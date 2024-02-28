Sitronics Group: устройства интернета вещей сегодня представляют большой интерес для хакеров

Специалист по наступательной безопасности Sitronics Group Никита Котиков отметил важность защиты умных вещей и их компонентов в связи с их широким проникновением и интеграцией в различные сферы экономики, в том числе медицину, промышленность и транспорт.

Эксперт Sitronics Group отмечает, что к 2030 г. количество IoT-устройств может достичь 30 млрд. Речь идет не только о ставших уже привычными устройствах в виде «умных» колонок и роботов-пылесосов, но и промышленном интернете вещей – сложных системах с датчиками и контроллерами для сбора информации с различных агрегатов о корректности производственных процессов. Поэтому рост количества выпускаемых устройств уже сегодня требует повышения уровня их защиты.

В числе самых распространенных угроз можно выделить три направления – физическое, удаленное воздействия на устройство, а также воздействие на backend-инфраструктуру.

«IoT-устройства строятся на базе чипов и сбой в их работе позволяет обойти механизмы Secure Boot и шифрования памяти. Вызвать такой сбой можно направленным электромагнитным полем. Злоумышленник беспрепятственно выкачивает незашифрованную прошивку устройства для анализа, и может загрузить на устройство модифицированный код. Это позволит использовать устройство пользователя не по назначению или привести в состояние «кирпича». Поэтому немаловажным будет обратить внимание на анализ безопасности самого исходного кода прошивки – зачастую именно там содержатся недостатки, приводящие в дальнейшем к появлению 0-day уязвимостей, раскрытию учетных данных, директорий backend-серверов и иной критической информации», – отметил эксперт.

Удаленное воздействие на устройство также с использованием атак типа «человек посередине» (MiTM) дает возможность инспектировать все передаваемые между устройствами и серверами данные, в том числе секреты доступа и конфигурационную информацию. В случае воздействия на backend-инфраструктуру в первую очередь необходимо определить наличие открытых портов и используемых сервисов, а также проверить их конфигурацию и актуальность версий.

Также важной задачей является обеспечение безопасного доступа к административным интерфейсам и сервисам, в том числе, исключение использования учетных данных по умолчанию или простых комбинаций.

В числе популярных уязвимостей IoT-устройств эксперт называет восемь недостатков. В их числе уязвимости микропроцессоров, небезопасная конфигурация, раскрытие информации (исходный код, bootlog), слабые алгоритмы шифрования, атаки на протоколы пейринга и взаимодействия (BLE, ZigBee) и другие.

«Избежать возникновения недостатков поможет реализация комплексного подхода к безопасности функционала на этапах проектирования, конструирования и разработки ПО, а также использование технологий собственного межсетевого экранирования и стойких алгоритмов шифрования данных», – сказал специалист Sitronics Group.