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ОРД Оперативно-разыскная деятельность
СОБЫТИЯ
|15.01.2025
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«Первый ОРД» реализовал возможность запроса статистики для постов в Telegram
В конце 2024 г. «Первый ОРД», оператор рекламных данных от «Билайн бизнес», открыл доступ для своих клиентов к сбору статистики просмотров промаркированных публикаций в Telegram. Это стало возможным в рамках партнерст
|12.12.2024
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«ОРД VK» автоматизирует подачу статистики по рекламе «Вконтакте»
В мини-приложении «ОРД VK» появилась функция автоматического сбора статистики по рекламному объявлению. Пользователю, разместившему рекламу «Вконтакте», больше не нужно вручную собирать данные по ее показам и сам
|13.03.2023
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«ОРД-А» отвечает: как изменилась интернет-реклама в России после принятия закона о маркировке?
рынка интернет-рекламы пришлось привыкать к новым требованиям и изменить многие процессы по размещению рекламы в сети. В частности, передавать данные о рекламной кампании операторам рекламных данных (ОРД) и маркировать каждый креатив. Команда «ОРД-А», одного из семи утвержденных Роскомнадзором ОРД, рассказывает, что поменялось в работе компаний и как участники рынка адаптируют
|18.10.2022
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МТС, «Билайн», «Яндекс» и VK помогут властям контролировать интернет-рекламу
Кто получил статус оператора рекламных данных Комиссия при Роскомнадзоре выбрала семь компаний, которые будут выполнять функции операторов рекламных данных (ОРД). Об этом говорится в сообщении ведомства. Таковыми компаниями стали «Лаборатория разработки» (дочернее предприятие Сбербанка), «Яндекс Оператор рекламных данных» («дочка» «Яндекса»), «ВК Р
|11.07.2007
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РНЦ «Курчатовский институт» внедряет СЭД «Дело»
ии входящих, исходящих и внутренних документов в соответствии с требованиями государственной системы документационного обеспечения управления; подготовки организационно-распорядительной документации (ОРД), включая хранение версий проектов документов; согласования и утверждения ОРД (с использованием средств электронной цифровой подписи); процесса контроля исполнения ОРД; получе
ОРД и организации, системы, технологии, персоны:
|Бейдер Александр 75 7
|Ипатов Вадим 84 5
|Курьянов Сергей 162 5
|Желяпов Виталий 14 3
|Ахкямов Раис 14 3
|Аксельрод Александр 41 3
|Иванова Елена 83 3
|Потапенко Михаил 45 3
|Бабинцев Василий 24 2
|Лосев Сергей 46 2
|Макаров Станислав 118 2
|Демидов Михаил 134 2
|Бушмелев Сергей 44 2
|Кубликова Ирина 28 2
|Левинский Денис 8 2
|Мельникова Елена 14 2
|Галимов Максим 33 2
|Митюнин Владимир 6 2
|Солодухова Наталья 3 2
|Сотская Наталья 2 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Яровая Ирина 72 2
|Родионов Александр 31 2
|Романов Дмитрий 69 2
|Шалагинов Алексей 13 1
|Вайнштейн Виктор 37 1
|Панчоян Артур 5 1
|Храмцовская Наталья 48 1
|Старостин Ефим 7 1
|Гриб Андрей 17 1
|Стятюгин Роман 44 1
|Сенкевич Виктор 30 1
|Якимчук Сергей 30 1
|Кравченко Игорь 11 1
|Пашинин Олег 10 1
|Лазарев Николай 21 1
|Дуйкова Полина 7 1
|Степаненко Антон 17 1
|Бедеров Игорь 103 1
|Шабанов Александр 7 1
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