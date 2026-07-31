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Россия УФО ХМАО-Югра Ханты-Мансийский автономный округ Югра

Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра

СОБЫТИЯ


31.07.2026 МТС обновила цифровую сеть на территории популярных центров культуры коренных народов Севера в Югре

ила покрытие сети LTE в национальных малых населенных пунктах Сургутского и Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа. В результате проведенных работ улучшилось качество связ
18.06.2026 R-Vision и Депинформтехнологий Югры подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности

стем цифровизации и кибербезопасности, и Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры заключили соглашение о сотрудничестве в сфере инф
18.06.2026 «Ростелеком» представил проект модернизации системы оповещения на ИT-Форуме в Югре

РАСЦО в автономном округе более 10 лет. Реализацией проекта, который охватывает все города и районы Югры, занимался «Ростелеком». Сегодня оповещение о ЧС включает ручной запуск сирен, трансляци
18.06.2026 МТС поможет контролировать качество воздуха в ХМАО

ескую обстановку и помогла определить превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе на юге Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом CNews сообщили представители МТС. Система экомо
15.06.2026 «Ростелеком» выводит системы наблюдения в Югре на новый уровень

х. Александр Зыков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»: «Совместно с властями Югры мы много лет развиваем систему "Безопасный город", выполняя ключевую задачу — укрепление
08.06.2026 Аналитика: как астрология влияет на выбор 5G-скоростей в Югре

ъектов, в том числе в крупных городах и на югорских месторождениях», — сказал директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов. Добавим, что 5G режим увеличивает скорост
04.06.2026 «Геоскан» и Правительство Югры заключили соглашение о развитии беспилотных авиационных систем в регионе

Компания «Геоскан» и Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры подписали соглашение о сотрудничестве, направленн
19.05.2026 МТС запустила первые отечественные базовые станции в малых населенных пунктах Югры

х Андра, Сергино и деревне Нижние Нарыкары Октябрьского района. В самом северном Березовском районе Югры стабильная сеть 4G пришла в поселок Ванзетур. Новое телеком-оборудование МТС обеспечивае
14.05.2026 Югорчане провели майские праздники за чтением книг

айн-кинотеатра «Кион» и книжного сервиса «Кион Строки» проанализировала активность пользователей из Ханты-Мансийского автономного округа в период майских праздников и выяснила, как они провели

21.04.2026 Тысячи минут в месяц: новая инфраструктура «МегаФона» попускает рекордный трафик в Сургуте

Оператор провел масштабную модернизацию в экономическом центре Ханты-Мансийского автономного округа — Сургуте. Специалисты «МегаФона» запустили новое телеко
17.04.2026 Двое абитуриентов из Югры прошли онлайн-кастинг в ГИТИС

в рамках образовательного проекта «Поколение М». Первый отборочный тур прошли двое абитуриентов из Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом CNews сообщили представители МТС. Онлайн-отбор

23.03.2026 Около 500 тыс. квартир в Югре смогут подключиться к домашнему интернету от «МегаФона»

У жителей крупных городов и небольших населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа появился доступ к фиксированному интернету от «МегаФона»
13.03.2026 «Ростелеком» обеспечил интернетом международный кинофестиваль в Югре

дебютов «Дух огня», развернув на его площадках цифровую инфраструктуру. Главное культурное событие Югры проходит в Ханты-Мансийске с 12 по 16 марта 2026 г. В общей сложности специалисты провай
11.03.2026 Югорчане с нарушением слуха смогут пользоваться голосовой связью

ом общении. Секретарь для глухих и слабослышащих поможет людям с нарушением слуха полноценно пользоваться голосовой связью и самостоятельно принимать звонки без посредников», — сказала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко. По данным Всероссийского общества глухих, в 2025 г. в России проживало более 13 млн людей с нарушением слуха, для которых телефонная связь дол
12.02.2026 Компании Югры увеличили инвестиции в кибербезопасность на фоне роста DDoS-атак

МТС сообщает о том, что инвестиции компаний Ханты-Мансийского автономного округа в сервисы защиты от DDoS-атак по итогам 2025 г. выросли

10.02.2026 Югорчане смогут защитить от мошеннических звонков детей и пожилых родителей

ощью голосового уведомления прямо во время звонка. Решение позволит создать дополнительный уровень защиты от социальной инженерии, когда мошенники пытаются поэтапно войти в доверие с целью обмана. «В Ханты-Мансийском автономном округе впервые за последние годы наметилась тенденция по снижению мошеннических звонков. Вместе с тем в регионе увеличилась средняя длительность таких вызовов с 10 д
05.02.2026 Аналитика МТС: Югра наращивает темпы цифровизации ТЭК и транспорта

