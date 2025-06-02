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Арефьев Игорь
УПОМИНАНИЯ
Арефьев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Гребенников Сергей 34 1
|Арефьев Андрей 54 1
|Колесников Алексей 23 1
|Патока Андрей 109 1
|Мельников Евгений 19 1
|Абдулнасыров Айнур 7 1
|Шулейко Даниил 16 1
|Медведев Сергей 8 1
|Дубенский Александр 1 1
|Ковлягина Татьяна 8 1
|Канин Владимир 10 1
|Пецюха Артем 5 1
|Лукаш Виктор 3 1
|Кондратьев Виталий 2 1
|Гараль Святослав 1 1
|Waiser Shahar - Вайсер Шахар 10 1
|Широков Илья 37 1
|Ермаченкова Светлана 4 1
|Parker Steven - Паркер Стивен 17 1
|Моисеенко Игорь 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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