|11.09.2025
|
Атаки с использованием ботнетов стали на 30% чаще
Хакеры стали на 34% чаще использовать ботнеты – компьютерные сети, состоящие из множества зараженных устройств, управляемых удаленн
|21.08.2025
|
Арестован оператор крупнейшего в истории ботнета для DDoS-атак. Им оказался 22-летний зумер
у него был внушительный список клиентов. В их числе – операторы азартных игр, которые использовали ботнет для вымогательства. За время своего существования Rapper Bot была использована в более
|18.08.2025
|
StormWall: в 1 полугодии 2025 года в России участились DDoS-атаки, запущенные с помощью ботнета «ИТ-армии Украины»
армии Украины, были зафиксированы еще в феврале 2022 г. Эксперты StormWall полагают, что украинский ботнет нельзя считать классическим ботнетом. В данном случае речь идет о сети хостов, управля
|03.07.2025
|За полгода число кибератак российский топливно-энергетический комплекс выросло на 40%. Большинство инцидентов связано со шпионажем
|25.06.2025
|
Турция, США и Россия - лидеры по количеству устройств, задействованных в ботнетах
ания StormWall, специализирующаяся на защите бизнеса от кибератак, провела исследование по изучению ботнет-активности в разных странах. Эксперты компании выявили, что в мае 2025 г. Турция, США
|06.06.2025
|
«Лаборатория Касперского»: новая версия ботнета Mirai атакует цифровые видеорегистраторы в России
тех пор разные группы злоумышленников адаптировали и модифицировали его, чтобы создавать масштабные ботнеты, в основном для DDoS-атак или кражи информации. Множество таких ботов постоянно ищет
|27.05.2025
|
Хакерская группировка превратила 5300 устройств Cisco в ботнет для слежки за другими хакерами
едоносное ПО. По-видимому, с теми же целями актор, получивший название ViciousTrap, использует свой ботнет. Сеть состоит из взломанных роутеров, SSL/VPN-устройств, цифровых видеорегистраторов,
|23.05.2025
|
В США арестован россиянин, которого называют хозяином крупнейшего в мире ботнета
ольшой ИТ-инфраструктурой и помогал хакерам. Если вина будет доказана, ему грозит до 25 лет тюрьмы. Ботнеты – это сети, состоящие из компьютеров, захваченных киберпреступниками, которые те испо
|21.05.2025
|
Curator обнаружила крупнейший в истории DDoS-ботнет — 4,6 млн устройств
ой атаки в общей сложности были заблокированы 4,6 млн IP-адресов. Для сравнения: самый большой DDoS-ботнет, выявленный в 2023 г. состоял из 136 тыс. устройств, а крупнейший DDoS-ботнет,
|14.05.2025
|Атакованы российские авиа- и транспортные компании и онлайн-магазины. Число кибератак выросло на 40%
|04.04.2025
|
Создан самораспространяющийся майнинговый ботнет, захватывающий слабозащищенные SSH-серверы
lastic Security Labs опубликовали исследование кибергруппировки, создавшей «самораспространяющийся» ботнет Outlaw, который устанавливает на скомпрометированные системы криптомайнеры. Оператором
|02.04.2025
|
Кибершпионская группировка Volt Typhoon восстанавливает свой ботнет
Старые раны Группировка Volt Typhoon пытается восстановить свой ботнет, функционирование которого было нарушено ФБР в январе этого года. Как утверждают иссле
|05.03.2025
|
Иранские хакеры создали суперботнет, тысячами поражающий видеорегистраторы и IP-камеры
Новый ботнет Ботнет Eleven11bot поразил более 86 тыс. интернет-устройств, среди которых преимуществ
|24.12.2024
|
Огромный ботнет пожирает смарт-телевизоры под Android
йств под управлением Android. Но на активности ботнета в целом это не оказало никакого воздействия: ботнет продолжает расти. Photo by Jonas Leupe on Unsplash Вредоносная сеть BadBox в последнее
