Retail Rocket Group Ритейл Рокет
Retail Rocket Group объединяет три продукта Retail Rocket, Sailplay и Smart Placement Ads, которые помогают решать задачи современного маркетинга в пяти ключевых сферах: персонализация коммуникаций и пользовательского опыта, управление лояльностью, процессинг промоакций и монетизация трафика с помощью retail media.
Retail Rocket Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
|Тимохин Сергей 2 2
|Стрелова Ольга 36 1
|Исаев Дмитрий 42 1
|Мео Юрий 5 1
|Романенко Андрей 91 1
|Иванченко Марина 12 1
|Вагин Алексей 6 1
|Урывская Лидия 7 1
|Ефанова Мария 2 1
|Москвин Дмитрий 4 1
|Родина Наталья 3 1
|Бровка Константин 3 1
|Власов Юрий 10 1
|Рощенко Артур 2 1
|Захаров Александр 27 1
|Аврамов Роман 3 1
|Асланов Артур 1 1
|Ковалев Сергей 25 1
|Ярикова Виктория 2 1
|Хлебинский Николай 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.