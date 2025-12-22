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Ханты-Мансийский НПФ Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.12.2025 Cloud.ru стал облачным провайдером Ханты-Мансийского НПФ 3
05.09.2018 Ханты-Мансийский НПФ перевел финансовую отчетность в формат XBRL 2
12.03.2008 DocsVision внедрили в Ханты-Мансийском НПФ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Ханты-Мансийский НПФ и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 636 2
Код Безопасности 806 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 562 1
Синтегс - Синтегро консалтинг 60 1
Docsvision - ДоксВижн 1058 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 943 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15675 1
Broadcom - VMware 2603 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5627 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1697 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13731 1
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13897 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1582 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 406 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 131 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1324 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3803 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18052 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22186 1
Синтегс - Фабрика XBRL 40 1
Нуждин Александр 1 1
Николаев Артем 1 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1395 1
Россия - РФ - Российская федерация 165438 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5446 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 139 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6558 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11585 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
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