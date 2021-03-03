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DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunication Технология беспроводной связи

СОБЫТИЯ

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03.03.2021 Poly представила серию DECT-гарнитур Savi 7300 Office. Фото

тур Savi. Гарнитура разработана с использованием улучшенной системы безопасности беспроводной связи DECT и аудиосистемы Poly и обеспечивает максимальную конфиденциальность и отчетливое звучание
22.05.2020 Как DECT-связь и конференц-телефоны меняют бизнес

Что такое DECT-телефон? Офисные DECT-телефоны появились в результате эволюции радиотелефонов для
06.12.2016 Panasonic начинает российские продажи DECT-телефона KX-TGE110

Panasonic объявил о выводе на российский рынок новой модели DECT-телефона Panasonic KX-TGE110. Как рассказали CNews в компании, новинка поддерживает набор самых необходимых функций, оснащена большим дисплеем, крупными кнопками и совместима со слуховыми

02.12.2016 «АйПиМатика» объявила о начале сотрудничества с Gigaset

ибьютора компании Gigaset Communications — немецкого производителя беспроводных телефонов стандарта DECT и других устройств. Как рассказали CNews в компании, «АйПиМатика» займется российскими п
25.09.2015 ZyXEL анонсировала аппаратные модули расширения для интернет-центров Keenetic

Компания ZyXEL анонсировала аппаратные модули расширения Keenetic Plus DSL и Plus DECT для интернет-центров одноименной линейки, оборудованных портом USB. USB-модуль Keenetic Plus DSL наделяет любую модель интернет-центра Keenetic c портом USB функциями модема ADSL2+/VDSL2.

23.07.2015 SIP-DECT телефон Panasonic KX-TGP600 стал доступен в России

Компания Panasonic объявила об официальном начале продаж на российском рынке нового SIP–DECT телефона – KX-TGP600. Новинка учитывает технические требования крупнейших российских опе
08.10.2014 Panasonic представил DECT-телефон с док-станцией для iPhone

Компания Panasonic представила новую премиальную модель DECT-телефона, совместимого с iPhone 6, iPhone 6 Plus , а также iPhone 5, 5С, 5S и iPod touch
16.07.2014 Panasonic представила новую серию DECT-телефонов

Компания Panasonic представила новую серию DECT-телефонов KX-TGB21XRU. Летние новинки отличаются стильным эргономичным дизайном и удобст
28.05.2014 Panasonic представил новые DECT-телефоны

ционалом, например, опцией снижения уровня фонового шума. Она позволяет минимизировать возникающие на стороне другого абонента шумы и делает голос собеседника более четким. Panasonic представил новые DECT-телефоны Еще одна особенность новой серии – осуществление поиска любого предмета с помощью трубки и брелока-искателя, который можно приобрести дополнительно. Во время поиска устройства изд
14.11.2013 Panasonic пополнил линейку DECT-телефонов KX-TG8051RU

Компания Panasonic анонсировала выход на рынок новых моделей беспроводных телефонов DECT из линейки KX-TG8051RU. Новые телефоны представлены в двух цветовых решениях: белом (KX-TG8051RU2) и черном (KX-TG8051RU3). Среди особенностей беспроводных телефонов Panasonic KX-TG8051RU

22.10.2013 «Делос» создал единую телефонную сеть для автосалонов группы компаний «Агат»

ы компаний «Агат». Проект включал в себя объединение 26 автосалонов в 7 городах России (Нижний Новгород, Волгоград, Астрахань, Саратов, Киров, Иваново и Сыктывкар), а также развертывание микросотовых DECT сетей. При помощи современных телекоммуникационных технологий удалось создать единый экстерриториальный офис, в котором все специалисты находятся в постоянном контакте друг с другом и с кл
06.02.2013 Panasonic представил DECT-телефон с орнаментом из цветов сакуры

Компания Panasonic представила модель DECT-телефона Panasonic KX-TG8051RU1, декорированную орнаментом из цветов сакуры. Телефон выполнен в глянцевом корпусе белого цвета, с голубой подсветкой клавиш, и оснащен цветным ЖК-дисплеем.

09.11.2012 Philips представил DECT-телефон с сенсорным экраном

Компания Philips представила домашний DECT-телефон Philips S10 c сенсорным экраном 3,5 дюйма, отображающим 16 млн цветовых оттенков
08.08.2012 Panasonic KX-TG85ххRU: новая серия DECT-телефонов

Компания Panasonic запустила новую серию беспроводных телефонов DECT KX-TG85ххRU, представленную моделями KX-TG8551RU, KX-TG8552RU с двумя трубками, KX-TG8561RU с автоответчиком и KX-TG8562RU с автоответчиком и двумя трубками в комплекте. Базовая станция у

26.07.2012 1,6 млн DECT-телефонов было продано в России в первой половине 2012 г.

