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Кредитование Ипотечное кредитование Ипотечный кредит Mortgage lending Ипотека Mortgage

Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage

  • вариант залога недвижимого имущества - кредит под залог недвижимости

 

 

 

Вырезка из газеты (ТРУД) 1965 год Вырезка из газеты (ТРУД) 1965 год


14.05.2024 Исследование «Домклик»: в апреле доля льготной ипотеки вновь превысила 50%

ки вновь превысила 50%. По популярности среди льготных программ лидируют «Господдержка» и «Семейная ипотека» — это 24,3 и 23,3% всех выдач в Сбербанке. Об этом CNews сообщили представители Сбер
27.04.2024 Банк «Дом.РФ» начал выдачу полностью автоматизированной ипотеки

чных кредитов на сумму, превышающую 100 млрд руб. Это больше, чем за тот же период прошлого года в 2,2 раза. «Внедрение автоматизированной выдачи позволит сократить операционные расходы на оформление ипотеки, при этом клиент будет получать кредитные средства практически в режиме «онлайн». За неделю работы нового инструмента автоматически выдано уже около 1 тыс. ипотечных кредитов. По нашим

24.04.2024 Банк ДОМ.РФ: с января 2024 г. ипотеку по QR-коду оформили 3000 семей

й. Об этом CNews сообщили представители ДОМ.РФ. Больше всего сделок с помощью технологии оформления ипотеки в одно касание зарегистрировано в Москве и Подмосковье (6,8 млрд руб.), Санкт-Петербу
16.04.2024 У ИТ-специалистов хотят отобрать льготную ипотеку. Властям надоело продлевать программу

иты на жилье все чаще выдаются под 20% годовых и более. В частности, идею лишить ИТ-шников льготной ипотеки с 1 января 2025 г. поддерживает Минфин, пишут «Известия». Если программа не будет про
15.04.2024 Банк ДОМ.РФ: с начала 2024 г. ИТ-ипотекой воспользовались более 4000 семей

С начала 2024 г. с помощью ИТ-ипотеки в банке ДОМ.РФ жилищные условия улучшили более 4000 высокотехнологичных специалистов

05.04.2024 Правительство одобрило увеличение лимита на ИТ-ипотеку до 700 млрд рублей

Общий кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки увеличили до 700 млрд рублей. Соответствующее постановление уже подготовлено. Об э
02.04.2024 Банк ДОМ.РФ: объем выдачи цифровой ипотеки растет

о использует сервисы, которые формируют бесшовный клиентский путь и значительно упрощают оформление ипотеки для граждан. Цифровой профиль гражданина, дистанционное получение УКЭП, подтверждение
12.03.2024 В Abanking рассказали, когда вернется спрос на онлайн-оформление ипотеки

По данным исследования Abanking, на текущий момент из 140 российских банков, в которых представлена ипотека, оставить заявку этот продукт на сайте можно в 45 банках. 26 банков позволяют отправи
26.02.2024 Минцифры: лимит по программе ИТ-ипотеки будет увеличен до 700 млрд рублей

Общий кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки планируется увеличить ещё на 200 млрд руб. — до 700 млрд руб. Об этом CNews сообщи
15.02.2024 Первую в России ипотеку с помощью биометрии выдал банк ДОМ.РФ

Семья из Подмосковья оформила первый в России ипотечный кредит с использованием биометрии – сделка проведена банком ДОМ.РФ 13 февраля 2024 г. Клиент зарегистрировал биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС) и самостоятель
06.02.2024 Минцифры спасает российских ИТ-шников от ипотечного разорения. Кредиты на дома под бешеные проценты им пока не грозят. Опрос

к завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно». Как сообщили в Минцифры, льготная ипотека российскими ИТ-специалистами очень востребована. «В связи с большим спросом Минцифры

19.01.2024 Банк «ДОМ.РФ»: в каких регионах популярна ипотека по QR-коду

я области (около 20% в равном соотношении), а также Краснодарский край и Тверская область (по 5%). «Ипотека по QR-коду — не имеющий аналогов на рынке сервис, ставший еще одним звеном бесшовного
18.01.2024 Как менялся портрет заемщика ИT-ипотеки — исследование «Домклик»

аждом клиенте, партнере и сотруднике. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты меж
16.01.2024 «Домклик» запустил подписки для агентств недвижимости и риелторов

» от Сбербанка — сервис недвижимости. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты меж
11.01.2024 Банк ДОМ.РФ запустил цифровой центр ипотечного кредитования

ассмотрения заявки менеджер банка связывается с клиентом для согласования условий и даты оформления ипотеки в цифровом ЦИК. Об этом CNews сообщили представители ДОМ.РФ. Кредитную документацию з
21.12.2023 Банк ДОМ.РФ запустил оформление ипотеки через экосистему недвижимости «Метр квадратный»

иентов и увеличить свою долю на рынке ипотечных продаж с помощью современных ИТ-сервисов», – сказал директор подразделения «Диджитал» банка ДОМ.РФ Олег Комлик. Платформа М2 реализует подачу заявок на ипотеку через API банка, работая в своем CRM в режиме одного окна с минимальными трудозатратами и без риска операционных ошибок. «Подключение к открытому API ДОМ.РФ позволит клиенту банка сокра
14.12.2023 «Домклик» провел первую онлайн-сделку с сервисом «Госключ»

