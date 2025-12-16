Новые реестровые дисплеи Lumien Premier для задач бизнеса и государства со склада Auvi

Предложение Auvix по профессиональным дисплеям пополнилось новой серией Lumien Premier, включающей шесть моделей с диагоналями от 43 до 98 дюймов: LP4370SDRU, LP5570SDRU, LP6570SDRU, LP7570SDRU, LP8670SDRU, LP9870SDRU. Об этом CNews сообщили представители Auvix.

Все дисплеи серии Lumien Premier включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга.

Новинки ориентированы на широкий спектр вертикальных рынков: госучреждения, финансовый сектор, промышленность, ТЭК, науку, медицину, ИТ, телеком, системную интеграцию.

Оcновные характеристики дисплеев серии Lumien Premier: разрешение 4K и яркость 700 кд/м²; вычислительный модуль с объемом памяти 4/32 ГБ; антибликовое покрытие и тонкие рамки (6 и 8 мм); поддержка как ландшафтной, так и портретной ориентации; встроенная акустическая система и предустановленный медиацентр.