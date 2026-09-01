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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибербезопасность MiTM Man in the middle Атака посредника, или атака «человек посередине» AiTM Adversary-in-the-middle противник посередине MITM Machine-in-the-middle машина посередине

Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» - AiTM - Adversary-in-the-middle - противник посередине - MITM - Machine-in-the-middle - машина посередине

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


01.09.2026 Россияне создали метод защиты от квантового взлома 1
24.06.2026 Новая версия JaCarta Identity Provider от «Аладдин» поможет заказчикам соответствовать требованиям 117-го Приказа ФСТЭК России 1
23.06.2026 Новая версия Termidesk VDI 7.0 усиливает защиту инфраструктуры и расширяет возможности администрирования 1
01.06.2026 Техника распыления паролей стала одним из ключевых векторов атак и постепенно превращается в «новую норму» для попыток доступа к корпоративным сервисам 1
10.04.2026 Обновление «Гарда Deception» повышает точность обнаружения атак 1
31.03.2026 «ААМ Системз» внедрила поддержку шифрования в свои решения СКУД 1
26.03.2026 Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так 3
29.01.2026 Новый релиз Multidirectory: еще больше возможностей для эффективной работы 1
20.01.2026 Ученые Пермского Политеха предложили, как защитить критическую инфраструктуру страны от цифрового взлома 2
25.12.2025 Astra Linux 1.8.4: расширенная виртуализация, усиленная безопасность и удобное администрирование 1
28.11.2025 «Гарда» снижает ИБ-риски и упрощает управление ловушками в корпоративных сетях 1
24.11.2025 Xello выпустила Xello Deception 5.8 3
29.10.2025 Самые уязвимые мобильные приложения – сервисы доставки готовой еды, товаров для дома и дачи, онлайн-аптеки 5
24.10.2025 Интегратор Ferrum IT Group усилил киберзащиту одного из спортивных комплексов России 1
13.10.2025 ITKey представила обновление облачной платформы KeyStack 1
02.09.2025 Огромная дыра зияет в безопасности многих стран. Россия не исключение 2
28.08.2025 Prof-IT Group и «Солар» начинают сотрудничество в сфере кибербезопасности для промышленных предприятий 3
28.08.2025 Avanpost представляет корпоративный центр сертификации нового поколения — Avanpost CA 1
13.08.2025 Компания «Нейроинформ» усовершенствовала свой веб-сервис «КиберМонитор», добавив новые функции для поиска и управления киберрисками 1
04.08.2025 Positive Technologies назвала критические для бизнеса последствия использования искусственного интеллекта 1
30.05.2025 ГК «Солар»: хакеры переключились на шпионаж и сложные атаки в телекоме и промышленности 3
14.05.2025 Кибермошенники активизировали фишинговые атаки на CRM малого и среднего бизнеса 1
13.05.2025 Электромобиль Nissan Leaf уязвим для кибератак. Хакерам удалось удаленно перехватить рулевое управление 1
07.03.2025 Сигнатурный движок PT NAD теперь обрабатывает трафик в три раза быстрее 1
06.03.2025 VPN-клиентам Palo Alto Networks и SonicWall угрожают поддельные серверы 1
21.02.2025 Две уязвимости в OpenSSH могут открыть возможность для MITM-атаки или DoS-состояния 4
12.02.2025 30% российских компаний нефтегазового сектора считают ЦОДы уязвимыми 1
22.01.2025 «Индид» выпустила новую версию продукта Indeed PAM 3 1
19.12.2024 Безопасность в облаке: почему защита инфраструктуры становится ключевой задачей бизнеса? 2
01.11.2024 Популярный торрент-клиент 14 лет позволял заражать ПК пользователя по вине разработчиков 2
30.09.2024 С помощью простейшего устройства взломаны принтеры HP. Теперь можно бесконечно заправлять картриджи и пользоваться неоригинальными расходниками. Видео 1
24.09.2024 Протоколы аутентификации пользователей: обзор технических решений 1
21.08.2024 В одном из фундаментальных протоколов интернета несколько десятилетий существует опасная «дыра» 1
23.07.2024 В зарядных станциях для электромобилей нашлась «дыра», позволяющая получить к ним доступ и даже модифицировать их ПО 2
08.07.2024 Росреестр закажет средства защиты информации на миллиард 1
08.07.2024 Ботнет из 2000-х «с русскими корнями» ломает сервера Linux и крадёт кредитные карты и криптовалюты 2
16.05.2024 Найдена «дыра», связанная с конструктивным недостатком Wi-Fi. Под ударом миллиарды устройств по всему миру 2
28.02.2024 Sitronics Group: устройства интернета вещей сегодня представляют большой интерес для хакеров 2
26.02.2024 Debian, Ubuntu, Red Hat и другие Linux под ударом из-за критической «дыры» в загрузчике 2
01.02.2024 Привилегированный доступ: тренды угроз и прогноз рынка PAM-систем 2

