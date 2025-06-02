Получите все материалы CNews по ключевому слову
Домуховский Николай
УПОМИНАНИЯ
Домуховский Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12053 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4404 1
|UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 21 2
|InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 317 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2813 1
|InfoTeCS - ViPNet Coordinator 70 1
|Танцоров Вячеслав 2 1
|Сорокина Марина 3 1
|Терещенко Николай 2 1
|Малышев Алексей 9 1
|Обабков Илья 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149162 4
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3017 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52604 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363068, в очереди разбора - 753918.
Создано именных указателей - 175849.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.