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Все категории 175849
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Домуховский Николай


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 Новая киберреальность РФ: что изменилось в 2025 году и куда идет ИБ-отрасль 1
18.01.2022 «Дистант», стартапы и цифровая среда: в Уральском федеральном университете запустили лабораторию кибербезопасности 2
15.01.2020 Подтверждена совместимость ViPNet Coordinator IG и DATAPK 1
03.10.2019 Выручка от реализации инфраструктурных ИТ-проектов снова снизилась 1
23.10.2018 УЦСБ запустил серийное производство ПАК DATAPK для оперативного мониторинга АСУ ТП 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Домуховский Николай и организации, системы, технологии, персоны:

УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 83 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 475 1
ИРИТ - Институт радиоэлектроники и информационных технологий 2 1
iCore - Ай Ко ЗАО 57 1
СТК Развитие 19 1
Inline Group - Инлайн Груп 100 1
Сонет 169 1
AMT Group - АМТ-Груп 360 1
ХайТэк - Hi-Tech 204 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1152 1
Крок - Croc 1785 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
Галэкс НТЦ - Galex 39 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12053 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4404 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13797 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29079 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6494 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31901 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1307 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4068 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7831 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30585 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7014 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11482 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3839 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1671 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21837 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2750 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4156 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2387 1
АСУ ТП - Информационная безопасность 68 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 548 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 259 1
Контрастность 2880 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17386 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 302 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1180 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1923 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10265 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3526 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11407 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1314 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5710 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7538 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12900 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4160 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5882 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4680 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8367 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14992 1
Умные платформы 1757 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 21 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 317 1
Google YouTube - Видеохостинг 2813 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 70 1
Танцоров Вячеслав 2 1
Сорокина Марина 3 1
Терещенко Николай 2 1
Малышев Алексей 9 1
Обабков Илья 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3017 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52604 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5597 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30190 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6005 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9078 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 952 1
Visionary - Визионер - Визионерство 113 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6064 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7173 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1362 1
Физика - Physics - область естествознания 2691 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24811 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2549 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5248 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 169 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День молодёжи - 27 июня 937 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 331 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 719 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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