратегия «Сирия: Русская буря» 2
27.11.2007 Обзор «Джаз: Работа по найму». Российский бибоп? 1
17.08.2007 Превью ДЖАЗ: работа по найму. Идя на компромисс 2
15.08.2007 "ДЖАЗ": Бета-тест окончен 1
24.07.2007 "ДЖАЗ": Бета-тест продолжается 1
17.07.2007 "ДЖАЗ": первый рубеж взят 1
04.07.2007 "ДЖАЗ: Работа по Найму". Скриншоты 2
19.06.2007 Интервью с разработчиками Warfare. Ближний Восток от GFI Russia 2
18.04.2007 "Глюк'Ozа: Action": Видео 1
20.03.2007 "Глюк'Ozа: Action". Скриншоты 1
01.02.2007 Подробности о Warfare: пресс-тур GFI 1
30.01.2007 «ДЖАЗ: работа по найму». Скриншоты 2
18.12.2006 ИгроWeek № 34. Третьим будешь? 1
15.12.2006 10 лет MiST land! 2
23.11.2006 Анонсирована игра "Глюк'Ozа: Action" 1
10.11.2006 Jagged Alliance 3D меняет имя 2
24.02.2004 Рынок игрового ПО в России: в ожидании роста 1

Публикаций - 18, упоминаний - 26

GFI Russia и организации, системы, технологии, персоны:

GFI Software 209 9
Руссобит-М 266 3
Strategy First 12 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Монолит-Инфо 138 2
G5 Software 13 1
Action Forms 13 1
Cisco Systems 5372 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Intel Corporation 12811 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
9594 1
Check Point Software Technologies 829 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
ESET - ESET Software 1161 1
Fortinet 452 1
Sophos - SophosLabs 436 1
X-Com - Икс ком 188 1
Bitdefender 171 1
AMD Graphics Product Group - ATI 973 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 1
Gaijin Entertainment 89 1
Бука - Buka Entertaiment 493 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 1
GSC Game World - ГСК Игровой мир 102 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 23 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 13
PC game - Fighting - Файтинг - жанр компьютерных игр 119 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 494 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 483 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 195 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 1
C&C - Command and Control server 94 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 497 1
Компилятор - Компиляторные технологии - Compiler 125 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 1
GFI Альфа: Антитеррор 3 2
GSC Game World - S.T.A.L.K.E.R 141 1
Nvidia GeForce GTX 525 1
Microsoft Windows 7 2007 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Boomstarter Network 18 1
Microsoft Visual Studio 429 1
Microsoft DirectX 723 1
GFI LanGuard 5 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 178 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 23 1
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 116 1
Nvidia GeForce GT 337 1
AMD Radeon HD 282 1
Intel VTune Amplifier - Intel VTune Performance Analyzer 29 1
GFI Russia - Warfare 10 1
Шутов Виталий 1 1
Assad Bashar - Асад Башар 12 1
Рейман Леонид 1065 1
Мирошников Борис 63 1
Дмитриев Алексей 85 1
Ильин Дмитрий 42 1
Мирошников Юрий 4 1
Бабкин Дмитрий 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Ближний Восток 3154 2
Саудовская Аравия - Королевство 666 2
Европа 24964 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 1
Ирак - Республика 709 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 4
Зоология - наука о животных 2887 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 201 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 1
Эротика - эротические изображения 32 1
Талибан 46 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 289 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 4
CNews Games - Боевой народ - Combat folks - ИгроWeek 75 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще