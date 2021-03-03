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DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunication Технология беспроводной связи
СОБЫТИЯ
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|03.03.2021
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Poly представила серию DECT-гарнитур Savi 7300 Office. Фото
тур Savi. Гарнитура разработана с использованием улучшенной системы безопасности беспроводной связи DECT и аудиосистемы Poly и обеспечивает максимальную конфиденциальность и отчетливое звучание
|22.05.2020
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Как DECT-связь и конференц-телефоны меняют бизнес
Что такое DECT-телефон? Офисные DECT-телефоны появились в результате эволюции радиотелефонов для
|06.12.2016
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Panasonic начинает российские продажи DECT-телефона KX-TGE110
Panasonic объявил о выводе на российский рынок новой модели DECT-телефона Panasonic KX-TGE110. Как рассказали CNews в компании, новинка поддерживает набор самых необходимых функций, оснащена большим дисплеем, крупными кнопками и совместима со слуховыми
|02.12.2016
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«АйПиМатика» объявила о начале сотрудничества с Gigaset
ибьютора компании Gigaset Communications — немецкого производителя беспроводных телефонов стандарта DECT и других устройств. Как рассказали CNews в компании, «АйПиМатика» займется российскими п
|25.09.2015
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ZyXEL анонсировала аппаратные модули расширения для интернет-центров Keenetic
Компания ZyXEL анонсировала аппаратные модули расширения Keenetic Plus DSL и Plus DECT для интернет-центров одноименной линейки, оборудованных портом USB. USB-модуль Keenetic Plus DSL наделяет любую модель интернет-центра Keenetic c портом USB функциями модема ADSL2+/VDSL2.
|23.07.2015
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SIP-DECT телефон Panasonic KX-TGP600 стал доступен в России
Компания Panasonic объявила об официальном начале продаж на российском рынке нового SIP–DECT телефона – KX-TGP600. Новинка учитывает технические требования крупнейших российских опе
|08.10.2014
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Panasonic представил DECT-телефон с док-станцией для iPhone
Компания Panasonic представила новую премиальную модель DECT-телефона, совместимого с iPhone 6, iPhone 6 Plus , а также iPhone 5, 5С, 5S и iPod touch
|16.07.2014
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Panasonic представила новую серию DECT-телефонов
Компания Panasonic представила новую серию DECT-телефонов KX-TGB21XRU. Летние новинки отличаются стильным эргономичным дизайном и удобст
|28.05.2014
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Panasonic представил новые DECT-телефоны
ционалом, например, опцией снижения уровня фонового шума. Она позволяет минимизировать возникающие на стороне другого абонента шумы и делает голос собеседника более четким. Panasonic представил новые DECT-телефоны Еще одна особенность новой серии – осуществление поиска любого предмета с помощью трубки и брелока-искателя, который можно приобрести дополнительно. Во время поиска устройства изд
|14.11.2013
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Panasonic пополнил линейку DECT-телефонов KX-TG8051RU
Компания Panasonic анонсировала выход на рынок новых моделей беспроводных телефонов DECT из линейки KX-TG8051RU. Новые телефоны представлены в двух цветовых решениях: белом (KX-TG8051RU2) и черном (KX-TG8051RU3). Среди особенностей беспроводных телефонов Panasonic KX-TG8051RU
|22.10.2013
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«Делос» создал единую телефонную сеть для автосалонов группы компаний «Агат»
ы компаний «Агат». Проект включал в себя объединение 26 автосалонов в 7 городах России (Нижний Новгород, Волгоград, Астрахань, Саратов, Киров, Иваново и Сыктывкар), а также развертывание микросотовых DECT сетей. При помощи современных телекоммуникационных технологий удалось создать единый экстерриториальный офис, в котором все специалисты находятся в постоянном контакте друг с другом и с кл
|06.02.2013
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Panasonic представил DECT-телефон с орнаментом из цветов сакуры
Компания Panasonic представила модель DECT-телефона Panasonic KX-TG8051RU1, декорированную орнаментом из цветов сакуры. Телефон выполнен в глянцевом корпусе белого цвета, с голубой подсветкой клавиш, и оснащен цветным ЖК-дисплеем.
|09.11.2012
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Philips представил DECT-телефон с сенсорным экраном
Компания Philips представила домашний DECT-телефон Philips S10 c сенсорным экраном 3,5 дюйма, отображающим 16 млн цветовых оттенков
|08.08.2012
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Panasonic KX-TG85ххRU: новая серия DECT-телефонов
Компания Panasonic запустила новую серию беспроводных телефонов DECT KX-TG85ххRU, представленную моделями KX-TG8551RU, KX-TG8552RU с двумя трубками, KX-TG8561RU с автоответчиком и KX-TG8562RU с автоответчиком и двумя трубками в комплекте. Базовая станция у
|26.07.2012
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1,6 млн DECT-телефонов было продано в России в первой половине 2012 г.
