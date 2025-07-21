Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Казахстан Астана Нур-Султан Акмола Целиноград Акмолинск

Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск

СОБЫТИЯ


21.07.2025 Казахстан и China Mobile договорились о создании дата-центра Tier IV в Астане

кономики ШОС в Тяньцзине казахстанская компания Akashi Data Center подписала меморандум о сотрудничестве с китайским телекоммуникационным гигантом China Mobile. Проект предусматривает строительство в Астане дата-центра уровня Tier IV — первого в Казахстане, соответствующего высшему стандарту надежности по классификации Uptime Institute. Это событие стало важным шагом в реализации стратегии

17.04.2025 Wildberries запускает бесплатную доставку крупногабаритных товаров в Ереване, Астане и Минске

ой доставки и выходит с новой логистической услугой в страны СНГ. В ближайшее время жители Еревана, Астаны и Минска смогут заказывать крупногабаритные товары с бесплатной доставкой прямо до две
17.04.2025 Астана, Москва, Минск — среди городов-лидеров по кибератакам в I квартале 2025 года

данных о вирусной активности на платформе Windows. Об этом CNews сообщили представители PRO32. Доля Астаны в общем объёме обнаружений значительно выросла — с 43% до 68%, несмотря на общее сниже
31.07.2023 Ozon нашел замену Nasdaq

Ozon сообщил о допуске своих американских депозитарных акций (ADS) до торгов на Международной биржи Астаны (AIX). Их торги под тикером OZON начались 31 июля 2023 г. Новых акций для торгов на AI
27.03.2023 Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае

ON), Анатолий Карпов (Karpov Courses), Валерий Бабушкин (Blockchain) и другие. Эксперты от МТС — Павел Воронин, Виктор Кантор, Александр Ханин и Евгений Черешнев. Мероприятие пройдет офлайн в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае. К нему также можно присоединиться онлайн из любой точки мира. Успей зарегистрироваться.
24.03.2023 Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае

ON), Анатолий Карпов (Karpov Courses), Валерий Бабушкин (Blockchain) и другие. Эксперты от МТС — Павел Воронин, Виктор Кантор, Александр Ханин и Евгений Черешнев. Мероприятие пройдет офлайн в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае. К нему также можно присоединиться онлайн из любой точки мира. Успей зарегистрироваться.
14.03.2023 МТС проведет конференцию True Tech Day 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае

хнологическим трендам, будет проведено 31 марта в Москве. На мероприятии выступят международные и российские эксперты. Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве в «МТС Live Холл», а также в Астане, Тбилиси и Дубае. Для тех, кто не сможет посетить мероприятие очно, будет доступна интерактивная онлайн-трансляция. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь. Программа True Tech Day
07.12.2020 Власти Казахстана научились читать зашифрованный трафик своих граждан. Тех, кто сопротивляется, лишают Youtube и Facebook

Тотальная слежка Правительство Казахстана заставляет жителей и гостей столицы (Нур-Султан, в прошлом – Астана) устанавливать на свои мобильные устройства сертификат безопас
05.07.2019 «Элар» внедрила единую архивную ИС в госархиве Астаны

«Элар» в рамках стратегии развития Государственного архива города Нур-Султан на 2019-2021 годы внедрила Единую архивную информационную систему на базе АИС «Эла
04.07.2019 «Элар» внедрил единую архивную информационную систему в госархиве Астаны

В рамках стратегии развития государственного архива города Нур-Султан на 2019-2021 гг. была внедрена единая архивная информационная система на базе АИС «Элар-архив» и поставлено профессиональное сканирующее оборудование отечественной марки «Элар». Об э
08.02.2018 Российская парковочная ИТ-система выходит на международный рынок

ым международным контрактом российской компании. Администратор парковок – «Парковочное пространство Астаны»,отдал разработке из России предпочтение перед иностранными системами.В Астане парково
08.06.2016 «Модульные системы торнадо» проектируют АСУТП производства глифосатсодержащих продуктов для «Астана-НАН»

Компания «Модульные системы торнадо» проектирует автоматизированную систему управления технологическими процессами производства глифосатсодержащих продуктов на предприятии «Астана-НАН» в Степногорске (Казахстан). В настоящее время выполняется комплектация и сборка оборудования программно-технического комплекса (ПТК), поставка комплекса запланирована на июль 2016 г
08.02.2016 Сайт авиакомпании «Эйр Астана» взлетел в «облако»