Публикаций - 178, упоминаний - 286

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 25
Google LLC 12798 22
Microsoft Corporation 25869 20
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1838 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5720 13
Apple Inc 13284 12
Check Point Software Technologies 837 10
Cisco Systems 5383 8
Meta Platforms - Facebook 4633 8
X Corp - Twitter 2942 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1253 7
Amazon Inc - Amazon.com 3305 6
Microsoft Corporation - GitHub 1099 6
ESET - ESET Software 1164 6
Trend Micro 652 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 5
Yandex - Яндекс 9372 5
Dropbox 529 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3383 4
Dr.Web - Доктор Веб 1297 4
Fortinet 458 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9564 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5061 4
Казахтелеком 348 4
Snapchat 151 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1124 3
Thoma Bravo - Proofpoint 41 3
Samsung Electronics 11142 3
Ростелеком 11037 3
Broadcom - VMware 2624 3
Dell EMC 5204 3
Lenovo Group 2473 3
Xiaomi - Сяоми 2285 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 210 3
Adobe Systems 1605 3
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 3
Код Безопасности 823 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1424 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 355 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Bank of America - Банк Америки 273 3
Airbnb 102 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 9 2
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
eBay Inc 1642 2
Почта России ПАО 2392 2
Microsoft - LinkedIn 708 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1972 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 333 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 231 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 122 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 323 1
Honda Motor Company - HND 241 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
Lockheed Martin 778 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 508 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
Allied Irish Banks 6 1
Honda - Acura 19 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 735 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1824 1
Metso - Metso Outotec - Metso Minerals 8 1
ProCredit Holding - ProCredit Bank - ПроКредит Банк 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
Walgreens 16 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3166 1
Связной ГК 1401 1
Adidas - Адидас 170 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 927 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5823 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6014 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5765 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1904 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13875 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 346 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана 14 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3354 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3090 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 560 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3463 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 396 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1307 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 500 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 653 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1426 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 95 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 188 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 23 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 53 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 130 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 75 1
Районные суды РФ 197 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 1
Судебная власть - Judicial power 2523 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1703 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 2
OWASP - Open Web Application Security Project 152 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
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W3C - WWWC - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 162 1
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Apple iOS 8653 28
Google Android 15368 26
Microsoft Windows 17010 22
Linux OS 11654 17
Mozilla Firefox - браузер 1959 11
Google Chrome - браузер 1722 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1710 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3589 8
Apple macOS 2466 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1293 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7705 6
Apple iPad 4023 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3124 6
Oracle Java - язык программирования 3496 6
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2040 6
JavaScript - JS - язык программирования 1450 6
Adobe Animate - Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe FutureSplash Animator - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst - Adobe Flash Media Server - Adobe Macromedia Flash Communication Server 607 4
Google YouTube - Видеохостинг 3018 4
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1324 4
Microsoft Windows 10 1958 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6390 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 688 4
Apple iCloud 313 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 4
Google - Gmail 1029 4
Microsoft Windows Server 2008 483 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1709 3
Apple iTunes Store 1119 3
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 33 3
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 395 3
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  391 3
Linux - Debian GNU 575 3
Microsoft Office 4223 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 526 3
Microsoft Windows Hello 212 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 288 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 859 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 499 3
Apple Safari - браузер 909 3
Зайцев Михаил 349 7
Мельникова Анастасия 440 5
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
Карпов Илья 32 3
Галушкин Олег 182 3
Водясов Алексей 222 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 410 2
Чернов Даниил 79 2
Гинятуллин Роман 61 2
Гвоздев Дмитрий 147 2
Дружинин Евгений 22 2
Сабиров Шакват 2 2
Большев Александр 4 2
Харитонова Екатерина 10 2
Путин Владимир 3471 2
Дягилев Василий 84 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 61 1
Каштанов Дмитрий 28 1
Купецкий Дмитрий 11 1
Кулин Филипп 53 1
Макаров Алексей 69 1
Чумаченко Константин 13 1
Земков Сергей 159 1
Орлик Сергей 83 1
Авезова Яна 20 1
Ляпунов Игорь 134 1
Лямин Александр 75 1
Киселёв Алексей 91 1
Козырев Алексей 328 1
Волков Дмитрий 69 1
Татаринов Тарас 14 1
Наместников Юрий 40 1
Чебышев Виктор 16 1
Назаров Владимир 19 1
Лукацкий Алексей 143 1
Дмитриев Александр 56 1
Левашов Александр 92 1
Дворянский Александр 22 1
Зацепин Александр 2 1
Щербаков Алексей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 168348 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55074 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19365 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48051 7
Европа 25026 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13872 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14860 6
Казахстан - Республика 6111 4
Европа Восточная 3140 4
Германия - Федеративная Республика 13296 4
Нидерланды 3769 4
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Сингапур - Республика 1966 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2621 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 731 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 367 2
Новая Зеландия 739 2
Европа Западная 1498 2
Китай - Шанхай 839 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 419 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 293 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 794 2
Швеция - Королевство 3793 2
Финляндия - Финляндская Республика 3706 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19763 2
Индия - Bharat 5909 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3375 2
Канада 5095 2
Израиль 2871 2
Африка - Африканский регион 3649 2
Ближний Восток 3170 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1833 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3072 2
Турция - Турецкая республика 2644 2
Украина 7956 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 2
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