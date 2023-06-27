Получите все материалы CNews по ключевому слову
Киреёнок Илона
СОБЫТИЯ
|27.06.2023
|Netwell стала дистрибьютором решений UDV Group в области кибербезопасности 1
|09.11.2022
|«Сайберлимфа», «Кит» и «Фт-софт» объявили об объединении и создании собственной экосистемы продуктов под единым брендом UDV group 1
Киреёнок Илона и организации, системы, технологии, персоны:
|UDV group - ЮДВ групп 38 3
|UDV group - ФТ-софт - FT-soft 4 2
|UDV group - CyberLympha - СайберЛимфа 19 2
|Netwell - Нетвелл 56 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4982 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 1
|Шанин Алексей 6 1
|Вольман Денис 1 1
|Горбункова Елена 6 1
|Ёркин Антон 1 1
