Кибербезопасность MiTM Man in the middle Атака посредника, или атака «человек посередине»

Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине»

СОБЫТИЯ

25.12.2025 Astra Linux 1.8.4: расширенная виртуализация, усиленная безопасность и удобное администрирование 1
28.11.2025 «Гарда» снижает ИБ-риски и упрощает управление ловушками в корпоративных сетях 1
24.11.2025 Xello выпустила Xello Deception 5.8 3
29.10.2025 Самые уязвимые мобильные приложения – сервисы доставки готовой еды, товаров для дома и дачи, онлайн-аптеки 5
24.10.2025 Интегратор Ferrum IT Group усилил киберзащиту одного из спортивных комплексов России 1
13.10.2025 ITKey представила обновление облачной платформы KeyStack 1
02.09.2025 Огромная дыра зияет в безопасности многих стран. Россия не исключение 2
28.08.2025 Prof-IT Group и «Солар» начинают сотрудничество в сфере кибербезопасности для промышленных предприятий 3
28.08.2025 Avanpost представляет корпоративный центр сертификации нового поколения — Avanpost CA 1
13.08.2025 Компания «Нейроинформ» усовершенствовала свой веб-сервис «КиберМонитор», добавив новые функции для поиска и управления киберрисками 1
04.08.2025 Positive Technologies назвала критические для бизнеса последствия использования искусственного интеллекта 1
30.05.2025 ГК «Солар»: хакеры переключились на шпионаж и сложные атаки в телекоме и промышленности 3
14.05.2025 Кибермошенники активизировали фишинговые атаки на CRM малого и среднего бизнеса 1
13.05.2025 Электромобиль Nissan Leaf уязвим для кибератак. Хакерам удалось удаленно перехватить рулевое управление 1
07.03.2025 Сигнатурный движок PT NAD теперь обрабатывает трафик в три раза быстрее 1
06.03.2025 VPN-клиентам Palo Alto Networks и SonicWall угрожают поддельные серверы 1
21.02.2025 Две уязвимости в OpenSSH могут открыть возможность для MITM-атаки или DoS-состояния 3
12.02.2025 30% российских компаний нефтегазового сектора считают ЦОДы уязвимыми 1
22.01.2025 «Индид» выпустила новую версию продукта Indeed PAM 3 1
19.12.2024 Безопасность в облаке: почему защита инфраструктуры становится ключевой задачей бизнеса? 2
01.11.2024 Популярный торрент-клиент 14 лет позволял заражать ПК пользователя по вине разработчиков 2
30.09.2024 С помощью простейшего устройства взломаны принтеры HP. Теперь можно бесконечно заправлять картриджи и пользоваться неоригинальными расходниками. Видео 1
24.09.2024 Протоколы аутентификации пользователей: обзор технических решений 1
21.08.2024 В одном из фундаментальных протоколов интернета несколько десятилетий существует опасная «дыра» 1
08.07.2024 Росреестр закажет средства защиты информации на миллиард 1
16.05.2024 Найдена «дыра», связанная с конструктивным недостатком Wi-Fi. Под ударом миллиарды устройств по всему миру 2
28.02.2024 Sitronics Group: устройства интернета вещей сегодня представляют большой интерес для хакеров 2
26.02.2024 Debian, Ubuntu, Red Hat и другие Linux под ударом из-за критической «дыры» в загрузчике 2
01.02.2024 Привилегированный доступ: тренды угроз и прогноз рынка PAM-систем 2
05.01.2024 РЖД заказали у создателя Astra Linux крупный проект по импортозамещению ПО 1
26.12.2023 Методы обеспечения кибербезопасности сервисов для телемедицины 1
15.12.2023 Два десятка новых проблем в промышленных роутерах Sierra угрожают критической инфраструктуре 1
29.11.2023 В Bluetooth найдены опасные фундаментальные уязвимости, которые живут в нем годами. Инструкции по взлому уже в Сети 2
27.11.2023 Авторизацию по отпечатку пальцев на ноутбуках Dell, Lenovo и Surface Pro легко взломать. Виновата Microsoft 2
19.10.2023 Более 10 тыс. сетевых устройств Cisco взломаны из-за уязвимости нулевого дня. Компания «забыла» о них рассказать 1
29.09.2023 Xello Deception 5.3 обеспечивает гибкое управление ложным слоем инфраструктуры на распределенных площадках 4
15.03.2023 Cloud4Y предоставил облачную инфраструктуру компании «Арни» 1
06.12.2022 Android наводнили «дырявые» приложения, ворующие пароли и переписку. Под ударом миллионы пользователей 2
04.12.2022 Как работает Великий китайский файрвол 3
24.11.2022 Эксперты Национального киберполигона обнаружили критические уязвимости в SCADA-системе Valmet 1

