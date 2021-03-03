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DECT
Digital Enhanced Cordless Telecommunication
Технология беспроводной связи



03.03.2021 Poly представила серию DECT-гарнитур Savi 7300 Office. Фото
22.05.2020 Как DECT-связь и конференц-телефоны меняют бизнес
08.10.2014 Panasonic представил DECT-телефон с док-станцией для iPhone
26.07.2012 1,6 млн DECT-телефонов было продано в России в первой половине 2012 г.
15.09.2011 «Манго Телеком» протестировал новый SIP-телефон Panasonic стандарта DECT
21.10.2010 Panasonic отчиталась о работе на российском рынке телеком-товаров в I полугодии 2010 г.
01.10.2010 Рынок DECT-телефонов в 2009 г. продолжил рост: 71 млн базовых блоков и 110 млн трубок
16.08.2004 Plantronics CS60 и С65 - DECT обзаводится гарнитурами
23.07.2004 В России появятся новые DECT-телефоны Premier
13.07.2004 Plantronics выпустил DECT-гарнитуру С65
21.03.2003 Binatone Telecom собирается взорвать российский рынок DECT
21.11.2001 Новое поколение беспроводных телефонов Siemens приходит в Россию
21.11.2001 Беспроводные телефоны Siemens Gigaset 4000 стандарта DECT приходят в Россию

Публикаций - 65, упоминаний - 85

DECT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2438 13
Siemens AG - Сименс Россия 2222 9
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 55 9
Nokia Corporation 5235 7
Philips 1721 6
Avaya Inc - Avaya СНГ 953 5
Voxtel 70 5
LG Electronics 3134 4
Poly - Plantronics 84 4
Ericsson 2275 4
Lenovo Motorola 3319 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 3
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 3
Samsung Electronics 8953 3
Sony 5561 2
Huawei Technologies 388 2
Инсистемс 40 2
ZTE Corporation 637 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1723 2
HTC Corporation 1377 2
TeXet 45 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 158 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1244 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1397 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 2
Technicolor - Thomson 111 2
Microsoft Corporation 21014 2
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр 47 1
Ростелеком - Связьинвест 1657 1
Qtech - Кьютэк 109 1
PocketBook International 81 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1243 1
OnePlus - BBK Electronics 367 1
Infineon Technologies 389 1
Cisco Systems 4640 1
BT Group - British Telecommunications 580 1
AMD Graphics Product Group - ATI 850 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 243 1
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 299 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 362 1
Евросеть 1342 5
Связной ГК 1085 3
Dixis - Диксис 343 2
Норникель - Норильский никель 259 1
Спортмастер 132 1
Связь-банк 104 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 41 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 189 1
Телефон.Ру 87 1
Телефорум 91 1
Евросеть Техмаркет 76 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7381 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры 102 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 173 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration 2710 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10137 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6332 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1151 5
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9149 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5186 4
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3259 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4202 3
МФУ - Многофункциональное устройство 771 3
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1261 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 658 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1020 2
LBS - Location Based Services 36 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 738 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12155 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 463 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 791 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4936 2
Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth-гарнитуры 124 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 457 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 954 1
Open SIP - OpenSIPS 6 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1042 1
USB-модем 157 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 742 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1409 1
Softswitch - программный коммутатор 65 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 765 1
HTML - XHTML - Extensible HyperText Markup Language 85 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1885 1
QWERTY-клавиатура 631 1
duplex - full duplex - half duplex - способ связи с использованием приёмопередающих устройств 4 1
HandOver - В сотовой связи процесс передачи обслуживания абонента во время вызова или сессии передачи данных от одной базовой станции к другой 5 1
PTT - Push-to-talk 69 1
Noise Proof - Технология подавления фонового шума 2 1
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 203 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 633 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 486 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5825 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1395 2
МегаФон 3G-сеть 22 2
Microsoft Skype 1885 2
Yealink Pentagon Meeting Room 1 1
Avaya Desktop Experience 2 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 62 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 187 1
Avaya Aura Communication Manager 44 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 24 1
Samsung Electronics Bada 177 1
Yealink W - серия IP-телефонов 1 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 907 1
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 538 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
Paycash - Пейкэш - российская электронная платёжная система 91 1
Poly Voyager UC 7 1
Microsoft Office Communicator 27 1
Platex SoftSwitch 1 1
ВымпелКом - Билайн Интернет 14 1
Microsoft Windows 10 10129 1
Yealink CP - Конференц-телефон 1 1
Rakuten Viber 465 1
WhatsApp Messenger 694 1
Avaya Vantage 18 1
Apple iOS 6248 1
Microsoft Windows Phone OS 1533 1
Google Android 11673 1
Symbian OS 1387 1
Gigaset N - серия базовых станций 1 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 1
Microsoft Teams 261 1
Apple iPhone 6 578 1
Apple iPhone 5 732 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 141 1
Apple iPod Touch 718 1
Google Android 5 Lollipop 158 1
Alaa Saayed Mohamed - Ала Саид Мохаммед 6 2
Рейман Леонид 1002 1
Яковлев Сергей 35 1
Франтов Роман 14 1
Чичваркин Евгений 158 1
Артемьев Тимур 31 1
Кусков Денис 212 1
Ходорковский Михаил 36 1
Колесников Олег 15 1
Солонин Виталий 89 1
Разроев Элдар 47 1
Зобнина Маргарита 54 1
Мирошников Дмитрий 7 1
Рысин Леонид 2 1
Смольская Ульяна 12 1
Черников Денис 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34033 4
Азия - Азиатский регион 3156 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 2
Южная Корея - Республика 3271 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1784 2
Великобритания - Лондон 1840 2
Европа Западная 1306 2
Европа 7249 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 2
Германия - Федеративная Республика 7790 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 771 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 1
Украина 5529 1
Россия - Сибирь 1346 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 990 1
России - европейская часть - Восточная Европа 73 1
Северная Америка 2580 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1932 1
Узбекистан - Республика 1255 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 319 1
Латвия - Латвийская Республика 674 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 313 1
Китай - Пекин 817 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 349 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 226 1
Украина - Киев 906 1
Франция - Французская Республика 4928 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 224 1
Италия - Рим 193 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменское 51 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1470 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 902 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 990 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3811 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1862 1
Ближний Восток 2491 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 3
Русский язык 1658 2
Образование в России 552 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1108 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
Frost & Sullivan 177 2
РАН - Российская академия наук 963 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 1
КП НИИ - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 2
Олимпийские игры - Olympic Games 474 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 1
CeBIT 406 1
Broadsoft Connections Avaya 1 1
Связь-Экспокомм 39 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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Создано именных указателей - 61244.
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