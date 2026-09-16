Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком ЦТ РТК ИТ Плюс Лукоморье ИТ-экосистема
- «Лукоморье» — экосистема ИТ-продуктов, которая обеспечивает полный цикл управления бизнес-процессами и проектной деятельностью компании. В состав экосистемы входят 16 решений, в том числе no-code платформа, ESM-система, а также инструменты для разработки программного обеспечения, автоматизации и управления рабочими пространствами.
- Яга - система управления проектами
- Акола
«Лукоморье» — это не просто сказочное название, это концепция, символизирующая возможности и комплексный подход к решению задач клиентов в самых разных сферах бизнеса. Она напрямую связана с философией компании, которая создает современные и одновременно интуитивно-понятные решения. Все продукты внутри ИТ-экосистемы также носят названия, связанные с русскими сказками.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|16.09.2026
|
ИТ-экосистема «Лукоморье» представила «Яга Статьи 2.0» — с новой архитектурой и кратным ростом производительности
ИТ-экосистема «Лукоморье» выпустила новую версию «Яга Статьи» — системы для совместной работы с информацией
|09.09.2026
|
ESM-решение от «Лукоморья» получило сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия
та ФСТЭК России по 4 уровню доверия — важный этап в развитии платформы «Диво» и всей ИТ-экосистемы «Лукоморье». Сегодня государственные организации и крупный бизнес последовательно переходят на
|13.08.2026
|
ИТ-экосистема «Лукоморье» представила платформу ИИ-агентов «Око» для автоматизации бизнес-процессов
с использованием технологий искусственного интеллекта: входящая в коммерческий ИТ-кластер компания «Лукоморье» объявляет о запуске платформы «Око». Она предназначена для компаний, которые внедр
|10.08.2026
|
ИТ-экосистема «Лукоморье» и СЭД Documino стали технологическими партнерами
ИТ-экосистема «Лукоморье» и компания «АйДи – Технологии управления» (разработчик Documino) объявили о начале
|06.08.2026
|
ИТ-экосистема «Лукоморье» подтвердила совместимость своих продуктов с отечественной СУБД «Квант-Гибрид»
ИТ-экосистема «Лукоморье» подтвердила совместимость своих продуктов с отечественной системой управления база
|01.07.2026
|
ИТ-экосистема «Лукоморье» представляет функционал управления требованиями в базе знаний «Яга Статьи»
ИТ-экосистема «Лукоморье» объявляет о масштабном обновлении корпоративной базы знаний «Яга Статьи». В систем
|26.06.2026
|
Платформа управления сервисами «Диво» от ИТ-экосистемы «Лукоморье» получила no-code ядро
шести раз и снижает зависимость от разработки. Об этом CNews сообщили представители ИТ-экосистемы «Лукоморье». No-code (от англ. «без кода») — это способ создания ИТ-продуктов без написания ко
|16.06.2026
|
Платформа «Стрелка» от экосистемы «Лукоморье» объединила офисные пространства РТК-ЦОД в одной цифровой среде
ИТ-экосистема «Лукоморье» внедрила платформу «Стрелка» в РТК-ЦОД – ИТ-сервис-провайдере полного цикла. Решен
|11.06.2026
|
В экосистеме «Лукоморье» появился сервер лицензий «Сокол»
ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила о включении в свой продуктовый контур сервера лицензий «Сокол». Продукт п
|10.06.2026
|
ИТ-экосистема «Лукоморье» начинает сотрудничество с Treolan
ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила о начале сотрудничества с ИТ-дистрибьютором Treolan. В рамках партнерства
|20.05.2026
|
В экосистеме «Лукоморье» появилась PPM-платформа «Финист»
ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила о включении в свой продуктовый контур платформы «Финист» — корпоративного
|20.05.2026
|
«Лукоморье» и «Гистех» будут развивать платформу «ГосТех»
ИТ-экосистема «Лукоморье» и ИТ-компания «Гистех» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Компании
|20.05.2026
|
ИТ-экосистема «Лукоморье» и «itSMF Россия» расширяют сотрудничество в области развития РИТМ
ИТ-экосистема «Лукоморье» и ассоциация организаций и специалистов в сфере управления информационными техноло
|18.05.2026
|
ГК Softline и ИТ-экосистема «Лукоморье» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере технической экспертизы
ftline («Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и ИТ-экосистема «Лукоморье» договорились о сотрудничестве в сфере технической экспертизы. В рамках новых догов
|29.04.2026
|
ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новый продукт «Алкион» — систему для оценки и развития сотрудников
ИТ-экосистема «Лукоморье», входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», объявила о запуске нового проду
|09.04.2026
|
ИТ-экосистема «Лукоморье» по итогам 2025 г. увеличила выручку в три раза — до 1,395 млрд рублей
«Лукоморье» (ООО «РТК ИТ плюс», входит в ПАО «Ростелеком»), российская ИТ-экосистема, обеспечи
|01.04.2026
|
ИТ-экосистема «Лукоморье» запустила справочный центр по платформе «Акола»
ИТ-экосистема «Лукоморье» (входит в «Ростелеком») объявила о запуске справочного центра по платформе «Акола»
|10.03.2026
|
Платформа геймификации «Затея» пополнила ИТ-экосистему «Лукоморье»
ИТ-экосистема «Лукоморье» (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») объявляет о запуске нового продук
|03.03.2026
|
ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила об обновлении продукта «Мера»
ИТ-экосистема «Лукоморье» представила обновления системы отчетности и визуализации данных «Мера». Они направ
|16.02.2026
|
На импортонезависимую платформу «Диво» от экосистемы «Лукоморье» переходит «Базис»
управления услугами и технической поддержки клиентов на платформу «Диво», входящую в ИТ-экосистему «Лукоморье» (ООО «РТК ИТ плюс»). Новый инструмент уже обработал сотни обращений от клиентов, п
|26.01.2026
|
ИТ-экосистема «Лукоморье» и Outsorsa объявляют о начале сотрудничества
ИТ-экосистема «Лукоморье» (ООО «РТК ИТ плюс») и сервисная ИТ-компания Outsorsa (ООО «Передовые системные реш
|30.12.2025
|
Арсен Благов -
Арсен Благов, «Лукоморье»: В российских реалиях кастомизация будет всегда
лько резко изменился профиль компетенций на рынке. Конечно, все это создает задержки внедрения и повышает стоимость сопровождения, и в конечном итоге мешает рынку ИТ-услуг развиваться. Арсен Благов, «Лукоморье»: Фактически формируется новый тип интеграционного рынка — не состязательный, как раньше, а кооперационный CNews: Как эту проблему решить? Арсен Благов: Любой проект — это не просто п
|24.11.2025
|
ИТ-экосистема «Лукоморье» запустила программу веб-разработки для студентов вузов
«Лукоморье» и ИТ-школа «Ростелекома», входящие в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», внедря
|12.11.2025
|
ИТ-экосистема «Лукоморье» — победитель премии CNews AWARDS 2025 в номинации «Управление бизнес-процессами: экосистема года»
о из главных событий в сфере цифровой трансформации. В этом году в числе лауреатов — ИТ-экосистема «Лукоморье», признанная победителем в номинации «Управление бизнес-процессами: экосистема года
|22.10.2025
|
Merlion стал официальным дистрибьютором «Лукоморья»
Экосистема ИТ-решений «Лукоморье» (ООО «РТК ИТ плюс») и российский VAD-дистрибьютор Merlion заключили соглашение о п
|10.10.2025
|
«БФТ-Холдинг» и ИТ-экосистема «Лукоморье» заключили соглашение о технологическом партнёрстве
«БФТ-Холдинг» и ИТ-экосистема «Лукоморье» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Цель партнёрства — расширен
|01.09.2025
|
Экосистема «Лукоморье» выпустила обновление продукта «Мера»
ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новый релиз продукта «Мера» версии 6.0.0. В обновлении реализованы дор
|13.08.2025
|
Экосистема «Лукоморье» стала доступна партнёрам OCS по всей России
Дистрибьютор OCS и российская ИТ-экосистема «Лукоморье», компания-разработчик цифровых продуктов для управления бизнес-процессами и проект