Публикаций - 167, упоминаний - 269

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1604 25
Google LLC 12298 22
Microsoft Corporation 25285 20
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1521 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5299 13
Apple Inc 12673 12
Check Point Software Technologies 802 10
Cisco Systems 5229 8
Meta Platforms - Facebook 4543 8
X Corp - Twitter 2910 7
Amazon Inc - Amazon.com 3148 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1160 6
GitHub 980 6
ESET - ESET Software 1147 6
Trend Micro 629 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 184 5
Yandex - Яндекс 8530 5
Dropbox 513 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3136 4
Dr.Web - Доктор Веб 1276 4
Fortinet 408 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9216 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4558 4
Казахтелеком 339 4
Snapchat 143 3
Thoma Bravo - Proofpoint 38 3
Samsung Electronics 10654 3
Ростелеком 10364 3
Dell EMC 5101 3
Lenovo Group 2369 3
Xiaomi 1985 3
Adobe Systems 1573 3
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 113 3
Код Безопасности 708 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1393 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 334 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 2
HID Global - HID Corporation 121 2
Cloudflare 131 2
Palo Alto Networks 167 2
Bank of America - Банк Америки 268 3
Airbnb 98 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 9 2
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 68 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
eBay Inc 1632 2
Почта России ПАО 2254 2
Microsoft - LinkedIn 691 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 509 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1668 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 264 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 210 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 38 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 107 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 1
Honda Motor Company - HND 238 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 1
Lockheed Martin 767 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 28 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 283 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
Allied Irish Banks 6 1
Honda - Acura 19 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 657 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1504 1
Metso - Metso Outotec - Metso Minerals 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2010 1
Walgreens 15 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3008 1
Связной ГК 1384 1
Adidas - Адидас 166 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 97 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4973 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 2
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана 12 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 535 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3262 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 379 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 143 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 445 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1360 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 92 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 177 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 44 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 596 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 20 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 41 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 45 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 126 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 73 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 71 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 15 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 96 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3388 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
OWASP - Open Web Application Security Project 119 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 41 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 150
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 89
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13650 75
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 60
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 57
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 55
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1036 34
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 31
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4793 31
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 26
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2350 26
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 25
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7645 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 22
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 21
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3548 21
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5401 21
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1318 21
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 20
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2262 20
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2719 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13014 19
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7744 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 18
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2304 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8768 16
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4356 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 14
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 456 14
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5922 13
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1763 13
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3159 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8957 13
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8473 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 63
Apple iOS 8286 27
Google Android 14749 25
Microsoft Windows 16384 21
Linux OS 10962 15
Mozilla Firefox - браузер 1920 10
Google Chrome - браузер 1653 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3445 8
Apple macOS 2263 7
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1221 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7388 6
Apple iPad 3943 6
Oracle Java - язык программирования 3338 6
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2021 6
