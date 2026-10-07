БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик - Робот-полотёр

В России начались продажи роботов-пылесосов серии Xiaomi Robot Vacuum 6 тавители Xiaomi. Xiaomi Robot Vacuum 6: умная уборка в ультратонком корпусе Xiaomi Robot Vacuum 6 — робот-пылесос для тех, кто ценит чистоту без лишних усилий. Модель получила ультратонкий корп

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM omplete оснащен роликовой шваброй вместо привычных мопов и комплектуется док-станцией, которая обеспечивает полный цикл самоочистки, буквально освобождая пользователя от этих неприятных обязанностей. Робот-пылесос не просто всасывает пыль и мусор с высокой мощностью 30 000 Па, но и моет пол чистой водой, которая подается на ролик непрерывно. Система работает по замкнутому циклу: через 12 ф

Trouver выпустил первый робот-пылесос с роликовым мопом в среднем сегменте Trouver представляет S70 Roller — первый робот-пылесос бренда с роликовым мопом в среднем ценовом сегменте. Модель продолжает развитие

Roborock представляет робот-пылесос Qrevo Edge 2 для уборки в самых труднодоступных местах дома Roborock представила робот-пылесос Qrevo Edge 2 для уборки в самых труднодоступных местах дома. Об этом CNews сооб

Roborock презентует в России сразу две новинки 2026 года — новый робот-пылесос Qrevo C Pro и моющую машину F25 ACE PRO Компания Roborock официально объявила о выходе на российский рынок двух новинок. В сезоне 2026 г. бренд делает ставку на синергию высокой мощности и максимальной автономности, представляя робот-пылесос Qrevo C Pro и беспроводную моющую машину F25 ACE Pro. Об этом CNews сообщили представители Roborock. Главным отличительным признаком новой линейки стала концепция «чистоты в одно

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM Dreame Matrix10 Ultra Dreame Matrix10 Ultra — это, пожалуй, самый технологичный робот-пылесос на сегодня. Особого внимания здесь заслуживает станция самоочистки, которая пол

Ecovacs встроил GPT в роботы-пылесосы: теперь они понимают живую русскую речь ься на зарядку, построить карту комнат, подъехать к пользователю, очистить пылесборник или промыть насадки. При этом система одинаково хорошо распознает как развернутые фразы, так и короткие команды. Роботы-пылесосы теперь понимают живую русскую речь Поддержка русского языка доступна на X11 PRO Omni, X8 PRO Omni, T50 PRO Omni, T30 PRO Omni. Yiko меняет сам подход к голосовому управлению: те

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй запускать уборку можно и при помощи Алисы. Фирменный голосовой помощник тоже хорошо понимает команды. Можно сказать «OK, Dreame!», пылесос отзовется «Я здесь» — и дальше отдаете указание, например, «Начни уборку!», «Уберись в прихожей», «Убери здесь» и т.д. В последнем случае пылесос сам определяет, где вы стоите, и выполняет точечную уборку. Навигация и преодоление препятствий Для нав

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM ухода за собой, например, фенов. Вся техника Dreame сопровождается официальной гарантией на территории России. Ниже мы подробно расскажем о наиболее интересных моделях, представленных в рамках акции.Робот-пылесос Dreame X50 Ultra Complete Робот-пылесос Dreame X50 Ultra Complete обладает высокой мощностью всасывания 20 000 Па — это означает, что он эффективно собирает пыль и мусор да

Роботы-пылесосы Dreame теперь можно подключить к умному дому Sber к заданию. Фразы для запуска сценариев и их названия владельцы могут выбрать самостоятельно. Также роботы-пылесосы Dreame могут участвовать в сценариях автоматизации наравне с другими устройст

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня 90 рублей со скидкой, 79 990 без скидки Комплектация и внешний вид L50 Ultra от Dreame — это моющий робот-пылесос с док-станцией, которая нужна не только для зарядки, но и для опустошения мусор

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж мплектующих и напоминает пользователю о необходимости замены расходных материалов. Устройство можно подключить разным системам умного дома и к голосовым помощникам от Google и Яндекса.Dreame D10s Pro Робот-пылесос Dreame D10s Pro работает на базе LDS-навигации и лидара и создает подробную карту помещения, ориентироваться в пространстве и объезжать препятствия ему помогает камера Al Action.

Dreame показала новые модели роботов-пылесосов еще проще и эффективнее. Об этом CNews сообщили представители Dreame. MatriX 10 Ultra: премиальный робот-пылесос с умной док-станцией Флагманский MatriX10 Ultra позволяет значительно автоматиз

Dreame Technology выпустила новый робот-пылесос с функцией влажной уборки Компания Dreame Technology выпустила новый робот-пылесос с функцией влажной уборки Dreame L40. Новинка сочетает мощные технологии всасывания с интеллектуальной системой влажной уборки, обеспечивая чистоту и комфорт в помещениях площадью

Trouver представил бюджетный робот-пылесос, который можно не обслуживать 50 дней о ценового сегмента: например, система Vormax E30 Aqua с всасыванием мощностью 10 000 Па обеспечивает эффективное удаление грязи и мусора с пола, а благодаря специальной щетке с технологией AeroTwin™ робот-пылесос справляется с уборкой волос, предотвращая их спутывание, что особенно важно для владельцев домашних животных с длинной шерстью. Технология RoboSwing обеспечивает тщательную уборку

Dreame усовершенствовала линейку роботов-пылесосов новой моделью L50 Ultra овательно и безопасно. В результате использования OmniDirt™ Detection 2.0 экономится время, так как робот-пылесос самостоятельно оптимизирует свою работу, не требуя ручных корректировок. Dreame

Новый робот-пылесос Xiaomi S40C уже в продаже Компания diHouse представляет на российском рынке робот-пылесос Xiaomi S40C. Это универсальная модель, подходящая для квартиры и дома. Об этом

Trouver выпустил самый мощный робот-пылесос животных: мощное всасывание легко справляется с большинством загрязнителей, специальные щетки предотвращают её наматывание, а HEPA-фильтр улавливает аллергены, делая воздух чище и безопаснее. Мощный робот-пылесос V50 Ultra Complete оснащен инновационной технологией Vormax™. Технология подразумевает сочетание конструкции с прямыми воздуховодами и двигатель с создаваемой силой всасывания до

Ecovacs разработал технологию ИИ-навигации для роботов-пылесосов продажи флагманской модели Ecovacs Deepbot X8 PRO Omni, использующей новейшую систему ИИ-навигации. Робот-пылесос способен не просто анализировать окружающую среду в реальном времени, чтобы изб

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой выбросить отдельно. На ручке под большим пальцем находятся кнопки управления (включения и выбора режима работы), а также под рукояткой разместился курок для дополнительного распыления горячей воды. Режимы и качество уборки В пылесосе предусмотрено несколько режимов, которые обозначаются с помощью ярких разноцветных пиктограмм на дисплее. Все действия пылесос комментирует четким и хорошо р

Ритейлеры начали продажи роботов-пылесосов Honor Choice Robot Cleaner M1 с гироскопической навигацией то позволяет работать до 100 минут без подзарядки, а время полной зарядки составляет менее 5 часов. Робот-пылесос Honor Choice Robot Cleaner M1 имеет четыре уровня уборки. Две боковые щетки под

Dreame представляет робот-пылесос Trouver E30 Ultra со станцией самоочистки Компания Dreame, производитель интеллектуальной техники для домашней уборки, представляет новый робот-пылесос Trouver E30 Ultra. Это доступная модель среднего класса, способная выполнять су

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками сухой уборке, пылесос ни разу не прерывал процесс для промежуточной подзарядки. Стоимость и выводы Робот-пылесос Dreame X40 Ultra Complete доступен в российской рознице по цене 139 990 рублей,

Dreame представляет новый моющий робот-пылесос Dreame Trouver S10 обот с помощью технологии 3DAdapt умеет определять препятствия на пути и объезжать их. Новый моющий робот-пылесос Dreame Trouver S10 Dreame Trouver S10 получил усовершенствованную систему влажн

МТС: кто включает умный пылесос: об интернете вещей маленьким новосибирцам расскажут Фиксики редставители МТС. В короткометражных образовательных видео профессор Чудаков и фиксики показывают на простых примерах, как вещи могут взаимодействовать друг с другом без помощи человека: кто включает умный пылесос или чайник, что такое умная остановка и кто управляет беспилотным автобусом, как будет работать освещение в «городе будущего» и зачем в городе умные камеры. Через эти и многие дру

Компания Dreame Technology представляет три новых роботизированных пылесоса в рамках предстоящей промо-акции «Неделя Dreame» с 16 по 27 мая дома запускает промо-акцию, в которой будут участвовать три новые модели роботов-пылесосов бренда: робот-пылесос Dreame L10s Pro Ultra, робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen 2 и робот-пы

Мощное трио для уборки: в «Ситилинке» начались продажи новых роботов-пылесосов L-серии от Dreame 70 мл, а резервуара для воды – 300 мл. Батарея рассчитана на автономную работу до 155 минут. А если робот-пылесос не успеет закончить уборку, после подзарядки он продолжит наводить порядок с то

В «Ситилинке» появился робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20+ от пыли и крошек, но и от серьезных загрязнений и крупного мусора. Ситилинк В «Ситилинке» появился робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20+ Для влажной уборки помещений устройство оснащается дво

Ритейлеры начали продажи новых моделей роботов-пылесосов Honor Choice Robot Cleaner R2s, R2s Plus и R2s Lite с лазерной навигацией В российских магазинах электроники «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS поступили в продажу новые роботы-пылесосы Honor Choice Robot Cleaner R2s, R2s Plus и R2s Lite. Новинки получили LIDAR-навигацию, увеличенную мощность всасывания, емкие батареи для уборки большой площади и поддержку голо

Лучшие роботы-пылесосы 2023 года: выбор ZOOM Hobot LEGEE-D8 Робот-пылесос D-образной формы, которая позволяет ему более эффективно убирать мусор в углах. Ориентация в пространстве осуществляется за счет лидара, ему помогает система распознавания предмет

Выбираем робот-пылесос: за что нужно платить в 2023 году енту, чтобы запустить уборку в той или иной зоне, выставлять виртуальные стены и запретные области. Робот-пылесос Polaris PVCR G2 1226 Wi–Fi IQ Home с гироскопом Более современные решения — кам

Инновации и удобство: в России появятся сразу две модели умных роботов-пылесосов Dreame лиженных к реальным. Такой подход позволяет быть уверенными в качестве и эффективности каждой модели. Бренд регулярно выпускает новинки: так, ярким дополнением в линейке техники для уборки дома стали роботы-пылесосы Dreame F9 Pro и Dreame D9 Plus. .flex-wrap { display: flex; justify-content: center; align-items: flex-start; } .flex-wrap p:first-child { margin-top: 23px; } .flex-wrap p { mar

Новые роботы-пылесосы Hisense теперь доступны в России Hisense, производитель бытовой и телевизионной техники, расширила сегмент беспроводных устройств для уборки дома и выпустила свой первый на российском рынке робот-пылесос. Модель RVCL144AB оснащена бесщеточным мотором, функцией дистанционного управления через приложение и предназначена для сухой и влажной уборки. Об этом CNews сообщили представител

Роботы-пылесосы Roborock серии S8 теперь в diHouse и. Кроме этого, модель S8 Pro Ultra также может самостоятельно промыть и просушить моющую салфетку. Роботы-пылесосы серии S8 имеют двойную резиновую щетку DuoRoller, которая легко собирает пыль