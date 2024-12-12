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«Лэтуаль» запустила рекламную платформу для продавцов

«Лэтуаль», российский бьюти-ритейлер, запустил на своей онлайн-площадке рекламную платформу для продавцов. Проект реализован в сотрудничестве с компанией Retail Rocket Group на базе adtech-решения Smart Placement Ads. Теперь любой продавец маркетплейса «Лэтуаль» сможет самостоятельно управлять продвижением продукции для более чем 50 млн активных покупателей товаров красоты. Об этом CNews сообщили представители «Лэтуаль».

Новая ритейл медиа платформа «Лэтуаль» представляет собой self-service инструмент. В рекламном кабинете продавцы могут сами выбирать места показов (плейсменты) и форматы рекламы, настраивать различные таргетинги на базе данных посетителей маркетплейса и отслеживать показатели эффективности размещений в режиме реального времени.

Запускать продвижение можно в форматах медийной и товарной рекламы. Рекламодателям доступны плейсменты на веб-версии сайта и в мобильном приложении: товарные полки в карточках товара, категорийных листингах и корзине, баннеры на страницах категорий. Показ рекламы происходит на основе ML-технологий.

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Особенность нового рекламного инструмента — для запуска кампании брендам не потребуется вручную заниматься регистрацией рекламы в ОРД. При создании кампаний получение токенов, а также подача отчетности происходят автоматически.

Воспользоваться новым рекламным инструментом может любой бренд, реализующий продукцию на маркетплейсе «Лэтуаль». На текущий момент уже 137 рекламодателей запустили таргетированные рекламные кампании.

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