Власти Казахстана научились читать зашифрованный трафик своих граждан. Тех, кто сопротивляется, лишают Youtube и Facebook

Под предлогом учений по кибербезопасности правительство Казахстана потребовало от жителей и гостей Нур-Султана (в том числе и иностранных) установить сертификат безопасности. Он позволяет властям отслеживать весь трафик с устройства, а если отказаться от него, пользователя лишат доступа к YouTube, Instagram и другим зарубежным сервисам.

Тотальная слежка

Правительство Казахстана заставляет жителей и гостей столицы (Нур-Султан, в прошлом – Астана) устанавливать на свои мобильные устройства сертификат безопасности под предлогом «учений по кибербезопасности». Как пишет портал ZDnet, 6 декабря 2020 г. пользователи стали получать сообщения с требованием по установке данного сертификата, если они хотят и дальше пользоваться иностранными веб-сервисами.

По мнению специалистов ZDnet, после установки сертификата правительство получает возможность перехватывать весь HTTPS-трафик, поступающий с пользовательских устройств, по технологии MitM (Man-in-the-Middle). Это один из популярных методов хакерских атак, предназначенный именно для перехвата информации.

В масштабах города

Начиная с 6 декабря 2020 г. все казахстанские интернет-провайдеры, в том числе «Билайн», Tele2 и Kcell, перенаправляют пользователей из Нур-Султана на веб-страницы с инструкциями по установке государственного сертификата. Этому предшествовала рассылка предупреждений о скором запуске этой системы.

Сообщение, поступившее на телефоны сотен тысяч жителей Нур-Султана

На момент публикации материала установка сертификата безопасности требовалась только от жителей Нур-Султана. Когда новая инициатива властей распространится на всю страну, пока остается неизвестным.

Отказ от установки сертификата действительно приводит к блокировке зарубежных интернет-сервисов. CNews опросил знакомых пользователей из Казахстана, и они подтвердили и рассылку сообщений с требованием об установке сертификата в свои гаджеты, и неработоспособность привычных ресурсов.

Кто-то уже столкнулся с ограничениями за отказ от установки сертификата

У части пользователей, отказавшихся устанавливать государственный сертификат, перестал работать YouTube, часть потеряла доступ к Instagram и Facebook. Однако CNews стало известно, что некоторые жители Нур-Султана, проигнорировав требование об установке сертификата безопасности, смогли продолжить пользоваться интернетом без каких-либо ограничений. Не исключено, что это лишь временно, и в скором будущем запрет на доступ к тем или иным сервисам может коснуться и их.

Иностранцев тоже касается

Рассылка сообщений с требованием поставить сертификат затронула в первую очередь именно граждан Казахстана, проживающих в Нур-Султане. В то же время из достоверных источников CNews стало известно, инициатива властей страны коснулась и иностранцев. Например, подобные сообщения поступили нескольким гражданам России и Турции, находящимся в Нур-Султане по работе и пользующимся услугами местных операторов связи.

Ограничительные меры коснулись пока не всех

В то же время гражданам Германии, находящимся в Казахстане, подобные сообщения на момент публикации материала не приходили.

Зачем властям перехват трафика

В своем официальном заявлении власти описали свои усилия по перехвату HTTPS-трафика как учения по кибербезопасности для государственных учреждений, телекоммуникационных компаний и частных компаний. Они сослались на тот факт, что кибератаки, нацеленные на «казахстанский сегмент Интернета», выросли в 2,7 раза во время пандемии коронавируса COVID-19. Это, пишет ZDnet, стало основной причиной для проведения учений.

На момент публикации материала информации о том, как долго продлятся эти учения, не было. Официальные лица не раскрывают сроки их проведения и не уточняют, продолжится ли перехват пользовательского трафика после их завершения.

Коронавирус не виноват?

Новая инициатива Казахстана стала третьей по счету попыткой контролировать веб-серфинг граждан и гостей страны. Предыдущая была предпринята, как сообщал CNews, еще летом 2019 г., но на тот момент COVID-19 еще не существовало, и причины для тотальной слежки назывались несколько иные.

Такие сообщения жители Казахстана получали с 2019 году

Алгоритм был почти идентичный – операторы связи разослали абонентам SMS-сообщения с «рекомендацией» по установке сертификата безопасности якобы для защиты граждан от киберугроз и противоправного контента. Рекомендованный к установке сертификат был «разработан в Казахстане и предоставлен уполномоченным государственным органом», сказано в сообщении на сайте провайдера Kcell.

Разработчики браузеров почти моментально отреагировали на происходящее в Казахстане. В августе 2019 г. Google и Mozilla заблокировали шпионский госсертификат в Chrome и Firefox,

В целом, Казахстан стремится взять под контроль весь пользовательский трафик на протяжении последних пяти лет. Первая из трех попыток сделать это датирована осенью 2015 г., когда были приняты поправки к закону Казахстана «О связи», в соответствие с которыми на телеком-операторов была возложена обязанность уже с начала 2016 г. «осуществлять пропуск трафика с использованием протоколов, поддерживающих шифрование, с применением сертификата безопасности, за исключением трафика, шифрованного средствами криптографической защиты информации на территории республики». Распространять сертификаты планировалось через сайт оператора «Казахтелеком» с декабря 2015 г.