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Оперативно-разыскная деятельность


03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 1
30.05.2019 РКИТ автоматизировала делопроизводство и совещания в «Алансе» 1
11.01.2019 Власти разрешили следить за детьми с помощью мобильников 1
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 1
30.11.2017 «МойОфис» научился работать с макросами 1
18.10.2017 Почему в цифровую эпоху не обойтись без ЕСМ 3
31.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2017 г. 1
17.04.2017 Особенности ИТ в атомной энергетике: как «Росэнергоатом» управляет технической документацией 1
17.03.2017 «Майтэк» внедряет мобильное управление процессами в «Славнефть-Мегионнефтегазе» 1
15.12.2016 OpenText объявил о поглощении бренда Documentum. Что это значит для российского рынка ЕСМ? 1
19.10.2016 «Вымпелком» внедрил ECM-систему для работы с управленческими документами 1
29.09.2016 Корпорация «Стратегические пункты управления» внедрила СЭД на базе Docsvision 1
26.08.2016 «Банк Казани» расширил масштабы использования ECM-системы Directum 1
15.02.2016 «Славнефть-Мегионнефтегаз» автоматизировала управление закупками в сфере нефтедобычи на базе Directum 1
12.11.2015 Заказчик тоже «в деле» 1
16.10.2015 RD Group внедрил систему управления корпоративным контентом на базе EOS for SharePoint 1
02.10.2015 Что такое оцифровка? 1
09.09.2015 «Акелон» внедрил ECM-систему Directum в «Т Плюс» 1
12.05.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за апрель 2015 г. 1
30.03.2015 «Центр гигиены и эпидемиологии» в Алтайском крае выбрал «eDocLib: Актив Бизнес» для организации взаимодействия сотрудников 2
11.08.2014 Новые задачи вынуждают ECM анализировать большие данные 1
18.04.2014 Путь от СЭД к ECM в России: актуальный опыт 1
17.04.2014 ECMGroup.pro внедрила Docsvision 5 в «“Алданзолото” ГРК» 1
14.04.2014 «Калининградтеплосеть» автоматизировало документооборот на СЭД «Дело» 1
13.03.2014 РИВЦ «Симплекс»: «Дело» позволит внедрить межорганизационный электронный документооборот 1
01.11.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: октябрь 2013 1
27.09.2013 ИТ в банках: задачи становятся конкретнее и сложнее 1
12.07.2013 «Элар» построила СЭД для РФФИ 1
12.07.2013 РФФИ автоматизирует работу с организационно-распорядительными документами 1
09.08.2012 Кто главный по документообороту: бюрократия или бизнес? 1
26.06.2012 Вышла бесплатная полнофункциональная версия СЭД PayDox 1
26.03.2012 СМБ начали выигрывать битву за эффективный документооборот 1
23.03.2012 СПО «Казань» автоматизирует документооборот с помощью Directum 1
25.01.2012 «Банк Казани» построил электронный документооборот на базе Directum 1
24.01.2012 «Техносерв» и «Корус Консалтинг» создают программно-технический комплекс для ситуационно-аналитического центра Минэнерго 1
19.12.2011 Система защищенного электронного документооборота «ИВК Бюрократ» теперь поддерживает все аспекты управленческой деятельности 1
30.11.2011 «Вест Концепт» построил СЭД для «Союз-Телефонстроя» 1
28.03.2011 «Корус Консалтинг» анонсировала новое решение для управления бизнесом на базе Alfresco ECM 1
25.01.2011 Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов и Leta IT-company разработали отраслевой стандарт защиты ПДн 1
19.07.2010 Аналитики оценили российский рынок СЭД 1

Публикаций - 46, упоминаний - 50

ОРД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

OpenText 160 3
Docsvision - ДоксВижн 779 2
Microsoft Corporation 11143 2
Google LLC 7168 2
SAP SE 3218 2
IBM 3554 2
Leta IT-company 89 1
Cisco Systems 2054 1
West Concept - Вест Концепт 54 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
RKIT Group - РКИТ 5 1
CompanyMedia 111 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
АйТи 752 1
Крок 1221 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
Логика Бизнеса 141 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Ренессанс Страхование 51 1
Пепеляев Групп 25 1
Stada 15 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 1
Максима Лигал - Maxima Legal 5 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Транснефть 159 1
Аланс 1 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Курская АЭС - Атомная электростанция 9 1
Ленинградская АЭС - ЛАЭС - Атомная электростанция 10 1
Кольская АЭС - КолАЭС - Атомная электростанция 5 1
КБЭР - Банк Казани 14 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Администрация Псковской области 22 2
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 66 1
Правительство Хабаровского края 15 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Администрация Красноярского края 25 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области 5 1
Правительство Мурманской области 16 1
Правительство Мурманской области - Министерство цифрового развития Мурманской области 2 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Правительство РФ 2207 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Президент Российской Федерации 1442 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Правительство Москвы 653 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 160 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 8
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 7
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
АСУТД - Автоматизированная система управления технической документацией 1 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция 3 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
Функциональная совместимость - Интероперабельность - interoperability - Способность к взаимодействию 5 1
OpenText Documentum 191 5
ЭОС Дело СЭД 624 3
Apple iOS 5742 3
Google Android 10751 3
Linux OS 4272 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
OpenText Experience Suite Platform 1 1
ЭОС iEOS 21 1
Microsoft Excel 436 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Apple iPad 3263 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Apple macOS X 905 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Федеральный ситуационный центр электронного правительства 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 1
1С:Медицина 17 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Ипатов Вадим 80 3
Петренко Николай 6 1
Храмцовская Наталья 38 1
Макаров Станислав 111 1
Лосев Сергей 43 1
Бейдер Александр 74 1
Вайнштейн Виктор 18 1
Миронович Филипп 7 1
Клименко Сергей 2 1
Шишканов Дмитрий 2 1
Яровая Ирина 63 1
Краснов Андрей 3 1
Андрейчук Юрий 6 1
Погонин Алексей 5 1
Глушков Иван 9 1
Али Максим 5 1
Гайдуков Алексей 24 1
Захаров Алексей 35 1
Селиванов Дмитрий 48 1
Раменский Демьян 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 4
Россия - Ростовская область 864 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Россия - Курская область 341 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - Калининградская область 541 2
Россия - Республика Мордовия 390 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Европа 3781 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 585 1
Казахстан - Республика 2646 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Волгоградская область 400 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 596 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Восточная Сибирь 190 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Республика Дагестан 266 1
Россия - Кировск - Кировская область 305 1
Россия - Мурманская область 297 1
Россия - Красноярский край 668 1
Россия - Омская область 385 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Региональное законодательство 45 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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