|05.08.2025
|
ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новый релиз «Яга Статьи»
ИТ-экосистема «Лукоморье» представила мажорные релизы 3.14 и 3.15 системы управления знаниями «Яга Модуль Ст
|23.07.2025
|
«Инфосэл» и «Лукоморье» объявляют о технологическом партнерстве
Системный интегратор «Инфосэл» и ИТ-экосистема «Лукоморье» заключили соглашение о технологическом партнерстве. В рамках сотрудничества «Инфос
|16.06.2025
|
ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новую систему автоматизации для сервисных команд малого и среднего бизнеса — «Диво Старт»
ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила о запуске нового продукта — системы «Диво Старт» для автоматизации работы
|09.06.2025
|
«Лукоморье» и «МойОфис» создадут единую корпоративную платформу для работы с документами, коммуникациями и автоматизации бизнес-процессов
ИТ-экосистема «Лукоморье», разработчик цифровых продуктов для управления бизнес-процессами и проектной деяте
|04.06.2025
|
«Лукоморье» и TMS Test IT в связке создают решение для управления ИТ-продуктами
T, бизнес-подразделение «Девелоники» (входит в кластер FabricaONE.AI ГК Softline), и ИТ-экосистема «Лукоморье» («РТК ИТ плюс», входит в «Ростелеком») объявили о заключении соглашения о технолог
|03.06.2025
|
«Лукоморье» и «МойОфис» создадут единую корпоративную платформу для работы с документами, коммуникациями и автоматизации бизнес-процессов
ИТ-экосистема «Лукоморье», разработчик цифровых продуктов для управления бизнес-процессами и проектной деяте
|09.04.2025
|
Техподдержка VK Tech перешла на платформу «Диво» экосистемы «Лукоморье»
Платформа «Диво» экосистемы «Лукоморье» (входит в «РТК ИТ Плюс», дочернюю компания «Ростелекома») автоматизировала управле
|03.04.2025
|
«РТК ИТ Плюс» усилил ИТ-экосистему «Лукоморье» тремя новыми продуктами
программного обеспечения «РТК ИТ Плюс» представил обновленную экосистему отечественных ИТ-решений «Лукоморье». Теперь система включает 15 продуктов, в том числе no-code платформу «Акола», ESM-
|09.09.2024
|
«РТК ИТ Плюс» и «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве
сотрудничестве. Партнеры будут совместно развивать и расширять возможности экосистемы ИТ-продуктов «Лукоморье» через интеграцию с технологическими платформами экосистемы цифровой трансформации
|06.12.2023
|
На Rostelecom Tech Day впервые презентуют архитектуру «Лукоморья»
орья» — единой цифровой среды для работы ИТ-команд, владельцев продуктов и руководителей проектов. «Лукоморье» — это экосистема ИТ-продуктов, которые обеспечивают полный жизненный цикл разработ
|27.11.2023
|
10 простых шагов: как заменить Jira
елекома», будет запущена система для управления командами, проектами и задачами «Яга» — экосистемы «Лукоморье». И, как описывают ее возможности создатели из «Ростелекома»: платформа целиком зак
Ростелеком ЦТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1223 50
|Чудинов Дмитрий 106 44
|Благов Арсен 66 42
|Гайсин Вадим 32 32
|Соболев Роман 48 29
|Фарберов Александр 29 29
|Варжавин Иван 30 29
|Суровец Дмитрий 115 29
|Сергеев Сергей 179 29
|Лигачев Глеб 120 29
|Ульянов Николай 177 29
|Воеводин Александр 40 29
|Шойтов Александр 117 29
|Круглов Виктор 44 29
|Граденко Михаил 58 29
|Трошина Елена 39 29
|Атоян Антон 36 29
|Цыганков Роман 65 28
|Колотев Дмитрий 32 27
|Гончар Марьян 31 27
|Бреган Андрей 28 27
|Золотов Владимир 32 27
|Казарин Иван 29 19
|Закоржевский Вячеслав 97 19
|Мезенцев Роман 45 18
|Кирьянова Александра 172 18
|Окладникова Ирина 31 17
|Фогельсон Виктор 52 17
|Юдин Антон 20 17
|Шаповалова Ирина 21 17
|Перунов Александр 17 17
|Новожилова Анастасия 18 17
|Батунова Анастасия 18 17
|Хихленко Андрей 18 17
|Легошин Андрей 17 17
|Коптелов Андрей 139 17
|Нестеров Алексей 178 17
|Панченко Иван 199 17
|Путятинский Сергей 114 17
|Биккужин Рамиль 75 17
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.