» от Сбербанка — сервис недвижимости. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты меж
13.12.2023 ИТ-ипотеку в России чаще всего берут женатые мужчины среднего возраста

ов «Наиболее востребованы среди ИТ-специалистов стали трехкомнатные квартиры, спрос на них в рамках ИТ-ипотеки составил 38,1%. Этот факт объясняется тем, что 54% заемщиков женаты или замужем, и
16.11.2023 Банк «Дом.РФ» и группа «Самолет» запустили цифровую ипотеку в 35 жилых комплексах

банком «Дом.РФ» – возможность для покупателей квартир в новостройках «Самолета» выбрать квартиру и оформить ипотеку в одном месте. Доступ к ипотечным продуктам уже на этапе выбора жилья значит
14.11.2023 «Домклик» Сбербанка запустил сервис «Моя недвижимость»

решить свои вопросы с недвижимостью. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты меж
08.11.2023 Уровень цифровизации ипотеки в Банке ДОМ.РФ за год вырос в два раза

ях для покупателей. Однако ситуация меняется: развитие цифровых технологий делает процесс покупки недвижимости более прозрачным, удобным и простым. Даже такие традиционно консервативные продукты, как ипотечное кредитование, теперь активно "цифровизируются". Это открывает новые возможности как для покупателей, так и для всех участников рынка недвижимости», – отметил Олег Комлик.
01.09.2023 ИТ-ипотека — теперь доступнее

Сейчас кредиты еженедельно получают более 700 ИТ-специалистов. С момента начала действия программы ИТ-ипотеку получили более 23 тыс. человек. Общая сумма выданных кредитов составила свыше 200

01.09.2023 Власти отменили драконовские требования к ИТ-ипотеке. Чтобы ее получить, больше не нужно зарабатывать сотни тысяч

Денег не надо В России изменились правила предоставления льготной ипотеки сотрудникам аккредитованных Минцифры ИТ-компаний. Новые коррективы, внесенные российс
24.08.2023 Сбербанк увеличил максимальную сумму ИТ-ипотеки до 21 млн рублей

Сбербанк повысил максимальную сумму кредита по льготной программе «Ипотека для IT». Для жителей регионов России численностью свыше 1 млн человек она выросла с 1
02.06.2023 В Челябинской области подписано первое соглашение для региональной выплаты компенсации по льготной ИТ-ипотеке

Минцифры Челябинской области и Минсоц Челябинской области подписали соглашение о взаимодействии со Сбербанком – для осуществления компенсационных выплат ИТ-специалистам в рамках льготной ипотеки на жилье. Об этом CNews сообщили представители Минцифры Челябинской области. В декабре 2022 г. в Челябинской области был принят закон о дополнительной социальной поддержке ИТ-специалист
18.05.2023 Власти готовят разработчикам отечественной электроники льготную ипотеку

производителям радиоэлектроники, которые получили госсубсидию, разрешат направлять ее на погашение ипотеки сотрудников. Соответствующий проект постановления Правительства на портале regulation
12.05.2023 Банк «Дом.РФ»: улучшение условий ИТ-ипотеки повысило спрос на программу втрое

1 тыс. сделок по ипотеке для ИТ-специалистов на общую сумму 10,5 млрд руб. Всего с момента запуска ИТ-ипотеки в мае 2022 г. программой воспользовались 2150 семей, общий объем кредитования сост
24.04.2023 Как рефинансировать ипотеку?

Как правило, рефинансирование ипотеки может быть запрошено гражданами, которые владеют недвижимостью, такой как дома, квартиры или земля, на свое имя, 50% стоимости актива оплачено и находится в хорошем состоянии. Рефинанси
18.04.2023 В России радикально улучшаются условия ИТ-ипотеки. Переехать в свое жилье станет проще

являлся одним из обязательных условий для получения ссуды на квартиру или частный дом. Льготная ИТ-ипотека – это новшество, внедренное в мае 2022 г. и позволяющее ИТ-специалистам взять кредит

18.04.2023 ИТ-ипотека: для молодых специалистов могут отменить требования по зарплате

ет (включительно). Увеличить кредитный лимит по программе с 240 до 500 млрд руб. Программа льготной ИТ-ипотеки действует с 2022 г. Получить ее могут сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний.
10.03.2023 Минцифры: более 7,6 тыс. российских ИТ-шников получили льготную ипотеку

нкт-Петербург; Новосибирская область; Ярославская область; Свердловская область. Программа льготной ипотеки была запущена в апреле 2022 г. Выдача первых ипотечных кредитов началась в мае 2022 г
10.02.2023 ВТБ увеличил лимит ИТ-ипотеки до 30 млн рублей

городах, где стоимость недвижимости традиционно выше», – сказал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко. По условиям ИТ-ипотеки, сегодня оформить кредит

08.02.2023 Банк «Дом.РФ» провёл в 4 городах первые сделки по обновленной ИТ-ипотеке

