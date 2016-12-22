Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира

«Корус Консалтинг» объявил о завершении реализации первой части проекта по автоматизации компании « КИТ Финанс Брокер» с помощью Microsoft Dynamics CRM. Как рассказали CNews в компании, для улучшения оперативности работы брокера, « КИТ Финанс Брокер» принял решение внедрить современный

Компания « КИТ Финанс Брокер» завершила испытания вычислительных мощностей, размещенных в центре обработки данных DataSpace1. Об этом CNews сообщили в компании DataSpace. «КИТ Финас Брокер» стал первым кл

Компания «Смарт Лайн Инк» сообщила о том, что « КИТ Финанс Инвестиционный банк» продолжает использовать DeviceLock для защиты от утечек конфи

х систем персональных данных (далее ИСПДн) и процессов обработки персональных данных (ПДн) брокера « КИТ Финанс » в соответствие требованиям законодательства РФ и регулирующих органов. Проблема о

услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») сообщил о предоставлении ресурсов аутсорсингового центра обработки вызовов «Комстар» в Москве для нужд негосударственного пенсионного фонда « КИТ Финанс ». С 20 июля 2010 г. «Комстар-ОТС» предоставляет пенсионному фонду « КИТ Финанс » услугу «Лоджик Лайн Директ», которая заключается в совершении исходящих вызовов высококвалифицир

тербургский филиал «Комстара» предоставил канал передачи данных между офисами финансового холдинга « КИТ Финанс » в Москве и Санкт-Петербурге. В рамках соглашения с клиентом Санкт-Петербургский ф

(АСВ) и госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (ВЭБ) приобретут у банка « Кит-Финанс » около 40% крупнейшего в России оператора дальней связи «Ростелеком». Об этом ряду

В начале марта 2009 г. в инвестиционном банке « КИТ Финанс » завершился проект разработки и внедрения системы электронного документооборота (СЭД) на базе DocsVision. Проект выполняла компания «ПетроМС» – партнер DocsVision с 2006 г. В настоящ

Компания «Крок» построила единый контакт-центр в компании « КИТ Финанс Страхование», на базе которого организовано централизованное обслуживание всех розничных клиентов. Контакт-центр создан в рамках инновационного для России проекта по запуску бизнес-м

В четверг в Москве прошел первый Российский СПО-Саммит. Банк « КИТ Финанс », второй после «Связьинвеста» акционер «Ростелекома», приобретен РЖД и «Алросой» з

офису, обеспечить надежную и постоянную связь и обмен информацией. В 2005 году инвестиционный банк " КИТ Финанс " начал активную экспансию во все регионы России. Чтобы обеспечить работу вновь отк

общила о том, что завершила проект по созданию интерактивного киоска для для инвестиционного банка « КИТ Финанс ». Интерактивный киоск в режиме реального времени предлагает услугу моделирования р