сийских ИТ-решений и выявила направления с высокой инвестиционной привлекательностью среди компаний Ханты-Мансийского автономного округа. В 2025 г. лидером по динамике инвестиций относительно 2
26.01.2026 Югра вошла в топ-10 регионов страны по интересу к северному сиянию

Этой зимой жители Ханты-Мансийского автономного округа cтали активнее охотиться за северным сиянием. Интерес к

21.01.2026 Эксперты МТС назвали самые продаваемые смартфоны в 2025 г. в Югре

д Xiaomi сохранил лидерство по количеству проданных смартфонов, оставшись самым массовым на рынке в Югре. Samsung показал наиболее заметный рост, увеличив долю и в штуках, и в деньгах, что указ
19.01.2026 Югорские компании вдвое сократили продолжительность онлайн-встреч за счет использования ИИ

-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую активность компаний Ханты-Мансийского автономного округа, по итогам 2025 г. Жители региона провели на платформе б
16.01.2026 В Югре майнинговые фермы чаще всего строят в Сургуте и Нижневартовске

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте числа майнинговых ферм в России, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе, в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г. Об этом CNews сообщили представител
14.01.2026 Югорчане на новогодних каникулах смотрели «Дракулу» и зачитывались книгами современных авторов

Аналитики холдинга «ON Медиа», входящего в группу компаний МТС, проанализировали интересы жителей Ханты-Мансийского автономного округа во время праздничных каникул с 31 декабря по 11 января.

22.12.2025 Отрасль ЖКХ чаще других сфер использует М2М-устройства в Югре

ности сервисов, сокращения издержек и повышения прозрачности процессов управления инфраструктурой. «Ханты-Мансийский автономный округ интересен огромным потенциалом реализации комплексных интел
16.12.2025 Выспаться на новогодние праздники: югорчане выбирают места для отдыха

почти на 10% по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Среди жителей ХМАО набирает обороты велнес-туризм, который направлен на комплексное восстановление сил, зам
16.12.2025 Нефтегазовые компании в Югре переходят на российские платформы для онлайн-коммуникаций

конференций и обучения. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк». Компания «УДМ Ойл Сервис» ежедневно проводит на платформе «МТС Линк» совещания для сотрудников, которые работают на территории Ханты-Мансийского автономного округа и Удмуртии, с использованием защищенного канала связи. Встроенный ИИ-помощник анализирует встречи, фиксирует принятые решения, предоставляет текстовую расши
04.12.2025 В «черную пятницу» югорчане купили рекордное количество наушников

обрели рекордное количество наушников за аналогичный период последних трех лет. По этому показателю Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-15 регионов России. Об этом CNews сообщили пред
02.12.2025 «МТС Линк» поможет повысить оперативность геолого-технических исследований в ХМАО

жедневно проводит на платформе «МТС Линк» совещания для сотрудников, которые работают на территории Ханты-Мансийского автономного округа и Удмуртии, с использованием защищенного канала связи. Р
21.11.2025 Здоровье в подарок: югорчане покупают полезные подарки для себя и близких

Все больше жителей Югры планируют войти в новый год с полезными привычками, поэтому выбирают в подарок для себя

11.11.2025 МТС назначила нового директора в ХМАО

родолжить реализацию социально-значимых проектов, направленных на цифровизацию и развитие экономики Югры. Уверен, что многолетний опыт в МТС, включая работу в северном регионе, поможет ей дости
25.06.2025 «Ростелеком» внедряет в образовательных учреждениях Югры интеллектуальную систему безопасности

остелеком»: «Мы активно участвуем в реализации программ по цифровизации социально значимых объектов Югры. Модернизация систем видеонаблюдения в школах и детских садах региона – новый проект. В

24.06.2025 «МегаФон»: юных жителей Югры увлекли 90-е

ься в работу процессоров 1970-х и 1980-х годов и сравнить их с современными аналогами. «Юные жители Югры следуют за трендом на 90-е. Они открывают для себя эпоху родителей и с интересом узнают

23.06.2025 «Ростелеком» презентует цифровую систему защиты объектов культурного наследия в Югре

Памятники, мемориалы и другие объекты культурного наследия в Югре получат усиленную защиту благодаря системе видеонаблюдения с голосовым оповещением от «Р
19.06.2025 МТС расширила сеть гигабитного интернета в городах Югры

