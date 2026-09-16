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Ростелеком ЦТ РТК ИТ Плюс Лукоморье ИТ-экосистема

Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - ИТ-экосистема
  • «Лукоморье» — экосистема ИТ-продуктов, которая обеспечивает полный цикл управления бизнес-процессами и проектной деятельностью компании. В состав экосистемы входят 16 решений, в том числе no-code платформа, ESM-система, а также инструменты для разработки программного обеспечения, автоматизации и управления рабочими пространствами.
  • Яга - система управления проектами
  • Акола

«Лукоморье» — это не просто сказочное название, это концепция, символизирующая возможности и комплексный подход к решению задач клиентов в самых разных сферах бизнеса. Она напрямую связана с философией компании, которая создает современные и одновременно интуитивно-понятные решения. Все продукты внутри ИТ-экосистемы также носят названия, связанные с русскими сказками. 

СОБЫТИЯ

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16.09.2026 ИТ-экосистема «Лукоморье» представила «Яга Статьи 2.0» — с новой архитектурой и кратным ростом производительности

ИТ-экосистема «Лукоморье» выпустила новую версию «Яга Статьи» — системы для совместной работы с информацией

09.09.2026 ESM-решение от «Лукоморья» получило сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия

та ФСТЭК России по 4 уровню доверия — важный этап в развитии платформы «Диво» и всей ИТ-экосистемы «Лукоморье». Сегодня государственные организации и крупный бизнес последовательно переходят на
13.08.2026 ИТ-экосистема «Лукоморье» представила платформу ИИ-агентов «Око» для автоматизации бизнес-процессов

с использованием технологий искусственного интеллекта: входящая в коммерческий ИТ-кластер компания «Лукоморье» объявляет о запуске платформы «Око». Она предназначена для компаний, которые внедр
10.08.2026 ИТ-экосистема «Лукоморье» и СЭД Documino стали технологическими партнерами

ИТ-экосистема «Лукоморье» и компания «АйДи – Технологии управления» (разработчик Documino) объявили о начале
06.08.2026 ИТ-экосистема «Лукоморье» подтвердила совместимость своих продуктов с отечественной СУБД «Квант-Гибрид»

ИТ-экосистема «Лукоморье» подтвердила совместимость своих продуктов с отечественной системой управления база
01.07.2026 ИТ-экосистема «Лукоморье» представляет функционал управления требованиями в базе знаний «Яга Статьи»

ИТ-экосистема «Лукоморье» объявляет о масштабном обновлении корпоративной базы знаний «Яга Статьи». В систем
26.06.2026 Платформа управления сервисами «Диво» от ИТ-экосистемы «Лукоморье» получила no-code ядро

шести раз и снижает зависимость от разработки. Об этом CNews сообщили представители ИТ-экосистемы «Лукоморье». No-code (от англ. «без кода») — это способ создания ИТ-продуктов без написания ко
16.06.2026 Платформа «Стрелка» от экосистемы «Лукоморье» объединила офисные пространства РТК-ЦОД в одной цифровой среде

ИТ-экосистема «Лукоморье» внедрила платформу «Стрелка» в РТК-ЦОД – ИТ-сервис-провайдере полного цикла. Решен
11.06.2026 В экосистеме «Лукоморье» появился сервер лицензий «Сокол»

ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила о включении в свой продуктовый контур сервера лицензий «Сокол». Продукт п
10.06.2026 ИТ-экосистема «Лукоморье» начинает сотрудничество с Treolan

ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила о начале сотрудничества с ИТ-дистрибьютором Treolan. В рамках партнерства
20.05.2026 В экосистеме «Лукоморье» появилась PPM-платформа «Финист»

ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила о включении в свой продуктовый контур платформы «Финист» — корпоративного
20.05.2026 «Лукоморье» и «Гистех» будут развивать платформу «ГосТех»

ИТ-экосистема «Лукоморье» и ИТ-компания «Гистех» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Компании
20.05.2026 ИТ-экосистема «Лукоморье» и «itSMF Россия» расширяют сотрудничество в области развития РИТМ

ИТ-экосистема «Лукоморье» и ассоциация организаций и специалистов в сфере управления информационными техноло
18.05.2026 ГК Softline и ИТ-экосистема «Лукоморье» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере технической экспертизы

ftline («Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и ИТ-экосистема «Лукоморье» договорились о сотрудничестве в сфере технической экспертизы. В рамках новых догов
29.04.2026 ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новый продукт «Алкион» — систему для оценки и развития сотрудников

ИТ-экосистема «Лукоморье», входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», объявила о запуске нового проду
09.04.2026 ИТ-экосистема «Лукоморье» по итогам 2025 г. увеличила выручку в три раза — до 1,395 млрд рублей

«Лукоморье» (ООО «РТК ИТ плюс», входит в ПАО «Ростелеком»), российская ИТ-экосистема, обеспечи
01.04.2026 ИТ-экосистема «Лукоморье» запустила справочный центр по платформе «Акола»

ИТ-экосистема «Лукоморье» (входит в «Ростелеком») объявила о запуске справочного центра по платформе «Акола»
10.03.2026 Платформа геймификации «Затея» пополнила ИТ-экосистему «Лукоморье»

ИТ-экосистема «Лукоморье» (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») объявляет о запуске нового продук
03.03.2026 ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила об обновлении продукта «Мера»

ИТ-экосистема «Лукоморье» представила обновления системы отчетности и визуализации данных «Мера». Они направ
16.02.2026 На импортонезависимую платформу «Диво» от экосистемы «Лукоморье» переходит «Базис»

управления услугами и технической поддержки клиентов на платформу «Диво», входящую в ИТ-экосистему «Лукоморье» (ООО «РТК ИТ плюс»). Новый инструмент уже обработал сотни обращений от клиентов, п
26.01.2026 ИТ-экосистема «Лукоморье» и Outsorsa объявляют о начале сотрудничества

ИТ-экосистема «Лукоморье» (ООО «РТК ИТ плюс») и сервисная ИТ-компания Outsorsa (ООО «Передовые системные реш
30.12.2025 Арсен Благов -

Арсен Благов, «Лукоморье»: В российских реалиях кастомизация будет всегда

лько резко изменился профиль компетенций на рынке. Конечно, все это создает задержки внедрения и повышает стоимость сопровождения, и в конечном итоге мешает рынку ИТ-услуг развиваться. Арсен Благов, «Лукоморье»: Фактически формируется новый тип интеграционного рынка — не состязательный, как раньше, а кооперационный CNews: Как эту проблему решить? Арсен Благов: Любой проект — это не просто п
24.11.2025 ИТ-экосистема «Лукоморье» запустила программу веб-разработки для студентов вузов

«Лукоморье» и ИТ-школа «Ростелекома», входящие в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», внедря
12.11.2025 ИТ-экосистема «Лукоморье» — победитель премии CNews AWARDS 2025 в номинации «Управление бизнес-процессами: экосистема года»

о из главных событий в сфере цифровой трансформации. В этом году в числе лауреатов — ИТ-экосистема «Лукоморье», признанная победителем в номинации «Управление бизнес-процессами: экосистема года
22.10.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором «Лукоморья»

Экосистема ИТ-решений «Лукоморье» (ООО «РТК ИТ плюс») и российский VAD-дистрибьютор Merlion заключили соглашение о п
10.10.2025 «БФТ-Холдинг» и ИТ-экосистема «Лукоморье» заключили соглашение о технологическом партнёрстве

«БФТ-Холдинг» и ИТ-экосистема «Лукоморье» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Цель партнёрства — расширен
01.09.2025 Экосистема «Лукоморье» выпустила обновление продукта «Мера»

ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новый релиз продукта «Мера» версии 6.0.0. В обновлении реализованы дор
13.08.2025 Экосистема «Лукоморье» стала доступна партнёрам OCS по всей России

Дистрибьютор OCS и российская ИТ-экосистема «Лукоморье», компания-разработчик цифровых продуктов для управления бизнес-процессами и проект
05.08.2025 ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новый релиз «Яга Статьи»

ИТ-экосистема «Лукоморье» представила мажорные релизы 3.14 и 3.15 системы управления знаниями «Яга Модуль Ст
23.07.2025 «Инфосэл» и «Лукоморье» объявляют о технологическом партнерстве

