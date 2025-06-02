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Щербак Иван


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 Новая киберреальность РФ: что изменилось в 2025 году и куда идет ИБ-отрасль 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Щербак Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Ideco - Айдеко 85 1
WebmonitorX - Вебмониторэкс 20 1
Doma.ai - ДОМА - цифровая платформа по автоматизации управления недвижимостью 11 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 476 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 83 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 904 1
Код Безопасности 653 1
Газинформсервис - ГИС 320 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 53 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 247 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12112 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 127 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2988 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29233 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53256 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68540 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52804 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30327 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5040 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 949 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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