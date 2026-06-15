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Горбункова Елена

СОБЫТИЯ


15.06.2026 Дистрибьютор Netwell подписал соглашение с moncloud и расширил портфель облачными решениями 1
27.06.2023 Netwell стала дистрибьютором решений UDV Group в области кибербезопасности 1
01.08.2022 Netwell стала дистрибьютором «Газинформсервиса» 1
19.05.2022 Netwell и SolidSoft подписали договор о сотрудничестве 1
28.04.2022 Netwell объявила о сотрудничестве с «Алтэкс-софт» 1
25.04.2022 Программный комплекс SafeInspect компании НТБ включен в продуктовый портфель Netwel 1
19.04.2022 Netwell и «Аванпост» заключили партнерское соглашение 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Горбункова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Netwell - Нетвелл 59 6
Газинформсервис - ГИС 477 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности 27 1
Алтэкс-Софт - Altx Soft 35 1
SolidLab - СолидЛаб 32 1
UDV group - CyberLympha - СайберЛимфа 19 1
UDV group - ЮДВ групп 48 1
UDV group - ФТ-софт - FT-soft 4 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 1
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 32 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 187 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5461 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3560 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3387 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24951 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63737 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34082 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12009 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12979 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2452 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 408 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 290 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32992 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1546 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35531 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4945 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9904 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 671 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23997 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2565 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 765 1
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 442 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2429 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 551 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7442 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 239 1
Алтэкс-Софт - RedCheck 22 1
SolidLab - SolidSoft - SolidWall WAF 24 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost SSO - Avanpost Web SSO - Avanpost USSO - Avanpost Unified SSO 35 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 92 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 35 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeConnect 6 1
UDV group - КИТ - UDV SOAR - UDV ePlat4m SOAR - UDV ePlat4m КИИ - UDV ePlat4m Pass 8 1
UDV group - UDV ITM 15 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5581 1
Пустарнаков Роман 54 1
Сердюк Владимир 11 1
Киреёнок Илона 3 1
Санин Александр 47 1
Романов Михаил 34 1
Лахин Сергей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 163856 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14738 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3269 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11275 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56866 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52802 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6625 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1445 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3892 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449282, в очереди разбора - 727665.
Создано именных указателей - 196117.
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