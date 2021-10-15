Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
ХМАО-Югра
Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Публикаций - 647, упоминаний - 1401
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 652 43
|Лысенко Эдуард 209 37
|Ципорин Павел 51 36
|Лукошков Дмитрий 29 29
|Орловский Виктор 229 28
|Албычев Александр 74 24
|Дюбанов Анатолий 86 23
|Бородин Андрей 31 22
|Петрушин Андрей 64 21
|Власов Сергей 76 20
|Меджитов Тимур 56 19
|Казарин Станислав 100 19
|Паршин Максим 143 18
|Рымар Максим 36 18
|Малков Павел 38 17
|Хайруллин Айрат 39 17
|Шадаев Максут 384 15
|Терещенко Денис 38 15
|Кудрин Алексей 64 15
|Разумовский Дмитрий 70 15
|Семенов Алексей 67 14
|Катамадзе Анна 72 14
|Рудзевич Мария 34 14
|Козырев Алексей 270 13
|Мартынова Елена 24 13
|Херсонцев Алексей 48 13
|Кирюшин Сергей 52 12
|Авербах Владимир 121 12
|Скляр Алексей 49 12
|Ермолаев Артем 340 12
|Кесельбренер Леонид 49 11
|Евраев Михаил 222 11
|Панов Евгений 16 10
|Никуличев Андрей 43 10
|Оголь Елена 24 10
|Никифоров Николай 1126 10
|Лопаткин Герман 102 10
|Федулов Владислав 58 10
|Матвеева Татьяна 83 10
|Песчанских Георгий 38 9
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786313, в очереди разбора - 689989.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786313, в очереди разбора - 689989.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru