Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОРД
Оперативно-разыскная деятельность
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 46, упоминаний - 50
ОРД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ипатов Вадим 80 3
|Петренко Николай 6 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Макаров Станислав 111 1
|Лосев Сергей 43 1
|Бейдер Александр 74 1
|Вайнштейн Виктор 18 1
|Миронович Филипп 7 1
|Клименко Сергей 2 1
|Шишканов Дмитрий 2 1
|Яровая Ирина 63 1
|Краснов Андрей 3 1
|Андрейчук Юрий 6 1
|Погонин Алексей 5 1
|Глушков Иван 9 1
|Али Максим 5 1
|Гайдуков Алексей 24 1
|Захаров Алексей 35 1
|Селиванов Дмитрий 48 1
|Раменский Демьян 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767890, в очереди разбора - 671575.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767890, в очереди разбора - 671575.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru