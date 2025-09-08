Разделы

08.09.2025 Как организовать рабочее пространство и повысить продуктивность на 40% 1
04.12.2024 Чем удобны компактные ПК и какие задачи они позволяют решать 1
30.09.2024 Вышло комбо-обновление Windows 11, «убивающее» сразу Wi-Fi, встроенный Linux, клавиатуру и мышь. Как все починить 1
27.08.2024 Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате 1
24.05.2024 Новейшая ОС макбуков «убивает» внешние накопители с файловой системой Microsoft. Apple игнорирует жалобы пользователей 1
01.11.2023 От Intel мало что осталось. Компания продала ценный актив, чтобы сосредоточиться на выживании уцелевших 1
24.08.2023 Выпущен крошечный ПК с 96 ГБ оперативной памяти. Столько не ставят даже в игровые ПК. Цена. Видео 1
21.07.2023 Легендарные мини-ПК Intel NUC будут жить. Эстафету принял Asus и готовит первую новинку 3
12.07.2023 Intel «убивает» важную часть своего бизнеса, давшую начало глобальной индустрии крошечных ПК 2
20.04.2023 Wi-Fi 6 — сделано в России: что показали результаты тестирования оборудования отечественных вендоров 1
04.10.2021 Конструктор для айтишника: что надо знать о модульных вычислениях от Intel 4
01.10.2021 ИТ-специалист из глухого села за 19 лет не дождался быстрого интернета. Он создал собственного провайдера и подключил соседей 1
17.09.2021 Клиенты Tele2 получат скидку на гаджеты для детей и людей старшего поколения 1
15.09.2021 ASBIS будет предустанавливать «МойОфис» на ПК выпускаемые под собственными торговыми марками 2
16.08.2021 Опыт TOUCHPLAT: интервью с техническим директором Русланом Передня 2
16.08.2021 Использование мини-ПК: от home-office до EDGE-решений 1
10.06.2021 Intel хочет запретить менять процессоры в ПК 2
19.01.2021 Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM 2
16.12.2020 В России проведено первое сравнение вендоров Wi-Fi 6.  Что выяснили специалисты «Инфосистемы Джет»? 1
30.11.2020 В России создаются дешевые версии процессоров «Байкал» 1
20.11.2020 Intel создала эталонный ноутбук для маленьких производителей, чтобы они победили HP и Dell. Видео 5
17.09.2020 Лучшие мини-ПК: выбор ZOOM 2
14.08.2020 Начато производство настольного суперкомпьютера на процессорах «Байкал». Видео 7
17.04.2020 Создан крошечный ПК на процессорах «Байкал» с российской ОС 8
10.03.2020 Intel выпустила сверхкомпактные компьютеры на секретных процессорах 6
20.01.2020 Intel готовит сверхкомпактный и очень экономичный ПК 20
01.11.2019 Intel отправила на свалку знаменитые крошечные ПК на базе своего первого 10-нм процессора 14
22.10.2019 Раскрыты характеристики первого в мире полностью модульного ПК 6
21.08.2019 Intel закрыл 8 «дыр» в своем ПО 2
12.08.2019 Intel готовит сверхсовременный ПК размером с книжку 9
16.04.2019 Рассекречены характеристики и цены «холодных» и экономичных процессоров Intel девятого поколения 1
17.08.2018 Intel выпустил россыпь крошечных ПК 9
09.08.2018 7 лучших мини-ПК. Выбор ZOOM 1
22.03.2018 Intel выпустила сверхмощный компьютер размером с книгу 5
22.01.2018 Toshiba представила массовую серию SSD RC100 с интерфейсом NVMe 1
03.01.2018 Таинственная новая ОС Google научилась устанавливаться на Pixelbook 1
21.09.2017 Рассекречены планы Intel по выпуску крошечных компьютеров 8
20.03.2017 AUVIX представила систему Digital Signage для «Юлмарта» 1
22.09.2016 Как сделать видеоконференции простыми и доступными 2

Intel Corporation 12478 30
Apple Inc 12512 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 2087 8
Canyon Technology Group 53 8
Nvidia Corp 3684 7
Lenovo Group 2340 5
AMD - Advanced Micro Devices 4432 5
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 9 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 665 4
HP Inc. 5745 3
Acer Group - Acer Inc 2631 3
Базальт СПО - BaseALT 765 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 442 3
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 240 3
Dell EMC 5077 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1000 2
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 114 2
Samsung Electronics 10542 2
LG Electronics 3667 2
Sony 6614 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1197 2
Telegram Group 2446 2
Hades - Хакерская группировка 4 2
MediaTek - Ralink 562 2
Microsoft Corporation 25143 2
MiTAC - Tyan Computer - Tyan Business Unit, TBU 37 2
MiTAC 81 2
Amazon Inc - Amazon.com 3100 1
GitHub 942 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2353 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 62 1
Gigabyte Technology 382 1
Google LLC 12146 1
Edelweiss - Эдельвейс 61 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 50 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 114 1
Escher Technologies 7 1
Kikatek 1 1
Auvix - Аувикс 21 1
SAP SE 5410 1
РЖД - Российские железные дороги 1983 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 263 1
Северсталь ПАО - Severstal 550 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1581 1
Carl Zeiss AG 304 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 188 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2960 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 950 1
Международный аэропорт Гонконга - IATA: HKG, ICAO: VHHH 6 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 223 1
Россети Ленэнерго 1699 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЭФКО ГК 22 1
СМ-Клиника 5 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2756 1
DB Schenker - Шенкер АО 21 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5146 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2119 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3322 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 330 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21618 29
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3978 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25671 22
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10243 21
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9731 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12848 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14879 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14252 17
DDR - Double data rate 2864 16
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 495 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16588 15
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8275 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17693 14
USB Type-C - USB-C - USB 3 2103 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26822 13
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3466 12
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 471 12
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 295 11
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3724 10
