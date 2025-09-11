Разделы

Кибербезопасность Botnet Ботнет Вредоносное ПО зомби-сеть Сетевой червь Почтовый червь Интернет-червь Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


11.09.2025 Атаки с использованием ботнетов стали на 30% чаще

Хакеры стали на 34% чаще использовать ботнеты – компьютерные сети, состоящие из множества зараженных устройств, управляемых удаленн
21.08.2025 Арестован оператор крупнейшего в истории ботнета для DDoS-атак. Им оказался 22-летний зумер

у него был внушительный список клиентов. В их числе – операторы азартных игр, которые использовали ботнет для вымогательства. За время своего существования Rapper Bot была использована в более
18.08.2025 StormWall: в 1 полугодии 2025 года в России участились DDoS-атаки, запущенные с помощью ботнета «ИТ-армии Украины»

армии Украины, были зафиксированы еще в феврале 2022 г. Эксперты StormWall полагают, что украинский ботнет нельзя считать классическим ботнетом. В данном случае речь идет о сети хостов, управля
03.07.2025 За полгода число кибератак российский топливно-энергетический комплекс выросло на 40%. Большинство инцидентов связано со шпионажем
25.06.2025 Турция, США и Россия - лидеры по количеству устройств, задействованных в ботнетах

ания StormWall, специализирующаяся на защите бизнеса от кибератак, провела исследование по изучению ботнет-активности в разных странах. Эксперты компании выявили, что в мае 2025 г. Турция, США

06.06.2025 «Лаборатория Касперского»: новая версия ботнета Mirai атакует цифровые видеорегистраторы в России

тех пор разные группы злоумышленников адаптировали и модифицировали его, чтобы создавать масштабные ботнеты, в основном для DDoS-атак или кражи информации. Множество таких ботов постоянно ищет

27.05.2025 Хакерская группировка превратила 5300 устройств Cisco в ботнет для слежки за другими хакерами

едоносное ПО. По-видимому, с теми же целями актор, получивший название ViciousTrap, использует свой ботнет. Сеть состоит из взломанных роутеров, SSL/VPN-устройств, цифровых видеорегистраторов,

23.05.2025 В США арестован россиянин, которого называют хозяином крупнейшего в мире ботнета

ольшой ИТ-инфраструктурой и помогал хакерам. Если вина будет доказана, ему грозит до 25 лет тюрьмы. Ботнеты – это сети, состоящие из компьютеров, захваченных киберпреступниками, которые те испо
21.05.2025 Curator обнаружила крупнейший в истории DDoS-ботнет — 4,6 млн устройств

ой атаки в общей сложности были заблокированы 4,6 млн IP-адресов. Для сравнения: самый большой DDoS-ботнет, выявленный в 2023 г. состоял из 136 тыс. устройств, а крупнейший DDoS-ботнет,

14.05.2025 Атакованы российские авиа- и транспортные компании и онлайн-магазины. Число кибератак выросло на 40%
04.04.2025 Создан самораспространяющийся майнинговый ботнет, захватывающий слабозащищенные SSH-серверы

lastic Security Labs опубликовали исследование кибергруппировки, создавшей «самораспространяющийся» ботнет Outlaw, который устанавливает на скомпрометированные системы криптомайнеры. Оператором
02.04.2025 Кибершпионская группировка Volt Typhoon восстанавливает свой ботнет

Старые раны Группировка Volt Typhoon пытается восстановить свой ботнет, функционирование которого было нарушено ФБР в январе этого года. Как утверждают иссле
05.03.2025 Иранские хакеры создали суперботнет, тысячами поражающий видеорегистраторы и IP-камеры

Новый ботнет Ботнет Eleven11bot поразил более 86 тыс. интернет-устройств, среди которых преимуществ
24.12.2024 Огромный ботнет пожирает смарт-телевизоры под Android

йств под управлением Android. Но на активности ботнета в целом это не оказало никакого воздействия: ботнет продолжает расти. Photo by Jonas Leupe on Unsplash Вредоносная сеть BadBox в последнее
05.12.2024 Аналитика «Бастион»: число кибератак на российские компании выросло на 20%

Компания по информационной безопасности «Бастион» проанализировала киберугрозы, с которыми российские компании столкнулись в 2024 г. Эксперты отмечают, что число кибератак растет, и они становятся изощреннее. Об этом CNews сообщили представители компании «Бастион». По оценкам аналитиков, в 2024 г. число атак на компании выросло более чем на 20%, п
09.08.2024 Атака напрокат: в даркнете стоимость готовых ботнетов для массовых атак начинается от $99

авлении услуг, связанных с эксплуатацией ботнетов в даркнете и специализированных Telegram-каналах. Ботнет — сеть устройств, зараженных вредоносным ПО. С их помощью злоумышленники могут соверша
30.07.2024 Максимально критическая уязвимость в языке PHP открывает двери для майнеров и ботнетов

нимание следует уделить серверам и другим оконечным устройствам, которые могут быть интегрированы в ботнеты: в последние месяцы интенсивность DDoS-атак ставит рекорд за рекордом. Специалисты Ak
08.07.2024 Ботнет из 2000-х «с русскими корнями» ломает сервера Linux и крадёт кредитные карты и криптовалюты

Продвинутый воровской ботнет Эксперты компании ESET объявили об обнаружении очень старого и крупного ботнета, котор
06.05.2024 Новый ботнет атакует роутеры D-Link, используя уязвимость, которой 10 лет

атории информационной безопасности FortiGuard Labs при компании Fortinet выявили прежде неизвестный ботнет, который активно атакует старые роутеры D-Link. В оболочках роутеров DIR-645 в 2015 г.
02.05.2024 Шесть ботнетов паразитируют на одной старой уязвимости

утеры несколько раз превышало 40 тыс., иногда вплотную подбираясь к 50 тыс. Каждый по-своему Каждый ботнет использует собственные методы и скрипты для эксплуатации уязвимости и захвата контроля
13.03.2024 Число компьютеров, захваченных ботнетами, выросло в разы в России и во всем мире

емь раз, достигнув пикового значения в 398 миллионов запросов в секунду (RPS). Как работают ботнеты Ботнет — это сеть зараженных компьютеров или устройств, которые контролируются злоумышленника
11.01.2024 Новый ботнет NoaBot атакует SSH-серверы для криптомайнинга

олнение на сервере дополнительных бинарников». Атаки ботнета проходят по всему миру. NoaBot – новый ботнет, основанный на известном Mirai. Он уже был замечен в компаниях криптомайнинга. Его осо
03.11.2023 Хакерский ботнет Mozi «убили» одним сообщением. Неизвестно, кто это был: полиция, злоумышленники, или владельцы

Одним махом Кто-то разом «убил» широко известный DDoS-ботнет Mozi: кто-то активировал «аварийный выключатель», который дал команду на самоуничтожен
02.10.2023 Новый ботнет лишь за одну неделю вырос в 600 раз

Разыгрался-расплясался Обнаруженный в июле 2023 г. ботнет P2PInfect за последующие два месяца вырос в 600 раз. Такому размаху способствовало поя
07.08.2023 Emotet вернулся, Lokibot по-прежнему активен — «Лаборатория Касперского» рассказывает об актуальных киберугрозах

нным набором символов). Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Возвращение Emotet. В 2023 г. вновь была замечена активность печально известного ботнета — впервые после

28.03.2023 Опасный троян внедряется в ПК под видом бланков налоговой отчетности

Диверсификация угрозы Операторы ботнета Emotet развернули фишинговую кампанию, нацеленную на налогоплательщиков в США. Вредоносная пр
20.07.2022 Произошла крупнейшая в истории DDoS-атака. Следы ведут в экс-республику СССР

, но это в основном серверы и виртуальные машины, то есть, заведомо высокопроизводительные системы. Ботнет Mantis производит рекордные DDoS-атаки с небольшого количества устройств «Это немедлен
10.06.2022 Восставший из пепла ботнет принялся за кражу кредитных карт из браузера Google Chrome

Эксклюзивный выбор Шифровальщик Emotet теперь пытается красть данные кредитных карт из профилей пользователей Google Chrome,

18.01.2022 Хакеры переключились на Linux. Зафиксирован взрывной рост атак на ОС этого семейства

на урезанных версиях Linux. Взламывая простенькие устройства, хакеры могут объединять их в крупные ботнет-сети для проведения масштабных DDoS-атак. Такой стремительный рост эксперты объясняют

21.12.2021 В огромную «дыру» в Apache ринулись шифровальщики, криптомайнеры и ботнеты

анирование уязвимых серверов. Эксплойт начали приспосабливать к делу многочисленные криптомайнеры и ботнеты, такие как Kinsing. Log4j — это Java-библиотека для сбора логов, используемый огромны
15.10.2021 Хакеры начали скрытно майнить криптовалюты на чужих магнитофонах

Видеонекромантия Ботнет FreakOut, также известный как Necro и N3Cr0m0rPh, нацелился на цифровые магнитофоны Vi
20.09.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-солар» предотвратили попытку ботнета Meris захватить более 45 тыс. устройств

инцидентам (НКЦКИ) и компании «Ростелеком-Солар» выявили и предотвратили попытку хакеров вовлечь в ботнет Meris более 45 тыс. новых устройств. По мнению экспертов, именно этот ботнет ис
04.08.2021 Обнаружен один из мощнейших ботнетов в истории интернета, который позволяет запускать DDoS-атаки до 2 Тбит/с

ди всех атак с участием ботнетов. Большинство DDoS-атак были направлены на игровую индустрию. Новый ботнет состоит из 49 тыс. устройств, среди которых, что примечательно, находятся только серве
08.06.2021 Новый ботнет атакует серверы под Windows и Linux для добычи криминальной криптовалюты

Расползающийся ботнет Новый криптомайнинговый ботнет активно атакует корпоративные серверы под Window
19.05.2021 Stormwall: количество DDoS-атак на игровые сайты в апреле 2021 года выросло в 30 раз

лее мощные DDoS-атаки фиксируются по протоколу UDP. Согласно данным ситуационного центра Stormwall, ботнет Layer7 позволяет запускать мощные, но вместе с тем достаточно примитивные атаки. Атаку
13.05.2021 Ботнет с поэтичным названием охотится на серверы Microsoft Exchange

Атака ПК под Windows и Linux Крупный ботнет Prometei начал атаковать уязвимые серверы Microsoft Exchange с целью генерации криптов
21.04.2021 Живучий Linux-ботнет научился атаковать роутеры Huawei, Realtek, Asus

Huawei, Realtek, Asus и других производителей, которые затем используются для проведения DDoS-атак. Ботнет также использует широко известные уязвимости, такие как CVE-2017-17215, позволяющую за
17.02.2021 Check Point: троян Emotet остается главной угрозой

ли сообщили, что несмотря на международную операцию полиции, взявшую под контроль ботнет 27 января, Emotet остается на первом месте в списке вредоносных программ второй месяц подряд, затрагивая
05.02.2021 Ботнет по имени «Матрешка» спрятался в Tor и устраивает DDoS-атаки

йств под управлением операционной системы Android. Получивший характерное название Matryosh, данный ботнет атакует устройства с открытым и доступным из сети диагностическим интерфейсом Android

01.02.2021 Силовики ликвидировали один из крупнейших и зловреднейших ботнетов в мире

воохранительных органов позволила вывести из игры один из самых крупных и опасных ботнетов в мире - Emotet. Скоординированная операция полицейских сил Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Н

