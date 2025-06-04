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Auvix Аувикс
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 95 дел, на cумму 2 127 718 833 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Auvix и организации, системы, технологии, персоны:
|Безрукова Елена 5 4
|Киндер Виктор 3 3
|Пивоваров Александр 5 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Кесельбренер Леонид 52 2
|Петров Сергей 60 1
|Горюнов Павел 6 1
|Соколова Евгения 1 1
|Попов Борис 24 1
|Афанасьева Екатерина 3 1
|Веревкина Мария 1 1
|Мельцев Александр 1 1
|Блинников Александр 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Носков Константин 237 1
|Иванов Олег 145 1
|Собянин Сергей 420 1
|Лысенко Эдуард 310 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Кирюшин Сергей 88 1
|Глазков Александр 146 1
|Пегасов Сергей 55 1
|Володин Вячеслав 90 1
|Массух Илья 234 1
|Глазов Алексей 7 1
|Скляров Дмитрий 63 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Анищук Наталья 30 1
|Мартьянов Владимир 5 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Чернобыльская Анна 8 1
|Новицкий Сергей 25 1
|Сайгин Юрий 7 1
|Акулич Сергей 4 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Лозовая Екатерина 6 1
|Левин Владимир 19 1
|Васильев Михаил 15 1
|Потапенко Дмитрий 18 1
|Gartner - Гартнер 3574 1
|ITResearch 121 1
|Markets&Markets Research 113 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3307 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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