Diasoft FA# АБС

Банк «Урал ФД» перевел розничный бизнес на промышленную систему Diasoft FA# Beans компании «Диасофт» выполнила проект по переводу розничного бизнеса банка на новую систему. С 2020 г. обслуживание розничных и корпоративных клиентов банка осуществляется в единой промышленной системе Diasoft FA# Beans. Это упрощает процесс подготовки обязательной отчетности и оптимизирует затраты на сопровождение. Функциональность ранее используемых розничных систем не соответствовала совре

Банк «Зенит» и «Диасофт» реализовали проект перехода на МСФО 9 реходу банка на МСФО (IFRS) 9. Проект был успешно завершен параллельно с внедрением в банке системы Diasoft FA# Beans для автоматизации работы на финансовых рынках. В процессе подготовки к МСФО

«Диасофт» поможет банкам выполнить требования закона №115-ФЗ при помощи решения «Diasoft FA# Beans, контроль платежей клиентов» Решение «Diasoft FA# Beans, Контроль платежей клиентов автоматизирует» процесс контроля финансовых транзакций для исполнения требований федерального закона №115-ФЗ о ПОД/ФТ. Дополнительным преимуществом

«Диасофт» повысила защиту программных продуктов Diasoft FA# и Flextera нии центра компетенции по обеспечению информационной безопасности (ИБ) программных продуктов линеек Diasoft FA# и Flextera. Деятельность компании в области ИБ позволит банкам обезопасить ИТ-сис

Росбанк автоматизировал работу на финансовых рынках на базе Diasoft FA# Treasury Росбанк и компания «Диасофт» завершили проект по внедрению системы Diasoft FA# Treasury для автоматизации работы на финансовых рынках и операций с ценными бумаг

«Росавтобанк» перешел на автоматизированную банковскую систему Diasoft FA# авершили проектные работы по переводу ИТ-системы банка на новейшую версию технологической платформы Diasoft FA#. Об этом CNews сообщили в «Росавтобанке». Новая версия платформы обладает свойств

НПФ «Сбербанка» автоматизировал процессы ОПС с помощью Diasoft FA# «Сбербанка» и компания «Диасофт» сообщили об успешном завершении проекта по внедрению новой версии Diasoft FA# для автоматизации процессов обязательного пенсионного страхования. Как отмечается

«Гелиос» автоматизирует продажи полисов по массовым видам страхования с помощью Diasoft FA# Insurance Компания «Диасофт» сообщила о том, что в страховой компании «Гелиос» завершается первая стадия проекта по внедрению комплексного решения Diasoft FA# Insurance. Автоматизация продажи полисов по массовым видам страхования — один из важнейших этапов в рамках проекта по внедрению комплексной системы Diasoft FA# Insurance. В р

Пользователи АБС Diasoft FA# могут управлять себестоимостью банковских продуктов и качеством ИТ-услуг с помощью решения ProLAN Клиенты компании «Диасофт», бизнес которых поддерживает система Diasoft FA#, получили возможность использовать решение «Пятый Уровень» компании ProLAN для по

«Миллениум Банк» внедрил Diasoft FA# Balance Компания «Диасофт» сообщила о завершении проекта по внедрению модулей решения Diasoft FA# Balance в «Миллениум Банке». 11 августа в «Миллениум Банке» началась опытно-промышленная эксплуатация модулей решения Diasoft FA# Balance. В ходе проекта были автоматизирован

Банк «Союз» внедряет Diasoft FA# на базе SOA » подписали договор о реализации масштабного проекта по внедрению современного комплексного решения Diasoft FA#, построенного на основе сервисно-ориентированной архитектуры (SOA). Решение о выб

Вышла новая версия системы автоматизации финансовых институтов Diasoft FA# Диасофт» объявила о выходе новой версии 7.2 комплексной системы автоматизации финансовых институтов Diasoft FA#, ставшей дальнейшим развитием АБС Diasoft 5NT v.6. Новая версия является результа

«РегионИнвестБанк» управляет хозяйственной деятельностью вместе с Diasoft FA# Balance В конце марта 2009 г. в «РегионИнвестБанке» успешно завершен проект по автоматизации управления хозяйственной деятельностью на базе решения Diasoft FA# Balance (разработка компании «Диасофт»). В рамках проекта, реализованного менее чем за два месяца, были автоматизированы основные участки хозяйственной деятельности банка, а именно:

Новые филиалы «Национального резервного банка» работают на базе Diasoft FA# в их системы к работе на массовых рынках: корпоративные услуги автоматизированы с помощью комплекса Diasoft FA# Bank, а розничный бизнес поддерживают решения Diasoft FA# Retail. Как пояс

Банк «Ядринский» автоматизировал работу с пластиковыми картами на базе Diasoft FA# Retail Компания «Диасофт» объявила об успешном завершении проекта по внедрению розничного решения Diasoft FA# Retail в КБ «Ядринский». Работа на розничном рынке определяет в настоящее время основное направление деятельности банка «Ядринский». Постоянное повышение качества обслуживания клиен

