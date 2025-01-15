Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ОРД Оперативно-разыскная деятельность

СОБЫТИЯ


15.01.2025 «Первый ОРД» реализовал возможность запроса статистики для постов в Telegram

В конце 2024 г. «Первый ОРД», оператор рекламных данных от «Билайн бизнес», открыл доступ для своих клиентов к сбору статистики просмотров промаркированных публикаций в Telegram. Это стало возможным в рамках партнерст
12.12.2024 «ОРД VK» автоматизирует подачу статистики по рекламе «Вконтакте»

В мини-приложении «ОРД VK» появилась функция автоматического сбора статистики по рекламному объявлению. Пользователю, разместившему рекламу «Вконтакте», больше не нужно вручную собирать данные по ее показам и сам
13.03.2023 «ОРД-А» отвечает: как изменилась интернет-реклама в России после принятия закона о маркировке?

рынка интернет-рекламы пришлось привыкать к новым требованиям и изменить многие процессы по размещению рекламы в сети. В частности, передавать данные о рекламной кампании операторам рекламных данных (ОРД) и маркировать каждый креатив. Команда «ОРД-А», одного из семи утвержденных Роскомнадзором ОРД, рассказывает, что поменялось в работе компаний и как участники рынка адаптируют
18.10.2022 МТС, «Билайн», «Яндекс» и VK помогут властям контролировать интернет-рекламу

Кто получил статус оператора рекламных данных Комиссия при Роскомнадзоре выбрала семь компаний, которые будут выполнять функции операторов рекламных данных (ОРД). Об этом говорится в сообщении ведомства. Таковыми компаниями стали «Лаборатория разработки» (дочернее предприятие Сбербанка), «Яндекс Оператор рекламных данных» («дочка» «Яндекса»), «ВК Р
11.07.2007 РНЦ «Курчатовский институт» внедряет СЭД «Дело»

ии входящих, исходящих и внутренних документов в соответствии с требованиями государственной системы документационного обеспечения управления; подготовки организационно-распорядительной документации (ОРД), включая хранение версий проектов документов; согласования и утверждения ОРД (с использованием средств электронной цифровой подписи); процесса контроля исполнения ОРД; получе

Публикаций - 140, упоминаний - 140

ОРД и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1268 17
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 15
9594 14
Docsvision - ДоксВижн 1060 13
Microsoft Corporation 25775 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 10
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 10
Telegram Group 2940 9
TerraLink - ТерраЛинк 292 9
InterTrust - ИнтерТраст 336 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
SAP SE 5601 6
Dell EMC 5180 6
OpenText 238 6
Google LLC 12688 6
Oracle Corporation 7074 5
АйТи 1519 5
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 52 5
Alfresco Software 156 4
Системы документооборота 522 4
Yandex - Яндекс 9215 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 4
Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 17 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 3
K2 - К2РУ - SourceCode 148 2
Criteo - Критео 16 2
Бизнес ИТ 47 2
Инталев - Intalev 275 2
Paybot - Пэйбот 68 2
Ростелеком 10948 2
МегаФон 10742 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - Медиаскаут 11 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 2
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 22 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - МТС Рекламные технологии - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 22 2
Детский мир - Зоозавр - Zoozavr 15 2
Калининградтеплосеть МП 2 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 2
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 61 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 20 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Благосостояние НПФ 52 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Аланс 1 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 39 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 45 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 22 1
РЖД ТД - Торговый дом 9 1
Enron - Enrongate 122 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ММЗ - Марийский машиностроительный завод 4 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 3
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 3
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Администрация Краснодарского края 64 2
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 18 2
Администрация Ставрополя 16 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
НАПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 5 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 76
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 71
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 41
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 31
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 26
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5361 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 15
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 13
Электронный документ - Electronic document 1579 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
Оцифровка - Digitization 5185 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
Оповещение и уведомление - Notification 5943 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 10
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 9
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4343 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 13
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 12
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 10
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 9
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ЕРИР - Единый реестр интернет-рекламы - ЕИС УРИ - Eдиная информационная система учета рекламы в интернете 30 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 5
Архивный фонд РФ 115 4
ELMA 365 Low-code BPM 184 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Google Android 15243 4
Apple iOS 8583 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 4
Directum СЭД - ECM-система 307 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 50 3
Retail Rocket Group - Smart Placement Ads 8 3
Microsoft Office 4170 3
Abbyy FlexiCapture 178 3
Microsoft Azure 1526 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 3
МТС Big Data 324 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 3
Intersoft Lab - Референт 157 2
ЭЛАР Саперион 43 2
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 33 2
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 2
Haulmont - Тезис СЭД 99 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 2
Codemasters - LotRO - The Lord of the Rings Online - Властелин Колец Онлайн 24 2
Аскон - Лоцман:ОРД 5 2
Telegram Ads 36 2
ELMA 365 CSP 17 2
ARinteg - Мастер ПДн 2 2
Apple iPad 4011 2
Linux OS 11533 2
Бейдер Александр 75 7
Ипатов Вадим 84 5
Курьянов Сергей 162 5
Желяпов Виталий 14 3
Ахкямов Раис 14 3
Аксельрод Александр 41 3
Иванова Елена 83 3
Потапенко Михаил 45 3
Бабинцев Василий 24 2
Лосев Сергей 46 2
Макаров Станислав 118 2
Демидов Михаил 134 2
Бушмелев Сергей 44 2
Кубликова Ирина 28 2
Левинский Денис 8 2
Мельникова Елена 14 2
Галимов Максим 33 2
Митюнин Владимир 6 2
Солодухова Наталья 3 2
Сотская Наталья 2 2
Шадаев Максут 1210 2
Яровая Ирина 72 2
Родионов Александр 31 2
Романов Дмитрий 69 2
Шалагинов Алексей 13 1
Вайнштейн Виктор 37 1
Панчоян Артур 5 1
Храмцовская Наталья 48 1
Старостин Ефим 7 1
Гриб Андрей 17 1
Стятюгин Роман 44 1
Сенкевич Виктор 30 1
Якимчук Сергей 30 1
Кравченко Игорь 11 1
Пашинин Олег 10 1
Лазарев Николай 21 1
Дуйкова Полина 7 1
Степаненко Антон 17 1
Бедеров Игорь 103 1
Шабанов Александр 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 82
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 3
Казахстан - Республика 6047 3
Европа 24963 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Дания - Королевство 1336 2
Россия - ЮФО - Севастополь 613 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Россия - ЦФО - Курская область 751 2
Украина 7928 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
Россия - УФО - Тюменская область 1365 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 2
Россия - СЗФО - Псковская область 697 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 2
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 63 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 85 1
Россия - СФО - Иркутская область - Визирнинское муниципальное образование - Визирный 1 1
Россия - СФО - Иркутская область - Казачинско-Ленский район 6 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 42
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 34
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 25
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 13
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 13
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 10
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 7
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 7
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 272 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 6
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 5
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 5
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 307 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Intelligent Enterprise 27 1
Ставропольская правда 4 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
N+1 - Издание 188 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Fortune 211 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Variety 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Forrester Research 834 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Aberdeen Group 53 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Content Management - Content Services Platforms 4 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Real Story Group 15 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Fortune Global 500 295 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 1
Тгстат.Реклама - TGStat 5 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
SAP TechEd 9 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще