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Россия УФО ХМАО-Югра Ханты-Мансийский автономный округ Югра
СОБЫТИЯ
|31.07.2026
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МТС обновила цифровую сеть на территории популярных центров культуры коренных народов Севера в Югре
ила покрытие сети LTE в национальных малых населенных пунктах Сургутского и Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа. В результате проведенных работ улучшилось качество связ
|18.06.2026
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R-Vision и Депинформтехнологий Югры подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности
стем цифровизации и кибербезопасности, и Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры заключили соглашение о сотрудничестве в сфере инф
|18.06.2026
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«Ростелеком» представил проект модернизации системы оповещения на ИT-Форуме в Югре
РАСЦО в автономном округе более 10 лет. Реализацией проекта, который охватывает все города и районы Югры, занимался «Ростелеком». Сегодня оповещение о ЧС включает ручной запуск сирен, трансляци
|18.06.2026
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МТС поможет контролировать качество воздуха в ХМАО
ескую обстановку и помогла определить превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе на юге Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом CNews сообщили представители МТС. Система экомо
|15.06.2026
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«Ростелеком» выводит системы наблюдения в Югре на новый уровень
х. Александр Зыков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»: «Совместно с властями Югры мы много лет развиваем систему "Безопасный город", выполняя ключевую задачу — укрепление
|08.06.2026
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Аналитика: как астрология влияет на выбор 5G-скоростей в Югре
ъектов, в том числе в крупных городах и на югорских месторождениях», — сказал директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов. Добавим, что 5G режим увеличивает скорост
|04.06.2026
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«Геоскан» и Правительство Югры заключили соглашение о развитии беспилотных авиационных систем в регионе
Компания «Геоскан» и Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры подписали соглашение о сотрудничестве, направленн
|19.05.2026
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МТС запустила первые отечественные базовые станции в малых населенных пунктах Югры
х Андра, Сергино и деревне Нижние Нарыкары Октябрьского района. В самом северном Березовском районе Югры стабильная сеть 4G пришла в поселок Ванзетур. Новое телеком-оборудование МТС обеспечивае
|14.05.2026
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Югорчане провели майские праздники за чтением книг
айн-кинотеатра «Кион» и книжного сервиса «Кион Строки» проанализировала активность пользователей из Ханты-Мансийского автономного округа в период майских праздников и выяснила, как они провели
|21.04.2026
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Тысячи минут в месяц: новая инфраструктура «МегаФона» попускает рекордный трафик в Сургуте
Оператор провел масштабную модернизацию в экономическом центре Ханты-Мансийского автономного округа — Сургуте. Специалисты «МегаФона» запустили новое телеко
|17.04.2026
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Двое абитуриентов из Югры прошли онлайн-кастинг в ГИТИС
в рамках образовательного проекта «Поколение М». Первый отборочный тур прошли двое абитуриентов из Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом CNews сообщили представители МТС. Онлайн-отбор
|23.03.2026
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Около 500 тыс. квартир в Югре смогут подключиться к домашнему интернету от «МегаФона»
У жителей крупных городов и небольших населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа появился доступ к фиксированному интернету от «МегаФона»
|13.03.2026
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«Ростелеком» обеспечил интернетом международный кинофестиваль в Югре
дебютов «Дух огня», развернув на его площадках цифровую инфраструктуру. Главное культурное событие Югры проходит в Ханты-Мансийске с 12 по 16 марта 2026 г. В общей сложности специалисты провай
|11.03.2026
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Югорчане с нарушением слуха смогут пользоваться голосовой связью
ом общении. Секретарь для глухих и слабослышащих поможет людям с нарушением слуха полноценно пользоваться голосовой связью и самостоятельно принимать звонки без посредников», — сказала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко. По данным Всероссийского общества глухих, в 2025 г. в России проживало более 13 млн людей с нарушением слуха, для которых телефонная связь дол
|12.02.2026
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Компании Югры увеличили инвестиции в кибербезопасность на фоне роста DDoS-атак
МТС сообщает о том, что инвестиции компаний Ханты-Мансийского автономного округа в сервисы защиты от DDoS-атак по итогам 2025 г. выросли
|10.02.2026
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Югорчане смогут защитить от мошеннических звонков детей и пожилых родителей
ощью голосового уведомления прямо во время звонка. Решение позволит создать дополнительный уровень защиты от социальной инженерии, когда мошенники пытаются поэтапно войти в доверие с целью обмана. «В Ханты-Мансийском автономном округе впервые за последние годы наметилась тенденция по снижению мошеннических звонков. Вместе с тем в регионе увеличилась средняя длительность таких вызовов с 10 д
|05.02.2026
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Аналитика МТС: Югра наращивает темпы цифровизации ТЭК и транспорта
сийских ИТ-решений и выявила направления с высокой инвестиционной привлекательностью среди компаний Ханты-Мансийского автономного округа. В 2025 г. лидером по динамике инвестиций относительно 2
|26.01.2026
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Югра вошла в топ-10 регионов страны по интересу к северному сиянию
Этой зимой жители Ханты-Мансийского автономного округа cтали активнее охотиться за северным сиянием. Интерес к
|21.01.2026
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Эксперты МТС назвали самые продаваемые смартфоны в 2025 г. в Югре
д Xiaomi сохранил лидерство по количеству проданных смартфонов, оставшись самым массовым на рынке в Югре. Samsung показал наиболее заметный рост, увеличив долю и в штуках, и в деньгах, что указ
|19.01.2026
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Югорские компании вдвое сократили продолжительность онлайн-встреч за счет использования ИИ
-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую активность компаний Ханты-Мансийского автономного округа, по итогам 2025 г. Жители региона провели на платформе б
|16.01.2026
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В Югре майнинговые фермы чаще всего строят в Сургуте и Нижневартовске
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте числа майнинговых ферм в России, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе, в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г. Об этом CNews сообщили представител
|14.01.2026
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Югорчане на новогодних каникулах смотрели «Дракулу» и зачитывались книгами современных авторов
Аналитики холдинга «ON Медиа», входящего в группу компаний МТС, проанализировали интересы жителей Ханты-Мансийского автономного округа во время праздничных каникул с 31 декабря по 11 января.
|22.12.2025
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Отрасль ЖКХ чаще других сфер использует М2М-устройства в Югре
ности сервисов, сокращения издержек и повышения прозрачности процессов управления инфраструктурой. «Ханты-Мансийский автономный округ интересен огромным потенциалом реализации комплексных интел
|16.12.2025
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Выспаться на новогодние праздники: югорчане выбирают места для отдыха
почти на 10% по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Среди жителей ХМАО набирает обороты велнес-туризм, который направлен на комплексное восстановление сил, зам
|16.12.2025
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Нефтегазовые компании в Югре переходят на российские платформы для онлайн-коммуникаций
конференций и обучения. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк». Компания «УДМ Ойл Сервис» ежедневно проводит на платформе «МТС Линк» совещания для сотрудников, которые работают на территории Ханты-Мансийского автономного округа и Удмуртии, с использованием защищенного канала связи. Встроенный ИИ-помощник анализирует встречи, фиксирует принятые решения, предоставляет текстовую расши
|04.12.2025
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В «черную пятницу» югорчане купили рекордное количество наушников
обрели рекордное количество наушников за аналогичный период последних трех лет. По этому показателю Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-15 регионов России. Об этом CNews сообщили пред
|02.12.2025
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«МТС Линк» поможет повысить оперативность геолого-технических исследований в ХМАО
жедневно проводит на платформе «МТС Линк» совещания для сотрудников, которые работают на территории Ханты-Мансийского автономного округа и Удмуртии, с использованием защищенного канала связи. Р
|21.11.2025
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Здоровье в подарок: югорчане покупают полезные подарки для себя и близких
Все больше жителей Югры планируют войти в новый год с полезными привычками, поэтому выбирают в подарок для себя
|11.11.2025
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МТС назначила нового директора в ХМАО
родолжить реализацию социально-значимых проектов, направленных на цифровизацию и развитие экономики Югры. Уверен, что многолетний опыт в МТС, включая работу в северном регионе, поможет ей дости
|25.06.2025
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«Ростелеком» внедряет в образовательных учреждениях Югры интеллектуальную систему безопасности
остелеком»: «Мы активно участвуем в реализации программ по цифровизации социально значимых объектов Югры. Модернизация систем видеонаблюдения в школах и детских садах региона – новый проект. В
|24.06.2025
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«МегаФон»: юных жителей Югры увлекли 90-е
ься в работу процессоров 1970-х и 1980-х годов и сравнить их с современными аналогами. «Юные жители Югры следуют за трендом на 90-е. Они открывают для себя эпоху родителей и с интересом узнают
|23.06.2025
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«Ростелеком» презентует цифровую систему защиты объектов культурного наследия в Югре
Памятники, мемориалы и другие объекты культурного наследия в Югре получат усиленную защиту благодаря системе видеонаблюдения с голосовым оповещением от «Р
|19.06.2025
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МТС расширила сеть гигабитного интернета в городах Югры
того, сеть позволяет интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства. «В Ханты-Мансийском автономном округе мы отмечаем устойчивый спрос жителей на высокие скорости и
|05.06.2025
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«Ростелеком» обеспечивает медицинские учреждения Югры виртуальной цифровой инфраструктурой
живал прочные позиции среди лидеров цифровой трансформации в сфере здравоохранения страны. Только в Югре инфраструктурой "Ростелекома" пользуются почти 90% больниц и поликлиник. Наши специалист
|28.05.2025
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«МегаФон»: перед экзаменами востребованность репетиторов в Югре выросла в 1,5 раза
Весной 2025 г. старшеклассники Югры усилили подготовку к ЕГЭ и ОГЭ занятиями с репетиторами. Как следует из совместного иссл
|26.05.2025
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«Эттон» внедрила «Строительный контроль» в Фонде капремонта ХМАО
Группа компаний «Эттон» внедрила систему «Строительный контроль» в Фонде капитального ремонта Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Проект длился ровно год. АИС «Строительный контр
|22.05.2025
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К сезону летней рыбалки МТС улучшила связь вдоль Оби в Югре
Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети в поселках Ханты-Мансийского автономного округа. Благодаря включению на базовых станциях «дальнобойного»
|25.04.2025
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Югорских школьников познакомили со сказками коренных народов Севера в онлайн-формате
МТС при поддержке департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа провела для школьников интерактивный онлайн-урок по сохр
|24.04.2025
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«Ростелеком» продолжает внедрять современные комплексные системы видеонаблюдения в медицинских учреждениях Югры
«Ростелеком» в Югре уже установил свыше 1000 камер видеонаблюдения в социально значимых объектах. Одним из последних проектов стало оснащение современными цифровыми устройствами зданий «Ханты-Мансийской район
|02.04.2025
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Аналитика «МегаФона»: садоводством в Югре увлеклись даже подростки
одовой показатель на 50%. Весной 2025 г. по активности жителей на профильных сайтах и в приложениях Югра в первой половине рейтинга российских регионов (30 место). При этом северяне обгоняют со
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Ципорин Павел 103 79
|Лысенко Эдуард 317 67
|Албычев Александр 168 55
|Мелихов Дмитрий 69 50
|Шадаев Максут 1210 50
|Петрушин Андрей 110 48
|Хайруллин Айрат 108 45
|Паршин Максим 323 44
|Лукошков Дмитрий 61 42
|Власов Сергей 101 41
|Разумовский Дмитрий 125 41
|Терещенко Денис 95 39
|Орловский Виктор 408 38
|Меджитов Тимур 85 37
|Чернышенко Дмитрий 581 37
|Кудрин Алексей 125 35
|Дюбанов Анатолий 95 34
|Малков Павел 51 34
|Мартынова Елена 90 33
|Херсонцев Алексей 93 33
|Казарин Станислав 175 27
|Рымар Максим 50 25
|Шпак Василий 279 25
|Торгашин Евгений 31 25
|Бородин Андрей 40 23
|Сорокин Даниил 33 23
|Слышкин Василий 129 21
|Рудзевич Мария 36 20
|Исхизова Александра 100 20
|Пугачев Павел 63 19
|Катамадзе Анна 133 19
|Путин Владимир 3454 19
|Федулов Владислав 86 18
|Майнина Кристина 18 18
|Скиба Владимир 42 17
|Рябченко Ольга 29 17
|Кирюшин Сергей 91 17
|Скляр Алексей 54 16
|Черников Алексей 53 16
|Козырев Алексей 328 15
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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