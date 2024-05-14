Кредитование Ипотечное кредитование Ипотечный кредит Mortgage lending Ипотека Mortgage
- вариант залога недвижимого имущества - кредит под залог недвижимости
|14.05.2024
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Исследование «Домклик»: в апреле доля льготной ипотеки вновь превысила 50%
ки вновь превысила 50%. По популярности среди льготных программ лидируют «Господдержка» и «Семейная ипотека» — это 24,3 и 23,3% всех выдач в Сбербанке. Об этом CNews сообщили представители Сбер
|27.04.2024
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Банк «Дом.РФ» начал выдачу полностью автоматизированной ипотеки
чных кредитов на сумму, превышающую 100 млрд руб. Это больше, чем за тот же период прошлого года в 2,2 раза. «Внедрение автоматизированной выдачи позволит сократить операционные расходы на оформление ипотеки, при этом клиент будет получать кредитные средства практически в режиме «онлайн». За неделю работы нового инструмента автоматически выдано уже около 1 тыс. ипотечных кредитов. По нашим
|24.04.2024
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Банк ДОМ.РФ: с января 2024 г. ипотеку по QR-коду оформили 3000 семей
й. Об этом CNews сообщили представители ДОМ.РФ. Больше всего сделок с помощью технологии оформления ипотеки в одно касание зарегистрировано в Москве и Подмосковье (6,8 млрд руб.), Санкт-Петербу
|16.04.2024
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У ИТ-специалистов хотят отобрать льготную ипотеку. Властям надоело продлевать программу
иты на жилье все чаще выдаются под 20% годовых и более. В частности, идею лишить ИТ-шников льготной ипотеки с 1 января 2025 г. поддерживает Минфин, пишут «Известия». Если программа не будет про
|15.04.2024
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Банк ДОМ.РФ: с начала 2024 г. ИТ-ипотекой воспользовались более 4000 семей
С начала 2024 г. с помощью ИТ-ипотеки в банке ДОМ.РФ жилищные условия улучшили более 4000 высокотехнологичных специалистов
|05.04.2024
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Правительство одобрило увеличение лимита на ИТ-ипотеку до 700 млрд рублей
Общий кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки увеличили до 700 млрд рублей. Соответствующее постановление уже подготовлено. Об э
|02.04.2024
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Банк ДОМ.РФ: объем выдачи цифровой ипотеки растет
о использует сервисы, которые формируют бесшовный клиентский путь и значительно упрощают оформление ипотеки для граждан. Цифровой профиль гражданина, дистанционное получение УКЭП, подтверждение
|12.03.2024
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В Abanking рассказали, когда вернется спрос на онлайн-оформление ипотеки
По данным исследования Abanking, на текущий момент из 140 российских банков, в которых представлена ипотека, оставить заявку этот продукт на сайте можно в 45 банках. 26 банков позволяют отправи
|26.02.2024
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Минцифры: лимит по программе ИТ-ипотеки будет увеличен до 700 млрд рублей
Общий кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки планируется увеличить ещё на 200 млрд руб. — до 700 млрд руб. Об этом CNews сообщи
|15.02.2024
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Первую в России ипотеку с помощью биометрии выдал банк ДОМ.РФ
Семья из Подмосковья оформила первый в России ипотечный кредит с использованием биометрии – сделка проведена банком ДОМ.РФ 13 февраля 2024 г. Клиент зарегистрировал биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС) и самостоятель
|06.02.2024
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Минцифры спасает российских ИТ-шников от ипотечного разорения. Кредиты на дома под бешеные проценты им пока не грозят. Опрос
к завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно». Как сообщили в Минцифры, льготная ипотека российскими ИТ-специалистами очень востребована. «В связи с большим спросом Минцифры
|19.01.2024
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Банк «ДОМ.РФ»: в каких регионах популярна ипотека по QR-коду
я области (около 20% в равном соотношении), а также Краснодарский край и Тверская область (по 5%). «Ипотека по QR-коду — не имеющий аналогов на рынке сервис, ставший еще одним звеном бесшовного
|18.01.2024
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Как менялся портрет заемщика ИT-ипотеки — исследование «Домклик»
аждом клиенте, партнере и сотруднике. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты меж
|16.01.2024
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«Домклик» запустил подписки для агентств недвижимости и риелторов
» от Сбербанка — сервис недвижимости. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты меж
