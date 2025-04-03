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Ткачев Дмитрий



03.04.2025 Curator и SolidLab подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве 1
22.10.2024 Аналитика DDoS-атак за III квартал 2024 г.: количество DDoS-атак выросло на 80% 1
16.10.2024 Qrator Labs расширяет сеть: запущен новый центр очистки трафика в Москве  1
07.08.2024 Аналитика DDoS-атак за II квартал 2024 г.: онлайн-букмекеры стали первыми по количеству атак из-за Чемпионата Европы по футболу 1
29.07.2024 Россияне не поделили технологии интернет-слежки. ИБ-тяжеловес отнимает патент у новичка на рынке 1
16.05.2024 Qrator Labs: статистика DDoS-атак за I квартал 2024 года 1
14.02.2024 Статистика DDoS-атак за 2023 год: 36,88% всех DDoS-атак пришлось на сферу финансов 1
29.01.2024 Компания PRO32 дополнила продуктовый портфель решением для защиты от DDoS-атак Qrator Labs 1
20.12.2023 Россия заняла 13 место в рейтинге стабильности национального сегмента Интернета 1
01.11.2023 Статистика DDoS-атак в III квартале 2023 года 1
04.08.2008 Завершилась пятая конференция разработчиков СПО 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Ткачев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 138 9
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Google LLC 11885 1
PRO32 - ПРО32 45 1
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 58 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 327 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4974 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 152 1
IXcellerate - Икселерейт 126 1
Cogent Communications 22 1
SolidLab - СолидЛаб 20 1
Unsplash 903 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 470 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28338 10
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3172 9
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2026 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4147 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12211 6
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 147 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67697 5
BGP Anycast 8 5
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 492 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16187 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5120 4
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 368 4
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 927 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4965 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12736 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30184 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5370 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12841 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7227 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1808 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21532 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14231 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2551 2
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 87 2
Workflow - Поток работ 336 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7567 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3127 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31333 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6295 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1087 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 256 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1983 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3998 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2937 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5814 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15966 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1229 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1076 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17222 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3798 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Radar 15 5
Linux OS 10124 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 490 1
Процессные Технологии - Runa WFE 10 1
Т-Платформы - exCellenT-Platforms 4 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4598 1
Google Chrome - браузер 1576 1
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 20 1
Новодворский Алексей 109 1
Гребнев Егор 41 1
Иевлев Станислав 1 1
Якшин Михаил 1 1
Пожидаев Михаил 2 1
Молодцов Александр 19 1
Боковой Александр 3 1
Михеев Андрей 9 1
Мельников Павел 3 1
Якушин Анатолий 5 1
Хачатуров Вартан 11 1
Мандик Игорь 21 1
Васильев Сергей 51 1
Кобцев Андрей 1 1
Сковпень Анастасия 2 1
Железняков Вячеслав 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 146907 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17273 6
Германия - Федеративная Республика 12745 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52380 6
Бразилия - Федеративная Республика 2381 6
Индия - Bharat 5501 5
Сингапур - Республика 1864 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13381 4
Индонезия - Республика 969 4
Нидерланды 3544 3
Франция - Французская Республика 7883 2
Филиппины - Республика 569 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14252 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 213 1
Иран - Исламская Республика Иран 1096 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1010 1
Япония 13333 1
Люксембург Великое Герцогство 434 1
Китай - Тайвань 4014 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3542 1
Австрия - Австрийская Республика 1313 1
Польша - Республика 1964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43730 1
Колумбия - Республика 531 1
Канада 4907 1
Румыния 731 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51901 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18912 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2775 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24468 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1729 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29646 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1463 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4426 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4912 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5874 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2713 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 303 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7131 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5028 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6287 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6794 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6405 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11101 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7002 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6254 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4725 1
Bookmaker - bookie - turf accountant - Букмекер - букмекерская контора - тотализаторы - Центры учета перевода интерактивных ставок, ЦУПИС 29 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7589 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1117 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 305 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1923 1
Международный женский день - 8 марта 351 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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