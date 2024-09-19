Получите все материалы CNews по ключевому слову
Netwell Нетвелл
Netwell — российская компания, дистрибьютор высокотехнологичного оборудования и технологий компаний-производителей
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 46 дел, на cумму 3 243 247 143 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|19.09.2024
|
Netwell объявил о начале сотрудничества с семью топовыми ИT-компаниями
Дистрибьютор высокотехнологичного оборудования Netwell заключила соглашение о сотрудничестве с семью новыми производителями: «Кодмастер», Axel PRO, KvilDNS, Fuzzy logic, AlphaSystems, МДИС, Fibronics. Этот шаг направлен на дальнейшее расшир
|19.09.2024
|
Alpha Systems и Netwell объявляют о заключении стратегического партнерства в сфере информационной безопасности
Российская компания Alpha Systems, известная своими комплексными решениями в области информационной безопасности, и дистрибьютор Netwell подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Это партнерство открывает новые возможности для развития информационной безопасности и внедрения решений, направленных на защиту це
|06.09.2024
|
Оборудование RakTek доступно на складе Netwell
Дистрибьютор высокотехнологичного оборудования Netwell объявил о поступлении на склад продуктов RakTek. Наличие оборудования на складе значительно ускоряет поставку заказчику, что особенно актуально к концу года. Российская компания RakTek
|24.04.2024
|
Компания Netwell стала дистрибьютором решений Yadro – крупнейшего российского разработчика вычислительной техники
В рамках партнерского соглашения с Yadro компания Netwell приступает к продвижению отечественных вычислительных платформ, систем хранения данных и сетевого оборудования. Об этом CNews сообщили представители Netwell. Теперь партнерам
|16.04.2024
|
Netwell заключила дистрибьюторское соглашение с отечественным разработчиком технологий высокоточной защиты Servicepipe
Компании Netwell и Servicepipe объявили о заключении соглашения, согласно которому Netwell становится официальным дистрибьютором продуктов Servicepipe на территории России. Официальное партнерств
|07.02.2024
|
Компания Netwell запускает новое направление «Инфраструктурные решения для ЦОД»
пределенных подсистемах, — RakTek, Hiden, RCNTEC, ONTEK, MOST. Об этом CNews сообщили представители Netwell. Решение о запуске нового направления обусловлено несколькими факторами. В первую оче
|09.11.2023
|
Netwell стал дистрибьютором систем бесперебойного электропитания Hiden
Компании Netwell и Hiden объявили о начале сотрудничества, в рамках которого Netwell становится дистрибьютором высококачественного оборудования Hiden для обеспечения бесперебойного электропитания
|27.06.2023
|
Netwell стала дистрибьютором решений UDV Group в области кибербезопасности
Компании Netwell и UDV Group объявили о стратегическом партнерстве в области кибербезопасности. В рамках сотрудничества Netwell получит доступ к дистрибуции передовых решений UDV Group, которые о
|01.08.2022
|
Netwell стала дистрибьютором «Газинформсервиса»
Netwell заключила договор о дистрибуции продуктов компании «Газинформсервис», разработчика средств защиты информации. В рамках партнерства Netwell будет предлагать на российском рынке основные продукты разработки компании «Газинформсервис» и осуществлять их техническую поддержку. «Газинформсервис» имеет 6 линеек собственных продук
|25.07.2022
|
Netwell стала дистрибьютором «Агат РТ»
Компания Netwell, официальный дистрибьютор высокотехнологичного оборудования и технологий, и «Агат РТ», участника российского рынка по автоматизации телефонии, подписали договор о сотрудничестве. Компан
|18.07.2022
|
Netwell заключила договор с «Информтехникой»
ионные решения, не уступающие зарубежным аналогам по качеству, надёжности, функциональности и техническим характеристикам, и при этом позволяющие экономить бюджет. «Мы рассчитываем, что партнерство с Netwell, имеющим глубокие компетенции в сфере дистрибуции телекоммуникационного оборудования, позволит донести эти решения до широкого круга ИТ-компаний и конечных заказчиков», – сказал Артём Ч
|19.05.2022
|
Netwell и SolidSoft подписали договор о сотрудничестве
Компания Netwell заключила дистрибьюторское соглашение с российским разработчиком решений по защите веб-приложений, компанией SolidSoft. Согласно его условиям Netwell будет заниматься продвижение
|28.04.2022
|
Netwell объявила о сотрудничестве с «Алтэкс-софт»
кс-софт», российским разработчиком решений по информационной безопасности. На основании партнерства Netwell будет поставлять сканер безопасности Redcheck и другие решения «Алтэкс-софт» на терри
|19.04.2022
|
Netwell и «Аванпост» заключили партнерское соглашение
стрибьютор высокотехнологичного оборудования и технологий, и «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом, заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства Netwell будет поставлять программные продукты линейки Avanpost (IDM, PKI, FAM и Web SSO) и осуществлять их техническую поддержку на территории России и стран СНГ. Аванпост работает на рынке инф
|30.09.2020
|
Компания Netwell объявила об открытии нового офиса в Санкт-Петербурге
28 сентября начал работу новый офис компании Netwell, который расположился по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Английская набережная, д. 70
|29.09.2020
|
Netwell открыла новый офис в Санкт-Петербурге
28 сентября начал работу новый офис компании Netwell, который расположился по адресу: Санкт-Петербург, ул. Английская набережная, д. 70. К
|30.04.2020
|
Netwell запускает технологичную библиотеку
Компания Netwell, дистрибьютор высокотехнологичного оборудования, запускает Netwell Technical Library – корпоративный портал, где будет консолидирована вся информация по активностям и полезному к
|15.03.2017
|
Netwell представит решения для обеспечения безопасности FireEye в России
му сегодня и частные компании, и государственные организации заинтересованы в эффективных решениях по ИБ, — отметил Андрей Гольдштейн, руководитель направления по информационной безопасности компании Netwell. Рынок ИБ в России продолжает расти, и для нас стало важным шагом расширение своего продуктового портфеля решениями FireEye, способными защищать наших заказчиков от угроз нового поколен
Netwell и организации, системы, технологии, персоны:
|Винокур Дмитрий 10 6
|Горбункова Елена 6 6
|Рассказов Сергей 39 2
|Шкурко Андрей 2 2
|Лукацкий Алексей 131 1
|Sarno Joe - Сарно Джо 8 1
|Сергеев Алексей 45 1
|Санин Александр 41 1
|Воронин Алексей 18 1
|Романов Михаил 33 1
|Цветков Владимир 1 1
|Кузьмин Олег 17 1
|Гурарий Евгений 5 1
|Груданов Сергей 23 1
|Лахин Сергей 11 1
|Смирнов Игорь 19 1
|Мартьянова Татьяна 7 1
|Sanchez Alain - Санчез Алан 2 1
|Королев Алексей 21 1
|Богданов Валентин 18 1
|Пустарнаков Роман 51 1
|Росомахо Ярослав 1 1
|Сердюк Владимир 11 1
|Алябьева Надежда 6 1
|Пономарьков Михаил 9 1
|Яфизов Рамиль 9 1
|Сажин Сергей 10 1
|Попова Зоя 9 1
|Перфилов Александр 7 1
|Гольдштейн Андрей 1 1
|Карасев Николай 1 1
|Бейбутов Эльман 18 1
|Азерников Денис 5 1
|Чепрак Артем 20 1
|Штефан Ирина 1 1
|Obitayo Oliver - Обитайо Оливер 1 1
|Киреёнок Илона 2 1
|Калашников Артем 12 1
|Смирнова Дарья 2 1
|Шавров Сергей 1 1
|Информзащита Учебный центр 38 2
|УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.