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3658 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7591 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16888 10
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 174 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12803 10
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1599 9
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2680 9
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2773 9
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1379 8
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 535 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4074 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10476 7
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 752 6
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 172 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4356 6
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 354 5
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 753 5
USB Type-A - USB-A 589 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6268 5
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1561 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55943 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1314 19
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 731 16
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1400 15
Intel Core - Семейство процессоров 1231 13
Intel Core i - Cерия процессоров 528 12
Intel Celeron - Серия процессоров 970 11
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 120 7
Intel Sandy Bridge 145 7
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 174 7
Microsoft Windows 10 1855 6
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 152 6
Microsoft Windows 16187 6
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 274 6
Apple Mac mini - неттоп 191 5
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 180 4
Intel Tiger Lake 63 4
Linux OS 10717 4
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 93 4
Intel Cannon Lake 18 4
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 119 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3034 4
MSI Cubi - MSI CubiNUC - серия компьютер-неттопов 13 4
Intel Wi-Fi - Intel Wireless 62 4
Intel x86 - архитектура процессора 1967 3
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 319 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 176 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1900 3
Hamster robotics engineering - HR-MPC - серия настольных мини-компьютеров (неттоп) 6 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 505 3
Nvidia GeForce GTX 522 2
Google Android 14543 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1321 2
Microsoft Windows Hello 206 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 476 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 193 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 230 2
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 157 2
Lenovo ThinkCentre - IBM ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 68 2
Бурмистров Роман 6 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 199 2
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 65 2
Мельникова Анастасия 430 1
Евдокимов Андрей 88 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 1
Стаин Владислав 5 1
Пивоваров Александр 5 1
Галямов Эдуард 5 1
Борисов Максим 2 1
Кузьменко Игорь 1 1
Mauch Jared - Мауч Джаред 4 1
Шарапов Антон 3 1
Передня Руслан 1 1
Kemper Jonathan 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 154404 15
Китай - Тайвань 4109 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53181 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45227 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17948 3
Европа 24556 2
США - Мичиган 270 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13516 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1771 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2527 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 383 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 354 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50625 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25564 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3744 4
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 794 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20011 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31352 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9933 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54291 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7238 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5210 2
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 117 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1660 2
Ergonomics - Эргономика 1665 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1129 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4193 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3719 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4269 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1607 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10538 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1813 1
Аренда 2555 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11593 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2879 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1908 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1861 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4646 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1801 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2824 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1283 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1206 1
Энергетика - Energy - Energetically 5437 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2563 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8167 1
Спорт - Футбол 750 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6275 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2268 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 332 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1140 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3128 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2901 1
Tom’s Hardware 489 3
WCCFTech - Издание 81 3
Fanless Tech 2 2
The Verge - Издание 588 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
Ars Technica 434 1
CNX Software 17 1
Liliputing 70 1
Reddit 345 1
Neowin 172 1
AppleInsider 398 1
Blocks & Files 14 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 968 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 174 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