Банк «Дом.РФ» в первый день после вступления в силу постановления Правительства РФ об изменении условий льготной ИТ-ипотеки провёл сделки в четырёх городах России. В Перми кредит оформлен на сумму 9,6 млн руб., в Екатеринбурге и Новосибирске – по 8,5 млн руб., в Нижнем Новгороде – 5 млн руб. «Корректировк
01.02.2023 Банк «Дом.РФ» начал принимать заявки на обновленную ИТ-ипотеку

специалист высокотехнологичной отрасли должен проработать в ИТ-компании 5 лет с момента оформления ипотеки, а льготная ставка при смене работы сохранится ещё полгода, а не три месяца. «Нововве
31.01.2023 ВТБ: в два раза больше ИТ-специалистов смогут улучшить жилищные условия

а раза. Об этом CNews сообщили представители ВТБ. Согласно модернизированным условиям госпрограммы, оформить ипотеку по льготной ставке теперь могут сотрудники ИТ-компаний в возрасте до 50 лет

31.01.2023 «Сбер» улучшит «Ипотеку для ИТ»

аждом клиенте, партнере и сотруднике. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты меж
30.01.2023 Минцифры: условия ИТ-ипотеки стали проще

его в программе участвует 53 банка. С новыми условиями число компаний, сотрудникам которых доступна ипотека, выросло в два раза. Всего в реестре аккредитованных сегодня около 20 тысяч организац
26.01.2023 Банк Дом.рф ускорил оформление ипотеки с помощью «Цифрового профиля гражданина»

мальным объемом документов Механика использования сервиса позволяет клиенту, оформляющему заявку на ипотечный кредит через личный кабинет, при регистрации выбрать авторизацию через Госуслуги и

12.01.2023 В сервисе «Домклик» появились объявления о продаже участков с отметкой о доступности льготной ипотеки

енной ставке, а продавцу — быстрее продать объект. Для получения льготной ипотеки покупатель должен оформить ипотеку на участок и дальнейшее строительство дома (самостоятельно или с подрядчиком
28.12.2022 Подмосковье входит в топ-3 по количеству заявок на льготную ипотеку для ИТ-специалистов

22 г. более 1800 сотрудников высокотехнологичных компаний Подмосковья подали заявки на получение ИТ-ипотеки. 70% заявок уже одобрены. Об этом CNews сообщили представители Министерства государст

Публикаций - 462, упоминаний - 638

Кредитование и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24195 20
Google LLC 11470 13
Diasoft - Диасофт 745 13
7768 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8483 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11176 12
Цифра ГК 2306 11
Ростелеком 10846 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3102 11
Yandex - Яндекс 6640 10
МегаФон 8039 9
Oracle Siebel Systems 505 9
Oracle Corporation 6551 9
IBM - International Business Machines Corp 9367 8
Terrasoft - Террасофт 200 7
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 633 7
SAP SE 5141 7
Cisco Systems 5033 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 873 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2093 6
Samsung Electronics 10034 6
Experian 79 6
Apple Inc 11734 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4593 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 507 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3397 6
ЦИАН - Практика Успеха 8 5
Softline - Софтлайн 2463 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 408 5
ЦМД-Софт 41 5
Telegram Group 1571 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1045 5
Intel Corporation 11962 5
Базальт СПО - BaseALT 538 5
Восход ФГБУ НИИ 622 4
Accenture plc 673 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 771 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 706 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1038 4
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 355 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6684 87
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 384 53
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2671 49
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 893 22
Альфа-Банк 1700 20
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1069 20
ГПБ - Газпромбанк 1036 13
Абсолют Банк 218 10
ЦИАН - CIAN 123 10
Открытие ФК - Банк Открытие 528 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1508 10
Интеррос - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 83 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 664 9
Интеррос - Росбанк АКБ 613 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 833 8
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 215 7
Совкомбанк ПАО 245 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент 52 7
Ак Барс Банк 265 6
РЖД - Российские железные дороги 1808 6
МКБ - Московский кредитный банк 545 6
Ингосстрах СПАО 400 6
ВТБ - ВТБ24 662 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 627 6
Лента - Сеть розничной торговли 1935 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 394 5
Группа Самолет 51 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1865 5
Почта России ПАО 2023 5
ПСБ - Промсвязьбанк 803 5
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 55 4
HeadHunter Group - HH Group 375 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 299 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 4
Открытие ФК - Росгосстрах 334 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 323 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1124 4
Visa International 1932 4
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1147 57
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4408 46
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5525 45
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4221 36
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Google Android 13524 19
Apple iOS 7430 19
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 212 12
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ЦИАН - Практика Успеха - SmartDeal 23 10
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Microsoft Office 3593 8
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 290 8
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Terrasoft Creatio 95 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6914 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3046 6
Oracle Java - язык программирования 2919 6
Linux OS 9261 6
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1903 5
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 195 5
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Microsoft Windows 2000 8661 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1178 5
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 117 5
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Microsoft Windows 15165 4
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Шадаев Максут 850 20
Васев Николай 32 19
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БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 74 1
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Webby Awards - Премия Вебби 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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