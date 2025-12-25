Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность MiTM Man in the middle Атака посредника, или атака «человек посередине»
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Зайцев Михаил 312 7
|Мельникова Анастасия 431 5
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 3
|Карпов Илья 32 3
|Галушкин Олег 182 3
|Водясов Алексей 222 3
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 395 2
|Чернов Даниил 79 2
|Гинятуллин Роман 61 2
|Гвоздев Дмитрий 138 2
|Дружинин Евгений 22 2
|Сабиров Шакват 2 2
|Большев Александр 4 2
|Путин Владимир 3370 2
|Дягилев Василий 84 2
|Krebs Brian - Кребс Брайан 58 1
|Каштанов Дмитрий 28 1
|Купецкий Дмитрий 11 1
|Кулин Филипп 52 1
|Макаров Алексей 67 1
|Чумаченко Константин 11 1
|Земков Сергей 159 1
|Орлик Сергей 83 1
|Авезова Яна 20 1
|Ляпунов Игорь 130 1
|Лямин Александр 74 1
|Киселёв Алексей 81 1
|Козырев Алексей 326 1
|Волков Дмитрий 66 1
|Татаринов Тарас 14 1
|Наместников Юрий 40 1
|Чебышев Виктор 16 1
|Назаров Владимир 17 1
|Лукацкий Алексей 132 1
|Дмитриев Александр 52 1
|Левашов Александр 91 1
|Дворянский Александр 21 1
|Зацепин Александр 2 1
|Щербаков Алексей 15 1
|Суворов Андрей 47 1
|ZDnet 662 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 2177 3
|BleepingComputer - Издание 419 2
|SecurityLab - Секьюрити лаб 241 2
|Reddit 362 2
|Wired - Издание 271 1
|The Washington Post 343 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 128 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
|Securelist 26 1
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
|Hacker News 77 1
|KrebsOnSecurity 17 1
|Mashable 371 1
|DarkReading.com 105 1
|Computer Weekly 376 1
|Scientific American 80 1
|BetaNews 50 1
|The Verge - Издание 595 1
|WikiLeaks 120 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 1
|FT - Financial Times 1260 1
|The Register - The Register Hardware 1707 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6027 1
|Tom’s Hardware 527 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1269 1
|NYT - The New York Times 1090 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.