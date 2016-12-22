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Абсолют Банк КИТ Финанс КИТ Финанс Инвестиционный банк Вэб-Инвест Банк Банк Пальмира
СОБЫТИЯ
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|22.12.2016
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«Корус Консалтинг» автоматизирует «КИТ Финанс Брокер» с помощью Microsoft Dynamics CRM
«Корус Консалтинг» объявил о завершении реализации первой части проекта по автоматизации компании «КИТ Финанс Брокер» с помощью Microsoft Dynamics CRM. Как рассказали CNews в компании, для улучшения оперативности работы брокера, «КИТ Финанс Брокер» принял решение внедрить современный
|18.01.2016
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«КИТ Финанс Брокер» выбрал ЦОД DataSpace1 в качестве основного дата-центра
Компания «КИТ Финанс Брокер» завершила испытания вычислительных мощностей, размещенных в центре обработки данных DataSpace1. Об этом CNews сообщили в компании DataSpace. «КИТ Финас Брокер» стал первым кл
|05.12.2013
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DeviceLock защищает «КИТ Финанс» от утечек конфиденциальной информации
Компания «Смарт Лайн Инк» сообщила о том, что «КИТ Финанс Инвестиционный банк» продолжает использовать DeviceLock для защиты от утечек конфи
|07.06.2012
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«КИТ Финанс Премиум» открыл аккаунты в Facebook и Twitter
«КИТ Финанс Премиум» (подразделение банка «КИТ Финанс» по работе с частными лицами) зар
|12.12.2011
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«КИТ Финанс Инвестиционный банк» запустил новый интернет-банк «КИТ–Коннект»
«КИТ Финанс Инвестиционный банк» сообщил о запуске «КИТ–Коннект» — нового интернет-банка для ч
|07.12.2011
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Leta обеспечила соответствие ИСПДн «КИТ Финанс» требованиям законодательства РФ
х систем персональных данных (далее ИСПДн) и процессов обработки персональных данных (ПДн) брокера «КИТ Финанс» в соответствие требованиям законодательства РФ и регулирующих органов. Проблема о
|12.08.2010
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«Комстар» предоставил услуги call-центра пенсионному фонду «КИТ Финанс»
услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») сообщил о предоставлении ресурсов аутсорсингового центра обработки вызовов «Комстар» в Москве для нужд негосударственного пенсионного фонда «КИТ Финанс». С 20 июля 2010 г. «Комстар-ОТС» предоставляет пенсионному фонду «КИТ Финанс» услугу «Лоджик Лайн Директ», которая заключается в совершении исходящих вызовов высококвалифицир
|09.12.2009
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«Комстар» соединил офисы «КИТ Финанс» в Москве и Санкт-Петербурге
тербургский филиал «Комстара» предоставил канал передачи данных между офисами финансового холдинга «КИТ Финанс» в Москве и Санкт-Петербурге. В рамках соглашения с клиентом Санкт-Петербургский ф
|21.05.2009
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«Ростелеком» станет полностью государственным
(АСВ) и госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (ВЭБ) приобретут у банка «Кит-Финанс» около 40% крупнейшего в России оператора дальней связи «Ростелеком». Об этом ряду
|06.03.2009
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«КИТ Финанс» внедрил систему DocsVision
В начале марта 2009 г. в инвестиционном банке «КИТ Финанс» завершился проект разработки и внедрения системы электронного документооборота (СЭД) на базе DocsVision. Проект выполняла компания «ПетроМС» – партнер DocsVision с 2006 г. В настоящ
|31.10.2008
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«КИТ Финанс Страхование» создал единый контакт-центр
Компания «Крок» построила единый контакт-центр в компании «КИТ Финанс Страхование», на базе которого организовано централизованное обслуживание всех розничных клиентов. Контакт-центр создан в рамках инновационного для России проекта по запуску бизнес-м
|10.10.2008
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CNews TV. ИТ-Неделя: СПО, «КИТ Финанс», реклама в Сети, ЖЖ, Citibank
В четверг в Москве прошел первый Российский СПО-Саммит. Банк «КИТ Финанс», второй после «Связьинвеста» акционер «Ростелекома», приобретен РЖД и «Алросой» з
|09.10.2008
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Крупнейший акционер «Ростелекома» национализирован за 100 руб.
