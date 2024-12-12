Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Retail Rocket Group Ритейл Рокет

Retail Rocket Group - Ритейл Рокет

Retail Rocket Group объединяет три продукта Retail Rocket, Sailplay и Smart Placement Ads, которые помогают решать задачи современного маркетинга в пяти ключевых сферах: персонализация коммуникаций и пользовательского опыта, управление лояльностью, процессинг промоакций и монетизация трафика с помощью retail media.

 


12.12.2024 «Лэтуаль» запустила рекламную платформу для продавцов 1
15.08.2024 Российские рекламодатели получат прямой доступ к трафику ecom-площадок 2
27.05.2024 Hybrid вышла на рынок Мексики 1
20.12.2023 Retail Rocket Group и Digital Alliance объявили о партнерстве 3
18.12.2023 «Бургер кинг» автоматизирует маркетинг с помощью Retail Rocket Group 4
19.07.2023 «Детский мир» внедрил искусственный интеллект в свою инфраструктуру 2
04.08.2022 Уход иностранных вендоров даст импульс развитию SaaS 1
17.05.2016 Сколковский стартап Retail Rocket запустил операции в Испании 1

Публикаций - 8, упоминаний - 15

Retail Rocket Group и организации, системы, технологии, персоны:

Mindbox - Майндбокс 19 2
ФОРС - Центр разработки 636 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Ростелеком 9702 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
МегаФон 8806 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
Эвотор - Evotor 184 1
Roistat 12 1
Тензор 98 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 1
Эквио - e.Queo 8 1
iiko - айко 47 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Retail Services - Ритейл Сервисез 12 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
LanCloud - ЛанКлауд 55 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
Rocket Group - Рокет Групп 9 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 3
Детский мир - Зоозавр 14 2
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 1
Bershka 4 1
ЯКласс 68 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 13 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
Кассир.ру - Kassir.ru 24 1
Восход-К Авто - Авторусь 4 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2233 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3840 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8196 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1072 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 276 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 761 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 49 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13369 1
Retail Rocket Group - Smart Placement Ads 5 4
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
Microsoft Office 365 940 1
Qsoft amoCRM 107 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
Интеллектуальные технологии - Лахта.spb Платформа МТО 7 1
Retail Rocket Group - Sailplay 2 1
Hybrid Platform 11 1
Hybrid Hybe 6 1
Hybrid Metaverse 3 1
Hybrid Flamp 5 1
Тимохин Сергей 2 2
Стрелова Ольга 36 1
Исаев Дмитрий 42 1
Мео Юрий 5 1
Романенко Андрей 91 1
Иванченко Марина 12 1
Вагин Алексей 6 1
Урывская Лидия 7 1
Ефанова Мария 2 1
Москвин Дмитрий 4 1
Родина Наталья 3 1
Бровка Константин 3 1
Власов Юрий 10 1
Рощенко Артур 2 1
Захаров Александр 27 1
Аврамов Роман 3 1
Асланов Артур 1 1
Ковалев Сергей 25 1
Ярикова Виктория 2 1
Хлебинский Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 2
Европа 21768 2
Америка Латинская 1812 2
Нидерланды 3517 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Испания - Королевство 3706 1
Испания - Мадрид 169 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Казахстан - Республика 5526 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 280 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Чили - Республика 469 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 5
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 118 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5974 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6962 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 47 1
Зоология - наука о животных 2604 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
ROAS - Return on Ad Spend - рентабельность затрат на рекламу 5 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще