Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ковалев Сергей
СОБЫТИЯ
Ковалев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ревяшко Андрей 20 4
|Игнатов Андрей 10 4
|Хрычев Михаил 4 4
|Голубев Александр 19 3
|Козлов Михаил 176 3
|Гегамов Николай 18 3
|Фролов Антон 24 3
|Карпенко Дмитрий 31 3
|Еремеев Сергей 25 3
|Попов Павел 23 3
|Миронов Александр 16 3
|Левиков Антон 69 3
|Разгуляев Валерий 18 3
|Зайцев Николай 32 3
|Александрин Андрей 15 3
|Быстров Константин 24 3
|Мушаков Игорь 36 3
|Коваленко Антон 31 3
|Хлуднев Егор 17 3
|Шестаков Андрей 10 3
|Мусина Галина 6 3
|Чаморцев Владимир 6 3
|Заузолков Дмитрий 6 3
|Миндорин Сергей 3 3
|Холопов Игорь 7 3
|Садовенко Илья 65 3
|Дубовсков Андрей 89 2
|Захаров Дмитрий 46 2
|Мелингер Станислав 12 2
|Киселев Александр 114 2
|Ерофеев Александр 10 2
|Виноградов Александр 63 2
|Перфилов Алексей 4 2
|Ясаков Михаил 7 2
|Рыстенко Михаил 62 2
|Зотов Николай 2 2
|Асратян Петр 36 2
|Шляпин Евгений 17 2
|Адян Сергей 2 2
|Говорухин Иван 7 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424503, в очереди разбора - 726860.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.