ппа Алроса» (занимается добычей алмазов в Якутии) на паритетных началах приобрели 90% акций группы «КИТ Финанс», включающей одноименные банк и инвестиционную компанию. «Приобретение «КИТ Фин
|02.04.2008
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"КИТ Финанс": Региональная экспансия начинается с сети
офису, обеспечить надежную и постоянную связь и обмен информацией. В 2005 году инвестиционный банк "КИТ Финанс" начал активную экспансию во все регионы России. Чтобы обеспечить работу вновь отк
|17.03.2008
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Amphora Group создала интерактивный киоск для банка «КИТ Финанс»
общила о том, что завершила проект по созданию интерактивного киоска для для инвестиционного банка «КИТ Финанс». Интерактивный киоск в режиме реального времени предлагает услугу моделирования р
|08.06.2007
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«КИТ Финанс» приобрел 7,8% обыкновенных акций «ЦентрТелекома»
«КИТ Финанс инвестиционный банк» приобрел 7,8307% обыкновенных акций «ЦентрТелекома», сообщает
|05.04.2007
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ИБ «КИТ Финанс» внедрил модуль «Взаимодействие с БКИ»
В феврале 2007 года в инвестиционном банке «КИТ Финанс» был завершен первый этап запуска модуля «Взаимодействие с БКИ», входящего в состав решения Diasoft FA# Retail. В настоящее время реализовано взаимодействие банка с кредитным бюро Ex
|07.08.2002
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ОАО "Уралсвязьнформ" разместит на ММВБ облигации общим объемом 1 млрд. рублей
ФКЦБ РФ зарегистрировала "Проспект эмиссии облигаций ОАО "Уралсвязьнформ", эксклюзивным организатором и ведущим менеджером выпуска которых выступает "Вэб-инвест Банк". На состоявшемся 2 августа заседании ФКЦБ РФ было принято решение зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 открытого
|23.05.2002
|ОАО "Уралсвязьинформ" назначило инвестиционную группу "Ренессанс Капитал" и "Вэб-инвест Банк" организаторами подготовки и размещения облигационного займа
Абсолют Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|Брюквин Юрий 300 9
|Юрченко Евгений 133 7
|Путин Владимир 3454 6
|Рейман Леонид 1065 6
|Щеголев Игорь 699 5
|Кудрин Алексей 125 5
|Киселев Александр 115 5
|Васильева Екатерина 17 5
|Мирошников Валерий 6 4
|Мирошников Борис 63 4
|Кочетков Владислав 248 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Шевчук Александр 17 4
|Алексеев Михаил 29 4
|Феоктистова Наталия 8 3
|Цыганов Максим 3 3
|Кузнецов Сергей 163 3
|Шувалов Игорь 86 3
|Кусков Денис 221 3
|Сельвич Елена 9 3
|Лещенко Михаил 33 3
|Логовинский Евгений 4 2
|Логачев Вячеслав 3 2
|Собкевич Алексей 6 2
|Мыльников Николай 2 2
|Малофеев Константин 118 2
|Белоусов Максим 109 2
|Солодухин Константин 119 2
|Мамут Александр 133 2
|Иванов Сергей 405 2
|Сахаров Александр 93 2
|Провоторов Александр 158 2
|Скворцов Олег 8 2
|Фомичев Андрей 74 2
|Синягин Максим 4 2
|Назипов Дмитрий 86 2
|Иванников Дмитрий 44 2
|Веремьянина Валентина 19 2
|Серова Елена 320 2
|Генеральский Вячеслав 3 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|CNews TV 747 1
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