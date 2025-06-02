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Арефьев Игорь


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 Новая киберреальность РФ: что изменилось в 2025 году и куда идет ИБ-отрасль 1
18.05.2017 «Альфа-Банк» и «Госкорпорация по ОрВД» развивают сервисы по онлайн-оплате аэронавигационных услуг 1
09.01.2017 «Альфа-Банк» запустил интернет-эквайринг для «Госкорпорации по ОрВД» 1
14.10.2015 «Альфа-Банк» подключил интернет-эквайринг для клиентов Virgin Connect 1
18.05.2015 Мобильные приложения: клиентов удержит только сервис 1
19.02.2015 «Альфа-Банк» и «Дом.ru Бизнес» запустили сервис оплаты телеком-услуг для корпоративных клиентов 1
26.01.2015 «Альфа-Банк» запустил проект по экспертной поддержке перспективных ИТ-компаний 1
15.12.2014 УФС и «Альфа-Банк» запустили сервис пополнения баланса трэвел-агента в режиме реального времени 1
28.10.2014 «Альфа-Банк» запустил оплату заказов еды и продуктов в один клик через мобильные приложения Delivery Club 1
13.08.2014 «Альфа-Банк» анонсировал единую онлайн-платформу для такси 1
19.06.2013 Пользователи GetTaxi могут оплачивать поездки банковской картой прямо из приложения 1
20.05.2013 «Мобильный терминал оплаты Pay-me» стал доступен во всех регионах России 1
03.12.2012 «Альфа-Банк» и «Росгосстрах» запустили услугу онлайн-покупки полиса для путешественников по картам любых банков 1
30.05.2012 «Бегун» перешел на интернет-эквайринг «Альфа-Банка» 1
06.02.2012 «Альфа-Банк» и «Одноклассники» предлагают альтернативу платежным терминалам 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Арефьев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 846 1
VK - Mail.ru Group 3485 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8901 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 432 1
LiveTex - ЛайвТекс 33 1
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 18 1
УФС - UFS - Универсальная финансовая система 21 1
Virgin Group 140 1
Iconic Mobile 2 1
Альфа-Банк - Альфа-Лаборатория - Электронный бизнес 18 1
Альфа-Банк 1799 14
Visa International 1953 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 371 1
Связной ГК 1374 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2521 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 64 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1444 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Anywayanyday - AWAD 33 1
Gett - GetTaxi - ГетТакси 24 1
Pay-Me - Телемаркет 13 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 62 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12053 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12408 14
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1564 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5164 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11561 5
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14101 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16220 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5355 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28282 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8134 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1248 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5323 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24728 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12993 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1196 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4274 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 512 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12601 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29079 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2383 1
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 151 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4997 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12852 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4637 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1004 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7480 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 631 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4638 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9429 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1510 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24931 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7074 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26025 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16395 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1102 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1069 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10816 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5972 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10442 1
Google Android 14283 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7178 1
Apple iOS 7976 1
Google Play - Google Store - Android Market 3348 1
Apple - App Store 2934 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1840 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 146 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
LinguaLeo 29 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Visa Verified By Visa 61 1
Iconic Mobile - Iconic Taxi 1 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 283 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
MasterCard SecureCode 79 1
Альфа-Банк - Альфа-Бизнес Онлайн - Альфа-Бизнес Мобайл - Альфа-Клиент Онлайн - Мобильный банк для бизнеса 52 1
Гребенников Сергей 34 1
Арефьев Андрей 54 1
Колесников Алексей 23 1
Патока Андрей 109 1
Мельников Евгений 19 1
Абдулнасыров Айнур 7 1
Шулейко Даниил 16 1
Медведев Сергей 8 1
Дубенский Александр 1 1
Ковлягина Татьяна 8 1
Канин Владимир 10 1
Пецюха Артем 5 1
Лукаш Виктор 3 1
Кондратьев Виталий 2 1
Гараль Святослав 1 1
Waiser Shahar - Вайсер Шахар 10 1
Широков Илья 37 1
Ермаченкова Светлана 4 1
Parker Steven - Паркер Стивен 17 1
Моисеенко Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52604 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17864 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7739 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1730 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2820 1
Россия - СФО - Новосибирск 4437 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3216 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 240 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 889 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 960 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1182 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 485 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 219 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 946 1
Европа Юго-Восточная 61 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 14
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6434 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5175 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7947 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1273 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5992 1
Английский язык 6746 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6360 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4246 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11254 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2689 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 241 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6875 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6064 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1487 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6568 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2211 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 947 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1083 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5898 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 514 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 195 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 196 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 185 1
РИФ - Российский Интернет Форум 85 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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