того, сеть позволяет интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства. «В Ханты-Мансийском автономном округе мы отмечаем устойчивый спрос жителей на высокие скорости и
05.06.2025 «Ростелеком» обеспечивает медицинские учреждения Югры виртуальной цифровой инфраструктурой

живал прочные позиции среди лидеров цифровой трансформации в сфере здравоохранения страны. Только в Югре инфраструктурой "Ростелекома" пользуются почти 90% больниц и поликлиник. Наши специалист
28.05.2025 «МегаФон»: перед экзаменами востребованность репетиторов в Югре выросла в 1,5 раза

Весной 2025 г. старшеклассники Югры усилили подготовку к ЕГЭ и ОГЭ занятиями с репетиторами. Как следует из совместного иссл
26.05.2025 «Эттон» внедрила «Строительный контроль» в Фонде капремонта ХМАО

Группа компаний «Эттон» внедрила систему «Строительный контроль» в Фонде капитального ремонта Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Проект длился ровно год. АИС «Строительный контр
22.05.2025 К сезону летней рыбалки МТС улучшила связь вдоль Оби в Югре

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети в поселках Ханты-Мансийского автономного округа. Благодаря включению на базовых станциях «дальнобойного»
25.04.2025 Югорских школьников познакомили со сказками коренных народов Севера в онлайн-формате

МТС при поддержке департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа провела для школьников интерактивный онлайн-урок по сохр
24.04.2025 «Ростелеком» продолжает внедрять современные комплексные системы видеонаблюдения в медицинских учреждениях Югры

«Ростелеком» в Югре уже установил свыше 1000 камер видеонаблюдения в социально значимых объектах. Одним из последних проектов стало оснащение современными цифровыми устройствами зданий «Ханты-Мансийской район
02.04.2025 Аналитика «МегаФона»: садоводством в Югре увлеклись даже подростки

одовой показатель на 50%. Весной 2025 г. по активности жителей на профильных сайтах и в приложениях Югра в первой половине рейтинга российских регионов (30 место). При этом северяне обгоняют со