В первой половине 2012 г. на российском рынке было продано около 1,6 млн DECT-телефонов по сравнению с 1,7 млн годом ранее. В денежном выражении рынок сократился с 3,
|16.07.2012
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Panasonic представил новую серию беспроводных DECT-телефонов
Компания Panasonic объявила о запуске новой серии беспроводных DECT-телефонов KX-TG81ххRU. Аппараты выполнены в классическом дизайне, поддерживают интеллект
|26.06.2012
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Binatone telecom представил тонкий телефон для дома и офиса DECT iSlim Single
Binatone telecom, производитель потребительской электроники и мобильных устройств, представил телефон DECT iSlim Single с тонким стильным корпусом. DECT iSlim Single совмещает в себе компактность мобильного телефона и экономичность стационарного. Устройство имеет стильный тонкий корпус и
|25.06.2012
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Panasonic выпустил новую серию DECT-телефонов
Компания Panasonic выпускает на российский рынок новую серию DECT-телефонов KX-TG67ххRU. В новых моделях телефонов появилась обновленная функция резервног
|05.06.2012
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Panasonic пополнил линейку DECT-телефонов новыми комплектациями и цветами
Компания Panasonic обявила о запуске моделей DECT-телефонов KX-TG6612, KX-TG6622RU, KX-TG8051, KX-TG8052 и KX-TG8061RU. Нововведения касаются комплектации телефонов и цветовой палитры. Модели KX-TG6612 и KX-TG6622RU поступят на рынок в ко
|02.04.2012
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Доля Panasonic на российском рынке DECT-телефонов увеличилась в 2011 г. на 2%
Корпорация Panasonic представила результаты работы на российском рынке телекоммуникационных продуктов за 2011 финансовый год. В 2011 г. доля Panasonic на российском рынке беспроводных телефонов DECT увеличилась на 2% и составила 54% рынка. На рынках проводных телефонов и факсимильных аппаратов компания Panasonic также занимает лидирующие позиции с долей 35% и 73% соответственно. По мн
|31.10.2011
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Panasonic представил в России SIP-DECT телефон для малого офиса KX-TGP500
Компания Panasonic представила на российском рынке SIP-DECT телефон KX-TGP500. Новинка позволит по достоинству оценить экономическую выгоду и преиму
|29.09.2011
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Panasonic представил новую модель DECT-телефона среднего ценового сегмента
Компания Panasonic представила новую модель DECT-телефона среднего ценового сегмента - KX-TG5581RU. Новинка является продолжением серии K
|15.09.2011
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Panasonic представляет новый DECT телефон c отдельным базовым блоком KX-TG8081RU
Компания Panasonic анонсировала выход на рынок нового DECT телефона KX-TG8081RU. Основной отличительной особенностью модели является отельное от базы зарядное устройство. Кроме того, модель поддерживает функцию «Эко режим» для снижения мощности ра
|15.09.2011
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«Манго Телеком» протестировал новый SIP-телефон Panasonic стандарта DECT
В преддверии выхода нового продукта на российский рынок компания Panasonic и оператор связи «Манго Телеком» провели тестирование новых SIP-телефонов стандарта DECT. Совместно с «Манго Телеком» было проведено тестирование новых SIP-телефонов стандарта DECT - KX-TGP500. Как отмечается, телефоны Panasonic KX-TGP500 обеспечивают качественный звук
|07.09.2011
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Gigaset представил DECT-телефон c cенсорным экраном
Gigaset Communications представил новую премиальную модель DECT-телефона с технологией сенсорного управления - Gigaset SL910. Дисплей устройства размером 6.8 x 4.5 см обладает разрешением 320 x 480 пикселей. В телефоне доступно 3,5 МБ памяти, куда, по
|01.08.2011
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Gigaset Communications: российский рынок DECT-телефонии возвращается на докризисный уровень
. Кроме того, по данным Gigaset, с 2009 г. компания добилась увеличения рыночной доли на российском DECT-рынке в 2,5 раза – с 5% до 12% в натуральном выражении. Ханс-Бургхардт Цирман сообщил, ч
|12.07.2011
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Panasonic представил новую топовую серию DECT-телефонов
Компания Panasonic представила на рынке новую топовую серию беспроводных телефонов DECT. Серия представлена тремя моделями: KX-TG8611RU с одной, KX-TG8612RU с двумя трубками в комплекте и KX-TG8621RU с цифровым автоответчиком на 40 минут записи. Трубки телефонов выполнены в т
|05.07.2011
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Panasonic анонсировала DECT-телефоны для среднего ценового сегмента
Компания Panasonic представила новую серию DECT телефонов для среднего ценового сегмента. Новинки поддерживают функцию резервного питани
|16.06.2011
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Panasonic представил DECT-телефоны с резервным питанием
Компания Panasonic представила на российском рынке две новые модели DECT-телефонов - KX-TG8051RU и KX-TG8061RU, - ключевыми преимуществами которых стали функция
|24.05.2011
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Panasonic выпустила новые DECT-телефоны для российского рынка
Компания Panasonic объявила о запуске младших моделей DECT-телефонов с возможностью отображения русского языка на дисплее. Данная линейка пополнитс
|23.12.2010
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Panasonic выпустил первый DECT-телефон с ретранслятором в комплекте
ила на российском рынке первый беспроводной телефон KX-TG6541RU, в комплекте с которым поставляется DECT-ретранслятор. Новинка предназначена для помещений, где радиуса действия сигнала обычного
|14.12.2010
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Panasonic представил DECT-телефоны с возможностью набора номера на трубке и на базе
Компания Panasonic объявила о пополнении линейки DECT-телефонов с двойным набором моделями KX-TG6551RU и KX-TG6561RU. Новые телефоны позволяют совершать звонки и изменять настройки, используя как трубку, так и базовый блок. Данная функция осо
|19.11.2010
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Panasonic представил на российском рынке бюджетную модель системных DECT-телефонов
цию автоматического определителя номера, журнал входящих и исходящих звонков. Кроме того, с помощью DECT-телефона можно организовать трехстороннюю конференцию и прослушать сообщения в голосовой
|21.10.2010
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Panasonic отчиталась о работе на российском рынке телеком-товаров в I полугодии 2010 г.
Компания Panasonic рассказала об итогах своей работы на российском рынке за I полугодие 2010 финансового года в категориях АТС, DECT телефонов и МФУ, а также о планах на вторую половину финансового года (октябрь 2010 – март 2011). Что касается DECT телефонов, за I полугодие 2010 г. Panasonic продала более 700 тыс
|01.10.2010
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Рынок DECT-телефонов в 2009 г. продолжил рост: 71 млн базовых блоков и 110 млн трубок
В 2009 г. было отмечено сокращение общих продаж беспроводных аналоговых, DECT- и беспроводных цифровых телефонов других стандартов по сравнению с 2008 г., что продолж
|28.09.2010
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Panasonic выпустила DECT-телефон для пыльных строек, заводов и складских помещений
Компания Panasonic представила новую модель телефонов стандарта DECT, подходящую для использования на заводах, фабриках, стройках и в складских помещениях. К
|23.08.2010
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Panasonic объявила о начале продаж двух офисных МФУ с DECT-трубкой
Компания Panasonic объявила о начале продаж на российском рынке двух новых моделей офисных многофункциональных устройств: KX-MB2051RU и KX-MB2061RU. Обе модели комплектуются DECT-трубкой. В дальнейшем их число может быть увеличено до 6 штук, что позволит общаться с помощью внутренней сети. Кроме того, наличие беспроводной трубки обеспечивает возможность приема факс
|17.08.2010
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Panasonic представила DECT-телефоны в тонком корпусе с рельефными кнопками
Компания Panasonic представила на российском рынке новую серию DECT-телефонов среднего ценового диапазона - KX-TG55xx. Новинки выполнены в тонком лакированном корпусе, имеют дисплей размером 1,8 дюйма с голубой подсветкой и клавиатуру с рельефной поверхнос
|09.06.2010
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Недорогие DECT-телефоны Panasonic с поддержкой русского языка на дисплее
Компания Panasonic представила на российском рынке серию DECT-телефонов KX-TG25xx. Ключевое преимущество аппаратов 25-й серии заключается в наличии большого точечного дисплея с возможностью отображения русского языка, что существенно упрощает навигац
|31.05.2010
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Новый DECT-телефон Philips из коллекции Design
Голландская компания Philips представила на российском рынке DECT-телефон ID9651 из коллекции Design. Телефон выполнен в сужающемся книзу глянцевом корпусе с кожаной отделкой. Особенностью аппарата является инверсный ЖК-дисплей, который отображает белые
DECT и организации, системы, технологии, персоны:
|Школьников Николай 26 6
|Ксенин Алекс 311 6
|Солонин Виталий 90 4
|Alaa Saayed Mohamed - Ала Саид Мохаммед 7 3
|Бессарабский Алексей 29 3
|Савин Сергей 97 3
|Трещетенков Евгений 4 3
|Чепрак Артем 21 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Мариничев Дмитрий 24 2
|Ноготков Максим 53 2
|Анкилов Константин 121 2
|Смирнов Константин 28 2
|Бобылев Сергей 15 2
|Зырянов Борис 12 2
|Айнетдинов Артур 11 2
|Овчинников Борис 129 2
|Шанцев Валерий 30 2
|Лаптева Марина 114 2
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
|Константинов Константин 32 2
|Потапенко Андрей 27 2
|Гуляева Татьяна 39 2
|Мирошников Дмитрий 9 2
|Кочегаров Петр 10 2
|Усов Михаил 11 2
|Бродский Никита 10 2
|Зиначёв Сергей 2 2
|Швитченко Валерий 2 2
|Узиков Евгений 2 2
|Чернизов Максим 4 2
|Larsen Randy - Ларсен Ренди 2 2
|Armes Raymond - Армес Раймонд 17 2
|Lamarque John - Ламарк Джон 3 2
|Мирошников Борис 63 2
|Семенов Александр 166 2
|Манджиков Очир 56 2
|Ковалев Сергей 30 1
|Болтрукевич Константин 39 1
|Франтов Роман 14 1
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