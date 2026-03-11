Разделы

Ковалев Сергей


СОБЫТИЯ


11.03.2026 «Ингосстрах» при поддержке GlowByte внедрил систему автоматического расчета комиссионных вознаграждений страховым агентам 1
01.12.2025 Faberlic взяла под контроль облачную инфраструктуру и снизила затраты с помощью «Инферит FinOps» 1
05.11.2025 Сергей Ковалев, «БФТ-Холдинг»: Система управления имущественными активами – инструмент для повышения эффективности юридических служб 1
03.10.2025 Видеокарты Nvidia H200 стали доступны для аренды в Selectel 1
13.11.2024 Hybrid выходит на рынок Вьетнама 1
05.09.2024 ИТ-система для защиты прав человека и мониторинга соцсетей обойдется властям в полмиллиарда 1
27.05.2024 Hybrid вышла на рынок Мексики 1
18.08.2023 Selectel проведет вебинар про сравнение локальной и облачной IT-инфраструктуры 1
05.05.2023 В «Ингосстрахе» назначен директор департамента информационных технологий 2
27.05.2020 Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз 1
30.07.2019 «Норбит» внедрил CRM-систему на базе Microsoft Dynamics 365 в страховой компании «Согласие» 1
30.07.2019 «Норбит» внедрила CRM-систему в страховой компании «Согласие» 1
02.10.2018 Addreality и «Корус Консалтинг» внедрили платформу Addreality в магазинах сети Mr.Doors 1
21.02.2018 Какой будет корпоративная связь в цифровом обществе? 2
15.02.2018 Какой будет корпоративная связь в цифровом обществе? 1
08.02.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
31.01.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
08.07.2016 МТС: Ростовчане за год вдвое увеличили спрос на 4G-гаджеты 1
21.01.2016 МТС открыла более 90 новых салонов на Юге России 1
18.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 1
05.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 1
13.01.2015 Конференция CNews «ИКТ в ритейле 2015» 1
07.10.2014 «Астерос» развернул контакт-центр на базе систем Avaya для Leomaх 1
27.08.2014 ИТ-директор Allianz перешел в «О’Кей» 2
12.08.2013 На дороги Подмосковья теперь можно жаловаться в Сети 1
13.01.2011 «Росно» обрабатывает страховые и финансовые документы с помощью технологий ABBYY 1
28.10.2010 «Билайн» уходит за Полярный круг 1
14.05.2010 Panasonic представил данные о российском рынке АТС 1
06.06.2007 Присуждены Государственные премии России 2006 г. в области науки и технологий 1

