Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - ИТ-экосистема

ИТ-экосистема «Лукоморье» представила «Яга Статьи 2.0» — с новой архитектурой и кратным ростом производительности ИТ-экосистема «Лукоморье» выпустила новую версию «Яга Статьи» — системы для совместной работы с информацией

ESM-решение от «Лукоморья» получило сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия та ФСТЭК России по 4 уровню доверия — важный этап в развитии платформы «Диво» и всей ИТ-экосистемы «Лукоморье». Сегодня государственные организации и крупный бизнес последовательно переходят на

ИТ-экосистема «Лукоморье» представила платформу ИИ-агентов «Око» для автоматизации бизнес-процессов с использованием технологий искусственного интеллекта: входящая в коммерческий ИТ-кластер компания «Лукоморье» объявляет о запуске платформы «Око». Она предназначена для компаний, которые внедр

ИТ-экосистема «Лукоморье» и СЭД Documino стали технологическими партнерами ИТ-экосистема «Лукоморье» и компания «АйДи – Технологии управления» (разработчик Documino) объявили о начале

ИТ-экосистема «Лукоморье» подтвердила совместимость своих продуктов с отечественной СУБД «Квант-Гибрид» ИТ-экосистема «Лукоморье» подтвердила совместимость своих продуктов с отечественной системой управления база

ИТ-экосистема «Лукоморье» представляет функционал управления требованиями в базе знаний «Яга Статьи» ИТ-экосистема «Лукоморье» объявляет о масштабном обновлении корпоративной базы знаний «Яга Статьи». В систем

Платформа управления сервисами «Диво» от ИТ-экосистемы «Лукоморье» получила no-code ядро шести раз и снижает зависимость от разработки. Об этом CNews сообщили представители ИТ-экосистемы «Лукоморье». No-code (от англ. «без кода») — это способ создания ИТ-продуктов без написания ко

Платформа «Стрелка» от экосистемы «Лукоморье» объединила офисные пространства РТК-ЦОД в одной цифровой среде ИТ-экосистема «Лукоморье» внедрила платформу «Стрелка» в РТК-ЦОД – ИТ-сервис-провайдере полного цикла. Решен

В экосистеме «Лукоморье» появился сервер лицензий «Сокол» ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила о включении в свой продуктовый контур сервера лицензий «Сокол». Продукт п

ИТ-экосистема «Лукоморье» начинает сотрудничество с Treolan ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила о начале сотрудничества с ИТ-дистрибьютором Treolan. В рамках партнерства

В экосистеме «Лукоморье» появилась PPM-платформа «Финист» ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила о включении в свой продуктовый контур платформы «Финист» — корпоративного

«Лукоморье» и «Гистех» будут развивать платформу «ГосТех» ИТ-экосистема «Лукоморье» и ИТ-компания «Гистех» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Компании

ИТ-экосистема «Лукоморье» и «itSMF Россия» расширяют сотрудничество в области развития РИТМ ИТ-экосистема «Лукоморье» и ассоциация организаций и специалистов в сфере управления информационными техноло

ГК Softline и ИТ-экосистема «Лукоморье» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере технической экспертизы ftline («Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и ИТ-экосистема «Лукоморье» договорились о сотрудничестве в сфере технической экспертизы. В рамках новых догов

ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новый продукт «Алкион» — систему для оценки и развития сотрудников ИТ-экосистема «Лукоморье», входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», объявила о запуске нового проду

ИТ-экосистема «Лукоморье» по итогам 2025 г. увеличила выручку в три раза — до 1,395 млрд рублей «Лукоморье» (ООО «РТК ИТ плюс», входит в ПАО «Ростелеком»), российская ИТ-экосистема, обеспечи

ИТ-экосистема «Лукоморье» запустила справочный центр по платформе «Акола» ИТ-экосистема «Лукоморье» (входит в «Ростелеком») объявила о запуске справочного центра по платформе «Акола»

Платформа геймификации «Затея» пополнила ИТ-экосистему «Лукоморье» ИТ-экосистема «Лукоморье» (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») объявляет о запуске нового продук

ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила об обновлении продукта «Мера» ИТ-экосистема «Лукоморье» представила обновления системы отчетности и визуализации данных «Мера». Они направ

На импортонезависимую платформу «Диво» от экосистемы «Лукоморье» переходит «Базис» управления услугами и технической поддержки клиентов на платформу «Диво», входящую в ИТ-экосистему «Лукоморье» (ООО «РТК ИТ плюс»). Новый инструмент уже обработал сотни обращений от клиентов, п