«Эйр Астана» – ведущий авиаперевозчик в Казахстане. Сравнительно молодая компания (свой первый рейс она выполнила в 2002 г.) активно развивается и сегодня выполняет полеты более чем по 60 внутренним
04.08.2015 2ГИС начал работать в Астане

2ГИС начал работать в столице Казахстана. Городской информационный сервис с картой Астаны бесплатно доступен для пользователей с 1 августа. Астана стала пятым по счету городом

25.05.2015 IBM открыла новый офис в Астане

Корпорация IBM объявила об открытии нового офиса в Астане. Расширение присутствия в этом регионе осуществляется в соответствии с инициативой кор
08.05.2013 В Астане состоится выставка «умных» технологий

С 21 по 22 мая в Астане пройдет «Астанинская выставка умных технологий» (Astana Smart Technologies Exhibition, ASTEX 2013). По прогнозам, участие в выставке-конференции примут около 3 тыс. человек. Выставка-кон
05.07.2011 «Эйр Астана» построила единую корпоративную систему на базе Oracle E-Business Suite

спецификой авиаиндустрии и необходимостью работы со множеством потоков информации. Руководство «Эйр Астаны» приняло стратегическое решение стандартизировать все важные бизнес-процессы на единой
20.01.2011 «Казахтелеком» и Alcatel-Lucent развернули первую сеть GPON в Астане

Компания Alcatel-Lucent объявила о завершении развертывания первой гигабитной пассивной оптической сети (GPON) в столице Казахстана Астане. Компания «Казахтелеком» будет использовать новую сеть для доставки индивидуальным абонентам и корпоративным заказчикам современных широкополосных услуг, таких как IPTV, видео по требова
26.03.2010 «ДеЛайт 2000» создал ультратонкую полиэкранную систему для «Городских электрических сетей Астаны»

Компания «ДеЛайт 2000» выполнила проект по созданию большеэкранной системы отображения информации для «Городских электрических сетей Астаны» (входят в состав энергетического холдинга «Астанаэнергосервис»). В рамках проекта в диспетчерском пункте заказчика реализована ультратонкая полиэкранная система на базе ЖК-модулей Clari
10.07.2009 В Астане прошли переговоры по созданию космического аппарата "Казсат-2"

8 июля в Астане прошла встреча премьер-министра Республики Казахстан Карима Масимова с Генеральным директором ГКНПЦ имени М.В.Хруничева Владимиром Нестеровым, сообщает пресс-служба Роскосмоса со ссылкой
11.02.2008 Осенью 2008 года пройдет экоралли "Париж - Астана - Пекин"

пройдет экоралли "Париж - Астана - Пекин". Об этом было объявлено 8 февраля во время встречи акима Астаны Аскара Мамина и министра транспорта Франции Доминика Бюсеро в рамках визита премьер-ми
06.12.2007 "Эйр Астана" закупит новые авиалайнеры

Как сообщает пресс-служба Казахстанского холдинга по управлению государственными активами «Самрук», совет директоров акционерного общества "Эйр Астана" одобрил планы размещения твердых заказов на производство воздушных судов. Наряду с "Самрук", в состав совета директоров входят представители британской BAE Systems. Решено приобрести де
13.09.2007 DocsVision внедряют в «Астана-Недвижимость»

Компания «Интеллект-Астана» — казахстанский партнер DocsVision — подписала договор на внедрение системы управление документами и бизнес-процессами DocsVision с компанией «Астана-Недвижимость». Ввод в действ
07.03.2007 В Астане откроют интернет-библиотеки

роются четыре интернет-библиотеки, в которых любой желающий сможет бесплатно пользоваться услугами всемирной электронной Сети вплоть до 2009 г. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата акима Астаны Берик Абдукаримов. Кроме того, для упрощения процедуры оплаты коммунальных и медицинских услуг, а также для получения оперативных и квалифицированных консультаций по вопросу оформления и
14.03.2006 Lucent и Winncom построят IP-сеть в Астане

для предоставления новейших услуг по передаче голоса и данных для корпоративных клиентов и жителей Астаны. В рамках многомиллионного соглашения Lucent совместно со своим партнером, компанией W
12.04.2005 "Казахтелеком" подвел итоги деятельности в 2004 г.

цифровой сетью, а Атырау — пятым цифровизированным городом Казахстана, после Шымкента, Актобе, Астаны и Талдыкоргана. Запуск в  эксплуатацию цифровых радиорелейных линий связи Атырау-Ураль

Публикаций - 417, упоминаний - 485

Казахстан и организации, системы, технологии, персоны:

Казахтелеком 348 68
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 20
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 76 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 15
9594 15
Yandex - Яндекс 9215 14
SAP SE 5601 13
Microsoft Corporation 25774 12
Oracle Corporation 7074 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Cisco Systems 5372 10
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 9
МегаФон 10742 8
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 8
Google LLC 12687 7
НИТ - Национальные информационные технологии 36 7
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 7
Samsung Electronics 11064 7
Huawei 4675 7
Intel Corporation 12811 7
Softline - Софтлайн 3743 7
HP Inc. 5883 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 7
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 6
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 6
Летограф - Letograf 80 5
RuVDS - МТ Финанс 107 5
Ростелеком 10948 5
Naumen - Наумен 752 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Vocord - Вокорд 185 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 4
InterSystems - ИнтерСистемз 137 4
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 7
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 6
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 6
Альфа-Банк 1979 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 5
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 17 5
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 5
АТФБанк 22 5
Казпочта - Қазпошта - Qazpost 20 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
AIX - Astana International Exchange - Астанинская международная биржа 11 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
РВК - Российская венчурная компания 571 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 3
Air Astana - Эйр Астана - Казахстанская авиакомпания 9 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 3
Россети Ленэнерго 1699 3
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 3
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 3
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 3
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 3
НЯЦ РК - Национальный ядерный центр Республики Казахстан - Институт ядерной физики Республики Казахстан 9 3
Cars.com 6 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Русский стандарт Банк 509 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 16
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 15
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 51 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 11 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 5
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 5
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 5
Правительство Казахстана - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана - Министерство индустрии и новых технологий Казахстана - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан 9 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 5
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 4
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана 14 4
Правительство Казахстана - Министерство обороны Казахстана 16 4
Правительство Казахстана - МВД Казахстана - Министерство внутренних дел Казахстана 12 4
Казакстан Гарыш Сапары - Казкосмос - Национальное космическое агентство республики Казахстан 17 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 4
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 3
Правительство Казахстана - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 12 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 4
ЛДПР 116 4
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Сообщество казахстанских ИТ-менеджеров 1 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
КАСК - Казахстанская Ассоциация Софтверных компаний 1 1
Сибирское соглашение - межрегиональная ассоциация 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 89
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 54
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 51
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 27
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 27
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 26
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 26
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 26
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 25
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 24
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 23
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 21
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 20
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 20
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 19
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 19
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 19
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 17
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 16
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 13
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 12
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 11
Космодром Байконур 1072 16
НИСМ - Национальная информационная супермагистраль - Петропавловск-Кустанай-Актобе 18 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 7
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 7
Google Android 15243 7
Microsoft Windows 16882 7
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 668 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Apple iOS 8583 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 34 5
Байтерек КРК - Космический ракетный комплекс 15 5
Linux OS 11533 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 5
ЭЛАР ЭларСкан 190 4
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 144 4
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 4
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 4
МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 23 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
Apple iPhone 6 4861 4
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 3
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 3
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 3
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 21 3
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 124 3
InterSystems Ensemble 59 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 3
InterSystems HealthShare 28 3
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 3
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 3
Назарбаев Нурсултан 85 17
Ахметов Даниал 48 14
Есекеев Куанышбек 40 10
Путин Владимир 3454 10
Жумагалиев Аскар 23 7
Воронин Павел 196 5
Мусабаев Талгат 19 5
Жигарев Сергей 17 4
