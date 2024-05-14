Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage

Исследование «Домклик»: в апреле доля льготной ипотеки вновь превысила 50% ки вновь превысила 50%. По популярности среди льготных программ лидируют «Господдержка» и «Семейная ипотека» — это 24,3 и 23,3% всех выдач в Сбербанке. Об этом CNews сообщили представители Сбер

Банк «Дом.РФ» начал выдачу полностью автоматизированной ипотеки чных кредитов на сумму, превышающую 100 млрд руб. Это больше, чем за тот же период прошлого года в 2,2 раза. «Внедрение автоматизированной выдачи позволит сократить операционные расходы на оформление ипотеки, при этом клиент будет получать кредитные средства практически в режиме «онлайн». За неделю работы нового инструмента автоматически выдано уже около 1 тыс. ипотечных кредитов. По нашим

Банк ДОМ.РФ: с января 2024 г. ипотеку по QR-коду оформили 3000 семей й. Об этом CNews сообщили представители ДОМ.РФ. Больше всего сделок с помощью технологии оформления ипотеки в одно касание зарегистрировано в Москве и Подмосковье (6,8 млрд руб.), Санкт-Петербу

У ИТ-специалистов хотят отобрать льготную ипотеку. Властям надоело продлевать программу иты на жилье все чаще выдаются под 20% годовых и более. В частности, идею лишить ИТ-шников льготной ипотеки с 1 января 2025 г. поддерживает Минфин, пишут «Известия». Если программа не будет про

Банк ДОМ.РФ: с начала 2024 г. ИТ-ипотекой воспользовались более 4000 семей С начала 2024 г. с помощью ИТ-ипотеки в банке ДОМ.РФ жилищные условия улучшили более 4000 высокотехнологичных специалистов

Правительство одобрило увеличение лимита на ИТ-ипотеку до 700 млрд рублей Общий кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки увеличили до 700 млрд рублей. Соответствующее постановление уже подготовлено. Об э

Банк ДОМ.РФ: объем выдачи цифровой ипотеки растет о использует сервисы, которые формируют бесшовный клиентский путь и значительно упрощают оформление ипотеки для граждан. Цифровой профиль гражданина, дистанционное получение УКЭП, подтверждение

В Abanking рассказали, когда вернется спрос на онлайн-оформление ипотеки По данным исследования Abanking, на текущий момент из 140 российских банков, в которых представлена ипотека, оставить заявку этот продукт на сайте можно в 45 банках. 26 банков позволяют отправи

Минцифры: лимит по программе ИТ-ипотеки будет увеличен до 700 млрд рублей Общий кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки планируется увеличить ещё на 200 млрд руб. — до 700 млрд руб. Об этом CNews сообщи

Первую в России ипотеку с помощью биометрии выдал банк ДОМ.РФ Семья из Подмосковья оформила первый в России ипотечный кредит с использованием биометрии – сделка проведена банком ДОМ.РФ 13 февраля 2024 г. Клиент зарегистрировал биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС) и самостоятель

Минцифры спасает российских ИТ-шников от ипотечного разорения. Кредиты на дома под бешеные проценты им пока не грозят. Опрос к завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно». Как сообщили в Минцифры, льготная ипотека российскими ИТ-специалистами очень востребована. «В связи с большим спросом Минцифры

Банк «ДОМ.РФ»: в каких регионах популярна ипотека по QR-коду я области (около 20% в равном соотношении), а также Краснодарский край и Тверская область (по 5%). «Ипотека по QR-коду — не имеющий аналогов на рынке сервис, ставший еще одним звеном бесшовного

Как менялся портрет заемщика ИT-ипотеки — исследование «Домклик» аждом клиенте, партнере и сотруднике. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты меж

«Домклик» запустил подписки для агентств недвижимости и риелторов » от Сбербанка — сервис недвижимости. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты меж

Банк ДОМ.РФ запустил цифровой центр ипотечного кредитования ассмотрения заявки менеджер банка связывается с клиентом для согласования условий и даты оформления ипотеки в цифровом ЦИК. Об этом CNews сообщили представители ДОМ.РФ. Кредитную документацию з

Банк ДОМ.РФ запустил оформление ипотеки через экосистему недвижимости «Метр квадратный» иентов и увеличить свою долю на рынке ипотечных продаж с помощью современных ИТ-сервисов», – сказал директор подразделения «Диджитал» банка ДОМ.РФ Олег Комлик. Платформа М2 реализует подачу заявок на ипотеку через API банка, работая в своем CRM в режиме одного окна с минимальными трудозатратами и без риска операционных ошибок. «Подключение к открытому API ДОМ.РФ позволит клиенту банка сокра

«Домклик» провел первую онлайн-сделку с сервисом «Госключ» » от Сбербанка — сервис недвижимости. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты меж

ИТ-ипотеку в России чаще всего берут женатые мужчины среднего возраста ов «Наиболее востребованы среди ИТ-специалистов стали трехкомнатные квартиры, спрос на них в рамках ИТ-ипотеки составил 38,1%. Этот факт объясняется тем, что 54% заемщиков женаты или замужем, и

Банк «Дом.РФ» и группа «Самолет» запустили цифровую ипотеку в 35 жилых комплексах банком «Дом.РФ» – возможность для покупателей квартир в новостройках «Самолета» выбрать квартиру и оформить ипотеку в одном месте. Доступ к ипотечным продуктам уже на этапе выбора жилья значит

«Домклик» Сбербанка запустил сервис «Моя недвижимость» решить свои вопросы с недвижимостью. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты меж

Уровень цифровизации ипотеки в Банке ДОМ.РФ за год вырос в два раза ях для покупателей. Однако ситуация меняется: развитие цифровых технологий делает процесс покупки недвижимости более прозрачным, удобным и простым. Даже такие традиционно консервативные продукты, как ипотечное кредитование, теперь активно "цифровизируются". Это открывает новые возможности как для покупателей, так и для всех участников рынка недвижимости», – отметил Олег Комлик.

