UDV group CyberLympha CL DATAPK UDV DATAPK


CyberLympha DATAPK – разработка компании СайберЛимфа, являющаяся развитием концепции мониторинга и анализа состояния ИБ для АСУ ТП, в том числе, интернета вещей (IoT) и промышленного интернета вещей (IIoT), подтвержденной многочисленными инсталляциями DATAPK на предприятиях различных областей промышленности.

UDV DATAPK Industrial Kit — комплекс решений для мониторинга состояния защищенности и оперативного обнаружения инцидентов информационной безопасности в промышленных сетях. 

15.01.2026 UDV DATAPK Industrial Kit 3.0 получил сертификат соответствия ФСТЭК России по четвертому уровню доверия 7
22.10.2025 UDV Group и Ideco подтвердили совместимость решений для промышленной безопасности 1
07.10.2025 UDV Group и «Ред Софт» подтвердили технологическую совместимость решений для промышленной кибербезопасности 4
26.09.2025 ПК «Синоникс» получил сертификат ФСТЭК России 1
24.09.2025 UDV Group и «Киберпротект» подтвердили совместимость решений для киберзащиты АСУ ТП и резервного копирования данных 3
17.09.2025 Подтверждена совместимость UDV DATAPK Industrial Kit и системы автоматизации и диспетчеризации MasterSCADA 4D от IEK Digital 3
12.09.2025 UDV Group запустила новую версию ИБ-решения для защиты критической инфраструктуры промышленных компаний и представителей других отраслей экономики России. 3
18.06.2025 UDV MultiProtect: технологии уровня Enterprise теперь доступны для защиты малого и среднего бизнеса от кибератак 1
20.05.2025 Подтверждена совместимость комплекса UDV DATAPK Industrial Kit и системы контроля информационного обмена «Синоникс» от «АйТи Бастион» 3
21.04.2025 Axoft подписал дистрибьюторский договор с UDV Group 1
04.03.2025 Подтверждена совместимость UDV ITM и UDV DataPK Industrial Kit с ОС семейства «МСВСфера» (ГК Softline) 3
09.10.2024 Подтверждена совместимость работы программного комплекса UDV DATAPK Industrial Kit с программируемым логическим контролером «Овен» 3
02.10.2024 UDV Group выпустила решение для контроля версий проектов ПЛК в АСУ ТП 3
16.05.2024 Подтверждена совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization 2.1 с программными комплексами UDV ITM и UDV DataPK industrial Kit 2.1 3
17.04.2024 UDV Group выпустил новый релиз DATAPK Industrial Kit 3
27.06.2023 Netwell стала дистрибьютором решений UDV Group в области кибербезопасности 1
13.06.2023 Подтверждена совместимость CyberLympha Datapk и «СКДПУ НТ» 2
07.06.2023 «Альт сервер 10» и «Альт рабочая станция 10» совместимы с платформой CyberLympha DATAPK 3
27.04.2023 «Айти бастион» выпустила новую версию комплекса СКДПУ НТ 1
24.08.2022 УЦСБ и «Вега-ГАЗ» объявили о совместимости АСУ ТП со средствами защиты информации 3
14.04.2022 УЦСБ и ГУП «ТЭК СПб» завершили этап проекта по построению системы защиты на объектах критической ИТ-инфраструктуры 1
02.03.2022 Программный комплекс Cyberlympha Datapk прошел сертификацию ФСТЭК России 3
07.02.2022 «АйТи бастион» и «СайберЛимфа» договорились об интеграции решений в интересах объектов КИИ 3
31.05.2021 Александр Гольцов -

Цифровая трансформация предполагает обязательное решение вопросов ИБ

 2
08.09.2020 Какие решения защищают промышленность от киберпреступников и катастроф 1
15.01.2020 Подтверждена совместимость ViPNet Coordinator IG и DATAPK 2
23.10.2018 УЦСБ запустил серийное производство ПАК DATAPK для оперативного мониторинга АСУ ТП 2
10.05.2018 УЦСБ внедрила защиту АСУ ТП для «Северстали» 1
26.05.2017 DATAPK получил сертификат ФСТЭК России 1

UDV group - ЮДВ групп 37 14
UDV group - CyberLympha - СайберЛимфа 19 10
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 99 8
АйТи 1440 4
АйТи Бастион - IT Bastion 132 4
Овен 22 2
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 144 2
Вега-ГАЗ 4 1
UDV group - ФТ-софт - FT-soft 4 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 110 1
IEK Group - IEK Digital 8 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5297 1
Microsoft Corporation 25283 1
InfoWatch - Инфовотч 1093 1
Softline - Софтлайн 3298 1
Ред Софт - Red Soft 1023 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1520 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 510 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 794 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 390 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 390 1
AMT Group - АМТ-Груп 350 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 208 1
Эшелон НПО 139 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 281 1
Netwell - Нетвелл 56 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 37 1
CloudLinux 20 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 35 1
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга - Ленсвет 23 1
Северсталь ПАО - Severstal 566 1
Северсталь Менеджмент 30 1
Baker Hughes 10 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4961 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12933 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3386 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31865 24
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1447 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23210 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 5
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 5
АСУ ТП - Информационная безопасность 70 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4571 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13649 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2820 3
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 394 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4692 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3158 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 2
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 286 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 966 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 480 2
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 223 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 901 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 2
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 167 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 903 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 969 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1962 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 340 1
UDV group - UDV ITM 12 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 4
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 83 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1544 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 155 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 373 1
Microsoft RPC - Microsoft Remote Procedure Call - MSRPC 2 1
UDV group - КИТ - UDV SOAR - UDV ePlat4m SOAR - UDV ePlat4m КИИ - UDV ePlat4m Pass 6 1
Skyline Communications Dataminer 1 1
АйТи Бастион - Синоникс 20 1
Овен ПЛК 2 1
Базовые Решения - Линза - Контроль конфигураций 8 1
UDV group - UDV MultiProtect 1 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 335 1
Linux OS 10958 1
Apple macOS 2263 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 348 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 553 1
Microsoft Windows 16380 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 967 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1725 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 825 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 641 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1125 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 94 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 104 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 257 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 229 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 78 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 71 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 75 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 70 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 169 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 36 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 50 1
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 34 1
СДИ Базис DCIM 10 1
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 37 1
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 37 1
Маслов Федор 6 5
Шанин Алексей 6 3
Ганжа Владислав 4 2
Домуховский Николай 5 2
Богданов Валентин 18 2
Подлесный Андрей 3 1
Кадомский Вячеслав 82 1
Горбункова Елена 6 1
Константинов Илья 2 1
Киреёнок Илона 2 1
Мирзоев Мурад 27 1
Кабалин Алексей 1 1
Могилева Ксения 3 1
Костина Виктория 39 1
Ионов Иван 2 1
Овчинников Сергей 49 1
Новожилов Александр 21 1
Гольцов Александр 82 1
Кузнецов Андрей 93 1
Игнатов Сергей 74 1
Таран Сергей 42 1
Крючков Андрей 35 1
Михеев Дмитрий 40 1
Повышев Сергей 1 1
Сорокина Марина 3 1
Мыскин Роман 38 1
Богданов Павел 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 157622 22
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3194 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 995 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1579 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3177 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10367 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1750 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1358 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5886 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 555 1
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 95 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2321 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 232 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 23 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 3
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8406 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1058 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
