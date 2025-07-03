Получите все материалы CNews по ключевому слову
Котиков Никита
УПОМИНАНИЯ
|03.07.2025
|За полгода число кибератак российский топливно-энергетический комплекс выросло на 40%. Большинство инцидентов связано со шпионажем 1
|28.02.2024
|Sitronics Group: устройства интернета вещей сегодня представляют большой интерес для хакеров 1
Котиков Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4776 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369554, в очереди разбора - 748649.
Создано именных указателей - 178141.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.