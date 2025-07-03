Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178141
ИКТ 13848
Организации 10776
Ведомства 1470
Ассоциации 1006
Технологии 3475
Системы 25854
Персоны 76499
География 2883
Статьи 1534
Пресса 1227
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2659
Мероприятия 858

Котиков Никита


УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 За полгода число кибератак российский топливно-энергетический комплекс выросло на 40%. Большинство инцидентов связано со шпионажем 1
28.02.2024 Sitronics Group: устройства интернета вещей сегодня представляют большой интерес для хакеров 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Котиков Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1343 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29484 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69050 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 701 1
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 244 1
BaaS - Backend as a service 128 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6497 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2567 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30799 1
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 173 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 227 1
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 156 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7800 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5918 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5835 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4776 1
Россия - РФ - Российская федерация 150441 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9184 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369554, в очереди разбора - 748649.
Создано именных указателей - 178141.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще