Retail Rocket Group - Ритейл Рокет

Retail Rocket Group объединяет три продукта Retail Rocket, Sailplay и Smart Placement Ads, которые помогают решать задачи современного маркетинга в пяти ключевых сферах: персонализация коммуникаций и пользовательского опыта, управление лояльностью, процессинг промоакций и монетизация трафика с помощью retail media.