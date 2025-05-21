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Curator обнаружила крупнейший в истории DDoS-ботнет — 4,6 млн устройств

Компания Curator, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, выявила и нейтрализовала атаку огромного DDoS-ботнета, крупнейшего за всю историю наблюдений. Атака произошла 16 мая 2025 г. и была направлена на организацию из сегмента «Государственные ресурсы», микросегмент «Общественные организации». Об этом CNews сообщили представители Curator.

В ходе защиты от данной атаки в общей сложности были заблокированы 4,6 млн IP-адресов. Для сравнения: самый большой DDoS-ботнет, выявленный в 2023 г. состоял из 136 тыс. устройств, а крупнейший DDoS-ботнет, обнаруженный в 2024 г. — из 227 тыс. устройств.

Атака проходила в несколько этапов. На первом этапе атакующие задействовали порядка 2 млн устройств. На втором этапе к ним были добавлены еще примерно 1,5 млн устройств. На третьем этапе злоумышленники увеличили количество задействованных в атаке устройств до 4,6 млн — вероятно, при этом они использовали все ресурсы, которыми располагали.

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Большая часть задействованных в ботнете устройств были из Южной и Северной Америки. В частности, примерно 1,37 млн заблокированных во время атаки IP-адресов (30% всего ботнета) были зарегистрированы в Бразилии. Еще 555 тыс. устройств были из США, 362 тыс. из Вьетнама, 135 тыс. из Индии и 127 тыс. из Аргентины.

«Ранее в этом году мы уже сталкивались с этим ботнетом — тогда мы заблокировали 1,33 млн IP-адресов. В этот же раз мы наблюдали более чем трехкратный рост числа задействованных в атаке устройств, что может указывать на активное развитие ботнета его организаторами. При атаке на незащищенные или плохо защищенные ресурсы DDoS-ботнет такого размера может генерировать десятки миллионов запросов в секунду и таким образом быстро выводить из строя атакуемые сервера. Более того, такую атаку может выдержать не каждый провайдер DDoS-защиты, что потенциально может поставить под угрозу доступность ресурсов всех клиентов одновременно», — отметил Дмитрий Ткачев, генеральный директор Curator.

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