В первой половине 2012 г. на российском рынке было продано около 1,6 млн DECT-телефонов по сравнению с 1,7 млн годом ранее. В денежном выражении рынок сократился с 3,
16.07.2012 Panasonic представил новую серию беспроводных DECT-телефонов

Компания Panasonic объявила о запуске новой серии беспроводных DECT-телефонов KX-TG81ххRU. Аппараты выполнены в классическом дизайне, поддерживают интеллект
26.06.2012 Binatone telecom представил тонкий телефон для дома и офиса DECT iSlim Single

Binatone telecom, производитель потребительской электроники и мобильных устройств, представил телефон DECT iSlim Single с тонким стильным корпусом. DECT iSlim Single совмещает в себе компактность мобильного телефона и экономичность стационарного. Устройство имеет стильный тонкий корпус и
25.06.2012 Panasonic выпустил новую серию DECT-телефонов

Компания Panasonic выпускает на российский рынок новую серию DECT-телефонов KX-TG67ххRU. В новых моделях телефонов появилась обновленная функция резервног
05.06.2012 Panasonic пополнил линейку DECT-телефонов новыми комплектациями и цветами

Компания Panasonic обявила о запуске моделей DECT-телефонов KX-TG6612, KX-TG6622RU, KX-TG8051, KX-TG8052 и KX-TG8061RU. Нововведения касаются комплектации телефонов и цветовой палитры. Модели KX-TG6612 и KX-TG6622RU поступят на рынок в ко
02.04.2012 Доля Panasonic на российском рынке DECT-телефонов увеличилась в 2011 г. на 2%

Корпорация Panasonic представила результаты работы на российском рынке телекоммуникационных продуктов за 2011 финансовый год. В 2011 г. доля Panasonic на российском рынке беспроводных телефонов DECT увеличилась на 2% и составила 54% рынка. На рынках проводных телефонов и факсимильных аппаратов компания Panasonic также занимает лидирующие позиции с долей 35% и 73% соответственно. По мн
31.10.2011 Panasonic представил в России SIP-DECT телефон для малого офиса KX-TGP500

Компания Panasonic представила на российском рынке SIP-DECT телефон KX-TGP500. Новинка позволит по достоинству оценить экономическую выгоду и преиму
29.09.2011 Panasonic представил новую модель DECT-телефона среднего ценового сегмента

Компания Panasonic представила новую модель DECT-телефона среднего ценового сегмента - KX-TG5581RU. Новинка является продолжением серии K
15.09.2011 Panasonic представляет новый DECT телефон c отдельным базовым блоком KX-TG8081RU

Компания Panasonic анонсировала выход на рынок нового DECT телефона KX-TG8081RU. Основной отличительной особенностью модели является отельное от базы зарядное устройство. Кроме того, модель поддерживает функцию «Эко режим» для снижения мощности ра
15.09.2011 «Манго Телеком» протестировал новый SIP-телефон Panasonic стандарта DECT

В преддверии выхода нового продукта на российский рынок компания Panasonic и оператор связи «Манго Телеком» провели тестирование новых SIP-телефонов стандарта DECT. Совместно с «Манго Телеком» было проведено тестирование новых SIP-телефонов стандарта DECT - KX-TGP500. Как отмечается, телефоны Panasonic KX-TGP500 обеспечивают качественный звук

07.09.2011 Gigaset представил DECT-телефон c cенсорным экраном

Gigaset Communications представил новую премиальную модель DECT-телефона с технологией сенсорного управления - Gigaset SL910. Дисплей устройства размером 6.8 x 4.5 см обладает разрешением 320 x 480 пикселей. В телефоне доступно 3,5 МБ памяти, куда, по

01.08.2011 Gigaset Communications: российский рынок DECT-телефонии возвращается на докризисный уровень

. Кроме того, по данным Gigaset, с 2009 г. компания добилась увеличения рыночной доли на российском DECT-рынке в 2,5 раза – с 5% до 12% в натуральном выражении. Ханс-Бургхардт Цирман сообщил, ч
12.07.2011 Panasonic представил новую топовую серию DECT-телефонов

Компания Panasonic представила на рынке новую топовую серию беспроводных телефонов DECT. Серия представлена тремя моделями: KX-TG8611RU с одной, KX-TG8612RU с двумя трубками в комплекте и KX-TG8621RU с цифровым автоответчиком на 40 минут записи. Трубки телефонов выполнены в т
05.07.2011 Panasonic анонсировала DECT-телефоны для среднего ценового сегмента

Компания Panasonic представила новую серию DECT телефонов для среднего ценового сегмента. Новинки поддерживают функцию резервного питани
16.06.2011 Panasonic представил DECT-телефоны с резервным питанием

Компания Panasonic представила на российском рынке две новые модели DECT-телефонов - KX-TG8051RU и KX-TG8061RU, - ключевыми преимуществами которых стали функция

24.05.2011 Panasonic выпустила новые DECT-телефоны для российского рынка

Компания Panasonic объявила о запуске младших моделей DECT-телефонов с возможностью отображения русского языка на дисплее. Данная линейка пополнитс
23.12.2010 Panasonic выпустил первый DECT-телефон с ретранслятором в комплекте

ила на российском рынке первый беспроводной телефон KX-TG6541RU, в комплекте с которым поставляется DECT-ретранслятор. Новинка предназначена для помещений, где радиуса действия сигнала обычного
14.12.2010 Panasonic представил DECT-телефоны с возможностью набора номера на трубке и на базе

Компания Panasonic объявила о пополнении линейки DECT-телефонов с двойным набором моделями KX-TG6551RU и KX-TG6561RU. Новые телефоны позволяют совершать звонки и изменять настройки, используя как трубку, так и базовый блок. Данная функция осо
19.11.2010 Panasonic представил на российском рынке бюджетную модель системных DECT-телефонов

цию автоматического определителя номера, журнал входящих и исходящих звонков. Кроме того, с помощью DECT-телефона можно организовать трехстороннюю конференцию и прослушать сообщения в голосовой
21.10.2010 Panasonic отчиталась о работе на российском рынке телеком-товаров в I полугодии 2010 г.

Компания Panasonic рассказала об итогах своей работы на российском рынке за I полугодие 2010 финансового года в категориях АТС, DECT телефонов и МФУ, а также о планах на вторую половину финансового года (октябрь 2010 – март 2011). Что касается DECT телефонов, за I полугодие 2010 г. Panasonic продала более 700 тыс
01.10.2010 Рынок DECT-телефонов в 2009 г. продолжил рост: 71 млн базовых блоков и 110 млн трубок

В 2009 г. было отмечено сокращение общих продаж беспроводных аналоговых, DECT- и беспроводных цифровых телефонов других стандартов по сравнению с 2008 г., что продолж
28.09.2010 Panasonic выпустила DECT-телефон для пыльных строек, заводов и складских помещений

Компания Panasonic представила новую модель телефонов стандарта DECT, подходящую для использования на заводах, фабриках, стройках и в складских помещениях. К
23.08.2010 Panasonic объявила о начале продаж двух офисных МФУ с DECT-трубкой

Компания Panasonic объявила о начале продаж на российском рынке двух новых моделей офисных многофункциональных устройств: KX-MB2051RU и KX-MB2061RU. Обе модели комплектуются DECT-трубкой. В дальнейшем их число может быть увеличено до 6 штук, что позволит общаться с помощью внутренней сети. Кроме того, наличие беспроводной трубки обеспечивает возможность приема факс
17.08.2010 Panasonic представила DECT-телефоны в тонком корпусе с рельефными кнопками

Компания Panasonic представила на российском рынке новую серию DECT-телефонов среднего ценового диапазона - KX-TG55xx. Новинки выполнены в тонком лакированном корпусе, имеют дисплей размером 1,8 дюйма с голубой подсветкой и клавиатуру с рельефной поверхнос
09.06.2010 Недорогие DECT-телефоны Panasonic с поддержкой русского языка на дисплее

Компания Panasonic представила на российском рынке серию DECT-телефонов KX-TG25xx. Ключевое преимущество аппаратов 25-й серии заключается в наличии большого точечного дисплея с возможностью отображения русского языка, что существенно упрощает навигац
31.05.2010 Новый DECT-телефон Philips из коллекции Design

Голландская компания Philips представила на российском рынке DECT-телефон ID9651 из коллекции Design. Телефон выполнен в сужающемся книзу глянцевом корпусе с кожаной отделкой. Особенностью аппарата является инверсный ЖК-дисплей, который отображает белые