ИТ-ипотека — теперь доступнее Сейчас кредиты еженедельно получают более 700 ИТ-специалистов. С момента начала действия программы ИТ-ипотеку получили более 23 тыс. человек. Общая сумма выданных кредитов составила свыше 200

Власти отменили драконовские требования к ИТ-ипотеке. Чтобы ее получить, больше не нужно зарабатывать сотни тысяч Денег не надо В России изменились правила предоставления льготной ипотеки сотрудникам аккредитованных Минцифры ИТ-компаний. Новые коррективы, внесенные российс

Сбербанк увеличил максимальную сумму ИТ-ипотеки до 21 млн рублей Сбербанк повысил максимальную сумму кредита по льготной программе «Ипотека для IT». Для жителей регионов России численностью свыше 1 млн человек она выросла с 1

В Челябинской области подписано первое соглашение для региональной выплаты компенсации по льготной ИТ-ипотеке Минцифры Челябинской области и Минсоц Челябинской области подписали соглашение о взаимодействии со Сбербанком – для осуществления компенсационных выплат ИТ-специалистам в рамках льготной ипотеки на жилье. Об этом CNews сообщили представители Минцифры Челябинской области. В декабре 2022 г. в Челябинской области был принят закон о дополнительной социальной поддержке ИТ-специалист

Власти готовят разработчикам отечественной электроники льготную ипотеку производителям радиоэлектроники, которые получили госсубсидию, разрешат направлять ее на погашение ипотеки сотрудников. Соответствующий проект постановления Правительства на портале regulation

Банк «Дом.РФ»: улучшение условий ИТ-ипотеки повысило спрос на программу втрое 1 тыс. сделок по ипотеке для ИТ-специалистов на общую сумму 10,5 млрд руб. Всего с момента запуска ИТ-ипотеки в мае 2022 г. программой воспользовались 2150 семей, общий объем кредитования сост

Как рефинансировать ипотеку? Как правило, рефинансирование ипотеки может быть запрошено гражданами, которые владеют недвижимостью, такой как дома, квартиры или земля, на свое имя, 50% стоимости актива оплачено и находится в хорошем состоянии. Рефинанси

В России радикально улучшаются условия ИТ-ипотеки. Переехать в свое жилье станет проще являлся одним из обязательных условий для получения ссуды на квартиру или частный дом. Льготная ИТ-ипотека – это новшество, внедренное в мае 2022 г. и позволяющее ИТ-специалистам взять кредит

ИТ-ипотека: для молодых специалистов могут отменить требования по зарплате ет (включительно). Увеличить кредитный лимит по программе с 240 до 500 млрд руб. Программа льготной ИТ-ипотеки действует с 2022 г. Получить ее могут сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний.

Минцифры: более 7,6 тыс. российских ИТ-шников получили льготную ипотеку нкт-Петербург; Новосибирская область; Ярославская область; Свердловская область. Программа льготной ипотеки была запущена в апреле 2022 г. Выдача первых ипотечных кредитов началась в мае 2022 г

ВТБ увеличил лимит ИТ-ипотеки до 30 млн рублей городах, где стоимость недвижимости традиционно выше», – сказал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко. По условиям ИТ-ипотеки, сегодня оформить кредит

Банк «Дом.РФ» провёл в 4 городах первые сделки по обновленной ИТ-ипотеке Банк «Дом.РФ» в первый день после вступления в силу постановления Правительства РФ об изменении условий льготной ИТ-ипотеки провёл сделки в четырёх городах России. В Перми кредит оформлен на сумму 9,6 млн руб., в Екатеринбурге и Новосибирске – по 8,5 млн руб., в Нижнем Новгороде – 5 млн руб. «Корректировк

Банк «Дом.РФ» начал принимать заявки на обновленную ИТ-ипотеку специалист высокотехнологичной отрасли должен проработать в ИТ-компании 5 лет с момента оформления ипотеки, а льготная ставка при смене работы сохранится ещё полгода, а не три месяца. «Нововве

ВТБ: в два раза больше ИТ-специалистов смогут улучшить жилищные условия а раза. Об этом CNews сообщили представители ВТБ. Согласно модернизированным условиям госпрограммы, оформить ипотеку по льготной ставке теперь могут сотрудники ИТ-компаний в возрасте до 50 лет

«Сбер» улучшит «Ипотеку для ИТ» аждом клиенте, партнере и сотруднике. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты меж

Минцифры: условия ИТ-ипотеки стали проще его в программе участвует 53 банка. С новыми условиями число компаний, сотрудникам которых доступна ипотека, выросло в два раза. Всего в реестре аккредитованных сегодня около 20 тысяч организац

Банк Дом.рф ускорил оформление ипотеки с помощью «Цифрового профиля гражданина» мальным объемом документов Механика использования сервиса позволяет клиенту, оформляющему заявку на ипотечный кредит через личный кабинет, при регистрации выбрать авторизацию через Госуслуги и

В сервисе «Домклик» появились объявления о продаже участков с отметкой о доступности льготной ипотеки енной ставке, а продавцу — быстрее продать объект. Для получения льготной ипотеки покупатель должен оформить ипотеку на участок и дальнейшее строительство дома (самостоятельно или с подрядчиком