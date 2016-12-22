Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Абсолют Банк КИТ Финанс КИТ Финанс Инвестиционный банк Вэб-Инвест Банк Банк Пальмира

Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.12.2016 «Корус Консалтинг» автоматизирует «КИТ Финанс Брокер» с помощью Microsoft Dynamics CRM

«Корус Консалтинг» объявил о завершении реализации первой части проекта по автоматизации компании «КИТ Финанс Брокер» с помощью Microsoft Dynamics CRM. Как рассказали CNews в компании, для улучшения оперативности работы брокера, «КИТ Финанс Брокер» принял решение внедрить современный

18.01.2016 «КИТ Финанс Брокер» выбрал ЦОД DataSpace1 в качестве основного дата-центра

Компания «КИТ Финанс Брокер» завершила испытания вычислительных мощностей, размещенных в центре обработки данных DataSpace1. Об этом CNews сообщили в компании DataSpace. «КИТ Финас Брокер» стал первым кл
05.12.2013 DeviceLock защищает «КИТ Финанс» от утечек конфиденциальной информации

Компания «Смарт Лайн Инк» сообщила о том, что «КИТ Финанс Инвестиционный банк» продолжает использовать DeviceLock для защиты от утечек конфи
07.06.2012 «КИТ Финанс Премиум» открыл аккаунты в Facebook и Twitter

«КИТ Финанс Премиум» (подразделение банка «КИТ Финанс» по работе с частными лицами) зар
12.12.2011 «КИТ Финанс Инвестиционный банк» запустил новый интернет-банк «КИТ–Коннект»

«КИТ Финанс Инвестиционный банк» сообщил о запуске «КИТ–Коннект» — нового интернет-банка для ч
07.12.2011 Leta обеспечила соответствие ИСПДн «КИТ Финанс» требованиям законодательства РФ

х систем персональных данных (далее ИСПДн) и процессов обработки персональных данных (ПДн) брокера «КИТ Финанс» в соответствие требованиям законодательства РФ и регулирующих органов. Проблема о
12.08.2010 «Комстар» предоставил услуги call-центра пенсионному фонду «КИТ Финанс»

услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») сообщил о предоставлении ресурсов аутсорсингового центра обработки вызовов «Комстар» в Москве для нужд негосударственного пенсионного фонда «КИТ Финанс». С 20 июля 2010 г. «Комстар-ОТС» предоставляет пенсионному фонду «КИТ Финанс» услугу «Лоджик Лайн Директ», которая заключается в совершении исходящих вызовов высококвалифицир
09.12.2009 «Комстар» соединил офисы «КИТ Финанс» в Москве и Санкт-Петербурге

тербургский филиал «Комстара» предоставил канал передачи данных между офисами финансового холдинга «КИТ Финанс» в Москве и Санкт-Петербурге. В рамках соглашения с клиентом Санкт-Петербургский ф
21.05.2009 «Ростелеком» станет полностью государственным

(АСВ) и госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (ВЭБ) приобретут у банка «Кит-Финанс» около 40% крупнейшего в России оператора дальней связи «Ростелеком». Об этом ряду
06.03.2009 «КИТ Финанс» внедрил систему DocsVision

В начале марта 2009 г. в инвестиционном банке «КИТ Финанс» завершился проект разработки и внедрения системы электронного документооборота (СЭД) на базе DocsVision. Проект выполняла компания «ПетроМС» – партнер DocsVision с 2006 г. В настоящ
31.10.2008 «КИТ Финанс Страхование» создал единый контакт-центр

Компания «Крок» построила единый контакт-центр в компании «КИТ Финанс Страхование», на базе которого организовано централизованное обслуживание всех розничных клиентов. Контакт-центр создан в рамках инновационного для России проекта по запуску бизнес-м
10.10.2008 CNews TV. ИТ-Неделя: СПО, «КИТ Финанс», реклама в Сети, ЖЖ, Citibank

В четверг в Москве прошел первый Российский СПО-Саммит. Банк «КИТ Финанс», второй после «Связьинвеста» акционер «Ростелекома», приобретен РЖД и «Алросой» з
09.10.2008 Крупнейший акционер «Ростелекома» национализирован за 100 руб.

ппа Алроса» (занимается добычей алмазов в Якутии) на паритетных началах приобрели 90% акций группы «КИТ Финанс», включающей одноименные банк и инвестиционную компанию. «Приобретение «КИТ Фин
02.04.2008 "КИТ Финанс": Региональная экспансия начинается с сети

офису, обеспечить надежную и постоянную связь и обмен информацией. В 2005 году инвестиционный банк "КИТ Финанс" начал активную экспансию во все регионы России. Чтобы обеспечить работу вновь отк
17.03.2008 Amphora Group создала интерактивный киоск для банка «КИТ Финанс»

общила о том, что завершила проект по созданию интерактивного киоска для для инвестиционного банка «КИТ Финанс». Интерактивный киоск в режиме реального времени предлагает услугу моделирования р
08.06.2007 «КИТ Финанс» приобрел 7,8% обыкновенных акций «ЦентрТелекома»

«КИТ Финанс инвестиционный банк» приобрел 7,8307% обыкновенных акций «ЦентрТелекома», сообщает
05.04.2007 ИБ «КИТ Финанс» внедрил модуль «Взаимодействие с БКИ»

В феврале 2007 года в инвестиционном банке «КИТ Финанс» был завершен первый этап запуска модуля «Взаимодействие с БКИ», входящего в состав решения Diasoft FA# Retail. В настоящее время реализовано взаимодействие банка с кредитным бюро Ex
07.08.2002 ОАО "Уралсвязьнформ" разместит на ММВБ облигации общим объемом 1 млрд. рублей

ФКЦБ РФ зарегистрировала "Проспект эмиссии облигаций ОАО "Уралсвязьнформ", эксклюзивным организатором и ведущим менеджером выпуска которых выступает "Вэб-инвест Банк". На состоявшемся 2 августа заседании ФКЦБ РФ было принято решение зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 открытого
23.05.2002 ОАО "Уралсвязьинформ" назначило инвестиционную группу "Ренессанс Капитал" и "Вэб-инвест Банк" организаторами подготовки и размещения облигационного займа

Публикаций - 84, упоминаний - 126

Абсолют Банк и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1719 29
Ростелеком 10948 23
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 8
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 7
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 6
Ростелеком - Связьинвест - МРК - Межрегиональные компании связи 43 6
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 5
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 4
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 4
Diasoft - Диасофт 1144 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
Электросвязь 268 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Хантымансийскокртелеком - Сургуттелекомсеть 19 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Тюменьтелеком 12 2
Microsoft Corporation 25775 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Intel Corporation 12811 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
9594 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
Neoflex - Неофлекс 257 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 2
Deutsche Telekom 954 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 184 2
АйТи 1519 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Leta Group - Лета Групп 282 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 2
Питерская группа связистов 441 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 2
Связьинформ 88 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 6
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 6
Почта России ПАО 2370 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 4
ИНС - Институт национальной стратегии 31 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Альфа-Банк 1979 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Евросеть 1421 3
Абсолют Банк 249 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
Связной Банк 113 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 3
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
Абсолют Банк - КИТ Финанс Страхование 7 2
Абсолют Банк - КИТ Финанс Брокер 2 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 2
Гута ГК 34 2
Стройкредит АКБ 35 2
IBS - Oradell Capital - Oradell Company 5 2
Альфа-Банк - Альфа Финанс МКФ 2 2
Корпорация ФНДС 5 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 13 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 2
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 2
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 5
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 3
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 3
Оповещение и уведомление - Notification 5944 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 31
Microsoft Windows 2000 8678 5
Orange Business Services - Equant IP VPN - Orange Business VPN Galerie 11 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Google Android 15244 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 2
Diasoft FA# АБС 68 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 2
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 2
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 2
Компания Индид - Indeed IAM - Identity and Access Management - Indeed IDM - Indeed Identity Management - Indeed AM - Indeed Access Manager - Indeed MFA 16 1
Компания Индид - Indeed ESSO - Indeed Enterprise SSO - Indeed Enterprise Single Sign-On - Indeed EA - Indeed Enterprise Authentication 10 1
Компания Индид - Indeed Logon 4 1
Компания Индид - Indeed Integration Pack 1 1
Компания Индид - Indeed Rules System 1 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС-Телекоммуникации 15 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
DeviceLock DLP 82 1
Apple iPhone 6 4861 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Microsoft Dynamics 1197 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 51 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
Хомнет НФО 36 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 55 1
Брюквин Юрий 300 9
Юрченко Евгений 133 7
Путин Владимир 3454 6
Рейман Леонид 1065 6
Щеголев Игорь 699 5
Кудрин Алексей 125 5
Киселев Александр 115 5
Васильева Екатерина 17 5
Мирошников Валерий 6 4
Мирошников Борис 63 4
Кочетков Владислав 248 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Шевчук Александр 17 4
Алексеев Михаил 29 4
Феоктистова Наталия 8 3
Цыганов Максим 3 3
Кузнецов Сергей 163 3
Шувалов Игорь 86 3
Кусков Денис 221 3
Сельвич Елена 9 3
Лещенко Михаил 33 3
Логовинский Евгений 4 2
Логачев Вячеслав 3 2
Собкевич Алексей 6 2
Мыльников Николай 2 2
Малофеев Константин 118 2
Белоусов Максим 109 2
Солодухин Константин 119 2
Мамут Александр 133 2
Иванов Сергей 405 2
Сахаров Александр 93 2
Провоторов Александр 158 2
Скворцов Олег 8 2
Фомичев Андрей 74 2
Синягин Максим 4 2
Назипов Дмитрий 86 2
Иванников Дмитрий 44 2
Веремьянина Валентина 19 2
Серова Елена 320 2
Генеральский Вячеслав 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 3
Казахстан - Республика 6048 2
Европа 24964 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 2
Испания - Королевство 3840 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 2
Эстония - Эстонская Республика 764 2
Россия - УФО - Челябинская область 1512 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 2
Германия - Берлин 732 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 2
Россия - УФО - Курганская область 645 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 2
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 2
Россия - Бородино 45 2
Марс - Деймос (спутник) 14 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Канада 5082 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 65
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 27
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 7
Аудит - аудиторский услуги 1265 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 5
Приватизация - форма преобразования собственности 543 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 4
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 104 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 126 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 3
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 3
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 3
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 676 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 212 2
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 214 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
CNews TV 747 1
Рустелеком ТК 305 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Директ Инфо 9 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Венчурная ярмарка 25 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще