Индексная книга CNews*
Казахстан Астана Нур-Султан Акмола Целиноград Акмолинск
Публикаций - 332, упоминаний - 430
Казахстан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Назарбаев Нурсултан 81 14
|Ахметов Даниал 47 13
|Есекеев Куанышбек 36 8
|Путин Владимир 2542 7
|Жумагалиев Аскар 22 7
|Мусабаев Талгат 17 5
|Жигарев Сергей 15 4
|Масимов Карим 17 4
|Кромский Дмитрий 28 3
|Лукин Глеб 19 3
|Сарсенов Сакен 7 3
|Фрадков Михаил 159 3
|Смелков Андрей 5 2
|Кириченко Игорь 44 2
|Кириенко Сергей 139 2
|Абрамов Виктор 9 2
|Кречетов Николай 25 2
|Фролова Светлана 41 2
|Лукашенко Александр 83 2
|Максимов Юрий 19 2
|Сауранбеков Максут 2 2
|Сурмай Руслан 2 2
|Кадыржанов Кайрат 6 2
|Бяков Юрий 42 2
|Алтынбаев Мухтар 5 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Келимбетов Кайрат 3 2
|Никифоров Николай 1161 2
|Груздев Сергей 35 2
|Дробышевский Михаил 53 1
|Киреев Дмитрий 0 1
|Ахмедов Руслан 1 1
|Айнура Куатбек 1 1
|Орловский Виктор 325 1
|Оспанов Аблайхан 1 1
|Самойлов Юрий 69 1
|Мейрманов Нурлан 2 1
|Канафин Байжан 4 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 1
|Dyussekeyev Askar - Дюссекеев Аскар 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1203579, в очереди разбора - 917272.
Создано именных указателей - 96218.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1203579, в очереди разбора - 917272.
Создано именных указателей - 96218.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.