Публикаций - 1404, упоминаний - 2889

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 192
МегаФон 10742 192
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 177
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 94
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 69
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 47
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 44
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 43
9594 34
Ростелеком - Связьинвест 1719 33
Microsoft Corporation 25775 33
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 31
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 28
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 26
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Ермак RMS 36 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 26
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 20
Yandex - Яндекс 9216 20
Directum - Директум 1268 20
Oracle Corporation 7074 19
Telegram Group 2940 18
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 17
Крок - Croc 1964 17
Samsung Electronics 11064 16
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 16
Cisco Systems 5372 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 14
Huawei 4676 14
Apple Inc 13154 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Softline - Софтлайн 3743 13
ФОРС - Центр разработки 703 12
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 12
АйТи 1519 11
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 11
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 11
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 11
БАРС Груп 579 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 57
Почта России ПАО 2370 30
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 22
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 19
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
Газпром ПАО 1493 18
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 17
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
Роснефть НК - нефтяная компания 562 13
Югра Банк 14 11
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 11
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 11
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 10
Сургутнефтегаз - СНГ 288 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 8
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 7
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 7
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 6
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 6
Россети Ленэнерго 1699 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
Интерпрогрессбанк 21 5
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 5
Farimex - Фэримекс 30 5
Газпром энергосбыт 13 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 212
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 149
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 134
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 94
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 93
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 87
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 80
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 80
Федеральное казначейство России 1949 79
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 76
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 64
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 63
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 62
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 57
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 56
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 55
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 53
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 50
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 50
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 41
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 40
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 38
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 38
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 37
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 36
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 33
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 32
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 31
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 31
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 28
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 27
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 26
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 24
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 23
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 22
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 20
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 19
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 54
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 17
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
ГосИнформСистемы 160 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
МАГ - Международная Ассамблея столиц и крупных городов 10 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 391
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 322
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 280
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 215
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 182
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 174
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 170
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 169
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 166
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 165
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 163
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 135
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 116
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 110
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 109
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 104
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 103
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 102
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 94
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 92
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 86
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 84
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 82
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 81
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 77
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 69
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 69
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 69
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 67
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 67
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 65
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 64
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 62
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 61
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 60
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 60
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 59
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 59
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 58
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 57
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 220
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 54
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 40
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 33
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 24
Google Android 15243 23
Linux OS 11533 22
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 21
Apple iOS 8583 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 20
Microsoft Windows 2000 8678 19
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 18
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 16
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 16
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 16
МТС Big Data 324 13
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 13
Microsoft Windows 16882 13
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 12
Apple - App Store 3109 12
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 11
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 11
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 10
Apple iPad 4011 10
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 10
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 10
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 10
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 9
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Госуслуги ХМАО-Югры 9 9
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 8
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
Ципорин Павел 103 79
Лысенко Эдуард 317 67
Албычев Александр 168 55
Мелихов Дмитрий 69 50
Шадаев Максут 1210 50
Петрушин Андрей 110 48
Хайруллин Айрат 108 45
Паршин Максим 323 44
Лукошков Дмитрий 61 42
Власов Сергей 101 41
Разумовский Дмитрий 125 41
Терещенко Денис 95 39
Орловский Виктор 408 38
Меджитов Тимур 85 37
Чернышенко Дмитрий 581 37
Кудрин Алексей 125 35
Дюбанов Анатолий 95 34
Малков Павел 51 34
Мартынова Елена 90 33
Херсонцев Алексей 93 33
Казарин Станислав 175 27
Рымар Максим 50 25
Шпак Василий 279 25
Торгашин Евгений 31 25
Бородин Андрей 40 23
Сорокин Даниил 33 23
Слышкин Василий 129 21
Рудзевич Мария 36 20
Исхизова Александра 100 20
Пугачев Павел 63 19
Катамадзе Анна 133 19
Путин Владимир 3454 19
Федулов Владислав 86 18
Майнина Кристина 18 18
Скиба Владимир 42 17
Рябченко Ольга 29 17
Кирюшин Сергей 91 17
Скляр Алексей 54 16
Черников Алексей 53 16
Козырев Алексей 328 15
Россия - РФ - Российская федерация 166167 898
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 491
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 399
Россия - УФО - Тюменская область 1365 366
Россия - УФО - Свердловская область 1951 295
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 290
Россия - УФО - Челябинская область 1512 238
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 226
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 218
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 213
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 210
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 164
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 157
Россия - УФО - Курганская область 645 150
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 365 142
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 140
Россия - ПФО - Самарская область 1577 134
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 132
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 125
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 260 121
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 117
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 114
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 219 112
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 109
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 104
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 104
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 104
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 97
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 97
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 95
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 95
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 91
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 86
Россия - СФО - Омская область 789 86
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 83
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 81
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 81
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 80
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 80
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 109 80
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 554
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 222
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 215
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 213
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 198
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 129
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 108
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 91
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 90
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 88
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 87
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 83
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 68
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 66
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 65
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 65
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 64
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 64
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 64
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 63
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 59
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 58
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 58
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 56
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 55
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 53
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 51
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 51
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 51
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 50
Энергетика - Energy - Energetically 5855 49
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 45
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 42
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 42
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 39
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 39
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 38
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 37
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 35
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 35
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 79
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 11
Ведомости 1466 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 8
Госрасходы - портал 70 7
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 4
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 3
РОИ - Российская общественная инициатива 85 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Bloomberg 1627 3
РИА Новости 1033 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Юность - радиостанция 52 2
Regnum - Регнум 114 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
АиФ - Аргументы и факты 52 2
Intelligent Enterprise 27 2
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 2
Wikipedia - Википедия 650 2
The Guardian - Британская газета 406 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Известия ИД 770 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Российская газета 290 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Радио России - радиостанция 49 1
Россия К - телеканал 30 1
Царьград - телеканал 29 1
Dataleak - Утечки данных - telegram-канал 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 132
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 21
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 13
Gartner - Гартнер 3658 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 7
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 5
IDC - International Data Corporation 4975 5
CNews Инновация года - награда 155 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 2
Radicati Group 26 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 2
ABI Research 236 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
SimilarWeb 62 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Рустелеком ТК 305 1
НМГ - Медиалогия 37 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
TAdviser 100 5 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Wainhouse Research 40 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
ONSIDE 19 1
Gartner ECM 4 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
Мировой рынок смартфонов 19 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 834 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 14
ЮГУ - Югорский государственный университет 24 13
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 10
РАН - Российская академия наук 2122 9
ЮНИИ ИТ - Югорский НИИ информационных технологий - Югорский научно–исследовательский институт информационных технологий 8 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 5
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 5
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
СурГУ - Сургутский государственный университет 6 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 3
МВД РФ - НВИ ВВ - Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ 3 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 3
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 18 3
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 26 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 2
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