|05.12.2024
|
Аналитика «Бастион»: число кибератак на российские компании выросло на 20%
Компания по информационной безопасности «Бастион» проанализировала киберугрозы, с которыми российские компании столкнулись в 2024 г. Эксперты отмечают, что число кибератак растет, и они становятся изощреннее. Об этом CNews сообщили представители компании «Бастион». По оценкам аналитиков, в 2024 г. число атак на компании выросло более чем на 20%, п
|09.08.2024
|
Атака напрокат: в даркнете стоимость готовых ботнетов для массовых атак начинается от $99
авлении услуг, связанных с эксплуатацией ботнетов в даркнете и специализированных Telegram-каналах. Ботнет — сеть устройств, зараженных вредоносным ПО. С их помощью злоумышленники могут соверша
|30.07.2024
|
Максимально критическая уязвимость в языке PHP открывает двери для майнеров и ботнетов
нимание следует уделить серверам и другим оконечным устройствам, которые могут быть интегрированы в ботнеты: в последние месяцы интенсивность DDoS-атак ставит рекорд за рекордом. Специалисты Ak
|08.07.2024
|
Ботнет из 2000-х «с русскими корнями» ломает сервера Linux и крадёт кредитные карты и криптовалюты
Продвинутый воровской ботнет Эксперты компании ESET объявили об обнаружении очень старого и крупного ботнета, котор
|06.05.2024
|
Новый ботнет атакует роутеры D-Link, используя уязвимость, которой 10 лет
атории информационной безопасности FortiGuard Labs при компании Fortinet выявили прежде неизвестный ботнет, который активно атакует старые роутеры D-Link. В оболочках роутеров DIR-645 в 2015 г.
|02.05.2024
|
Шесть ботнетов паразитируют на одной старой уязвимости
утеры несколько раз превышало 40 тыс., иногда вплотную подбираясь к 50 тыс. Каждый по-своему Каждый ботнет использует собственные методы и скрипты для эксплуатации уязвимости и захвата контроля
|13.03.2024
|
Число компьютеров, захваченных ботнетами, выросло в разы в России и во всем мире
емь раз, достигнув пикового значения в 398 миллионов запросов в секунду (RPS). Как работают ботнеты Ботнет — это сеть зараженных компьютеров или устройств, которые контролируются злоумышленника
|11.01.2024
|
Новый ботнет NoaBot атакует SSH-серверы для криптомайнинга
олнение на сервере дополнительных бинарников». Атаки ботнета проходят по всему миру. NoaBot – новый ботнет, основанный на известном Mirai. Он уже был замечен в компаниях криптомайнинга. Его осо
|03.11.2023
|
Хакерский ботнет Mozi «убили» одним сообщением. Неизвестно, кто это был: полиция, злоумышленники, или владельцы
Одним махом Кто-то разом «убил» широко известный DDoS-ботнет Mozi: кто-то активировал «аварийный выключатель», который дал команду на самоуничтожен
|02.10.2023
|
Новый ботнет лишь за одну неделю вырос в 600 раз
Разыгрался-расплясался Обнаруженный в июле 2023 г. ботнет P2PInfect за последующие два месяца вырос в 600 раз. Такому размаху способствовало поя
|07.08.2023
|
Emotet вернулся, Lokibot по-прежнему активен — «Лаборатория Касперского» рассказывает об актуальных киберугрозах
нным набором символов). Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Возвращение Emotet. В 2023 г. вновь была замечена активность печально известного ботнета — впервые после
|28.03.2023
|
Опасный троян внедряется в ПК под видом бланков налоговой отчетности
Диверсификация угрозы Операторы ботнета Emotet развернули фишинговую кампанию, нацеленную на налогоплательщиков в США. Вредоносная пр
|20.07.2022
|
Произошла крупнейшая в истории DDoS-атака. Следы ведут в экс-республику СССР
, но это в основном серверы и виртуальные машины, то есть, заведомо высокопроизводительные системы. Ботнет Mantis производит рекордные DDoS-атаки с небольшого количества устройств «Это немедлен
|10.06.2022
|
Восставший из пепла ботнет принялся за кражу кредитных карт из браузера Google Chrome
Эксклюзивный выбор Шифровальщик Emotet теперь пытается красть данные кредитных карт из профилей пользователей Google Chrome,
|18.01.2022
|
Хакеры переключились на Linux. Зафиксирован взрывной рост атак на ОС этого семейства
на урезанных версиях Linux. Взламывая простенькие устройства, хакеры могут объединять их в крупные ботнет-сети для проведения масштабных DDoS-атак. Такой стремительный рост эксперты объясняют
|21.12.2021
|
В огромную «дыру» в Apache ринулись шифровальщики, криптомайнеры и ботнеты
анирование уязвимых серверов. Эксплойт начали приспосабливать к делу многочисленные криптомайнеры и ботнеты, такие как Kinsing. Log4j — это Java-библиотека для сбора логов, используемый огромны
|15.10.2021
|
Хакеры начали скрытно майнить криптовалюты на чужих магнитофонах
Видеонекромантия Ботнет FreakOut, также известный как Necro и N3Cr0m0rPh, нацелился на цифровые магнитофоны Vi
|20.09.2021
|
НКЦКИ и «Ростелеком-солар» предотвратили попытку ботнета Meris захватить более 45 тыс. устройств
инцидентам (НКЦКИ) и компании «Ростелеком-Солар» выявили и предотвратили попытку хакеров вовлечь в ботнет Meris более 45 тыс. новых устройств. По мнению экспертов, именно этот ботнет ис
|04.08.2021
|
Обнаружен один из мощнейших ботнетов в истории интернета, который позволяет запускать DDoS-атаки до 2 Тбит/с
ди всех атак с участием ботнетов. Большинство DDoS-атак были направлены на игровую индустрию. Новый ботнет состоит из 49 тыс. устройств, среди которых, что примечательно, находятся только серве
|08.06.2021
|
Новый ботнет атакует серверы под Windows и Linux для добычи криминальной криптовалюты
Расползающийся ботнет Новый криптомайнинговый ботнет активно атакует корпоративные серверы под Window
|19.05.2021
|
Stormwall: количество DDoS-атак на игровые сайты в апреле 2021 года выросло в 30 раз
лее мощные DDoS-атаки фиксируются по протоколу UDP. Согласно данным ситуационного центра Stormwall, ботнет Layer7 позволяет запускать мощные, но вместе с тем достаточно примитивные атаки. Атаку
|13.05.2021
|
Ботнет с поэтичным названием охотится на серверы Microsoft Exchange
Атака ПК под Windows и Linux Крупный ботнет Prometei начал атаковать уязвимые серверы Microsoft Exchange с целью генерации криптов
|21.04.2021
|
Живучий Linux-ботнет научился атаковать роутеры Huawei, Realtek, Asus
Huawei, Realtek, Asus и других производителей, которые затем используются для проведения DDoS-атак. Ботнет также использует широко известные уязвимости, такие как CVE-2017-17215, позволяющую за
|17.02.2021
|
Check Point: троян Emotet остается главной угрозой
ли сообщили, что несмотря на международную операцию полиции, взявшую под контроль ботнет 27 января, Emotet остается на первом месте в списке вредоносных программ второй месяц подряд, затрагивая
|05.02.2021
|
Ботнет по имени «Матрешка» спрятался в Tor и устраивает DDoS-атаки
йств под управлением операционной системы Android. Получивший характерное название Matryosh, данный ботнет атакует устройства с открытым и доступным из сети диагностическим интерфейсом Android
|01.02.2021
|
Силовики ликвидировали один из крупнейших и зловреднейших ботнетов в мире
воохранительных органов позволила вывести из игры один из самых крупных и опасных ботнетов в мире - Emotet. Скоординированная операция полицейских сил Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Н
