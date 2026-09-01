Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность MiTM Man in the middle Атака посредника, или атака «человек посередине» AiTM Adversary-in-the-middle противник посередине MITM Machine-in-the-middle машина посередине
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 178, упоминаний - 286
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Зайцев Михаил 349 7
|Мельникова Анастасия 440 5
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
|Карпов Илья 32 3
|Галушкин Олег 182 3
|Водясов Алексей 222 3
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 410 2
|Чернов Даниил 79 2
|Гинятуллин Роман 61 2
|Гвоздев Дмитрий 147 2
|Дружинин Евгений 22 2
|Сабиров Шакват 2 2
|Большев Александр 4 2
|Харитонова Екатерина 10 2
|Путин Владимир 3471 2
|Дягилев Василий 84 2
|Krebs Brian - Кребс Брайан 61 1
|Каштанов Дмитрий 28 1
|Купецкий Дмитрий 11 1
|Кулин Филипп 53 1
|Макаров Алексей 69 1
|Чумаченко Константин 13 1
|Земков Сергей 159 1
|Орлик Сергей 83 1
|Авезова Яна 20 1
|Ляпунов Игорь 134 1
|Лямин Александр 75 1
|Киселёв Алексей 91 1
|Козырев Алексей 328 1
|Волков Дмитрий 69 1
|Татаринов Тарас 14 1
|Наместников Юрий 40 1
|Чебышев Виктор 16 1
|Назаров Владимир 19 1
|Лукацкий Алексей 143 1
|Дмитриев Александр 56 1
|Левашов Александр 92 1
|Дворянский Александр 22 1
|Зацепин Александр 2 1
|Щербаков Алексей 16 1
|ZDnet 666 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 2486 3
|BleepingComputer - Издание 465 2
|SecurityLab - Секьюрити лаб 245 2
|Reddit 410 2
|Wired - Издание 278 1
|Washington Post 357 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 142 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
|Securelist 30 1
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 97 1
|Hacker News 94 1
|KrebsOnSecurity 18 1
|Mashable 372 1
|DarkReading.com 105 1
|Computer Weekly 376 1
|Scientific American 81 1
|BetaNews 50 1
|The Verge - Издание 622 1
|WikiLeaks 120 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1292 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11594 1
|FT - Financial Times 1304 1
|The Register - The Register Hardware 1800 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6130 1
|Tom’s Hardware 619 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1322 1
|NYT - The New York Times 1104 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476767, в очереди разбора - 723943.
Создано именных указателей - 202313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476767, в очереди разбора - 723943.
Создано именных указателей - 202313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.