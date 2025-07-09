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Индексная книга (каталог) CNews*
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BIAN Banking Industry Architecture Network


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Что тормозит использование искусственного интеллекта 1
05.12.2024 Александр Глазков -

Александр Глазков, «Диасофт»: Главная проблема с импортозамещением — у новых решений нет опыта эксплуатации в реальной жизни

 1
05.12.2024 Как импортозамещение повлияет на цифровое лидерство российских банков 1
09.09.2021 «Диасофт» представила решение для расчета сложных финансовых показателей по МСФО и РСБУ для банков и НФО 1
06.09.2021 «Диасофт» предлагает банкам платформу для быстрого запуска и развития розничных продуктов 1
01.04.2019 Какова роль вендора в проектах цифровой трансформации – расскажет «Диасофт» на конференции CNews 1
22.10.2018 «Диасофт» планирует увеличить штат пермского филиала вдвое 1
08.04.2013 ИТ для банков: инновации отходят на второй план 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

BIAN и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 947 8
Oracle Corporation 6773 3
IBM - International Business Machines Corp 9485 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 2
ПрограмБанк 95 2
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 157 2
Т1 Иннотех 186 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Крок - Croc 1787 1
OpenText - Micro Focus - Novell 872 1
Криста НПО 69 1
Red Hat 1327 1
Neoflex - Неофлекс 238 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 681 1
Software AG 198 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 60 1
Омега 84 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
Wacom 142 1
IBA Group - ИБА Групп 54 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 54 1
Auvix - Аувикс 21 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Wellink - Веллинк НТЦ 25 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 56 1
Temenos AG 24 1
Yandex - Яндекс 7882 1
Google LLC 12009 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 251 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
Broadcom - VMware - Greenplum 113 1
Открытые технологии 707 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 256 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 1
Парадигма 156 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7756 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1709 2
ПСБ - Промсвязьбанк 873 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 492 2
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 56 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2907 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
Церих банк 9 1
Почта России ПАО 2182 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 345 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1084 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
ВЕФК Банк - Восточно-европейская финансовая корпорация 5 1
Лента - Утконос 177 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1271 1
Темпбанк МАБ - Московский акционерный Банк 7 1
Абсолют Банк 236 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
ГПБ - Газпромбанк 1115 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5028 2
Федеральное казначейство России 1827 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3258 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4511 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1106 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1419 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3159 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5093 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69203 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53894 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32337 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21251 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11861 4
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1105 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2668 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26245 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29570 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5629 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16389 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6997 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10831 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12950 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4333 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7817 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4973 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1003 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13022 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11706 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9751 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5452 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7187 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25100 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22081 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14099 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2568 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30846 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2297 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11622 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11985 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10915 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 938 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12482 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7657 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2019 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12460 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3022 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5195 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6968 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 318 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1030 2
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 33 2
Google Play - Google Store - Android Market 3370 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Google Android 14364 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7193 1
Linux OS 10341 1
Apple iPad 3890 1
Apple - App Store 2948 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 903 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 258 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5523 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1473 1
Diasoft FA# Beans - Diasoft Financial Architecture 17 1
Diasoft FA# АБС 66 1
IBM FileNet 126 1
Diasoft Flextera 57 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 856 1
BSS e-Government Gate 26 1
IBM SPSS Statistics 54 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 65 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 273 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 736 1
Microsoft Windows 16006 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 83 1
Oracle Java - язык программирования 3176 1
FreePik 1191 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 178 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1370 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 314 1
CSBI АБС СПО 3 1
Basis - Базис.Workplace 53 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника - UNITDoc - Система добровольной сертификации услуг по ремонту и техническому обслуживанию информационных систем предприятия 11 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 897 1
Глазков Александр 145 4
Чернобыльская Анна 8 2
Казарцев Алексей 27 2
Степанов Владимир 86 1
Прозоровский Василий 40 1
Иванов Олег 145 1
Лысенко Эдуард 310 1
Кирюшин Сергей 90 1
Пегасов Сергей 55 1
Сотин Денис 216 1
Глазов Алексей 7 1
Стятюгин Роман 39 1
Анищук Наталья 30 1
Николаева Наталья 21 1
Федорец Андрей 19 1
Рудычева Наталья 95 1
Гаттаров Руслан 144 1
Михайлов Алексей 82 1
Новицкий Сергей 25 1
Акулич Сергей 4 1
Лозовая Екатерина 6 1
Безрукова Елена 5 1
Левин Владимир 19 1
Васильев Михаил 15 1
Потапенко Дмитрий 18 1
Фомичев Андрей 71 1
Яковлев Дмитрий 14 1
Хлуденев Александр 10 1
Висящев Андрей 64 1
Широких Алексей 72 1
Головенко Олег 6 1
Штернлиб Теймур 27 1
Адмиральский Сергей 39 1
Чучелов Андрей 44 1
Селютин Александр 60 1
Трухан Александр 8 1
Сытин Дмитрий 56 1
Занин Виталий 22 1
Затуловский Аркадий 16 1
Сафронов Юрий 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 150676 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44508 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1544 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52738 2
Европа 24442 2
Россия - СФО - Новосибирск 4478 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1564 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 752 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 296 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1295 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17617 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14292 1
Украина 7692 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3081 1
Европа Западная 1484 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3360 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 933 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1266 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 778 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 579 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 891 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 898 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 524 1
Казахстан - Республика 5686 1
Германия - Федеративная Республика 12815 1
Беларусь - Белоруссия 5893 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1788 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 726 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49661 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14333 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25023 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8296 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1678 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5998 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2218 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3039 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5635 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6046 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53129 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19477 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6421 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11360 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16853 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6148 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8032 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 343 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9345 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1440 2
Образование в России 2412 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 623 1
НКО - Некоммерческая организация 524 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3262 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 50 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10269 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8031 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30584 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9198 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7497 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5783 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1370 1
Паспорт - Паспортные данные 2622 1
Федеральный закон 261-ФЗ - Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 26 1
Список системообразующих предприятий РФ 301 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5774 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 745 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 550 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 405 1
Gartner - Гартнер 3577 5
IDC - International Data Corporation 4922 2
Juniper Research 536 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
In-Stat 115 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 1
IDC FinTech Ranking 7 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3341 1
Informa - Ovum - Omdia 136 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1155 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2075 1
День молодёжи - 27 июня 950 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370789, в очереди разбора - 749140.
Создано именных указателей - 178279.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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