|11.01.2024
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Банк ДОМ.РФ запустил цифровой центр ипотечного кредитования
ассмотрения заявки менеджер банка связывается с клиентом для согласования условий и даты оформления ипотеки в цифровом ЦИК. Об этом CNews сообщили представители ДОМ.РФ. Кредитную документацию з
|21.12.2023
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Банк ДОМ.РФ запустил оформление ипотеки через экосистему недвижимости «Метр квадратный»
иентов и увеличить свою долю на рынке ипотечных продаж с помощью современных ИТ-сервисов», – сказал директор подразделения «Диджитал» банка ДОМ.РФ Олег Комлик. Платформа М2 реализует подачу заявок на ипотеку через API банка, работая в своем CRM в режиме одного окна с минимальными трудозатратами и без риска операционных ошибок. «Подключение к открытому API ДОМ.РФ позволит клиенту банка сокра
|14.12.2023
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«Домклик» провел первую онлайн-сделку с сервисом «Госключ»
» от Сбербанка — сервис недвижимости. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты меж
|13.12.2023
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ИТ-ипотеку в России чаще всего берут женатые мужчины среднего возраста
ов «Наиболее востребованы среди ИТ-специалистов стали трехкомнатные квартиры, спрос на них в рамках ИТ-ипотеки составил 38,1%. Этот факт объясняется тем, что 54% заемщиков женаты или замужем, и
|16.11.2023
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Банк «Дом.РФ» и группа «Самолет» запустили цифровую ипотеку в 35 жилых комплексах
банком «Дом.РФ» – возможность для покупателей квартир в новостройках «Самолета» выбрать квартиру и оформить ипотеку в одном месте. Доступ к ипотечным продуктам уже на этапе выбора жилья значит
|14.11.2023
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«Домклик» Сбербанка запустил сервис «Моя недвижимость»
решить свои вопросы с недвижимостью. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты меж
|08.11.2023
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Уровень цифровизации ипотеки в Банке ДОМ.РФ за год вырос в два раза
ях для покупателей. Однако ситуация меняется: развитие цифровых технологий делает процесс покупки недвижимости более прозрачным, удобным и простым. Даже такие традиционно консервативные продукты, как ипотечное кредитование, теперь активно "цифровизируются". Это открывает новые возможности как для покупателей, так и для всех участников рынка недвижимости», – отметил Олег Комлик.
|01.09.2023
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ИТ-ипотека — теперь доступнее
Сейчас кредиты еженедельно получают более 700 ИТ-специалистов. С момента начала действия программы ИТ-ипотеку получили более 23 тыс. человек. Общая сумма выданных кредитов составила свыше 200
|01.09.2023
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Власти отменили драконовские требования к ИТ-ипотеке. Чтобы ее получить, больше не нужно зарабатывать сотни тысяч
Денег не надо В России изменились правила предоставления льготной ипотеки сотрудникам аккредитованных Минцифры ИТ-компаний. Новые коррективы, внесенные российс
|24.08.2023
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Сбербанк увеличил максимальную сумму ИТ-ипотеки до 21 млн рублей
Сбербанк повысил максимальную сумму кредита по льготной программе «Ипотека для IT». Для жителей регионов России численностью свыше 1 млн человек она выросла с 1
|02.06.2023
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В Челябинской области подписано первое соглашение для региональной выплаты компенсации по льготной ИТ-ипотеке
Минцифры Челябинской области и Минсоц Челябинской области подписали соглашение о взаимодействии со Сбербанком – для осуществления компенсационных выплат ИТ-специалистам в рамках льготной ипотеки на жилье. Об этом CNews сообщили представители Минцифры Челябинской области. В декабре 2022 г. в Челябинской области был принят закон о дополнительной социальной поддержке ИТ-специалист
|18.05.2023
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Власти готовят разработчикам отечественной электроники льготную ипотеку
производителям радиоэлектроники, которые получили госсубсидию, разрешат направлять ее на погашение ипотеки сотрудников. Соответствующий проект постановления Правительства на портале regulation
|12.05.2023
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Банк «Дом.РФ»: улучшение условий ИТ-ипотеки повысило спрос на программу втрое
1 тыс. сделок по ипотеке для ИТ-специалистов на общую сумму 10,5 млрд руб. Всего с момента запуска ИТ-ипотеки в мае 2022 г. программой воспользовались 2150 семей, общий объем кредитования сост
|24.04.2023
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Как рефинансировать ипотеку?