Банк «Юнистрим» автоматизировал бюджетирование на базе Diasoft FA# Balance В КБ «Юнистрим» завершен проект по внедрению системы Diasoft FA# Balance для решения задач, связанных с бюджетированием хозяйственной деятельности банка. Работы по внедрению решения осуществлялись на основе согласованного технического задания, в

«Приско Капитал Банк» внедрил Diasoft FA# Retail ания «Диасофт» успешно завершила проект по внедрению в АКБ «Приско Капитал Банк» розничного решения Diasoft FA# для работы с пластиковыми картами. Свою работу с банковскими картами «Приско Капи

Diasoft FA# Retail.Front сертифицирован по критерию IBM SOA Exploit вшим свое соответствие критерию IBM SOA Exploit: компания и ее интегрированный розничный фронт-офис Diasoft FA# Retail.Front включены в глобальный каталог SOA-решений — IBM SOA Bussiness Catalo

«Диасофт» пополнила Diasoft FA# Treasury новым модулем Компания «Диасофт» объявила о разработке инновационного модуля «НОСТРО-реконсиляция» в составе решения Diasoft FA# Treasury. Модуль предназначен для проведения автоматической реконсиляции данных между различными АБС и позволяет решить такие задачи, как: выверка данных из прикладных и корпоративн

«Диасофт» внедрит Diasoft FA# Insurance в СК «Мегаполис» Компания «Диасофт» выиграла тендер на поставку и внедрение комплексной системы автоматизации управления страховым бизнесом Diasoft FA# Insurance в СК «Мегаполис». Внедряемое решение охватит все направления работы страховой компании: ОСАГО; автострахование; ДМС; страхование от несчастного случая; страхование граждан

АКБ «Югра» управляет персоналом с помощью Diasoft FA# Balance Компания «Диасофт» завершила проект комплексной автоматизации управления персоналом и хозяйственной деятельностью АКБ «Югра» на базе решения Diasoft FA# Balance. Проект включал в себя реализацию задач, связанных с автоматизацией головного офиса банка «Югра» и настройкой решения для филиалов, а также подключение к системе двух подраз

«Транскапиталбанк» внедил Diasoft FA# Retail В АКБ «Транскапиталбанк» завершился первый этап масштабного проекта по внедрению Diasoft FA# Retail - розничного решения компании «Диасофт» и его интеграции с системой сторон

«Экспобанк» автоматизировал кредитование клиентов на базе Diasoft FA# Retail втоматизации розничной деятельности. Результатом проекта стала автоматизация процессов потребительского, ипотечного и автокредитования. Согласно контракту, внедрение собственной разработки «Диасофта» Diasoft FA# Retail стартовало в апреле 2007 г. При установке продукта использовалась технология «Типового внедрения», которая включала поставку комплекта дистрибутивного банковского функционала

Diasoft FA# Corporate Treasury: решение для автоматизации Казначейств Компания «Диасофт» представила новую версию специализированного решения Diasoft FA# Corporate Treasury для автоматизации деятельности Казначейств крупных предприятий и холдингов, которая содержит улучшенную систему cash-менеджмента и расширенные функциональные возм

«Интерпромбанк» автоматизирует розничный бизнес вместе с «Диасофт» В АКБ «Интерпромбанк» завершен проект по автоматизации работы с сейфовыми ячейками на базе розничного решения компании «Диасофт» — Diasoft FA# Retail. Сотрудничество «Интерпромбанка» и компании «Диасофт» началось в 2004 г. с внедрения автоматизированной банковской системы (АБС). Сегодня банк успешно использует в своей деят

«Тойота Банк» внедряет Diasoft FA# ршении первого этапа проекта по внедрению комплексной системы автоматизации банковской деятельности Diasoft FA#. В ноябре 2006 г. правлением «Тойота Банка» было принято решение об организации т

Diasoft FA# Treasury: решение для инвестиционных и управляющих компаний Компания «Диасофт» объявляет о выпуске тиражного решения Diasoft FA# Treasury —полномасштабного и полнофункционального решения для автоматизации работы инвестиционных и управляющих компаний. Diasoft FA# Treasury соответствует требованиям ведущ

«Учет и отчетность» - новое бизнес-направление «Диасофта» 7 года в компании «Диасофт» было проведено объединение двух бизнес-направлений «Учет и Отчетность» (Diasoft FA# Reporting) и «Управленческие системы» (Diasoft FA# Finance) с целью предос

«Щит-Банк» автоматизирует деятельность на базе Diasoft FA# пешно завершен первый этап внедрения комплексного решения для автоматизации банковской деятельности Diasoft FA#. В 2006 году руководством АКБ «Щит-банк» в соответствии со стратегией развития ба