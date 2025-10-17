БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|17.10.2025
|
Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж
мплектующих и напоминает пользователю о необходимости замены расходных материалов. Устройство можно подключить разным системам умного дома и к голосовым помощникам от Google и Яндекса.Dreame D10s Pro Робот-пылесос Dreame D10s Pro работает на базе LDS-навигации и лидара и создает подробную карту помещения, ориентироваться в пространстве и объезжать препятствия ему помогает камера Al Action.
|28.08.2025
|
Dreame усовершенствовала линейку роботов-пылесосов новой моделью L50 Ultra
овательно и безопасно. В результате использования OmniDirt™ Detection 2.0 экономится время, так как робот-пылесос самостоятельно оптимизирует свою работу, не требуя ручных корректировок. Dreame
|15.08.2025
|
Новый робот-пылесос Xiaomi S40C уже в продаже
Компания diHouse представляет на российском рынке робот-пылесос Xiaomi S40C. Это универсальная модель, подходящая для квартиры и дома. Об этом
|07.08.2025
|
Trouver выпустил самый мощный робот-пылесос
животных: мощное всасывание легко справляется с большинством загрязнителей, специальные щетки предотвращают её наматывание, а HEPA-фильтр улавливает аллергены, делая воздух чище и безопаснее. Мощный робот-пылесос V50 Ultra Complete оснащен инновационной технологией Vormax™. Технология подразумевает сочетание конструкции с прямыми воздуховодами и двигатель с создаваемой силой всасывания до
|30.07.2025
|Новые модели роботов-пылесосов Dreame D20 среднего класса получили функции флагманов
|19.05.2025
|
Ecovacs разработал технологию ИИ-навигации для роботов-пылесосов
продажи флагманской модели Ecovacs Deepbot X8 PRO Omni, использующей новейшую систему ИИ-навигации. Робот-пылесос способен не просто анализировать окружающую среду в реальном времени, чтобы изб
|15.11.2024
|
Ритейлеры начали продажи роботов-пылесосов Honor Choice Robot Cleaner M1 с гироскопической навигацией
то позволяет работать до 100 минут без подзарядки, а время полной зарядки составляет менее 5 часов. Робот-пылесос Honor Choice Robot Cleaner M1 имеет четыре уровня уборки. Две боковые щетки под
|30.10.2024
|
Dreame представляет робот-пылесос Trouver E30 Ultra со станцией самоочистки
Компания Dreame, производитель интеллектуальной техники для домашней уборки, представляет новый робот-пылесос Trouver E30 Ultra. Это доступная модель среднего класса, способная выполнять су
|06.09.2024
|
Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками
сухой уборке, пылесос ни разу не прерывал процесс для промежуточной подзарядки. Стоимость и выводы Робот-пылесос Dreame X40 Ultra Complete доступен в российской рознице по цене 139 990 рублей,
|30.07.2024
|
Dreame представляет новый моющий робот-пылесос Dreame Trouver S10
обот с помощью технологии 3DAdapt умеет определять препятствия на пути и объезжать их. Новый моющий робот-пылесос Dreame Trouver S10 Dreame Trouver S10 получил усовершенствованную систему влажн
|17.06.2024
|«Авито Услуги»: спрос россиян на ремонт роботов-пылесосов увеличился почти в пять раз
|07.06.2024
|
МТС: кто включает умный пылесос: об интернете вещей маленьким новосибирцам расскажут Фиксики
редставители МТС. В короткометражных образовательных видео профессор Чудаков и фиксики показывают на простых примерах, как вещи могут взаимодействовать друг с другом без помощи человека: кто включает умный пылесос или чайник, что такое умная остановка и кто управляет беспилотным автобусом, как будет работать освещение в «городе будущего» и зачем в городе умные камеры. Через эти и многие дру
|17.05.2024
|
Компания Dreame Technology представляет три новых роботизированных пылесоса в рамках предстоящей промо-акции «Неделя Dreame» с 16 по 27 мая
дома запускает промо-акцию, в которой будут участвовать три новые модели роботов-пылесосов бренда: робот-пылесос Dreame L10s Pro Ultra, робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen 2 и робот-пы
|16.05.2024
|
Мощное трио для уборки: в «Ситилинке» начались продажи новых роботов-пылесосов L-серии от Dreame
70 мл, а резервуара для воды – 300 мл. Батарея рассчитана на автономную работу до 155 минут. А если робот-пылесос не успеет закончить уборку, после подзарядки он продолжит наводить порядок с то
|06.05.2024
|
В «Ситилинке» появился робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20+
от пыли и крошек, но и от серьезных загрязнений и крупного мусора. Ситилинк В «Ситилинке» появился робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20+ Для влажной уборки помещений устройство оснащается дво
|19.04.2024
|
Ритейлеры начали продажи новых моделей роботов-пылесосов Honor Choice Robot Cleaner R2s, R2s Plus и R2s Lite с лазерной навигацией
В российских магазинах электроники «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS поступили в продажу новые роботы-пылесосы Honor Choice Robot Cleaner R2s, R2s Plus и R2s Lite. Новинки получили LIDAR-навигацию, увеличенную мощность всасывания, емкие батареи для уборки большой площади и поддержку голо
|23.12.2023
|
Лучшие роботы-пылесосы 2023 года: выбор ZOOM
Hobot LEGEE-D8 Робот-пылесос D-образной формы, которая позволяет ему более эффективно убирать мусор в углах. Ориентация в пространстве осуществляется за счет лидара, ему помогает система распознавания предмет
|24.11.2023
|
Выбираем робот-пылесос: за что нужно платить в 2023 году
енту, чтобы запустить уборку в той или иной зоне, выставлять виртуальные стены и запретные области. Робот-пылесос Polaris PVCR G2 1226 Wi–Fi IQ Home с гироскопом Более современные решения — кам
|19.11.2023
|
Инновации и удобство: в России появятся сразу две модели умных роботов-пылесосов Dreame
лиженных к реальным. Такой подход позволяет быть уверенными в качестве и эффективности каждой модели. Бренд регулярно выпускает новинки: так, ярким дополнением в линейке техники для уборки дома стали роботы-пылесосы Dreame F9 Pro и Dreame D9 Plus. .flex-wrap { display: flex; justify-content: center; align-items: flex-start; } .flex-wrap p:first-child { margin-top: 23px; } .flex-wrap p { mar
|18.09.2023
|
Новые роботы-пылесосы Hisense теперь доступны в России
Hisense, производитель бытовой и телевизионной техники, расширила сегмент беспроводных устройств для уборки дома и выпустила свой первый на российском рынке робот-пылесос. Модель RVCL144AB оснащена бесщеточным мотором, функцией дистанционного управления через приложение и предназначена для сухой и влажной уборки. Об этом CNews сообщили представител
|01.09.2023
|
Анонсирован новый робот-пылесос Dreame Bot L30 Ultra и ребрендинг компании
ковой системой распознавания ковров, а также специальной технологией, которая улучшает чистку. Так, робот-пылесос может объезжать ковры, заезжать на них, поднимая швабры, а также чистить с прим
|24.07.2023
|
Роботы-пылесосы Roborock серии S8 теперь в diHouse
и. Кроме этого, модель S8 Pro Ultra также может самостоятельно промыть и просушить моющую салфетку. Роботы-пылесосы серии S8 имеют двойную резиновую щетку DuoRoller, которая легко собирает пыль
|07.06.2023
|
В России начались продажи роботов-пылесосов Honor Choice Robot Cleaner R2 | R2 Plus c лидаром и функцией влажной уборки
позволяет определять препятствия на расстоянии до 8 метров. Благодаря производительному процессору робот-пылесос составляет карту с точностью до сантиметра и эффективно планирует траекторию уб
|10.04.2023
|
Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей
R 4105 WI-FI IQ Home Aqua Polaris PVCR 4105 способен проводить сухую и влажную уборку одновременно: робот-пылесос оснащен комбинированным контейнером. При этом объем пылесборника составляет 0,4
|20.01.2023
|
Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM
ия достигает 3300 Па, пользователи подтверждают это и отмечают высокое качество сухой уборки. Также робот-пылесос умеет проводить влажную и комбинированную уборку, автоматически определяя ковро
|14.12.2022
|
Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM
Polaris PVCR 3900 IQ Home Робот-пылесос швейцарского бренда Polaris предназначен для сухой и влажной уборки. Модель поддерживает двух популярных голосовых помощников: Алису и Марусю. Также робот может озвучивать свои де
|22.11.2022
|
Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить
жающих объектов: стекол, зеркал, хромированной мебели или легкого тюля. Если вы не ищете недорогой робот-пылесос, лучше выбрать модель с лидаром. У визуальной системы навигации также есть сво
|13.09.2022
|
Забудьте об утомительной уборке: робот-пылесос Starwind SRV4570 – личный помощник по дому
Наслаждайтесь идеальной чистотой в доме без лишних усилий вместе с новым Starwind SRV4570. Робот-пылесос самостоятельно проведет как влажную, так и сухую уборку, не доставляя дискомфорта домочадцам из-за низкого уровня шума 65 дБ. Благодаря шести режимам работы: зигзаг, локальная, по
|28.06.2022
|
В России вышел робот-пылесос Tesvor S6 Turbo
й и столкновений, поэтому наличие ступенек и посторонних предметов ей ничем не грозит. Кроме этого, робот-пылесос способен самостоятельно преодолевать пороги высотой до 2 см. Пылесос имеет два
|29.03.2022
|
Робот-пылесос Starwind SRV7550 – безупречная уборка вашего дома
Сократить время на уборку – уже не мечта, а реальность. Поручите заботу о доме многофункциональному помощнику – роботу-пылесосу Starwind SRV7550. Для тех, кто не хочет тратить время на уборку полов, робот-пылесос станет отличным решением. Он работает автономно: просто запрограммируйте время уборки через мобильное приложение Starwind. Робот-пылесос SRV7550 построит карту помещения и
|02.02.2022
|
Irbis представил «умный» робот-пылесос
Международный производитель электроники Irbis выпустил на рынок робот-пылесос – первый продукт в сегменте бытовой техники. Ассортимент включает три модели, к
|22.09.2021
|
Масштабная роботизация — роботы-пылесосы стали доступнее для россиян на 49%
ов ежемесячно», - отметил Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной». Робот-пылесос обладает искусственный интеллектом и способен заменить человека в ежедневном ру
|06.09.2021
|
Обзор Roborock S7: робот-пылесос с инновационной системой влажной уборки
оизводстве роботизированных устройств для дома. Фирма существует с 2014 года, а её первый продукт – робот-пылесос Mi Home Robotic Vacuum Cleaner – был выпущен в 2016 году и тут же стал бестселл
|05.08.2021
|
Лучшие роботы-пылесосы с функцией влажной уборки: выбор ZOOM
ю уборку, налейте воду в бак и прикрепите тканевую насадку на дно устройства. А чтобы результат мытья был еще лучше, используйте чистящее средство — для него предусмотрен отдельный съемный резервуар. Робот-пылесос Samsung VR05R503PWG На верхней панели пылесоса расположена единственная кнопка старта/паузы, все остальное управление доступно с пульта или мобильного приложения SmartThings. Устр
|22.06.2021
|В России вышел новый робот-пылесос Tesvor A1
|09.06.2021
|
5 простых советов, чтобы робот-пылесос максимально эффективно убирался без вас
5 м. Впрочем, как показывает практика, боковое расстояние может быть гораздо меньше, главное, чтобы робот-пылесос смог туда заехать. Тем не менее, если вы хотите пользоваться пылесосом, когда в
|14.01.2021
|
Лучшие роботы-пылесосы с датчиком LiDAR: выбор ZOOM
тки процессором (для установки траектории движения) сразу удаляются и нигде не хранятся. А еще этот робот-пылесос порадует владельцев домашних животных. Если в квартире есть питомцы, пользовате
|29.12.2020
|
Обзор робота-пылесоса 360 Robot Vacuum Cleaner C50: бюджетная модель с функцией влажной уборки
взаимодействуют. Например, если поднять пылесос, он скажет: “Поставь меня на пол”. Во время уборки робот-пылесос без труда преодолевает препятствия высотой до двух сантиметров и имеет встроенн
|18.12.2020
|
Исследование: шпионить за нами могут даже роботы-пылесосы
боты-пылесосы могут за нами шпионить. Ученым удалось наглядно продемонстрировать, что самый обычный робот-пылесос с лидаром может подслушивать приватные разговоры. Конечно, не сам по себе: суще
|18.12.2020
|
Обзор Roborock S6 MaxV: мощный робот-пылесос с камерой
сть голоса и поменять язык – или выключить уведомления вообще.Робот-шпион? Нет! Как мы уже сказали, робот-пылесос оснащен камерой, с помощью которой лучше ориентируется в пространстве и распозн
