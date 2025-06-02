Получите все материалы CNews по ключевому слову
Щербак Иван
УПОМИНАНИЯ
|02.06.2025
|Новая киберреальность РФ: что изменилось в 2025 году и куда идет ИБ-отрасль 1
Щербак Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 53 1
|OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 247 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12112 1
|Арефьев Игорь 15 1
|Хомутов Дмитрий 40 1
|Богданов Валентин 17 1
|Нашивочников Николай 8 1
|Домуховский Николай 5 1
|Закатов Константин 6 1
|Курзин Вадим 1 1
|Палей Лев 55 1
|Лукацкий Алексей 123 1
|Коростелев Павел 33 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149699 1
|Россия - УФО - Свердловская область 1597 1
|Россия - УФО - Екатеринбург 4083 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
Создано именных указателей - 176951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.