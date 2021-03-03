Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DECT
Digital Enhanced Cordless Telecommunication
Технология беспроводной связи
Публикаций - 65, упоминаний - 85
DECT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Евросеть 1342 5
|Связной ГК 1085 3
|Dixis - Диксис 343 2
|Норникель - Норильский никель 259 1
|Спортмастер 132 1
|Связь-банк 104 1
|Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 41 1
|Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 189 1
|Телефон.Ру 87 1
|Телефорум 91 1
|Евросеть Техмаркет 76 1
|Alaa Saayed Mohamed - Ала Саид Мохаммед 6 2
|Рейман Леонид 1002 1
|Яковлев Сергей 35 1
|Франтов Роман 14 1
|Чичваркин Евгений 158 1
|Артемьев Тимур 31 1
|Кусков Денис 212 1
|Ходорковский Михаил 36 1
|Колесников Олег 15 1
|Солонин Виталий 89 1
|Разроев Элдар 47 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Мирошников Дмитрий 7 1
|Рысин Леонид 2 1
|Смольская Ульяна 12 1
|Черников Денис 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 2
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
|Frost & Sullivan 177 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru