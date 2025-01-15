«Первый ОРД» реализовал возможность запроса статистики для постов в Telegram В конце 2024 г. «Первый ОРД», оператор рекламных данных от «Билайн бизнес», открыл доступ для своих клиентов к сбору статистики просмотров промаркированных публикаций в Telegram. Это стало возможным в рамках партнерст

«ОРД VK» автоматизирует подачу статистики по рекламе «Вконтакте» В мини-приложении «ОРД VK» появилась функция автоматического сбора статистики по рекламному объявлению. Пользователю, разместившему рекламу «Вконтакте», больше не нужно вручную собирать данные по ее показам и сам

«ОРД-А» отвечает: как изменилась интернет-реклама в России после принятия закона о маркировке? рынка интернет-рекламы пришлось привыкать к новым требованиям и изменить многие процессы по размещению рекламы в сети. В частности, передавать данные о рекламной кампании операторам рекламных данных (ОРД) и маркировать каждый креатив. Команда «ОРД-А», одного из семи утвержденных Роскомнадзором ОРД, рассказывает, что поменялось в работе компаний и как участники рынка адаптируют

МТС, «Билайн», «Яндекс» и VK помогут властям контролировать интернет-рекламу Кто получил статус оператора рекламных данных Комиссия при Роскомнадзоре выбрала семь компаний, которые будут выполнять функции операторов рекламных данных (ОРД). Об этом говорится в сообщении ведомства. Таковыми компаниями стали «Лаборатория разработки» (дочернее предприятие Сбербанка), «Яндекс Оператор рекламных данных» («дочка» «Яндекса»), «ВК Р