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УВЗ УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» российский основной боевой танк
УВЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
|Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 68 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 3
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5945 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11292 2
|Хабар 9 1
|University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
|КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
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