ИТ-экосистема «Лукоморье» и Outsorsa объявляют о начале сотрудничества ИТ-экосистема «Лукоморье» (ООО «РТК ИТ плюс») и сервисная ИТ-компания Outsorsa (ООО «Передовые системные реш

Арсен Благов - Арсен Благов, «Лукоморье»: В российских реалиях кастомизация будет всегда лько резко изменился профиль компетенций на рынке. Конечно, все это создает задержки внедрения и повышает стоимость сопровождения, и в конечном итоге мешает рынку ИТ-услуг развиваться. Арсен Благов, «Лукоморье»: Фактически формируется новый тип интеграционного рынка — не состязательный, как раньше, а кооперационный CNews: Как эту проблему решить? Арсен Благов: Любой проект — это не просто п

ИТ-экосистема «Лукоморье» запустила программу веб-разработки для студентов вузов «Лукоморье» и ИТ-школа «Ростелекома», входящие в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», внедря

ИТ-экосистема «Лукоморье» — победитель премии CNews AWARDS 2025 в номинации «Управление бизнес-процессами: экосистема года» о из главных событий в сфере цифровой трансформации. В этом году в числе лауреатов — ИТ-экосистема «Лукоморье», признанная победителем в номинации «Управление бизнес-процессами: экосистема года

Merlion стал официальным дистрибьютором «Лукоморья» Экосистема ИТ-решений «Лукоморье» (ООО «РТК ИТ плюс») и российский VAD-дистрибьютор Merlion заключили соглашение о п

«БФТ-Холдинг» и ИТ-экосистема «Лукоморье» заключили соглашение о технологическом партнёрстве «БФТ-Холдинг» и ИТ-экосистема «Лукоморье» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Цель партнёрства — расширен

Экосистема «Лукоморье» выпустила обновление продукта «Мера» ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новый релиз продукта «Мера» версии 6.0.0. В обновлении реализованы дор

Экосистема «Лукоморье» стала доступна партнёрам OCS по всей России Дистрибьютор OCS и российская ИТ-экосистема «Лукоморье», компания-разработчик цифровых продуктов для управления бизнес-процессами и проект

ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новый релиз «Яга Статьи» ИТ-экосистема «Лукоморье» представила мажорные релизы 3.14 и 3.15 системы управления знаниями «Яга Модуль Ст

«Инфосэл» и «Лукоморье» объявляют о технологическом партнерстве Системный интегратор «Инфосэл» и ИТ-экосистема «Лукоморье» заключили соглашение о технологическом партнерстве. В рамках сотрудничества «Инфос

ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новую систему автоматизации для сервисных команд малого и среднего бизнеса — «Диво Старт» ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила о запуске нового продукта — системы «Диво Старт» для автоматизации работы

«Лукоморье» и «МойОфис» создадут единую корпоративную платформу для работы с документами, коммуникациями и автоматизации бизнес-процессов ИТ-экосистема «Лукоморье», разработчик цифровых продуктов для управления бизнес-процессами и проектной деяте

«Лукоморье» и TMS Test IT в связке создают решение для управления ИТ-продуктами T, бизнес-подразделение «Девелоники» (входит в кластер FabricaONE.AI ГК Softline), и ИТ-экосистема «Лукоморье» («РТК ИТ плюс», входит в «Ростелеком») объявили о заключении соглашения о технолог

«Лукоморье» и «МойОфис» создадут единую корпоративную платформу для работы с документами, коммуникациями и автоматизации бизнес-процессов ИТ-экосистема «Лукоморье», разработчик цифровых продуктов для управления бизнес-процессами и проектной деяте

Техподдержка VK Tech перешла на платформу «Диво» экосистемы «Лукоморье» Платформа «Диво» экосистемы «Лукоморье» (входит в «РТК ИТ Плюс», дочернюю компания «Ростелекома») автоматизировала управле

«РТК ИТ Плюс» усилил ИТ-экосистему «Лукоморье» тремя новыми продуктами программного обеспечения «РТК ИТ Плюс» представил обновленную экосистему отечественных ИТ-решений «Лукоморье». Теперь система включает 15 продуктов, в том числе no-code платформу «Акола», ESM-

«РТК ИТ Плюс» и «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве сотрудничестве. Партнеры будут совместно развивать и расширять возможности экосистемы ИТ-продуктов «Лукоморье» через интеграцию с технологическими платформами экосистемы цифровой трансформации

На Rostelecom Tech Day впервые презентуют архитектуру «Лукоморья» орья» — единой цифровой среды для работы ИТ-команд, владельцев продуктов и руководителей проектов. «Лукоморье» — это экосистема ИТ-продуктов, которые обеспечивают полный жизненный цикл разработ