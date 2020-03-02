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Diasoft FA# АБС
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|02.03.2020
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Банк «Урал ФД» перевел розничный бизнес на промышленную систему Diasoft FA# Beans
компании «Диасофт» выполнила проект по переводу розничного бизнеса банка на новую систему. С 2020 г. обслуживание розничных и корпоративных клиентов банка осуществляется в единой промышленной системе Diasoft FA# Beans. Это упрощает процесс подготовки обязательной отчетности и оптимизирует затраты на сопровождение. Функциональность ранее используемых розничных систем не соответствовала совре
|31.07.2019
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Банк «Зенит» и «Диасофт» реализовали проект перехода на МСФО 9
реходу банка на МСФО (IFRS) 9. Проект был успешно завершен параллельно с внедрением в банке системы Diasoft FA# Beans для автоматизации работы на финансовых рынках. В процессе подготовки к МСФО
|22.02.2019
|«Диасофт Платформа» предложила правки в требования к отечественному ПО
|21.06.2018
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«Диасофт» поможет банкам выполнить требования закона №115-ФЗ при помощи решения «Diasoft FA# Beans, контроль платежей клиентов»
Решение «Diasoft FA# Beans, Контроль платежей клиентов автоматизирует» процесс контроля финансовых транзакций для исполнения требований федерального закона №115-ФЗ о ПОД/ФТ. Дополнительным преимуществом
|01.06.2018
|«Диасофт Платформа» и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих продуктов
|23.05.2017
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«Диасофт» повысила защиту программных продуктов Diasoft FA# и Flextera
нии центра компетенции по обеспечению информационной безопасности (ИБ) программных продуктов линеек Diasoft FA# и Flextera. Деятельность компании в области ИБ позволит банкам обезопасить ИТ-сис
|08.02.2017
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Росбанк автоматизировал работу на финансовых рынках на базе Diasoft FA# Treasury
Росбанк и компания «Диасофт» завершили проект по внедрению системы Diasoft FA# Treasury для автоматизации работы на финансовых рынках и операций с ценными бумаг
|21.08.2015
|«Рикор» и «Диасофт Платформа» предложили российский программно-аппаратный комплекс для B2C-компаний
|09.02.2015
|«Диасофт Платформа» и InfoWatch совместно создадут DLP-решение
|12.05.2014
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«Росавтобанк» перешел на автоматизированную банковскую систему Diasoft FA#
авершили проектные работы по переводу ИТ-системы банка на новейшую версию технологической платформы Diasoft FA#. Об этом CNews сообщили в «Росавтобанке». Новая версия платформы обладает свойств
|19.09.2012
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НПФ «Сбербанка» автоматизировал процессы ОПС с помощью Diasoft FA#
«Сбербанка» и компания «Диасофт» сообщили об успешном завершении проекта по внедрению новой версии Diasoft FA# для автоматизации процессов обязательного пенсионного страхования. Как отмечается
|09.01.2012
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«Гелиос» автоматизирует продажи полисов по массовым видам страхования с помощью Diasoft FA# Insurance
Компания «Диасофт» сообщила о том, что в страховой компании «Гелиос» завершается первая стадия проекта по внедрению комплексного решения Diasoft FA# Insurance. Автоматизация продажи полисов по массовым видам страхования — один из важнейших этапов в рамках проекта по внедрению комплексной системы Diasoft FA# Insurance. В р
|27.12.2011
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Пользователи АБС Diasoft FA# могут управлять себестоимостью банковских продуктов и качеством ИТ-услуг с помощью решения ProLAN
Клиенты компании «Диасофт», бизнес которых поддерживает система Diasoft FA#, получили возможность использовать решение «Пятый Уровень» компании ProLAN для по
|31.10.2011
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«Миллениум Банк» внедрил Diasoft FA# Balance
Компания «Диасофт» сообщила о завершении проекта по внедрению модулей решения Diasoft FA# Balance в «Миллениум Банке». 11 августа в «Миллениум Банке» началась опытно-промышленная эксплуатация модулей решения Diasoft FA# Balance. В ходе проекта были автоматизирован
|24.05.2010
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Банк «Союз» внедряет Diasoft FA# на базе SOA
» подписали договор о реализации масштабного проекта по внедрению современного комплексного решения Diasoft FA#, построенного на основе сервисно-ориентированной архитектуры (SOA). Решение о выб
|01.12.2009
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Вышла новая версия системы автоматизации финансовых институтов Diasoft FA#
Диасофт» объявила о выходе новой версии 7.2 комплексной системы автоматизации финансовых институтов Diasoft FA#, ставшей дальнейшим развитием АБС Diasoft 5NT v.6. Новая версия является результа
|21.04.2009
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«РегионИнвестБанк» управляет хозяйственной деятельностью вместе с Diasoft FA# Balance
В конце марта 2009 г. в «РегионИнвестБанке» успешно завершен проект по автоматизации управления хозяйственной деятельностью на базе решения Diasoft FA# Balance (разработка компании «Диасофт»). В рамках проекта, реализованного менее чем за два месяца, были автоматизированы основные участки хозяйственной деятельности банка, а именно:
|30.03.2009
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Новые филиалы «Национального резервного банка» работают на базе Diasoft FA#
в их системы к работе на массовых рынках: корпоративные услуги автоматизированы с помощью комплекса Diasoft FA# Bank, а розничный бизнес поддерживают решения Diasoft FA# Retail. Как пояс
|06.11.2008
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Банк «Ядринский» автоматизировал работу с пластиковыми картами на базе Diasoft FA# Retail
Компания «Диасофт» объявила об успешном завершении проекта по внедрению розничного решения Diasoft FA# Retail в КБ «Ядринский». Работа на розничном рынке определяет в настоящее время основное направление деятельности банка «Ядринский». Постоянное повышение качества обслуживания клиен
|17.10.2008
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Банк «Юнистрим» автоматизировал бюджетирование на базе Diasoft FA# Balance
В КБ «Юнистрим» завершен проект по внедрению системы Diasoft FA# Balance для решения задач, связанных с бюджетированием хозяйственной деятельности банка. Работы по внедрению решения осуществлялись на основе согласованного технического задания, в
|25.08.2008
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«Приско Капитал Банк» внедрил Diasoft FA# Retail
ания «Диасофт» успешно завершила проект по внедрению в АКБ «Приско Капитал Банк» розничного решения Diasoft FA# для работы с пластиковыми картами. Свою работу с банковскими картами «Приско Капи
|04.08.2008
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Diasoft FA# Retail.Front сертифицирован по критерию IBM SOA Exploit
вшим свое соответствие критерию IBM SOA Exploit: компания и ее интегрированный розничный фронт-офис Diasoft FA# Retail.Front включены в глобальный каталог SOA-решений — IBM SOA Bussiness Catalo
|01.08.2008
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«Диасофт» пополнила Diasoft FA# Treasury новым модулем
Компания «Диасофт» объявила о разработке инновационного модуля «НОСТРО-реконсиляция» в составе решения Diasoft FA# Treasury. Модуль предназначен для проведения автоматической реконсиляции данных между различными АБС и позволяет решить такие задачи, как: выверка данных из прикладных и корпоративн
|15.07.2008
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«Диасофт» внедрит Diasoft FA# Insurance в СК «Мегаполис»
Компания «Диасофт» выиграла тендер на поставку и внедрение комплексной системы автоматизации управления страховым бизнесом Diasoft FA# Insurance в СК «Мегаполис». Внедряемое решение охватит все направления работы страховой компании: ОСАГО; автострахование; ДМС; страхование от несчастного случая; страхование граждан
|03.07.2008
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АКБ «Югра» управляет персоналом с помощью Diasoft FA# Balance
Компания «Диасофт» завершила проект комплексной автоматизации управления персоналом и хозяйственной деятельностью АКБ «Югра» на базе решения Diasoft FA# Balance. Проект включал в себя реализацию задач, связанных с автоматизацией головного офиса банка «Югра» и настройкой решения для филиалов, а также подключение к системе двух подраз
|20.05.2008
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«Транскапиталбанк» внедил Diasoft FA# Retail