Масимов Карим 20 4
Кадыржанов Кайрат 9 4
Цаплин Никита 87 4
Лукашенко Александр 104 3
Фрадков Михаил 161 3
Лукин Глеб 19 3
Кромский Дмитрий 29 3
Сарсенов Сакен 10 3
Налибаев Абдукалык - Налибаев Абудкалык - Налибаев Абдыкалык 3 3
Шадаев Максут 1210 3
Чачава Александр 124 2
Кириченко Игорь 58 2
Кириенко Сергей 149 2
Новикова Елена 105 2
Кадейшвили Алексей 16 2
Голубев Андрей 4 2
Бяков Юрий 42 2
Груздев Сергей 48 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Елизаров Артем 18 2
Келимбетов Кайрат 3 2
Ford Henry - Форд Генри 20 2
Хахалев Роман 4 2
Эфендиев Мурад 15 2
Диланян Вартан 17 2
Токаев Касым-Жомарт 9 2
Сурмай Руслан 2 2
Кантор Виктор 22 2
Максимов Юрий 37 2
Фролова Светлана 42 2
Черешнев Евгений 23 2
Степаненко Антон 17 2
Казахстан - Республика 6047 340
Россия - РФ - Российская федерация 166164 218
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 157
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 96
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 75
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 52
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 82 44
Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 60 37
Беларусь - Белоруссия 6289 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 37
Казахстан - Павлодарская область - Павлодар 50 34
Украина 7928 31
Казахстан - Шымкент - Чимкент 46 29
Россия - СФО - Новосибирск 4875 29
Казахстан - Актюбинская область - Актобе 40 27
Европа 24963 26
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 23
Казахстан - Восточно-Казахстанская область - Усть-Каменогорск 38 22
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 22
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 22
Узбекистан - Республика 2005 22
Казахстан - Мангистауская область - Актау 43 21
Азия - Азиатский регион 5920 21
Украина - Киев 1151 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 19
Беларусь - Минск 706 19
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 31 17
Казахстан - Жамбылская область - Тараз 27 17
Армения - Республика 2449 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 17
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 17
Казахстан - Костанайская область - Костанай 36 16
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 15
Армения - Ереван 223 14
Казахстан - Южный Казахстан - Туркестанская область - Туркестан 32 14
Швеция - Королевство 3781 14
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Таджикистан - Республика 953 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 126
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 70
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 54
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 52
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 32
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 32
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 22
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 16
Энергетика - Energy - Energetically 5855 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 16
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 14
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 14
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 13
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 13
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 13
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 11
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 10
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 444 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 9
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 9
Английский язык 7030 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 9
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 9
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 9
Казахстан Сегодня 310 24
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 15
Хабар 10 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Казинформ 30 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 4
Forbes - Форбс 1002 3
Ведомости 1466 3
Интерфакс Казахстан 6 2
Казахстанская правда 3 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
9to5Google 60 1
Korea Herald 47 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Известия ИД 770 1
Юность - радиостанция 52 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
9to5Mac 70 1
CNews TV 747 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 1
Vласть 1 1
Ак Жайык 1 1
RTVi - Russian Television International 16 1
Новости Шымкента 1 1
Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Bloomberg 1627 1
ZDnet 663 1
РИА Новости 1033 1
23ABC News 183 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Crunchbase 74 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Microsoft Research 144 1
CNews Fast рейтинг 55 1
CNews Инновация года - награда 155 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CountryMeters 3 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Dow Jones - VentureSource 6 1
Gartner - Гартнер 3658 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 8
Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті - ЕНУ имени Л. Н. Гумилёва - Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва 6 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
РГУ - Ростовский государственный университет 8 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 2
НИИПББ РГП на ПХВ МОН РК - Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 2 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Актюбинская областная универсальная научная библиотека имени Сактагана Баишева 1 1
Актюбинская областная юношеская библиотека имени Саги Жиенбаева 1 1
Областная детская библиотека имени Н. Байганина 1 1
Национальная академическая библиотека Республики Казахстан 1 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
НАБРК - Национальная академическая библиотека Республики Казахстан 1 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 1
Национальный аграрный университет Армении - Armenian National Agrarian University 1 1
МГУ - Географический факультет 12 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
Naumen Academy - Naumen University 10 1
КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 10 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
Назарбаев Университет - Nazarbayev University 5 1
Назарбаев интеллектуальные школы - Nazarbayev Intellectual Schools 1 1
Tianjin University - 天津大学 - Тяньцзиньский университет 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
ASTEX - Astana Smart Technologies Exhibition - Астанинская выставка умных технологий 4 4
Зимние Азиатские игры 5 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
CeBIT 614 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Intertraffic - выставка транспортной инфраструктуры 2 1
Docflow 148 1
Fujitsu IT Future 4 1
Связь-Экспокомм 276 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
Россети ФСК - Энергопрорыв 3 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CNews AWARDS - награда 571 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще