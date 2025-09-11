Атаки с использованием ботнетов стали на 30% чаще Хакеры стали на 34% чаще использовать ботнеты – компьютерные сети, состоящие из множества зараженных устройств, управляемых удаленн

Арестован оператор крупнейшего в истории ботнета для DDoS-атак. Им оказался 22-летний зумер у него был внушительный список клиентов. В их числе – операторы азартных игр, которые использовали ботнет для вымогательства. За время своего существования Rapper Bot была использована в более

StormWall: в 1 полугодии 2025 года в России участились DDoS-атаки, запущенные с помощью ботнета «ИТ-армии Украины» армии Украины, были зафиксированы еще в феврале 2022 г. Эксперты StormWall полагают, что украинский ботнет нельзя считать классическим ботнетом. В данном случае речь идет о сети хостов, управля

Турция, США и Россия - лидеры по количеству устройств, задействованных в ботнетах ания StormWall, специализирующаяся на защите бизнеса от кибератак, провела исследование по изучению ботнет-активности в разных странах. Эксперты компании выявили, что в мае 2025 г. Турция, США

«Лаборатория Касперского»: новая версия ботнета Mirai атакует цифровые видеорегистраторы в России тех пор разные группы злоумышленников адаптировали и модифицировали его, чтобы создавать масштабные ботнеты, в основном для DDoS-атак или кражи информации. Множество таких ботов постоянно ищет

Хакерская группировка превратила 5300 устройств Cisco в ботнет для слежки за другими хакерами едоносное ПО. По-видимому, с теми же целями актор, получивший название ViciousTrap, использует свой ботнет. Сеть состоит из взломанных роутеров, SSL/VPN-устройств, цифровых видеорегистраторов,

В США арестован россиянин, которого называют хозяином крупнейшего в мире ботнета ольшой ИТ-инфраструктурой и помогал хакерам. Если вина будет доказана, ему грозит до 25 лет тюрьмы. Ботнеты – это сети, состоящие из компьютеров, захваченных киберпреступниками, которые те испо

Curator обнаружила крупнейший в истории DDoS-ботнет — 4,6 млн устройств ой атаки в общей сложности были заблокированы 4,6 млн IP-адресов. Для сравнения: самый большой DDoS-ботнет, выявленный в 2023 г. состоял из 136 тыс. устройств, а крупнейший DDoS-ботнет,

Создан самораспространяющийся майнинговый ботнет, захватывающий слабозащищенные SSH-серверы lastic Security Labs опубликовали исследование кибергруппировки, создавшей «самораспространяющийся» ботнет Outlaw, который устанавливает на скомпрометированные системы криптомайнеры. Оператором

Кибершпионская группировка Volt Typhoon восстанавливает свой ботнет Старые раны Группировка Volt Typhoon пытается восстановить свой ботнет, функционирование которого было нарушено ФБР в январе этого года. Как утверждают иссле

Иранские хакеры создали суперботнет, тысячами поражающий видеорегистраторы и IP-камеры Новый ботнет Ботнет Eleven11bot поразил более 86 тыс. интернет-устройств, среди которых преимуществ

Огромный ботнет пожирает смарт-телевизоры под Android йств под управлением Android. Но на активности ботнета в целом это не оказало никакого воздействия: ботнет продолжает расти. Photo by Jonas Leupe on Unsplash Вредоносная сеть BadBox в последнее

Аналитика «Бастион»: число кибератак на российские компании выросло на 20% Компания по информационной безопасности «Бастион» проанализировала киберугрозы, с которыми российские компании столкнулись в 2024 г. Эксперты отмечают, что число кибератак растет, и они становятся изощреннее. Об этом CNews сообщили представители компании «Бастион». По оценкам аналитиков, в 2024 г. число атак на компании выросло более чем на 20%, п

Атака напрокат: в даркнете стоимость готовых ботнетов для массовых атак начинается от $99 авлении услуг, связанных с эксплуатацией ботнетов в даркнете и специализированных Telegram-каналах. Ботнет — сеть устройств, зараженных вредоносным ПО. С их помощью злоумышленники могут соверша

Максимально критическая уязвимость в языке PHP открывает двери для майнеров и ботнетов нимание следует уделить серверам и другим оконечным устройствам, которые могут быть интегрированы в ботнеты: в последние месяцы интенсивность DDoS-атак ставит рекорд за рекордом. Специалисты Ak

Ботнет из 2000-х «с русскими корнями» ломает сервера Linux и крадёт кредитные карты и криптовалюты Продвинутый воровской ботнет Эксперты компании ESET объявили об обнаружении очень старого и крупного ботнета, котор

Новый ботнет атакует роутеры D-Link, используя уязвимость, которой 10 лет атории информационной безопасности FortiGuard Labs при компании Fortinet выявили прежде неизвестный ботнет, который активно атакует старые роутеры D-Link. В оболочках роутеров DIR-645 в 2015 г.

Шесть ботнетов паразитируют на одной старой уязвимости утеры несколько раз превышало 40 тыс., иногда вплотную подбираясь к 50 тыс. Каждый по-своему Каждый ботнет использует собственные методы и скрипты для эксплуатации уязвимости и захвата контроля

Число компьютеров, захваченных ботнетами, выросло в разы в России и во всем мире емь раз, достигнув пикового значения в 398 миллионов запросов в секунду (RPS). Как работают ботнеты Ботнет — это сеть зараженных компьютеров или устройств, которые контролируются злоумышленника

Новый ботнет NoaBot атакует SSH-серверы для криптомайнинга олнение на сервере дополнительных бинарников». Атаки ботнета проходят по всему миру. NoaBot – новый ботнет, основанный на известном Mirai. Он уже был замечен в компаниях криптомайнинга. Его осо

Хакерский ботнет Mozi «убили» одним сообщением. Неизвестно, кто это был: полиция, злоумышленники, или владельцы Одним махом Кто-то разом «убил» широко известный DDoS-ботнет Mozi: кто-то активировал «аварийный выключатель», который дал команду на самоуничтожен

Новый ботнет лишь за одну неделю вырос в 600 раз Разыгрался-расплясался Обнаруженный в июле 2023 г. ботнет P2PInfect за последующие два месяца вырос в 600 раз. Такому размаху способствовало поя

Emotet вернулся, Lokibot по-прежнему активен — «Лаборатория Касперского» рассказывает об актуальных киберугрозах нным набором символов). Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Возвращение Emotet. В 2023 г. вновь была замечена активность печально известного ботнета — впервые после

Опасный троян внедряется в ПК под видом бланков налоговой отчетности Диверсификация угрозы Операторы ботнета Emotet развернули фишинговую кампанию, нацеленную на налогоплательщиков в США. Вредоносная пр

Произошла крупнейшая в истории DDoS-атака. Следы ведут в экс-республику СССР , но это в основном серверы и виртуальные машины, то есть, заведомо высокопроизводительные системы. Ботнет Mantis производит рекордные DDoS-атаки с небольшого количества устройств «Это немедлен

Восставший из пепла ботнет принялся за кражу кредитных карт из браузера Google Chrome Эксклюзивный выбор Шифровальщик Emotet теперь пытается красть данные кредитных карт из профилей пользователей Google Chrome,

Хакеры переключились на Linux. Зафиксирован взрывной рост атак на ОС этого семейства на урезанных версиях Linux. Взламывая простенькие устройства, хакеры могут объединять их в крупные ботнет-сети для проведения масштабных DDoS-атак. Такой стремительный рост эксперты объясняют

В огромную «дыру» в Apache ринулись шифровальщики, криптомайнеры и ботнеты анирование уязвимых серверов. Эксплойт начали приспосабливать к делу многочисленные криптомайнеры и ботнеты, такие как Kinsing. Log4j — это Java-библиотека для сбора логов, используемый огромны

Хакеры начали скрытно майнить криптовалюты на чужих магнитофонах Видеонекромантия Ботнет FreakOut, также известный как Necro и N3Cr0m0rPh, нацелился на цифровые магнитофоны Vi

НКЦКИ и «Ростелеком-солар» предотвратили попытку ботнета Meris захватить более 45 тыс. устройств инцидентам (НКЦКИ) и компании «Ростелеком-Солар» выявили и предотвратили попытку хакеров вовлечь в ботнет Meris более 45 тыс. новых устройств. По мнению экспертов, именно этот ботнет ис

Обнаружен один из мощнейших ботнетов в истории интернета, который позволяет запускать DDoS-атаки до 2 Тбит/с ди всех атак с участием ботнетов. Большинство DDoS-атак были направлены на игровую индустрию. Новый ботнет состоит из 49 тыс. устройств, среди которых, что примечательно, находятся только серве

Новый ботнет атакует серверы под Windows и Linux для добычи криминальной криптовалюты Расползающийся ботнет Новый криптомайнинговый ботнет активно атакует корпоративные серверы под Window

Stormwall: количество DDoS-атак на игровые сайты в апреле 2021 года выросло в 30 раз лее мощные DDoS-атаки фиксируются по протоколу UDP. Согласно данным ситуационного центра Stormwall, ботнет Layer7 позволяет запускать мощные, но вместе с тем достаточно примитивные атаки. Атаку

Ботнет с поэтичным названием охотится на серверы Microsoft Exchange Атака ПК под Windows и Linux Крупный ботнет Prometei начал атаковать уязвимые серверы Microsoft Exchange с целью генерации криптов

Живучий Linux-ботнет научился атаковать роутеры Huawei, Realtek, Asus Huawei, Realtek, Asus и других производителей, которые затем используются для проведения DDoS-атак. Ботнет также использует широко известные уязвимости, такие как CVE-2017-17215, позволяющую за

Check Point: троян Emotet остается главной угрозой ли сообщили, что несмотря на международную операцию полиции, взявшую под контроль ботнет 27 января, Emotet остается на первом месте в списке вредоносных программ второй месяц подряд, затрагивая

Ботнет по имени «Матрешка» спрятался в Tor и устраивает DDoS-атаки йств под управлением операционной системы Android. Получивший характерное название Matryosh, данный ботнет атакует устройства с открытым и доступным из сети диагностическим интерфейсом Android