Публикаций - 29, упоминаний - 32

Ковалев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14800 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2662 4
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 151 3
ТелеСвязь 21 3
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 521 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Лемана ПРО - Ле Монлид цифровые технологии - Лемана Тех 8 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 2
VK - Mail.ru Group 3542 2
Selectel - Селектел 464 2
Ланит - Норбит - Norbit 412 2
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 91 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 202 1
Google LLC 12376 1
Nvidia Corp 3798 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
Kofax 57 1
Supra 35 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 1
Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 14 1
Простые решения 1 1
М2С - Мурманские мультисервисные сети 5 1
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ 78 1
Samsung Electronics 10753 1
Ростелеком 10471 1
МегаФон 10185 1
Apple Inc 12808 1
LG Electronics 3688 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Softline - Софтлайн 3370 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1383 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9265 1
БАРС Груп 563 1
Sony 6651 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1084 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 260 1
ФОРС - Центр разработки 683 1
АйТи 1441 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 100 5
Полипластик 17 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1103 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1141 4
OR Group - Обувь России 29 3
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 3
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 38 3
KupiVip - Приват Трэйд 81 3
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 56 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 3
Finn Flare - ФФ Стайл 46 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
Новард УК - Novard 73 3
Zolla - Золла 18 3
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 3
ВкусВилл - Избёнка 198 3
Лента - Утконос 179 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Траско - Trasko 32 2
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 46 2
Black Star 5 2
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 21 2
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 4 2
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 2
Mascotte 22 2
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 2
Черемушки 60 2
BAON 10 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 540 2
ГПБ - Газпромбанк 1195 2
Столичные аптеки 12 2
Ингосстрах СПАО 459 2
GFG - Lamoda - Купишуз 200 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 213 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 241 2
Yves Rocher - Ив Роше 34 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 2
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 38 2
Фаберлик - Faberlic 99 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 181 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - УПЧ ФГИС - Федеральная государственная информационная система уполномоченных по правам человека 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13110 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5296 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4846 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2274 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1466 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 922 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1282 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6432 2
POPAI - Point of Purchase Association International - Международная ассоциация маркетинга в ритейле 3 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34302 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58095 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9634 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23529 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7751 5
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1231 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12418 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25670 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19173 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4710 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17306 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9007 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13124 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5698 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5186 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2646 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4342 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12376 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3438 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1601 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2283 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1051 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22121 3
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 398 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10201 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11581 3
Softswitch - Софтсвич - программный коммутатор - VCS - Virtual Cluster Switching - Технологии виртуализации коммутаторов 133 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5729 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15063 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2469 2
Parsing - Парсинг - Parser - Парсер 52 2
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1011 2
Маршрутизация - Routing 560 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13108 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9529 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17313 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1595 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25852 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21899 2
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 2
ФЛАТ - FLAT SoftSwitch 8 2
Microsoft Dynamics 365 138 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 2
Avaya Aura 121 1
Nvidia HGX - специализированная серверная платформа 14 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 312 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 346 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 1
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch - One Touch Idol 59 1
IBM Content Manager - IBM Content Analytics 21 1
Avaya Voice Portal - Avaya Speech Recognition - Avaya VoiceMail 18 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 386 1
Dell EMC Captiva 29 1
Avaya Conversant IVR - Avaya Conversant Interactive Voice Response System 8 1
Hybrid Flamp 6 1
Hybrid Metaformance Ads - Hybrid Metaverse - Hybrid Metaverse Out of Home - Hybrid MOOH 8 1
Hybrid Hybe AdTech-экосистема 29 1
Hybrid Platform 16 1
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 63 1
Google Android 14876 1
Apple iOS 8373 1
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 55 1
Abbyy FlexiCapture 174 1
Apple - App Store 3026 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5974 1
Oracle Java - язык программирования 3366 1
Docker - Платформа распределённых приложений 453 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 164 1
Ревяшко Андрей 20 4
Игнатов Андрей 10 4
Хрычев Михаил 4 4
Голубев Александр 19 3
Козлов Михаил 176 3
Гегамов Николай 18 3
Фролов Антон 24 3
Карпенко Дмитрий 31 3
Еремеев Сергей 25 3
Попов Павел 23 3
Миронов Александр 16 3
Левиков Антон 69 3
Разгуляев Валерий 18 3
Зайцев Николай 32 3
Александрин Андрей 15 3
Быстров Константин 24 3
Мушаков Игорь 36 3
Коваленко Антон 31 3
Хлуднев Егор 17 3
Шестаков Андрей 10 3
Мусина Галина 6 3
Чаморцев Владимир 6 3
Заузолков Дмитрий 6 3
Миндорин Сергей 3 3
Холопов Игорь 7 3
Садовенко Илья 65 3
Дубовсков Андрей 89 2
Захаров Дмитрий 46 2
Мелингер Станислав 12 2
Киселев Александр 114 2
Ерофеев Александр 10 2
Виноградов Александр 63 2
Перфилов Алексей 4 2
Ясаков Михаил 7 2
Рыстенко Михаил 62 2
Зотов Николай 2 2
Асратян Петр 36 2
Шляпин Евгений 17 2
Адян Сергей 2 2
Говорухин Иван 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 159398 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46297 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1711 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18903 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8273 2
Америка Латинская 1897 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1024 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1464 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1194 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 603 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 375 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 459 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 323 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 352 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53681 1
Европа 24723 1
Америка Южная 874 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 272 1
Бразилия - Федеративная Республика 2464 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 854 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1642 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2142 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 904 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1079 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1406 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1599 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 732 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 745 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 550 1
Китай - Шанхай 815 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 713 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3260 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 366 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 437 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 648 1
Аргентина - Аргентинская Республика 602 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 732 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26202 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6323 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55405 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5463 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6290 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15355 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32194 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10618 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5378 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2348 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6812 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5989 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7639 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51624 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1771 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1664 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4284 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7840 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1227 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2283 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1348 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1294 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3427 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2995 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6374 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1447 1
Физика - Physics - область естествознания 2849 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 364 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4955 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3696 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8432 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17533 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5362 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6405 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2734 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1756 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4426 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1833 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 174 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10831 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11460 5
Nature 822 1
Сердитый Гражданин 10 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 134 2
Gartner - Гартнер 3626 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3785 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 175 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - Helmholtz Zentrum München - Мюнхенский Центр Гельмгольца - Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца 12 1
РАН НТЦ УП - Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук ФГБУН 1 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 36 1
РАН - Российская академия наук 2047 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2152 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 16 1
