Киреёнок Илона


СОБЫТИЯ


27.06.2023 Netwell стала дистрибьютором решений UDV Group в области кибербезопасности 1
09.11.2022 «Сайберлимфа», «Кит» и «Фт-софт» объявили об объединении и создании собственной экосистемы продуктов под единым брендом UDV group 1

Публикаций - 3, упоминаний - 12

Киреёнок Илона и организации, системы, технологии, персоны:

UDV group - ЮДВ групп 38 3
UDV group - ФТ-софт - FT-soft 4 2
UDV group - CyberLympha - СайберЛимфа 19 2
Netwell - Нетвелл 56 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 173 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4982 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31885 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1451 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 2
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 225 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 396 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13375 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2757 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18444 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 29 1
UDV group - КИТ - UDV SOAR - UDV ePlat4m SOAR - UDV ePlat4m КИИ - UDV ePlat4m Pass 6 1
UDV group - UDV MultiProtect 2 1
UDV group - UDV NTA - Система контроля и анализа сетевого трафика 4 1
UDV group - UDV ITM 12 1
Шанин Алексей 6 1
Вольман Денис 1 1
Горбункова Елена 6 1
Ёркин Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157776 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1359 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
