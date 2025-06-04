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Индексная книга (каталог) CNews*
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Auvix Аувикс

Auvix - Аувикс

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 95 дел, на cумму 2 127 718 833 ₽*

Судебные дела (95) на сумму 2 127 718 833 ₽*
в качестве истца (73) на сумму 1 476 389 551 ₽*
в качестве ответчика (9) на сумму 7 802 273 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 МТС предложит корпоративным клиентам российские решения для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры 1
18.11.2021 Обзор Sennheiser TeamConnect Ceiling 2: потолочный микрофонный массив 1
01.10.2019 AUVIX представила разработку BOOCO CONVIS для конференц-залов 1
04.06.2018 Barco и AUVIX провели конференцию «Технологии. Бизнес. Будущее» 1
23.10.2017 AUVIX стала дистрибьютором серверных решений Vinteo для ВКС 1
05.09.2017 AUVIX получил статус официального дистрибьютора экранов Da-Lite 1
13.07.2017 Auvix внедрила мультиэкранную систему 3D Cave в КБ «Малахит» 1
21.06.2017 Auvix внедрила сервис «Экспорт контента» для своего портала b2b-закупок 2
20.03.2017 AUVIX представила систему Digital Signage для «Юлмарта» 2
15.02.2017 Auvix внедрила сервис «Артикулы дилеров» для пользователей своего портала для b2b-закупок 1
30.11.2015 Оцените: чего нет в вашем бизнес-центре? 1
18.06.2013 Системы Digital Signage становятся многокомпонентными 1
31.05.2013 Auvix завершила проект по комплексному AV-оснащению Дежурно-диспетчерской службы в учебном центре МЧС в Москве 1
01.04.2013 Auvix оснастила аудиовизуальным оборудованием новый учебно-научный центр РГУ нефти и газа им. Губкина 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 1
16.12.2011 CNews TV. Елена Безрукова: планшет становится пультом управления вашего бизнеса 1
25.11.2011 Госсектор на CNews FORUM 2011: ход информатизации 1
19.09.2011 AUVIX оснастила холл Галереи «Времена года» аудиовизуальным оборудованием 1
11.01.2011 CNews TV. Елена Безрукова: будущее – за конвергенцией ИТ и АВ-технологий 1
24.11.2010 CNews FORUM 2010: чего государство ждет от ИТ? 1
27.11.2009 AUVIX - новое имя для "Русского стиля" 1

Публикаций - 21, упоминаний - 23

Auvix и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 3
LG Electronics 3639 2
Sony 6573 2
IBM - International Business Machines Corp 9473 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
ПрограмБанк 95 2
Google LLC 11961 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 248 2
Extron Electronics 62 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
SAP SE 5334 1
Huawei 4027 1
Yealink Network Technology 72 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 98 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
Barco Display Systems 52 1
LifeSize 51 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8907 1
Samsung Electronics 10382 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Oracle Corporation 6761 1
Broadcom - VMware 2408 1
HP Inc. 5717 1
Lenovo Motorola 3508 1
OpenText - Micro Focus - Novell 872 1
Криста НПО 68 1
Directum - Директум 1126 1
Diasoft - Диасофт 937 1
Red Hat 1326 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 606 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 60 1
Motorola Solutions 104 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1472 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
Elisa 35 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 255 1
IBA Group - ИБА Групп 54 1
Milestone 59 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7615 1
Почта России ПАО 2162 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1692 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 342 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 1
ПСБ - Промсвязьбанк 872 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 477 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 378 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 1
Малахит СПМБМ - Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» имени академика Н.Н. Исанина 6 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 1
Газпром ПАО 1369 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
Времена года Галереи 1 1
ВЕФК Банк - Восточно-европейская финансовая корпорация 5 1
Лента - Утконос 177 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 210 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Малахит 21 1
Русский Стиль 44 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1239 1
Абсолют Банк 235 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 37 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Имлайт - Имлайт-Шоутехник 2 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5572 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1239 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2754 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4411 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3425 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1867 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 512 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1409 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2027 1
Федеральное казначейство России 1816 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 590 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 1
Единая Россия - Политическая партия 301 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 8
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 301 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8383 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5593 6
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 460 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30608 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5711 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16369 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12411 4
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11423 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1085 3
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11899 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12413 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4184 3
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14041 3
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Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4644 3
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4684 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6124 2
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 257 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6880 2
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 283 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29122 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2895 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4895 2
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1795 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6136 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24736 2
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5459 3
Apple iPad 3885 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1462 2
Microsoft Office 3823 1
Intel Core - Семейство процессоров 1217 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2113 1
Intel NUC - Next Unit of Computing - мини-ПК 37 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 770 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1766 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1237 1
Auvix Booco Convis - Системы Буко 3 1
OpenCart - Maxistore - CMS 13 1
Google Play - Google Store - Android Market 3349 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Google Android 14289 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7178 1
Linux OS 10250 1
Apple - App Store 2934 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 930 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 891 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 258 1
Broadcom - VMware vSphere 575 1
Diasoft FA# АБС 66 1
Microsoft Teams - MS Teams 577 1
IBM FileNet 126 1
Малахит СПМБМ - АПЛ К-560 "Северодвинск" 5 1
Diasoft Flextera 57 1
BSS e-Government Gate 26 1
EPFL - Scala - Язык программирования 146 1
IBM SPSS Statistics 54 1
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 29 1
Barco UniSee 3 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
Apple iPhone 6 4863 1
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 33 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 64 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 64 1
Безрукова Елена 5 4
Киндер Виктор 3 3
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Чучелов Андрей 44 2
Кесельбренер Леонид 52 2
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Горюнов Павел 6 1
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Глазков Александр 146 1
Пегасов Сергей 55 1
Володин Вячеслав 90 1
Массух Илья 234 1
Глазов Алексей 7 1
Скляров Дмитрий 63 1
Филимонов Сергей 46 1
Анищук Наталья 30 1
Мартьянов Владимир 5 1
Рудычева Наталья 95 1
Гаттаров Руслан 144 1
Чернобыльская Анна 8 1
Новицкий Сергей 25 1
Сайгин Юрий 7 1
Акулич Сергей 4 1
Сапельников Сергей 109 1
Лозовая Екатерина 6 1
Левин Владимир 19 1
Васильев Михаил 15 1
Потапенко Дмитрий 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14257 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52612 3
Европа 24392 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3026 2
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Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 521 2
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3017 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1278 1
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1525 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 913 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1249 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 772 1
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