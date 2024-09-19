Netwell - Нетвелл

Netwell объявил о начале сотрудничества с семью топовыми ИT-компаниями Дистрибьютор высокотехнологичного оборудования Netwell заключила соглашение о сотрудничестве с семью новыми производителями: «Кодмастер», Axel PRO, KvilDNS, Fuzzy logic, AlphaSystems, МДИС, Fibronics. Этот шаг направлен на дальнейшее расшир

Alpha Systems и Netwell объявляют о заключении стратегического партнерства в сфере информационной безопасности Российская компания Alpha Systems, известная своими комплексными решениями в области информационной безопасности, и дистрибьютор Netwell подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Это партнерство открывает новые возможности для развития информационной безопасности и внедрения решений, направленных на защиту це

Оборудование RakTek доступно на складе Netwell Дистрибьютор высокотехнологичного оборудования Netwell объявил о поступлении на склад продуктов RakTek. Наличие оборудования на складе значительно ускоряет поставку заказчику, что особенно актуально к концу года. Российская компания RakTek

Компания Netwell стала дистрибьютором решений Yadro – крупнейшего российского разработчика вычислительной техники В рамках партнерского соглашения с Yadro компания Netwell приступает к продвижению отечественных вычислительных платформ, систем хранения данных и сетевого оборудования. Об этом CNews сообщили представители Netwell. Теперь партнерам

Netwell заключила дистрибьюторское соглашение с отечественным разработчиком технологий высокоточной защиты Servicepipe Компании Netwell и Servicepipe объявили о заключении соглашения, согласно которому Netwell становится официальным дистрибьютором продуктов Servicepipe на территории России. Официальное партнерств

Компания Netwell запускает новое направление «Инфраструктурные решения для ЦОД» пределенных подсистемах, — RakTek, Hiden, RCNTEC, ONTEK, MOST. Об этом CNews сообщили представители Netwell. Решение о запуске нового направления обусловлено несколькими факторами. В первую оче

Netwell стал дистрибьютором систем бесперебойного электропитания Hiden Компании Netwell и Hiden объявили о начале сотрудничества, в рамках которого Netwell становится дистрибьютором высококачественного оборудования Hiden для обеспечения бесперебойного электропитания

Netwell стала дистрибьютором решений UDV Group в области кибербезопасности Компании Netwell и UDV Group объявили о стратегическом партнерстве в области кибербезопасности. В рамках сотрудничества Netwell получит доступ к дистрибуции передовых решений UDV Group, которые о

Netwell стала дистрибьютором «Газинформсервиса» Netwell заключила договор о дистрибуции продуктов компании «Газинформсервис», разработчика средств защиты информации. В рамках партнерства Netwell будет предлагать на российском рынке основные продукты разработки компании «Газинформсервис» и осуществлять их техническую поддержку. «Газинформсервис» имеет 6 линеек собственных продук

Netwell стала дистрибьютором «Агат РТ» Компания Netwell, официальный дистрибьютор высокотехнологичного оборудования и технологий, и «Агат РТ», участника российского рынка по автоматизации телефонии, подписали договор о сотрудничестве. Компан

Netwell заключила договор с «Информтехникой» ионные решения, не уступающие зарубежным аналогам по качеству, надёжности, функциональности и техническим характеристикам, и при этом позволяющие экономить бюджет. «Мы рассчитываем, что партнерство с Netwell, имеющим глубокие компетенции в сфере дистрибуции телекоммуникационного оборудования, позволит донести эти решения до широкого круга ИТ-компаний и конечных заказчиков», – сказал Артём Ч

Netwell и SolidSoft подписали договор о сотрудничестве Компания Netwell заключила дистрибьюторское соглашение с российским разработчиком решений по защите веб-приложений, компанией SolidSoft. Согласно его условиям Netwell будет заниматься продвижение

Netwell объявила о сотрудничестве с «Алтэкс-софт» кс-софт», российским разработчиком решений по информационной безопасности. На основании партнерства Netwell будет поставлять сканер безопасности Redcheck и другие решения «Алтэкс-софт» на терри

Netwell и «Аванпост» заключили партнерское соглашение стрибьютор высокотехнологичного оборудования и технологий, и «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом, заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства Netwell будет поставлять программные продукты линейки Avanpost (IDM, PKI, FAM и Web SSO) и осуществлять их техническую поддержку на территории России и стран СНГ. Аванпост работает на рынке инф

Компания Netwell объявила об открытии нового офиса в Санкт-Петербурге 28 сентября начал работу новый офис компании Netwell, который расположился по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Английская набережная, д. 70

Netwell открыла новый офис в Санкт-Петербурге 28 сентября начал работу новый офис компании Netwell, который расположился по адресу: Санкт-Петербург, ул. Английская набережная, д. 70. К

Netwell запускает технологичную библиотеку Компания Netwell, дистрибьютор высокотехнологичного оборудования, запускает Netwell Technical Library – корпоративный портал, где будет консолидирована вся информация по активностям и полезному к