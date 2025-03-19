«М.Видео-Эльдорадо» начало оформление полисов ОСАГО, КАСКО и страхование ипотеки в мобильном приложении

«М.Видео-Эльдорадо» совместно с финансовым маркетплейсом «Банки.ру» запустила сервис онлайн-оформления страховых полисов в мобильных приложениях «М.Видео» и «Эльдорадо». Клиенты получили возможность оформлять полисы ОСАГО, КАСКО и страхование ипотеки от 20 страховых компаний России. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Новый сервис автоматически подбирает наиболее выгодные предложения от страховых компаний, упрощая сравнение условий и позволяя клиенту быстро выбрать оптимальный вариант. Это стало возможным благодаря интеграции с «Банки.ру». Весь процесс осуществляется полностью онлайн, без необходимости дополнительных визитов в магазин.

Чтобы оформить полис, нужно перейти в раздел «Мои финансы» в приложении «М.Видео» или «Эльдорадо», выбрать необходимый продукт (ОСАГО, КАСКО или страхование ипотеки), заполнить короткую онлайн-форму, выбрать максимально выгодное из подобранных предложений и произвести оплату. Готовый страховой полис поступит клиенту на электронную почту сразу после оформления.

Генеральный директор «Директ Кредит» Олег Гарифуллин: «Мы стремимся сделать процесс покупок и финансовых операций максимально удобным и доступным для наших клиентов. В России 65 млн человек имеют автомобили и каждый автомобилист должен иметь действующий полис ОСАГО на свое транспортное средство. Также около 20% россиян приобретают для своих автомобилей полисы КАСКО. Ежегодно мы продаем более 2 млн различных страховых полисов в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо». Запуск нового сервиса страхования расширит ассортимент продаваемых нами полисов. В результате каждый покупатель может приобрести у нас не только качественную технику, но и необходимые финансово-страховые продукты в одном месте».

Руководитель страховой вертикали «Банки.ру» Елена Перфильева: «Онлайн-страхование стремительно набирает популярность среди россиян. Мы наблюдаем ежегодный рост количества пользователей, оформляющих КАСКО, ОСАГО и ипотечные страховки через наш финансовый маркетплейс. Сервисы «Банки.ру» предлагают максимально короткий и комфортный путь к оформлению финансовых продуктов. Мы уверены, что совместный проект с «М.Видео» и «Эльдорадо» позволит большему количеству пользователей как оценить удобство и доступность онлайн-сервисов страхования, так и сэкономить на покупке страхового полиса за счет самого широкого выбора».

Клиенты могут оформить страховку в одном приложении за несколько минут, получая при этом лучшее предложение среди страховых компаний. Это экономит время и делает процесс выбора максимально прозрачным.

Помимо полисов ОСАГО, КАСКО и страхования ипотеки, в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» клиенты могут приобрести более 80 различных типов страховых полисов. Это различные страховые продукты для техники, которые могут включать в себя риски механических поломок, залития, техники, защиты от электрического тока, продление гарантии по заводским рискам и комплексные продукты объединяющие различные сервисы. Также клиентам доступны страховые продукты не товарного назначения, такие как защита банковских карт, путешествие, сервисно страховые медицинские продукты, продукты защиты здоровья и жизни, защита недвижимости, защита личной информации и др.