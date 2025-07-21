Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск

Казахстан и China Mobile договорились о создании дата-центра Tier IV в Астане кономики ШОС в Тяньцзине казахстанская компания Akashi Data Center подписала меморандум о сотрудничестве с китайским телекоммуникационным гигантом China Mobile. Проект предусматривает строительство в Астане дата-центра уровня Tier IV — первого в Казахстане, соответствующего высшему стандарту надежности по классификации Uptime Institute. Это событие стало важным шагом в реализации стратегии

Wildberries запускает бесплатную доставку крупногабаритных товаров в Ереване, Астане и Минске ой доставки и выходит с новой логистической услугой в страны СНГ. В ближайшее время жители Еревана, Астаны и Минска смогут заказывать крупногабаритные товары с бесплатной доставкой прямо до две

Астана, Москва, Минск — среди городов-лидеров по кибератакам в I квартале 2025 года данных о вирусной активности на платформе Windows. Об этом CNews сообщили представители PRO32. Доля Астаны в общем объёме обнаружений значительно выросла — с 43% до 68%, несмотря на общее сниже

Ozon нашел замену Nasdaq Ozon сообщил о допуске своих американских депозитарных акций (ADS) до торгов на Международной биржи Астаны (AIX). Их торги под тикером OZON начались 31 июля 2023 г. Новых акций для торгов на AI

Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае ON), Анатолий Карпов (Karpov Courses), Валерий Бабушкин (Blockchain) и другие. Эксперты от МТС — Павел Воронин, Виктор Кантор, Александр Ханин и Евгений Черешнев. Мероприятие пройдет офлайн в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае. К нему также можно присоединиться онлайн из любой точки мира. Успей зарегистрироваться.

Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае ON), Анатолий Карпов (Karpov Courses), Валерий Бабушкин (Blockchain) и другие. Эксперты от МТС — Павел Воронин, Виктор Кантор, Александр Ханин и Евгений Черешнев. Мероприятие пройдет офлайн в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае. К нему также можно присоединиться онлайн из любой точки мира. Успей зарегистрироваться.

МТС проведет конференцию True Tech Day 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае хнологическим трендам, будет проведено 31 марта в Москве. На мероприятии выступят международные и российские эксперты. Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве в «МТС Live Холл», а также в Астане, Тбилиси и Дубае. Для тех, кто не сможет посетить мероприятие очно, будет доступна интерактивная онлайн-трансляция. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь. Программа True Tech Day

Власти Казахстана научились читать зашифрованный трафик своих граждан. Тех, кто сопротивляется, лишают Youtube и Facebook Тотальная слежка Правительство Казахстана заставляет жителей и гостей столицы (Нур-Султан, в прошлом – Астана) устанавливать на свои мобильные устройства сертификат безопас

«Элар» внедрила единую архивную ИС в госархиве Астаны «Элар» в рамках стратегии развития Государственного архива города Нур-Султан на 2019-2021 годы внедрила Единую архивную информационную систему на базе АИС «Эла

«Элар» внедрил единую архивную информационную систему в госархиве Астаны В рамках стратегии развития государственного архива города Нур-Султан на 2019-2021 гг. была внедрена единая архивная информационная система на базе АИС «Элар-архив» и поставлено профессиональное сканирующее оборудование отечественной марки «Элар». Об э

Российская парковочная ИТ-система выходит на международный рынок ым международным контрактом российской компании. Администратор парковок – «Парковочное пространство Астаны»,отдал разработке из России предпочтение перед иностранными системами.В Астане парково

«Модульные системы торнадо» проектируют АСУТП производства глифосатсодержащих продуктов для «Астана-НАН» Компания «Модульные системы торнадо» проектирует автоматизированную систему управления технологическими процессами производства глифосатсодержащих продуктов на предприятии «Астана-НАН» в Степногорске (Казахстан). В настоящее время выполняется комплектация и сборка оборудования программно-технического комплекса (ПТК), поставка комплекса запланирована на июль 2016 г

Сайт авиакомпании «Эйр Астана» взлетел в «облако» «Эйр Астана» – ведущий авиаперевозчик в Казахстане. Сравнительно молодая компания (свой первый рейс она выполнила в 2002 г.) активно развивается и сегодня выполняет полеты более чем по 60 внутренним

2ГИС начал работать в Астане 2ГИС начал работать в столице Казахстана. Городской информационный сервис с картой Астаны бесплатно доступен для пользователей с 1 августа. Астана стала пятым по счету городом

IBM открыла новый офис в Астане Корпорация IBM объявила об открытии нового офиса в Астане. Расширение присутствия в этом регионе осуществляется в соответствии с инициативой кор

В Астане состоится выставка «умных» технологий С 21 по 22 мая в Астане пройдет «Астанинская выставка умных технологий» (Astana Smart Technologies Exhibition, ASTEX 2013). По прогнозам, участие в выставке-конференции примут около 3 тыс. человек. Выставка-кон

«Эйр Астана» построила единую корпоративную систему на базе Oracle E-Business Suite спецификой авиаиндустрии и необходимостью работы со множеством потоков информации. Руководство «Эйр Астаны» приняло стратегическое решение стандартизировать все важные бизнес-процессы на единой

«Казахтелеком» и Alcatel-Lucent развернули первую сеть GPON в Астане Компания Alcatel-Lucent объявила о завершении развертывания первой гигабитной пассивной оптической сети (GPON) в столице Казахстана Астане. Компания «Казахтелеком» будет использовать новую сеть для доставки индивидуальным абонентам и корпоративным заказчикам современных широкополосных услуг, таких как IPTV, видео по требова

«ДеЛайт 2000» создал ультратонкую полиэкранную систему для «Городских электрических сетей Астаны» Компания «ДеЛайт 2000» выполнила проект по созданию большеэкранной системы отображения информации для «Городских электрических сетей Астаны» (входят в состав энергетического холдинга «Астанаэнергосервис»). В рамках проекта в диспетчерском пункте заказчика реализована ультратонкая полиэкранная система на базе ЖК-модулей Clari

В Астане прошли переговоры по созданию космического аппарата "Казсат-2" 8 июля в Астане прошла встреча премьер-министра Республики Казахстан Карима Масимова с Генеральным директором ГКНПЦ имени М.В.Хруничева Владимиром Нестеровым, сообщает пресс-служба Роскосмоса со ссылкой

Осенью 2008 года пройдет экоралли "Париж - Астана - Пекин" пройдет экоралли "Париж - Астана - Пекин". Об этом было объявлено 8 февраля во время встречи акима Астаны Аскара Мамина и министра транспорта Франции Доминика Бюсеро в рамках визита премьер-ми

"Эйр Астана" закупит новые авиалайнеры Как сообщает пресс-служба Казахстанского холдинга по управлению государственными активами «Самрук», совет директоров акционерного общества "Эйр Астана" одобрил планы размещения твердых заказов на производство воздушных судов. Наряду с "Самрук", в состав совета директоров входят представители британской BAE Systems. Решено приобрести де

DocsVision внедряют в «Астана-Недвижимость» Компания «Интеллект-Астана» — казахстанский партнер DocsVision — подписала договор на внедрение системы управление документами и бизнес-процессами DocsVision с компанией «Астана-Недвижимость». Ввод в действ

В Астане откроют интернет-библиотеки роются четыре интернет-библиотеки, в которых любой желающий сможет бесплатно пользоваться услугами всемирной электронной Сети вплоть до 2009 г. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата акима Астаны Берик Абдукаримов. Кроме того, для упрощения процедуры оплаты коммунальных и медицинских услуг, а также для получения оперативных и квалифицированных консультаций по вопросу оформления и

Lucent и Winncom построят IP-сеть в Астане для предоставления новейших услуг по передаче голоса и данных для корпоративных клиентов и жителей Астаны. В рамках многомиллионного соглашения Lucent совместно со своим партнером, компанией W