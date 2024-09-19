Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Netwell Нетвелл

Netwell - Нетвелл

Netwell — российская компания, дистрибьютор высокотехнологичного оборудования и технологий компаний-производителей

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 46 дел, на cумму 3 243 247 143 ₽*

Судебные дела (46) на сумму 3 243 247 143 ₽*
в качестве истца (32) на сумму 2 558 125 767 ₽*
в качестве ответчика (9) на сумму 518 069 038 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


19.09.2024 Netwell объявил о начале сотрудничества с семью топовыми ИT-компаниями

Дистрибьютор высокотехнологичного оборудования Netwell заключила соглашение о сотрудничестве с семью новыми производителями: «Кодмастер», Axel PRO, KvilDNS, Fuzzy logic, AlphaSystems, МДИС, Fibronics. Этот шаг направлен на дальнейшее расшир
19.09.2024 Alpha Systems и Netwell объявляют о заключении стратегического партнерства в сфере информационной безопасности

Российская компания Alpha Systems, известная своими комплексными решениями в области информационной безопасности, и дистрибьютор Netwell подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Это партнерство открывает новые возможности для развития информационной безопасности и внедрения решений, направленных на защиту це
06.09.2024 Оборудование RakTek доступно на складе Netwell

Дистрибьютор высокотехнологичного оборудования Netwell объявил о поступлении на склад продуктов RakTek. Наличие оборудования на складе значительно ускоряет поставку заказчику, что особенно актуально к концу года. Российская компания RakTek

24.04.2024 Компания Netwell стала дистрибьютором решений Yadro – крупнейшего российского разработчика вычислительной техники

В рамках партнерского соглашения с Yadro компания Netwell приступает к продвижению отечественных вычислительных платформ, систем хранения данных и сетевого оборудования. Об этом CNews сообщили представители Netwell. Теперь партнерам

16.04.2024 Netwell заключила дистрибьюторское соглашение с отечественным разработчиком технологий высокоточной защиты Servicepipe

Компании Netwell и Servicepipe объявили о заключении соглашения, согласно которому Netwell становится официальным дистрибьютором продуктов Servicepipe на территории России. Официальное партнерств
07.02.2024 Компания Netwell запускает новое направление «Инфраструктурные решения для ЦОД»

пределенных подсистемах, — RakTek, Hiden, RCNTEC, ONTEK, MOST. Об этом CNews сообщили представители Netwell. Решение о запуске нового направления обусловлено несколькими факторами. В первую оче
09.11.2023 Netwell стал дистрибьютором систем бесперебойного электропитания Hiden

Компании Netwell и Hiden объявили о начале сотрудничества, в рамках которого Netwell становится дистрибьютором высококачественного оборудования Hiden для обеспечения бесперебойного электропитания
27.06.2023 Netwell стала дистрибьютором решений UDV Group в области кибербезопасности

Компании Netwell и UDV Group объявили о стратегическом партнерстве в области кибербезопасности. В рамках сотрудничества Netwell получит доступ к дистрибуции передовых решений UDV Group, которые о
01.08.2022 Netwell стала дистрибьютором «Газинформсервиса»

Netwell заключила договор о дистрибуции продуктов компании «Газинформсервис», разработчика средств защиты информации. В рамках партнерства Netwell будет предлагать на российском рынке основные продукты разработки компании «Газинформсервис» и осуществлять их техническую поддержку. «Газинформсервис» имеет 6 линеек собственных продук
25.07.2022 Netwell стала дистрибьютором «Агат РТ»

Компания Netwell, официальный дистрибьютор высокотехнологичного оборудования и технологий, и «Агат РТ», участника российского рынка по автоматизации телефонии, подписали договор о сотрудничестве. Компан
18.07.2022 Netwell заключила договор с «Информтехникой»

ионные решения, не уступающие зарубежным аналогам по качеству, надёжности, функциональности и техническим характеристикам, и при этом позволяющие экономить бюджет. «Мы рассчитываем, что партнерство с Netwell, имеющим глубокие компетенции в сфере дистрибуции телекоммуникационного оборудования, позволит донести эти решения до широкого круга ИТ-компаний и конечных заказчиков», – сказал Артём Ч
19.05.2022 Netwell и SolidSoft подписали договор о сотрудничестве

Компания Netwell заключила дистрибьюторское соглашение с российским разработчиком решений по защите веб-приложений, компанией SolidSoft. Согласно его условиям Netwell будет заниматься продвижение
28.04.2022 Netwell объявила о сотрудничестве с «Алтэкс-софт»

кс-софт», российским разработчиком решений по информационной безопасности. На основании партнерства Netwell будет поставлять сканер безопасности Redcheck и другие решения «Алтэкс-софт» на терри
19.04.2022 Netwell и «Аванпост» заключили партнерское соглашение

стрибьютор высокотехнологичного оборудования и технологий, и «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом, заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства Netwell будет поставлять программные продукты линейки Avanpost (IDM, PKI, FAM и Web SSO) и осуществлять их техническую поддержку на территории России и стран СНГ. Аванпост работает на рынке инф
30.09.2020 Компания Netwell объявила об открытии нового офиса в Санкт-Петербурге

28 сентября начал работу новый офис компании Netwell, который расположился по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Английская набережная, д. 70
29.09.2020 Netwell открыла новый офис в Санкт-Петербурге

28 сентября начал работу новый офис компании Netwell, который расположился по адресу: Санкт-Петербург, ул. Английская набережная, д. 70. К
30.04.2020 Netwell запускает технологичную библиотеку