Как правило, рефинансирование ипотеки может быть запрошено гражданами, которые владеют недвижимостью, такой как дома, квартиры или земля, на свое имя, 50% стоимости актива оплачено и находится в хорошем состоянии. Рефинанси
|18.04.2023
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В России радикально улучшаются условия ИТ-ипотеки. Переехать в свое жилье станет проще
являлся одним из обязательных условий для получения ссуды на квартиру или частный дом. Льготная ИТ-ипотека – это новшество, внедренное в мае 2022 г. и позволяющее ИТ-специалистам взять кредит
|18.04.2023
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ИТ-ипотека: для молодых специалистов могут отменить требования по зарплате
ет (включительно). Увеличить кредитный лимит по программе с 240 до 500 млрд руб. Программа льготной ИТ-ипотеки действует с 2022 г. Получить ее могут сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний.
|10.03.2023
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Минцифры: более 7,6 тыс. российских ИТ-шников получили льготную ипотеку
нкт-Петербург; Новосибирская область; Ярославская область; Свердловская область. Программа льготной ипотеки была запущена в апреле 2022 г. Выдача первых ипотечных кредитов началась в мае 2022 г
|10.02.2023
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ВТБ увеличил лимит ИТ-ипотеки до 30 млн рублей
городах, где стоимость недвижимости традиционно выше», – сказал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко. По условиям ИТ-ипотеки, сегодня оформить кредит
|08.02.2023
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Банк «Дом.РФ» провёл в 4 городах первые сделки по обновленной ИТ-ипотеке
Банк «Дом.РФ» в первый день после вступления в силу постановления Правительства РФ об изменении условий льготной ИТ-ипотеки провёл сделки в четырёх городах России. В Перми кредит оформлен на сумму 9,6 млн руб., в Екатеринбурге и Новосибирске – по 8,5 млн руб., в Нижнем Новгороде – 5 млн руб. «Корректировк
|01.02.2023
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Банк «Дом.РФ» начал принимать заявки на обновленную ИТ-ипотеку
специалист высокотехнологичной отрасли должен проработать в ИТ-компании 5 лет с момента оформления ипотеки, а льготная ставка при смене работы сохранится ещё полгода, а не три месяца. «Нововве
|31.01.2023
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ВТБ: в два раза больше ИТ-специалистов смогут улучшить жилищные условия
а раза. Об этом CNews сообщили представители ВТБ. Согласно модернизированным условиям госпрограммы, оформить ипотеку по льготной ставке теперь могут сотрудники ИТ-компаний в возрасте до 50 лет
|31.01.2023
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«Сбер» улучшит «Ипотеку для ИТ»
аждом клиенте, партнере и сотруднике. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты меж
|30.01.2023
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Минцифры: условия ИТ-ипотеки стали проще
его в программе участвует 53 банка. С новыми условиями число компаний, сотрудникам которых доступна ипотека, выросло в два раза. Всего в реестре аккредитованных сегодня около 20 тысяч организац
|26.01.2023
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Банк Дом.рф ускорил оформление ипотеки с помощью «Цифрового профиля гражданина»
мальным объемом документов Механика использования сервиса позволяет клиенту, оформляющему заявку на ипотечный кредит через личный кабинет, при регистрации выбрать авторизацию через Госуслуги и
|12.01.2023
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В сервисе «Домклик» появились объявления о продаже участков с отметкой о доступности льготной ипотеки
енной ставке, а продавцу — быстрее продать объект. Для получения льготной ипотеки покупатель должен оформить ипотеку на участок и дальнейшее строительство дома (самостоятельно или с подрядчиком
|28.12.2022
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Подмосковье входит в топ-3 по количеству заявок на льготную ипотеку для ИТ-специалистов
22 г. более 1800 сотрудников высокотехнологичных компаний Подмосковья подали заявки на получение ИТ-ипотеки. 70% заявок уже одобрены. Об этом CNews сообщили представители Министерства государст
Кредитование и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 2995 25
|Паршин Максим 314 22
|Мишустин Михаил 603 22
|Шадаев Максут 850 20
|Васев Николай 32 19
|Чернышенко Дмитрий 539 15
|Козак Николай 124 12
|Лейпи Алексей 12 10
|Печатников Анатолий 37 7
|Варенцов Кирилл 10 7
|Комлик Олег 12 7
|Макаров Алексей 59 6
|Макаров Валентин 212 6
|Абрамченко Виктория 18 5
|Боим Анна 11 5
|Никифоров Николай 1134 4
|Комлев Николай 85 4
|Медведев Дмитрий 1644 4
|Воробьев Андрей 162 4
|Лашин Ренат 62 4
|Греф Герман 396 4
|Косяков Алексей 15 4
|Смирнов Алексей 226 4
|Мельников Максим 30 3
|Чугунов Никита 77 3
|Плуготаренко Сергей 73 3
|Меднов Сергей 124 3
|Фомичев Андрей 69 3
|Назипов Дмитрий 85 3
|Касперская Наталья 282 3
|Тиньков Олег 47 3
|Сероштан Михаил 3 3
|Дячкин Евгений 3 3
|Шитиков Евгений 10 3
|Шпак Василий 169 3
|Мартынова Елена 73 3
|Арлазаров Владимир 210 3
|Кичко Дмитрий 61 3
|Нейронов Федор 6 3
|Камалдынов Дмитрий 4 3
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