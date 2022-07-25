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Netwell стала дистрибьютором «Агат РТ»

Компания Netwell, официальный дистрибьютор высокотехнологичного оборудования и технологий, и «Агат РТ», участника российского рынка по автоматизации телефонии, подписали договор о сотрудничестве.

Компания Netwell поставляет оборудование во все отрасли промышленности и бизнеса, будь то государственные или коммерческие предприятия. Решения компании используют операторы связи, банковские организации, застройщики и девелоперы.

В условиях, когда организациям требуются надежные российские решения, компания развивает сотрудничество с отечественными производителями.

С точки зрения Netwell, альтернативой именитым зарубежным производителям АТС является телекоммуникационное оборудование под брендом «Агат». Производитель работает на российском рынке более 25 лет, и его решения позволяют обеспечить связью предприятия различного уровня от локального бизнеса, до построения крупных федеральных сетей.

Форм-фактор АТС «Агат» – стационарные УАТС и шлюзы, с большим количеством технических опций программных функций, которые сейчас широко используются в бизнесе. Среди них – возможность подключения всех типов связи, интеграция с IP DECT и сервисами ВКС, системы голосового оповещения и записи телефонных разговоров с функцией распознавания речи и др.

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В зоне повышенного риска: как ИТ-компании должны защищать свой периметр
Безопасность

Бренд «Агат» известен на российском ИТ-рынке с 1997 г. Компания производитель отвечает за полный цикл создания продукта – от разработки концепта, до сборки и разработки программного обеспечения, поэтому может гарантировать беспрерывный процесс выпуска продукции даже в текущих условиях.

АТС «Агат» соединила в себе весь спектр технологий в области телефонии, включая современные алгоритмы цифровой обработки сигналов, автоматизацию процессов, бизнес-аналитику и верхнеуровневое ПО. АТС основаны на применении единой аппаратно-программной платформы с архитектурой на основе открытых стандартов. Благодаря этому решения легко внедрять, поддерживать и развивать в любых ИТ-инфраструктурах предприятий.

Netwell – официальный дистрибьютор высокотехнологичного оборудования. На сегодняшний день партнерство с Netwell выбрали более 300 крупнейших российских ИТ-компаний.

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