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УВЗ УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» российский основной боевой танк



25.04.2025 Студент Пермского Политеха создал прототип «умной» турели с нейросетью 1
30.07.2020 «Уралвагонзавод» не может заплатить IBS за SAP из-за долга в 75 миллиардов 1
10.07.2020 Танкостроители попытались крупно нажиться на ИТ-подрядчике Минобороны, но не смогли 1
29.05.2020 Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19 1
17.12.2019 В IBS прошли обыски по делу, связанному с SAP и «Уралвагонзаводом» 1
01.04.2019 Россияне научили «Эльбрусы» и «Байкалы» распознавать вражеские танки. Видео 2
28.08.2018 Project Support обеспечил работу аудиовизуальных устройств на форуме «Армия-2018» 1
27.12.2017 «Уралвагонзавод» лишился 58 миллионов из-за неплатежей по SAP 1
22.02.2017 Ко Дню защитника Отечества вышла военная стратегия «Сирия: Русская буря» 1
21.11.2012 Американская БМП будет почти в 2 раза тяжелее танка 1
10.02.2010 "Мистрали" оптом: новое в рособоронимпорте 1
14.10.2009 ВМФ России в ожидании французского 1
07.05.2009 Гособоронзаказ РФ - 2009: 1,3 трлн. руб. 1
06.03.2009 Уровень оснащенности ВС РФ основными типами вооружения составляет почти 100% 1
23.01.2008 Российская космическая промышленность переходит на американскую элементную базу 1
06.11.2007 В российских подводных лодках применят французские технологии? 1
18.09.2007 Авиадвигатели для ВВС США и ВВС России будет производить одна компания 1
13.09.2007 Беларусь и Казахстан будут модернизировать МиГи 1
29.08.2007 Танки Т-90: уроки французского 1
10.05.2007 Индия испытала нервы Пакистана 1
04.08.2006 "Фронт ПК" начал производство компьютеров на базе Intel Core 2 Duo 1
27.01.2006 На рынке домашних компьютеров появился новый бренд 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

УВЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Thales Group 125 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 3
IBS - ИБС экспертиза 156 3
SAP SE 5321 2
Saprun - Сапран групп 53 2
Intel Corporation 12278 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 2
SSTL - Surrey Satellite Technology - Саррей Сэтелайт Текнолоджи Лтд - Surrey Space Technology - Surrey Space Centre 37 2
Фронт ПК 16 2
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 92 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 25 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 382 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2015 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
AlterKnowledge 8 1
Jumio 13 1
MITEK Systems 7 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 1
Avilex - Авилекс 9 1
Google LLC 11917 1
Apple Inc 12236 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 438 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 1
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 1
Дамаск 32 1
GFI Russia - Game Factory Interactive - MiST Land South 16 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 111 5
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 70 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 363 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 174 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 75 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 24 1
Минобороны РФ - Патриот - Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) 10 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3027 8
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 929 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 264 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 119 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 692 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 76 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11948 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 333 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 117 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 510 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 600 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 93 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 251 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
Судебная власть - Judicial power 2331 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 621 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 408 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5547 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 23 1
Правительство Казахстана - Министерство обороны Казахстана 15 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3014 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 87 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 116 1
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 68 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21079 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9847 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7031 4
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LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 237 3
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 668 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3852 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1205 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52222 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25860 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5253 2
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11818 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3485 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10895 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 834 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11288 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7394 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6444 1
ТВ-тюнер - TV tuner 519 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 146 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 415 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11433 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6793 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3260 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20348 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24572 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14064 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12762 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30353 1
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6811 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24824 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-14 - российский основной боевой танк 10 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 3
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3281 2
Google Android 14199 2
Apple iOS 7929 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1895 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 377 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5013 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 34 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 942 1
Linux OS 10169 1
Apple macOS 2101 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 207 1
Intel x86 - архитектура процессора 1891 1
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 1
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 54 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП Атликс 9 1
Nvidia GeForce GTX 522 1
Nvidia GeForce GT 336 1
Microsoft Windows 7 1984 1
Microsoft DirectX 708 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 854 1
Intel Celeron - Серия процессоров 966 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 1
Boomstarter Network 18 1
Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 79 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 117 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 633 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2786 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 237 1
Turkcell Bip - Мессенджер 26 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1385 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 724 1
Google Android Contact Tracing API 1 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 398 1
AMD Radeon HD 281 1
Intel Core - Семейство процессоров 1212 1
Добровольский Дмитрий 8 1
Арлазаров Владимир 237 1
Путин Владимир 3229 1
Ахметов Даниал 48 1
Поповкин Владимир 23 1
Иванов Сергей 388 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Шутов Виталий 1 1
Мальцев Леонид 5 1
Kouchner Bernard - Кушнер Бернар 2 1
Бабкин Дмитрий 1 1
Assad Bashar - Асад Башар 12 1
Sarkozy Nicolas - Саркози Николя 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 147816 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52473 6
Франция - Французская Республика 7890 6
Германия - Федеративная Республика 12764 3
Россия - УФО - Свердловская область 1563 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 3
Сирия - Сирийская Арабская Республика 270 2
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 172 2
Израиль 2746 2
Земля - планета Солнечной системы 10446 2
США - Коннектикут 170 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14268 1
Саудовская Аравия - Королевство 598 1
Казахстан - Республика 5617 1
Индия - Bharat 5521 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13390 1
Ирак - Республика 699 1
Таиланд - Королевство 831 1
Китай - Тайвань 4027 1
Беларусь - Белоруссия 5794 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 688 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2908 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 396 1
Индия - Раджастхан - Раджастан 57 1
Канада - Квебек 65 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 616 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2498 1
Япония 13349 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17352 1
Канада 4912 1
Южная Осетия - Государство Алания 110 1
Казахстан - Абайская область - Семипалатинск 17 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 515 14
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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