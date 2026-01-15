Получите все материалы CNews по ключевому слову
UDV group CyberLympha CL DATAPK UDV DATAPK
CyberLympha DATAPK – разработка компании СайберЛимфа, являющаяся развитием концепции мониторинга и анализа состояния ИБ для АСУ ТП, в том числе, интернета вещей (IoT) и промышленного интернета вещей (IIoT), подтвержденной многочисленными инсталляциями DATAPK на предприятиях различных областей промышленности.
UDV DATAPK Industrial Kit — комплекс решений для мониторинга состояния защищенности и оперативного обнаружения инцидентов информационной безопасности в промышленных сетях.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
UDV group и организации, системы, технологии, персоны:
|ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга - Ленсвет 23 1
|Северсталь ПАО - Severstal 566 1
|Северсталь Менеджмент 30 1
|Baker Hughes 10 1
|Маслов Федор 6 5
|Шанин Алексей 6 3
|Ганжа Владислав 4 2
|Домуховский Николай 5 2
|Богданов Валентин 18 2
|Подлесный Андрей 3 1
|Кадомский Вячеслав 82 1
|Горбункова Елена 6 1
|Константинов Илья 2 1
|Киреёнок Илона 2 1
|Мирзоев Мурад 27 1
|Кабалин Алексей 1 1
|Могилева Ксения 3 1
|Костина Виктория 39 1
|Ионов Иван 2 1
|Овчинников Сергей 49 1
|Новожилов Александр 21 1
|Гольцов Александр 82 1
|Кузнецов Андрей 93 1
|Игнатов Сергей 74 1
|Таран Сергей 42 1
|Крючков Андрей 35 1
|Михеев Дмитрий 40 1
|Повышев Сергей 1 1
|Сорокина Марина 3 1
|Мыскин Роман 38 1
|Богданов Павел 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157622 22
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3194 3
|Россия - ДФО - Сахалинская область 995 1
|Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1579 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 2
|ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412388, в очереди разбора - 730328.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.