Системный интегратор «Инфосэл» и ИТ-экосистема «Лукоморье» заключили соглашение о технологическом партнерстве. В рамках сотрудничества «Инфос
16.06.2025 ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новую систему автоматизации для сервисных команд малого и среднего бизнеса — «Диво Старт»

ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила о запуске нового продукта — системы «Диво Старт» для автоматизации работы
09.06.2025 «Лукоморье» и «МойОфис» создадут единую корпоративную платформу для работы с документами, коммуникациями и автоматизации бизнес-процессов

ИТ-экосистема «Лукоморье», разработчик цифровых продуктов для управления бизнес-процессами и проектной деяте
04.06.2025 «Лукоморье» и TMS Test IT в связке создают решение для управления ИТ-продуктами

T, бизнес-подразделение «Девелоники» (входит в кластер FabricaONE.AI ГК Softline), и ИТ-экосистема «Лукоморье» («РТК ИТ плюс», входит в «Ростелеком») объявили о заключении соглашения о технолог
03.06.2025 «Лукоморье» и «МойОфис» создадут единую корпоративную платформу для работы с документами, коммуникациями и автоматизации бизнес-процессов

ИТ-экосистема «Лукоморье», разработчик цифровых продуктов для управления бизнес-процессами и проектной деяте
09.04.2025 Техподдержка VK Tech перешла на платформу «Диво» экосистемы «Лукоморье»

Платформа «Диво» экосистемы «Лукоморье» (входит в «РТК ИТ Плюс», дочернюю компания «Ростелекома») автоматизировала управле
03.04.2025 «РТК ИТ Плюс» усилил ИТ-экосистему «Лукоморье» тремя новыми продуктами

программного обеспечения «РТК ИТ Плюс» представил обновленную экосистему отечественных ИТ-решений «Лукоморье». Теперь система включает 15 продуктов, в том числе no-code платформу «Акола», ESM-
09.09.2024 «РТК ИТ Плюс» и «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве

сотрудничестве. Партнеры будут совместно развивать и расширять возможности экосистемы ИТ-продуктов «Лукоморье» через интеграцию с технологическими платформами экосистемы цифровой трансформации

06.12.2023 На Rostelecom Tech Day впервые презентуют архитектуру «Лукоморья»

орья» — единой цифровой среды для работы ИТ-команд, владельцев продуктов и руководителей проектов. «Лукоморье» — это экосистема ИТ-продуктов, которые обеспечивают полный жизненный цикл разработ
27.11.2023 10 простых шагов: как заменить Jira

елекома», будет запущена система для управления командами, проектами и задачами «Яга» — экосистемы «Лукоморье». И, как описывают ее возможности создатели из «Ростелекома»: платформа целиком зак

Публикаций - 155, упоминаний - 313

Ростелеком ЦТ и организации, системы, технологии, персоны:

VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 561 49
Ростелеком 11023 47
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 823 44
9673 30
SimbirSoft - СимбирСофт 124 30
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 514 29
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 103 29
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5033 27
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 281 27
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3153 23
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 388 20
РСХБ Интех - RSHB Intech 91 20
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 368 19
Диво 3 18
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 989 18
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 610 18
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 311 18
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 31 17
Техинвест - Icon Group - Айкон Групп 19 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9545 17
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1453 17
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 130 17
Программный Продукт ГК 107 17
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 147 17
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 211 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 306 17
РусГидро ИТ сервис 40 17
MIND Software - Майнд Софт 75 17
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 153 17
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 33 17
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 62 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3472 16
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3372 15
Код Безопасности 819 15
Ramax - Рамакс 140 15
ИТБ - Информационные технологии будущего 112 15
Ростелеком - Фазум - Farzoom 34 14
ТОП-Сервис 24 13
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 44 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 299 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 639 52
Русагро Группа Компаний 387 48
ГПБ - Газпромбанк 1285 47
Почта России ПАО 2387 44
Северсталь ПАО - Severstal 638 30
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 30
Силовые машины 166 30
МКБ - Московский кредитный банк 659 29
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 196 29
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 29
Газпром бурение 62 29
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 124 28
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 98 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8982 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3159 22
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 611 20
Алроса АК - Алмазы России — Саха 300 18
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 215 18
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1155 17
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 100 17
Газпром нефть 740 17
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 147 17
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 94 16
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 327 16
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 64 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 15
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 82 15
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 84 14
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 38 14
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 89 13
Акрон Холдинг - Akron Holding 22 13
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 12
Афонин, Божор и партнеры - АБП 18 12
ГК ВИК 18 12
РусГидро ПАО - ГидроОГК 382 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 515 12
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 77 12
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 12
Сбер - Еаптека 60 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 626 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13833 52
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5789 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2891 18
МИК - Московский инновационный кластер 191 17
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 55 17
Федеральное казначейство России 1953 15
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 406 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 12
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 35 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5738 9
Федеральное собрание Российской Федерации 318 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1198 7
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3992 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6662 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2360 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3454 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3678 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5462 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 227 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1554 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2343 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 995 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1609 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 462 2
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 126 2
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 106 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3345 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 768 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 248 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 405 1
Совет при президенте Российской Федерации 206 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 78 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 785 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 237 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 144 2
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 17 1
Альянс разработчиков конвейера РБПО 1 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 412 1
OWASP - Open Web Application Security Project 152 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Ассоциация менеджеров 109 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54526 107
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26709 92
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23441 90
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26203 90
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36609 78
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35589 60
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12388 60
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24644 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28493 37
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7294 33
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 230 31
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18290 30
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7304 30
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1438 30
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8736 25
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Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Яга - система управления проектами 40 23
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МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 138 17
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 330 17
МТС Exolve 156 17
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Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 137 15
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Microsoft Office 4208 7
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Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 157 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1062 5
Microsoft Windows 16975 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5819 5
OpenAI - ChatGPT 755 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2547 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1702 4
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 374 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2492 4
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 50 4
Basis - Базис.SDN 19 3
Apple iOS 8629 3
Oracle Java - язык программирования 3488 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1223 3
НКТ - Р7-Офис 555 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 267 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 918 3
Шадаев Максут 1223 50
Чудинов Дмитрий 106 44
Благов Арсен 66 42
Гайсин Вадим 32 32
Соболев Роман 48 29
Фарберов Александр 29 29
Варжавин Иван 30 29
Суровец Дмитрий 115 29
Сергеев Сергей 179 29
Лигачев Глеб 120 29
Ульянов Николай 177 29
Воеводин Александр 40 29
Шойтов Александр 117 29
Круглов Виктор 44 29
Граденко Михаил 58 29
Трошина Елена 39 29
Атоян Антон 36 29
Цыганков Роман 65 28
Колотев Дмитрий 32 27
Гончар Марьян 31 27
Бреган Андрей 28 27
Золотов Владимир 32 27
Казарин Иван 29 19
Закоржевский Вячеслав 97 19
Мезенцев Роман 45 18
Кирьянова Александра 172 18
Окладникова Ирина 31 17
Фогельсон Виктор 52 17
Юдин Антон 20 17
Шаповалова Ирина 21 17
Перунов Александр 17 17
Новожилова Анастасия 18 17
Батунова Анастасия 18 17
Хихленко Андрей 18 17
Легошин Андрей 17 17
Коптелов Андрей 139 17
Нестеров Алексей 178 17
Панченко Иван 199 17
Путятинский Сергей 114 17
Биккужин Рамиль 75 17
Россия - РФ - Российская федерация 167751 117
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47929 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19699 22
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3227 12
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 928 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54991 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19306 8
Беларусь - Белоруссия 6334 8
Казахстан - Республика 6089 6
Германия - Федеративная Республика 13281 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 4
Европа 25016 3
Азия - Азиатский регион 5946 3
Индия - Bharat 5898 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3666 3
Южная Корея - Республика 7088 2
Африка - Африканский регион 3647 2
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1822 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Георгиевский городской округ - Георгиевск 25 1
Израиль - Реховот 12 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13852 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1273 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2551 1
Япония 13843 1
Армения - Республика 2464 1
Швеция - Королевство 3792 1
Польша - Республика 2036 1
Боливия - Многонациональное Государство 65 1
Европа Восточная 3140 1
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Бразилия - Федеративная Республика 2529 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11894 57
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53900 42
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 542 38
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6219 38
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16265 36
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21915 33
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Экономический эффект 1381 11
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1684 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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