Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра

МТС обновила цифровую сеть на территории популярных центров культуры коренных народов Севера в Югре ила покрытие сети LTE в национальных малых населенных пунктах Сургутского и Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа. В результате проведенных работ улучшилось качество связ

R-Vision и Депинформтехнологий Югры подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности стем цифровизации и кибербезопасности, и Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры заключили соглашение о сотрудничестве в сфере инф

«Ростелеком» представил проект модернизации системы оповещения на ИT-Форуме в Югре РАСЦО в автономном округе более 10 лет. Реализацией проекта, который охватывает все города и районы Югры, занимался «Ростелеком». Сегодня оповещение о ЧС включает ручной запуск сирен, трансляци

МТС поможет контролировать качество воздуха в ХМАО ескую обстановку и помогла определить превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе на юге Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом CNews сообщили представители МТС. Система экомо

«Ростелеком» выводит системы наблюдения в Югре на новый уровень х. Александр Зыков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»: «Совместно с властями Югры мы много лет развиваем систему "Безопасный город", выполняя ключевую задачу — укрепление

Аналитика: как астрология влияет на выбор 5G-скоростей в Югре ъектов, в том числе в крупных городах и на югорских месторождениях», — сказал директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов. Добавим, что 5G режим увеличивает скорост

«Геоскан» и Правительство Югры заключили соглашение о развитии беспилотных авиационных систем в регионе Компания «Геоскан» и Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры подписали соглашение о сотрудничестве, направленн

МТС запустила первые отечественные базовые станции в малых населенных пунктах Югры х Андра, Сергино и деревне Нижние Нарыкары Октябрьского района. В самом северном Березовском районе Югры стабильная сеть 4G пришла в поселок Ванзетур. Новое телеком-оборудование МТС обеспечивае

Югорчане провели майские праздники за чтением книг айн-кинотеатра «Кион» и книжного сервиса «Кион Строки» проанализировала активность пользователей из Ханты-Мансийского автономного округа в период майских праздников и выяснила, как они провели

Тысячи минут в месяц: новая инфраструктура «МегаФона» попускает рекордный трафик в Сургуте Оператор провел масштабную модернизацию в экономическом центре Ханты-Мансийского автономного округа — Сургуте. Специалисты «МегаФона» запустили новое телеко

Двое абитуриентов из Югры прошли онлайн-кастинг в ГИТИС в рамках образовательного проекта «Поколение М». Первый отборочный тур прошли двое абитуриентов из Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом CNews сообщили представители МТС. Онлайн-отбор

Около 500 тыс. квартир в Югре смогут подключиться к домашнему интернету от «МегаФона» У жителей крупных городов и небольших населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа появился доступ к фиксированному интернету от «МегаФона»

«Ростелеком» обеспечил интернетом международный кинофестиваль в Югре дебютов «Дух огня», развернув на его площадках цифровую инфраструктуру. Главное культурное событие Югры проходит в Ханты-Мансийске с 12 по 16 марта 2026 г. В общей сложности специалисты провай

Югорчане с нарушением слуха смогут пользоваться голосовой связью ом общении. Секретарь для глухих и слабослышащих поможет людям с нарушением слуха полноценно пользоваться голосовой связью и самостоятельно принимать звонки без посредников», — сказала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко. По данным Всероссийского общества глухих, в 2025 г. в России проживало более 13 млн людей с нарушением слуха, для которых телефонная связь дол

Компании Югры увеличили инвестиции в кибербезопасность на фоне роста DDoS-атак МТС сообщает о том, что инвестиции компаний Ханты-Мансийского автономного округа в сервисы защиты от DDoS-атак по итогам 2025 г. выросли

Югорчане смогут защитить от мошеннических звонков детей и пожилых родителей ощью голосового уведомления прямо во время звонка. Решение позволит создать дополнительный уровень защиты от социальной инженерии, когда мошенники пытаются поэтапно войти в доверие с целью обмана. «В Ханты-Мансийском автономном округе впервые за последние годы наметилась тенденция по снижению мошеннических звонков. Вместе с тем в регионе увеличилась средняя длительность таких вызовов с 10 д

Аналитика МТС: Югра наращивает темпы цифровизации ТЭК и транспорта сийских ИТ-решений и выявила направления с высокой инвестиционной привлекательностью среди компаний Ханты-Мансийского автономного округа. В 2025 г. лидером по динамике инвестиций относительно 2

Югра вошла в топ-10 регионов страны по интересу к северному сиянию Этой зимой жители Ханты-Мансийского автономного округа cтали активнее охотиться за северным сиянием. Интерес к

Эксперты МТС назвали самые продаваемые смартфоны в 2025 г. в Югре д Xiaomi сохранил лидерство по количеству проданных смартфонов, оставшись самым массовым на рынке в Югре. Samsung показал наиболее заметный рост, увеличив долю и в штуках, и в деньгах, что указ

Югорские компании вдвое сократили продолжительность онлайн-встреч за счет использования ИИ -коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую активность компаний Ханты-Мансийского автономного округа, по итогам 2025 г. Жители региона провели на платформе б

В Югре майнинговые фермы чаще всего строят в Сургуте и Нижневартовске ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте числа майнинговых ферм в России, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе, в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г. Об этом CNews сообщили представител

Югорчане на новогодних каникулах смотрели «Дракулу» и зачитывались книгами современных авторов Аналитики холдинга «ON Медиа», входящего в группу компаний МТС, проанализировали интересы жителей Ханты-Мансийского автономного округа во время праздничных каникул с 31 декабря по 11 января.

Отрасль ЖКХ чаще других сфер использует М2М-устройства в Югре ности сервисов, сокращения издержек и повышения прозрачности процессов управления инфраструктурой. «Ханты-Мансийский автономный округ интересен огромным потенциалом реализации комплексных интел

Выспаться на новогодние праздники: югорчане выбирают места для отдыха почти на 10% по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Среди жителей ХМАО набирает обороты велнес-туризм, который направлен на комплексное восстановление сил, зам

Нефтегазовые компании в Югре переходят на российские платформы для онлайн-коммуникаций конференций и обучения. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк». Компания «УДМ Ойл Сервис» ежедневно проводит на платформе «МТС Линк» совещания для сотрудников, которые работают на территории Ханты-Мансийского автономного округа и Удмуртии, с использованием защищенного канала связи. Встроенный ИИ-помощник анализирует встречи, фиксирует принятые решения, предоставляет текстовую расши

В «черную пятницу» югорчане купили рекордное количество наушников обрели рекордное количество наушников за аналогичный период последних трех лет. По этому показателю Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-15 регионов России. Об этом CNews сообщили пред

«МТС Линк» поможет повысить оперативность геолого-технических исследований в ХМАО жедневно проводит на платформе «МТС Линк» совещания для сотрудников, которые работают на территории Ханты-Мансийского автономного округа и Удмуртии, с использованием защищенного канала связи. Р

Здоровье в подарок: югорчане покупают полезные подарки для себя и близких Все больше жителей Югры планируют войти в новый год с полезными привычками, поэтому выбирают в подарок для себя

МТС назначила нового директора в ХМАО родолжить реализацию социально-значимых проектов, направленных на цифровизацию и развитие экономики Югры. Уверен, что многолетний опыт в МТС, включая работу в северном регионе, поможет ей дости

«Ростелеком» внедряет в образовательных учреждениях Югры интеллектуальную систему безопасности остелеком»: «Мы активно участвуем в реализации программ по цифровизации социально значимых объектов Югры. Модернизация систем видеонаблюдения в школах и детских садах региона – новый проект. В

«МегаФон»: юных жителей Югры увлекли 90-е ься в работу процессоров 1970-х и 1980-х годов и сравнить их с современными аналогами. «Юные жители Югры следуют за трендом на 90-е. Они открывают для себя эпоху родителей и с интересом узнают

«Ростелеком» презентует цифровую систему защиты объектов культурного наследия в Югре Памятники, мемориалы и другие объекты культурного наследия в Югре получат усиленную защиту благодаря системе видеонаблюдения с голосовым оповещением от «Р

МТС расширила сеть гигабитного интернета в городах Югры того, сеть позволяет интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства. «В Ханты-Мансийском автономном округе мы отмечаем устойчивый спрос жителей на высокие скорости и

«Ростелеком» обеспечивает медицинские учреждения Югры виртуальной цифровой инфраструктурой живал прочные позиции среди лидеров цифровой трансформации в сфере здравоохранения страны. Только в Югре инфраструктурой "Ростелекома" пользуются почти 90% больниц и поликлиник. Наши специалист

«МегаФон»: перед экзаменами востребованность репетиторов в Югре выросла в 1,5 раза Весной 2025 г. старшеклассники Югры усилили подготовку к ЕГЭ и ОГЭ занятиями с репетиторами. Как следует из совместного иссл

«Эттон» внедрила «Строительный контроль» в Фонде капремонта ХМАО Группа компаний «Эттон» внедрила систему «Строительный контроль» в Фонде капитального ремонта Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Проект длился ровно год. АИС «Строительный контр

К сезону летней рыбалки МТС улучшила связь вдоль Оби в Югре Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети в поселках Ханты-Мансийского автономного округа. Благодаря включению на базовых станциях «дальнобойного»

Югорских школьников познакомили со сказками коренных народов Севера в онлайн-формате МТС при поддержке департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа провела для школьников интерактивный онлайн-урок по сохр

«Ростелеком» продолжает внедрять современные комплексные системы видеонаблюдения в медицинских учреждениях Югры «Ростелеком» в Югре уже установил свыше 1000 камер видеонаблюдения в социально значимых объектах. Одним из последних проектов стало оснащение современными цифровыми устройствами зданий «Ханты-Мансийской район