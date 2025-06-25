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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мушовец Константин


УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 Центр мониторинга кибербезопасности УЦСБ SOC и Curator заключили партнерское соглашение 1
02.06.2025 Новая киберреальность РФ: что изменилось в 2025 году и куда идет ИБ-отрасль 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мушовец Константин и организации, системы, технологии, персоны:

УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 84 2
Ideco - Айдеко 85 1
WebmonitorX - Вебмониторэкс 20 1
Doma.ai - ДОМА - цифровая платформа по автоматизации управления недвижимостью 12 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 913 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 476 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 147 1
Код Безопасности 655 1
Газинформсервис - ГИС 321 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 53 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 249 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12154 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29374 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53562 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68835 2
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 127 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 170 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1206 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2996 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4223 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2428 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3274 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 528 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21995 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 297 1
УЦСБ - SOC - Центр мониторинга кибербезопасности 4 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Curator.AntiDDoS - Qrator AntiDDoS - Qrator DDoS Protection 8 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4751 1
Нашивочников Николай 8 1
Арефьев Игорь 15 1
Ткачев Дмитрий 16 1
Закатов Константин 6 1
Курзин Вадим 1 1
Щербак Иван 1 1
Мисюра Максим 1 1
Палей Лев 55 1
Лукацкий Алексей 123 1
Коростелев Павел 33 1
Домуховский Николай 5 1
Хомутов Дмитрий 40 1
Богданов Валентин 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 150117 1
Россия - УФО - Свердловская область 1602 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4102 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52963 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1412 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30442 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5058 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 958 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367710, в очереди разбора - 750411.
Создано именных указателей - 177565.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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