В АКБ «Транскапиталбанк» завершился первый этап масштабного проекта по внедрению Diasoft FA# Retail - розничного решения компании «Диасофт» и его интеграции с системой сторон
|31.03.2008
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«Экспобанк» автоматизировал кредитование клиентов на базе Diasoft FA# Retail
втоматизации розничной деятельности. Результатом проекта стала автоматизация процессов потребительского, ипотечного и автокредитования. Согласно контракту, внедрение собственной разработки «Диасофта» Diasoft FA# Retail стартовало в апреле 2007 г. При установке продукта использовалась технология «Типового внедрения», которая включала поставку комплекта дистрибутивного банковского функционала
|27.03.2008
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Diasoft FA# Corporate Treasury: решение для автоматизации Казначейств
Компания «Диасофт» представила новую версию специализированного решения Diasoft FA# Corporate Treasury для автоматизации деятельности Казначейств крупных предприятий и холдингов, которая содержит улучшенную систему cash-менеджмента и расширенные функциональные возм
|24.12.2007
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«Интерпромбанк» автоматизирует розничный бизнес вместе с «Диасофт»
В АКБ «Интерпромбанк» завершен проект по автоматизации работы с сейфовыми ячейками на базе розничного решения компании «Диасофт» — Diasoft FA# Retail. Сотрудничество «Интерпромбанка» и компании «Диасофт» началось в 2004 г. с внедрения автоматизированной банковской системы (АБС). Сегодня банк успешно использует в своей деят
|11.10.2007
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«Тойота Банк» внедряет Diasoft FA#
ршении первого этапа проекта по внедрению комплексной системы автоматизации банковской деятельности Diasoft FA#. В ноябре 2006 г. правлением «Тойота Банка» было принято решение об организации т
|25.07.2007
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Diasoft FA# Treasury: решение для инвестиционных и управляющих компаний
Компания «Диасофт» объявляет о выпуске тиражного решения Diasoft FA# Treasury —полномасштабного и полнофункционального решения для автоматизации работы инвестиционных и управляющих компаний. Diasoft FA# Treasury соответствует требованиям ведущ
|12.04.2007
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«Учет и отчетность» - новое бизнес-направление «Диасофта»
7 года в компании «Диасофт» было проведено объединение двух бизнес-направлений «Учет и Отчетность» (Diasoft FA# Reporting) и «Управленческие системы» (Diasoft FA# Finance) с целью предос
|05.04.2007
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«Щит-Банк» автоматизирует деятельность на базе Diasoft FA#
пешно завершен первый этап внедрения комплексного решения для автоматизации банковской деятельности Diasoft FA#. В 2006 году руководством АКБ «Щит-банк» в соответствии со стратегией развития ба
|30.03.2007
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«Тувакредит» переходит на Diasoft FA# Bank.Back
приступила к реализации проекта в банке «Тувакредит». Для автоматизации расчетно-кассового обслуживания, учета коммерческих кредитов и учета обеспечения кредитов будет установлено бэк-офисное решение Diasoft FA# Bank.Back. Банк «Тувакредит» до настоящего времени использовал в качестве основной АБС решение «Диасофт» 4x4 for DOS. Но быстрый рост банковского рынка и дальнейшие планы банка по р
Diasoft FA# АБС и организации, системы, технологии, персоны:
|Глазков Александр 151 4
|Алексанкин Андрей 3 3
|Русалеев Виктор 4 3
|Ипполитов Николай 7 2
|Легезин Игорь 3 2
|Занин Виталий 23 2
|Стятюгин Роман 43 2
|Яковлев Дмитрий 14 2
|Пегасов Сергей 55 1
|Кучугин Илья 42 1
|Гребенщиков Дмитрий 39 1
|Маркелов Константин 42 1
|Золотых Кирилл 16 1
|Селютин Александр 60 1
|Кулаков Александр 3 1
|Трухан Александр 8 1
|Казарцев Алексей 27 1
|Вырков Алексей 1 1
|Бурилов Андрей 117 1
|Висящев Андрей 64 1
|Гегамов Николай 18 1
|Евсеенков Олег 5 1
|Обозная Ольга 2 1
|Жилко Сергей 2 1
|Ушаков Иван 1 1
|Кузнецов Илья 6 1
|Сухарева Галина 2 1
|Сванидзе Ольга 1 1
|Хоревский Леонид 3 1
|Штернлиб Теймур 27 1
|Сытин Дмитрий 60 1
|Хайретдинов Рустэм 95 1
|Меледин Владимир 2 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Дробышевский Михаил 53 1
|Сафронов Юрий 68 1
|Кесельбренер Леонид 52 1
|Адмиральский Сергей 39 1
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