Компания Netwell, дистрибьютор высокотехнологичного оборудования, запускает Netwell Technical Library – корпоративный портал, где будет консолидирована вся информация по активностям и полезному к
15.03.2017 Netwell представит решения для обеспечения безопасности FireEye в России

му сегодня и частные компании, и государственные организации заинтересованы в эффективных решениях по ИБ, — отметил Андрей Гольдштейн, руководитель направления по информационной безопасности компании Netwell. Рынок ИБ в России продолжает расти, и для нас стало важным шагом расширение своего продуктового портфеля решениями FireEye, способными защищать наших заказчиков от угроз нового поколен

Публикаций - 56, упоминаний - 60

Netwell и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 336 5
Ростелеком 10306 5
Cisco Systems 5222 5
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 51 4
Dell EMC 5092 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 501 4
HPE - Juniper Networks 438 3
Google LLC 12255 3
RakTek - Рэктэк 4 3
NetApp - Network Appliance 648 3
Microsoft Corporation 25236 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 3
Huawei 4221 3
InfoWatch - Инфовотч 1088 3
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 177 2
Arbor Networks 59 2
ДиалогНаука 259 2
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 2
Merlion - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 94 2
Forcepoint - Websense 125 2
Поликом Про 39 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 354 2
Siemens AG - Siemens Group 2628 2
UDV group - ЮДВ групп 32 2
HIDEN 5 2
Илимский ЛТУС - ИЛТУС 3 2
Комрунет 2 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Softline - Софтлайн 3261 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 2
Fortinet 405 2
Крок - Croc 1814 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 2
Информзащита 852 2
Т-Платформы - T-Platforms 400 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 6
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 3
Газпром ПАО 1416 2
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 46 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Форус Банк 4 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания - Группа Сибуглемет - Междуречье АО - Шахта Большевик АО - Шахта Антоновская АО - Угольная компания Южная АО - ПВВ АО 10 1
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 1
ГПБ - Газпромбанк 1174 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 3
Судебная власть - Judicial power 2412 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 83 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
DLP-Эксперт 14 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 6
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1315 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1435 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1534 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1617 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2370 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 749 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 256 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3156 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3790 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1036 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1274 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 2
HPE - Juniper Networks - Juniper NetScreen 29 2
NetApp E-Series СХД 87 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 221 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина 48 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 55 1
Fortinet FortiGate Secure SD-WAN 5 1
NetApp Cloud Insights 16 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost SSO - Avanpost Web SSO - Avanpost USSO - Avanpost Unified SSO 33 1
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 15 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 117 1
Netwell Technical Library 1 1
SolidSoft - SolidWall WAF 22 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 59 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
Алтэкс-Софт - RedCheck 20 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 86 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 236 1
Fortinet FortiGuard Services 53 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 1
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 48 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 28 1
Arbor Networks Spectrum 1 1
Агат РТ - Агат CU IP УПАТС 11 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeConnect 6 1
UDV group - КИТ - UDV SOAR - UDV ePlat4m SOAR - UDV ePlat4m КИИ - UDV ePlat4m Pass 6 1
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 31 1
Datark - Datcheck 11 1
FreePik 1435 1
Информтехника ГК - МиниКом - Единая мультисервисная платформа профессиональной связи 16 1
ИКС - Yadro - Kornfeld 11 1
ФЛАТ - FLAT Phone 10 1
Телеком Биржа - ServicePipe Cybert 10 1
Винокур Дмитрий 10 6
Горбункова Елена 6 6
Рассказов Сергей 39 2
Шкурко Андрей 2 2
Лукацкий Алексей 131 1
Sarno Joe - Сарно Джо 8 1
Сергеев Алексей 45 1
Санин Александр 41 1
Воронин Алексей 18 1
Романов Михаил 33 1
Цветков Владимир 1 1
Кузьмин Олег 17 1
Гурарий Евгений 5 1
Груданов Сергей 23 1
Лахин Сергей 11 1
Смирнов Игорь 19 1
Мартьянова Татьяна 7 1
Sanchez Alain - Санчез Алан 2 1
Королев Алексей 21 1
Богданов Валентин 18 1
Пустарнаков Роман 51 1
Росомахо Ярослав 1 1
Сердюк Владимир 11 1
Алябьева Надежда 6 1
Пономарьков Михаил 9 1
Яфизов Рамиль 9 1
Сажин Сергей 10 1
Попова Зоя 9 1
Перфилов Александр 7 1
Гольдштейн Андрей 1 1
Карасев Николай 1 1
Бейбутов Эльман 18 1
Азерников Денис 5 1
Чепрак Артем 20 1
Штефан Ирина 1 1
Obitayo Oliver - Обитайо Оливер 1 1
Киреёнок Илона 2 1
Калашников Артем 12 1
Смирнова Дарья 2 1
Шавров Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 3
Европа 24634 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Английская набережная 4 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 60 1
Европа Восточная 3121 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 1
Испания - Королевство 3760 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 779 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Индия - Bharat 5697 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 1
Бразилия - Федеративная Республика 2450 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 1
Россия - УФО - Свердловская область 1735 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
Ближний Восток 3030 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 79 1
США - Калифорния 4775 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 15
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 2
Энергетика - Energy - Energetically 5524 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1347 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 372 1
Английский язык 6876 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 332 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 413 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Философия - Philosophy 501 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1833 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 8
Juniper Research 551 4
IDC - International Data Corporation 4943 3
Gartner - Гартнер 3608 1
Fortune Global 500 287 1
Forrester Research 828 1
Информзащита Учебный центр 38 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Fortinet Security Day 9 1
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 5 1
Infosecurity - выставка 63 1
ПЛАС-Форум 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще