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Индексная книга CNews*
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Казахстан Астана Нур-Султан Акмола Целиноград Акмолинск

Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск


07.12.2020 Власти Казахстана научились читать зашифрованный трафик своих граждан. Тех, кто сопротивляется, лишают Youtube и Facebook
05.07.2019 «Элар» внедрила единую архивную ИС в госархиве Астаны
04.07.2019 «Элар» внедрил единую архивную информационную систему в госархиве Астаны
08.02.2018 Российская парковочная ИТ-система выходит на международный рынок
08.02.2016 Сайт авиакомпании «Эйр Астана» взлетел в «облако»
04.08.2015 2ГИС начал работать в Астане
25.05.2015 IBM открыла новый офис в Астане
08.05.2013 В Астане состоится выставка «умных» технологий
05.07.2011 «Эйр Астана» построила единую корпоративную систему на базе Oracle E-Business Suite
20.01.2011 «Казахтелеком» и Alcatel-Lucent развернули первую сеть GPON в Астане
26.03.2010 «ДеЛайт 2000» создал ультратонкую полиэкранную систему для «Городских электрических сетей Астаны»
10.07.2009 В Астане прошли переговоры по созданию космического аппарата "Казсат-2"
11.02.2008 Осенью 2008 года пройдет экоралли "Париж - Астана - Пекин"
07.03.2007 В Астане откроют интернет-библиотеки
14.03.2006 Lucent и Winncom построят IP-сеть в Астане
12.04.2005 "Казахтелеком" подвел итоги деятельности в 2004 г.

Публикаций - 332, упоминаний - 430

Казахстан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Казахтелеком 317 60
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 19
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 97 18
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 14
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 108 12
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 38 11
Oracle Corporation 6035 11
SAP SE 4595 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 10
Tele2 Казахстан - Мобайл Телеком Сервис 20 9
IBM - International Business Machines Corp 8941 9
Cisco Systems 4720 8
Microsoft Corporation 22497 8
Telia Company - TeliaSonera 802 8
6072 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 7
Intel Corporation 11262 6
Yandex - Яндекс 5015 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 6
Softline - Софтлайн 1870 6
НИТ - Национальные информационные технологии 32 6
HP Inc. 5313 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 5
Программный продукт ГК 3960 5
Naumen - Наумен 461 5
Летограф - Letograf 80 5
Samsung Electronics 9333 5
Google LLC 10352 5
Nortel Networks 1287 5
Прогноз 957 4
InterSystems - ИнтерСистемз 131 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 790 4
Winncom Technologies - Виннком Технологии 13 4
Navitel - Навител Навигатор 288 4
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 171 4
Huawei 3222 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 624 4
SAS Institute 854 3
Fujitsu 1898 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 7
Альфа-Банк 1476 5
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 9 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 4
Банк Зенит 215 3
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 176 3
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 155 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 3
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги 8 3
Лента - Сеть розничной торговли 912 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
РВК - Российская венчурная компания 530 3
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 33 2
БТА Банк - Туран Алем 31 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 2
Qiwi 878 2
Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана 21 2
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 2
ТрансКонтейнер 30 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 88 1
Техносила - СервисТрейд 239 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 1
Visa International 1809 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда 21 1
Самолёт ГК 216 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 136 1
РСХБ - Россельхозбанк 228 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
Абсолют Банк 118 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 1
Альфа-Групп 613 1
Роснефть НК - нефтяная компания 434 1
HeadHunter Group - HH Group 423 1
Яндекс.Такси 304 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 41
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 6
Президент Российской Федерации 3770 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 5
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 5
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 29 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 4
Правительство Москвы 1640 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 293 4
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 5 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
Правительство Казахстана 78 2
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 21 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
World Bank Group - Всемирный банк 278 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 2
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 16 2
ФРИИ Акселератор 26 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 115 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 61 1
Мосгортранс ГУП 88 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 7
ЛДПР 98 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 2
TIA - Telecommunications Industry Association 70 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
Сообщество казахстанских ИТ-менеджеров 1 1
Linux Foundation 167 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 34
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 25
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 11
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1202 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 9
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 8
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 7
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5469 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 6
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 6
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 6
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 990 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1108 5
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 5
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 4
Космодром Байконур 1025 14
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 8
НИСМ - Национальная информационная супермагистраль - Петропавловск-Кустанай-Актобе 15 8
Microsoft Windows 2000 2856 7
Яндекс.Карты и Транспорт 354 6
Google Android 11959 6
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 5
Apple iOS 6422 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 5
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 403 5
Правительство Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 28 4
Linux OS 7669 4
ЭЛАР ЭларСкан 65 4
Oracle Java - язык программирования 2554 4
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 136 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 4
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 316 3
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 29 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 3
IBM Power Systems - серия серверов 216 3
Apple iPad 3663 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 3
InterSystems Ensemble 54 3
1С:Бухгалтерия 647 3
ЭЛАР ПланСкан 106 3
Mozilla Firefox - браузер 1738 2
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 67 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 138 2
OpenText Documentum 350 2
WhatsApp Messenger 745 2
Google Play - Google Store - Android Market 2732 2
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 20 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 259 2
ЭЛАР ПауэрСкан 18 2
Microsoft Windows 10 11713 2
Python - высокоуровневый язык программирования 486 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 2
Назарбаев Нурсултан 81 14
Ахметов Даниал 47 13
Есекеев Куанышбек 36 8
Путин Владимир 2542 7
Жумагалиев Аскар 22 7
Мусабаев Талгат 17 5
Жигарев Сергей 15 4
Масимов Карим 17 4
Кромский Дмитрий 28 3
Лукин Глеб 19 3
Сарсенов Сакен 7 3
Фрадков Михаил 159 3
Смелков Андрей 5 2
Кириченко Игорь 44 2
Кириенко Сергей 139 2
Абрамов Виктор 9 2
Кречетов Николай 25 2
Фролова Светлана 41 2
Лукашенко Александр 83 2
Максимов Юрий 19 2
Сауранбеков Максут 2 2
Сурмай Руслан 2 2
Кадыржанов Кайрат 6 2
Бяков Юрий 42 2
Алтынбаев Мухтар 5 2
Медведев Дмитрий 1604 2
Келимбетов Кайрат 3 2
Никифоров Николай 1161 2
Груздев Сергей 35 2
Дробышевский Михаил 53 1
Киреев Дмитрий 0 1
Ахмедов Руслан 1 1
Айнура Куатбек 1 1
Орловский Виктор 325 1
Оспанов Аблайхан 1 1
Самойлов Юрий 69 1
Мейрманов Нурлан 2 1
Канафин Байжан 4 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 1
Dyussekeyev Askar - Дюссекеев Аскар 1 1
Казахстан - Республика 4467 276
Россия - РФ - Российская федерация 108428 132
Казахстан - Алматы 483 126
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 59
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 71 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 42
Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 55 35
Беларусь - Белоруссия 3525 26
Казахстан - Актобе - Актюбинск 41 25
Украина 6212 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 22
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 230 21
Казахстан - Восточно-Казахстанская область - Усть-Каменогорск 31 21
Украина - Киев 916 19
Казахстан - Мангистауская область - Актау 38 19
Россия - СФО - Новосибирск 3269 19
Узбекистан - Республика 1285 17
Казахстан - Павлодарская область - Павлодар 24 17
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 16
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 22 14
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 416 13
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 12
Казахстан - Жамбылская область - Тараз 17 12
Казахстан - Южно-Казахстанская область - Туркестанская область 27 12
Германия - Федеративная Республика 8903 12
Азия - Азиатский регион 3803 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 12
Европа 12319 12
Таджикистан - Республика 726 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 10
Япония 10069 10
Россия - ПФО - Казань 2085 10
Армения - Республика 1112 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 9
Россия - СФО - Томская область - Томск 712 9
Беларусь - Минск 545 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 52
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 20
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 11
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 10
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 5
Денежные переводы - Money transfers 775 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 5
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 18 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 4
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 103 4
Федеральное законодательство 1944 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 4
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