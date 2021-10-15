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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра


15.10.2021 «Дочка» «Газпрома» на 150 млн руб. закупает Alt Linux, «Р7-офис» и CommuniGate Pro 1
14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 1
16.09.2021 Стартап Tubot успешно испытал робота для диагностики нефтегазопровода 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 2
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 2
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 2
12.08.2021 «Мегафон» запустил федеральную сеть VoLTE 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 2
10.08.2021 «Эр-телеком» купил «Авантел» 1
28.07.2021 В Югре проходит цифровая трансформация судебного делопроизводства 2
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха» 2
30.06.2021 Tele2 направит на цифровое развитие ХМАО 520 млн рублей в 2021 году 1
18.06.2021 «Базальт СПО» и ХМАО оснастят местные организации российской ОС «Альт» 4
17.06.2021 Школы смогут получить офисный пакет «Р7-Офис» бесплатно напрямую у разработчика 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 6
24.05.2021 220000 бизнес-клиентов, домен за 5 млн рублей, 3,3 млн доменов на обслуживании: факты и статистика к 15-летию REG.RU 1
18.05.2021 Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России 2
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 3
11.05.2021 Мобильное приложение «Социальный путеводитель Югры» помогает югорчанам получать меры соцподдержки 3
28.04.2021 «Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала 2
09.04.2021 Oxygen запустила облачный кластер в Западной Сибири 2
09.04.2021 Доступное «цифровое» образование в Югре 4
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 6
05.04.2021 «Сберкорус» реализовал электронный обмен документами между фондом «Вклад в будущее» и грантополучателями 2
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.03.2021 Polymatica Dashboards помогает Администрации Нижневартовска 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
16.03.2021 Депинформтехнологий Югры выделяет гранты на развитие ИТ-проектов 3
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
03.03.2021 ФСБ начала дело против одного из последних независимых сотовых операторов России 2
20.02.2021 Система «Поиск» Югры помогла раскрыть торговлю поддельными справками о COVID-19 1
03.02.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 г. 3
02.02.2021 Интернет приходит на стойбища Югры 3
01.02.2021 Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» начнет работать в 2021 году 1
28.01.2021 Услуги сферы природопользования доступны в ТИС Югры 1
27.01.2021 Педагоги Югры ознакомились с новыми возможностями ЦОП «ГИС образование Югры» 4
26.01.2021 Абоненты Tele2 стали слушать музыку через «Сберзвук» в 1,5 раза дольше 1

Публикаций - 647, упоминаний - 1401

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 114
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 60
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 43
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 37
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 35
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 24
Мотив - Екатеринбург-2000 105 20
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 19
Directum - Директум 693 19
Microsoft Corporation 11628 19
Ростелеком - Ханты-Мансийский филиал 16 16
3934 15
Oracle Corporation 3466 12
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 11
Ericsson 899 10
IBM 3677 9
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 9
Softline - Софтлайн 1507 8
Digital Design - Диджитал Дизайн 386 8
Крок 1230 8
Ростелеком Уралсвязьинформ 213 8
Программный продукт ГК 92 8
Ланит ГК 1185 7
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 7
ОТР 135 7
АйТи 771 6
Nokia Networks 54 6
Yandex - Яндекс 4129 6
РТЛабс 145 6
PwC - PricewaterhouseCoopers 313 6
СМАРТС Компания 236 5
Барс груп 402 5
Samsung Electronics 5878 5
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 284 5
ФОРС - Центр разработки 188 5
Huawei 2750 5
SAP SE 3272 5
Docsvision - ДоксВижн 814 5
Ростелеком Связьинвест 773 5
Nokia Corporation 2546 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 34
Почта России ПАО 1586 18
УЭК - Универсальная электронная карта 512 16
РЖД - Российские железные дороги 1093 9
Газпром ПАО 538 8
Открытие ФК 542 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 7
Роснефть НК 372 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 102 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 4
QIWI Банк - Киви Банк 77 4
Алеф-Банк 12 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 4
Qiwi 783 4
РусГидро ПАО 129 4
МТС банк 254 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Модульбанк - Modulbank 95 4
Сургутнефтегаз - СНГ 124 4
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 4
Интерпрогрессбанк 20 4
Держава АКБ 15 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 3
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 15 3
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 3
ССК - Сибирская Сервисная Компания 12 3
Банк Санкт-Петербург 121 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 3
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 46 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 219 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
РАО ЕЭС России ПАО 78 2
Visa International 1358 2
Avon - Косметическая компания 22 2
Адамас - Ювелирный завод 57 2
ВТБ24 587 2
РТС - Фондовая биржа 175 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 110
Правительство РФ 2226 58
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 51
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 51
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 42
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 37
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 35
Федеральное казначейство России 766 33
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 32
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 29
Президент Российской Федерации 1447 29
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 29
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 28
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 23
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 23
Счётная палата РФ 464 23
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 22
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 22
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 19
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 18
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 17
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 16
Правительство Москвы 660 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 14
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 13
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 13
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 13
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 12
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 12
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 12
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 12
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 207 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 12
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 281 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 75
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 62
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 40
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 37
3G - Стандарт мобильной связи 3835 35
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 30
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 20
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 18
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 16
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 14
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 13
Безопасный город 348 11
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 11
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 10
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 8
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 255 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 6
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 6
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 80 6
LTE-смартфон 138 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 5
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 696 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 5
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 70
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 34
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 21
Google Android 10752 17
Apple iOS 5744 16
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 14
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 11
Microsoft Windows 10 6810 11
Apple - App Store 2199 10
ЭОС Дело СЭД 649 9
Linux OS 4386 9
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 9
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 9
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 6
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 6
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 293 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 5
Apple iPad 3263 5
Ростелеком Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 4 4
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 4
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 4
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 82 4
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 4
Хоулмонт - Тезис 76 4
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 3
Госуслуги ХМАО 3 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 3
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 3
Microsoft Exchange 695 3
Четвернин Алексей 652 43
Лысенко Эдуард 209 37
Ципорин Павел 51 36
Лукошков Дмитрий 29 29
Орловский Виктор 229 28
Албычев Александр 74 24
Дюбанов Анатолий 86 23
Бородин Андрей 31 22
Петрушин Андрей 64 21
Власов Сергей 76 20
Меджитов Тимур 56 19
Казарин Станислав 100 19
Паршин Максим 143 18
Рымар Максим 36 18
Малков Павел 38 17
Хайруллин Айрат 39 17
Шадаев Максут 384 15
Терещенко Денис 38 15
Кудрин Алексей 64 15
Разумовский Дмитрий 70 15
Семенов Алексей 67 14
Катамадзе Анна 72 14
Рудзевич Мария 34 14
Козырев Алексей 270 13
Мартынова Елена 24 13
Херсонцев Алексей 48 13
Кирюшин Сергей 52 12
Авербах Владимир 121 12
Скляр Алексей 49 12
Ермолаев Артем 340 12
Кесельбренер Леонид 49 11
Евраев Михаил 222 11
Панов Евгений 16 10
Никуличев Андрей 43 10
Оголь Елена 24 10
Никифоров Николай 1126 10
Лопаткин Герман 102 10
Федулов Владислав 58 10
Матвеева Татьяна 83 10
Песчанских Георгий 38 9
Россия - Российская федерация - РФ 58975 362
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 438 176
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 175
Россия - УФО - Тюменская область 597 171
Россия - УФО - Свердловская область 822 144
Россия - УФО - Челябинская область 674 100
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 99
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 99
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 94
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1190 90
Россия - СФО - Новосибирская область 843 74
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 73
Россия - ЦФО - Тульская область 760 67
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 67
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 66
Россия - УФО - Курганская область 263 63
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 199 62
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 61
Россия - Ханты-Мансийск 123 61
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 59
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 55
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 55
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 51
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 49
Россия - ЦФО - Курская область 342 49
Россия - СФО - Республика Алтай 712 48
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 48
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 45
Россия - ЦФО - Калужская область 584 45
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 45
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 44
Россия - СФО - Иркутская область 565 44
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 44
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 43
Россия - СФО - Кемеровская область 496 43
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 43
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 42
Россия - Нижневартовск 113 41
Россия - СФО - Омская область 395 41
Россия - ПФО - Самарская область 580 39
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 36
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 29
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 18
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 17
Региональное законодательство 45 15
Информационное общество - Государственная программа 282 15
Федеральное законодательство 254 14
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 11
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 8
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
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