Публикаций - 386, упоминаний - 544

DECT и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 90
Siemens AG - Siemens Group 2673 56
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 83 47
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 36
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 24
Philips 2099 19
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
Beltel - Белтел 147 14
Lenovo Motorola 3566 14
Cisco Systems 5372 13
Samsung Electronics 11065 12
LG Electronics 3735 12
Microsoft Corporation 25775 11
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МегаФон 10742 10
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 10
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 10
Сател 186 10
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Yealink Network Technology 85 9
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 9
Poly - Plantronics 144 9
Voxtel 82 8
ИМАГ 38 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 7
Ростелеком 10948 7
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 7
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 7
Computer Mechanics 41 6
Konftel 11 6
Ericsson DIAX 6 6
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 6
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 6
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 6
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 5
Grandstream Networks 22 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Евросеть 1421 19
Цифроград 171 10
Связной ГК 1401 10
Россети Ленэнерго 1699 8
Dixis - Диксис - Dиксис 371 6
Евросеть - Техмаркет 81 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Совкомбанк Совесть 279 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 33 3
Беталинк 105 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Телефон.Ру 92 2
Связной 3 16 2
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РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога - Уральская горнозаводская железная дорога 20 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 2
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РусГидро Дагестанский филиал - Сулакский каскад ГЭС - Чиркейская ГЭС - Миатлинская ГЭС - Чирюртская ГЭС - Гельбахская ГЭС - Бавтугайская ГЭС 9 2
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Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 61
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 55
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 48
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 47
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 47
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 40
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 39
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 39
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 38
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 337 38
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 36
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 35
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 35
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 34
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 34
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange - ЦАТС - Цифровая автоматическая телефонная станция 305 33
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 32
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 32
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 32
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 31
Caller ID number - Caller identification 60 30
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 28
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 28
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 27
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1013 27
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 27
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 25
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 25
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 25
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 24
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 24
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 24
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 43
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 14
Ericsson BusinessPhone 16 12
Ericsson MD УПАТС 13 11
Microsoft Windows 2000 8678 10
Panasonic DECT 12 10
Google Android 15244 10
Microsoft Outlook 1506 10
Avaya Definity УАТС 104 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 8
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 8
Apple iPhone 6 4861 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 7
Avaya IP Office Cloud Platform 84 6
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 6
Konftel KT - конференц-телефон 8 6
Гудвин Концерн - Гудвин Бородино DECT 9 6
Информтехника ГК - МиниКом - Единая мультисервисная платформа профессиональной связи 25 6
Microsoft Windows 16882 6
Avaya Aura 124 5
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 5
Nortel Meridian 38 5
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 5
Linux OS 11533 5
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 4
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 4
МТС Автосекретарь 69 4
Philips DECT 4 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Apple iOS 8583 4
Microsoft Teams - MS Teams 670 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Polycom Acoustic Fence - Polycom Acoustic Bubble - Polycom Acoustic Clarity 13 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Unify OpenScape Business - Unify OpenScape Enterprise 4 3
Avaya IP DECT 7 3
Microsoft Office 4170 3
Школьников Николай 26 6
Ксенин Алекс 311 6
Солонин Виталий 90 4
Alaa Saayed Mohamed - Ала Саид Мохаммед 7 3
Бессарабский Алексей 29 3
Савин Сергей 97 3
Трещетенков Евгений 4 3
Чепрак Артем 21 3
Рейман Леонид 1065 3
Мариничев Дмитрий 24 2
Ноготков Максим 53 2
Анкилов Константин 121 2
Смирнов Константин 28 2
Бобылев Сергей 15 2
Зырянов Борис 12 2
Айнетдинов Артур 11 2
Овчинников Борис 129 2
Шанцев Валерий 30 2
Лаптева Марина 114 2
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
Константинов Константин 32 2
Потапенко Андрей 27 2
Гуляева Татьяна 39 2
Мирошников Дмитрий 9 2
Кочегаров Петр 10 2
Усов Михаил 11 2
Бродский Никита 10 2
Зиначёв Сергей 2 2
Швитченко Валерий 2 2
Узиков Евгений 2 2
Чернизов Максим 4 2
Larsen Randy - Ларсен Ренди 2 2
Armes Raymond - Армес Раймонд 17 2
Lamarque John - Ламарк Джон 3 2
Мирошников Борис 63 2
Семенов Александр 166 2
Манджиков Очир 56 2
Ковалев Сергей 30 1
Болтрукевич Константин 39 1
Франтов Роман 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 237
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 66
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 41
Европа 24964 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 37
Германия - Федеративная Республика 13221 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 24
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Франция - Французская Республика 8177 12
Украина 7928 12
Япония 13807 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 10
Казахстан - Республика 6048 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Южная Корея - Республика 7052 8
Азия - Азиатский регион 5920 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Индия - Bharat 5870 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 7
Россия - УФО - Свердловская область 1951 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
Швеция - Королевство 3782 5
Канада 5082 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Европа Восточная 3138 4
Америка - Американский регион 2206 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 39
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 39
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 30
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 16
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
Ergonomics - Эргономика 1755 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 13
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 13
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 9
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 8
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 8
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 8
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 530 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 8
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 6
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Английский язык 7030 5
Blacklist - Чёрный список 713 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 14
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Мобильные системы 118 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Total Telecom 613 1
Economic Times 43 1
TNW - The Next Web 90 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Turun Sanomat 2 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
Frost & Sullivan 207 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Mobile Research Group 87 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
MForum Analytics 20 1
Fortune Global 500 295 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
РМОУ - Российский международный олимпийский университет 5 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
Медицина АО - Институт ядерной медицины (ИЯМ) 5 1
Государственный Русский музей 52 1
Keio University - Университет Кэйо 39 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
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Связь-Экспокомм 276 9
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CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
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CCWF - Call Center World Forum 39 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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