JavaScript - JS - язык программирования 1337 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1540 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3054 5
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 553 4
Google YouTube - Видеохостинг 2902 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1157 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 4
Apple iCloud 290 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 4
Google Gmail 989 4
Microsoft Windows Server 2008 480 3
Apple iTunes Store 1115 3
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 31 3
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 3
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  384 3
Linux - Debian GNU 539 3
Microsoft Windows 10 1884 3
Microsoft Office 3972 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 492 3
Microsoft Windows Hello 206 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5878 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 825 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 436 3
Apple Safari - браузер 877 3
Booking.com 119 2
Зайцев Михаил 312 7
Мельникова Анастасия 431 5
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 3
Карпов Илья 32 3
Галушкин Олег 182 3
Водясов Алексей 222 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 395 2
Чернов Даниил 79 2
Гинятуллин Роман 61 2
Гвоздев Дмитрий 138 2
Дружинин Евгений 22 2
Сабиров Шакват 2 2
Большев Александр 4 2
Путин Владимир 3370 2
Дягилев Василий 84 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 58 1
Каштанов Дмитрий 28 1
Купецкий Дмитрий 11 1
Кулин Филипп 52 1
Макаров Алексей 67 1
Чумаченко Константин 11 1
Земков Сергей 159 1
Орлик Сергей 83 1
Авезова Яна 20 1
Ляпунов Игорь 130 1
Лямин Александр 74 1
Киселёв Алексей 81 1
Козырев Алексей 326 1
Волков Дмитрий 66 1
Татаринов Тарас 14 1
Наместников Юрий 40 1
Чебышев Виктор 16 1
Назаров Владимир 17 1
Лукацкий Алексей 132 1
Дмитриев Александр 52 1
Левашов Александр 91 1
Дворянский Александр 21 1
Зацепин Александр 2 1
Щербаков Алексей 15 1
Суворов Андрей 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 63
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18295 9
Европа 24656 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14518 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 5
Казахстан - Республика 5817 4
Европа Восточная 3123 4
Нидерланды 3638 4
Азия - Азиатский регион 5754 3
Сингапур - Республика 1909 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 3
Германия - Федеративная Республика 12945 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 712 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 348 2
Новая Зеландия 732 2
Европа Западная 1492 2
Китай - Шанхай 809 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 285 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 2
Швеция - Королевство 3716 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8178 2
Индия - Bharat 5711 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3195 2
Канада 4989 2
Израиль 2785 2
Африка - Африканский регион 3574 2
Ближний Восток 3039 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2924 2
Турция - Турецкая республика 2499 2
Украина 7802 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1184 2
Болгария - Республика 785 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 23
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 21
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 9
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3712 9
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 8
Энергетика - Energy - Energetically 5528 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 7
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 553 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 7
Аудит - аудиторский услуги 3113 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 7
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1166 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 6
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3180 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 5
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 5
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 4
Английский язык 6880 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 4
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1345 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1753 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 3
ZDnet 662 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2177 3
BleepingComputer - Издание 419 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 2
Reddit 362 2
Wired - Издание 271 1
The Washington Post 343 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 128 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
Securelist 26 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
Hacker News 77 1
KrebsOnSecurity 17 1
Mashable 371 1
DarkReading.com 105 1
Computer Weekly 376 1
Scientific American 80 1
BetaNews 50 1
The Verge - Издание 595 1
WikiLeaks 120 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 1
FT - Financial Times 1260 1
The Register - The Register Hardware 1707 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6027 1
Tom’s Hardware 527 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1269 1
NYT - The New York Times 1090 1
Gartner - Гартнер 3615 7
IDC - International Data Corporation 4943 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 146 3
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 2
Microsoft Research 141 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
Dimensional Research 16 1
B2B International 50 1
Technavio 28 1
Altman Vilandrie & Company 2 1
Javelin Strategy & Research 10 1
Cisco Security Outcomes Study 3 1
Cisco Data Privacy Benchmark Study 1 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Top10VPN 6 1
Juniper Research 551 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 91 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 50 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 45 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 18 1
TU Delft - QuTech - Центр исследований квантовых вычислений и сетей 5 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 50 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 157 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 91 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 7 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 526 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 194 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
Black Hat - Конференция 117 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 3
Google Summer of Code 10 1
McAfee FOCUS 2 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
