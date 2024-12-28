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Гарифуллин Олег



28.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» и «ОТП Банк» запустили новогоднюю рассрочку на 24 месяца на всю технику и электронику без первого взноса и переплат 1
05.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» запускает новый сервис с функцией получения до 100 тыс. руб. на карту клиента через мобильное приложение 1
21.11.2024 Оплата улыбкой от Сбербанка теперь доступна в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» 1
18.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» и «ОТП Банк» запускают рассрочку на 24 месяца на популярную технику без первого взноса и переплат 1
03.06.2024 «М.Видео-Эльдорадо» запустила программу скидок при покупке техники в рассрочку 1
15.09.2021 Сервис «Всегда.Да» поможет клиентам «Эвотора» продавать товары в кредит 1
20.07.2021 В России появилось приложение для продаж в рассрочку 1
31.03.2021 Сервис «Всегда.Да» внедрил технологию безопасного распознавания паспортов Smart ID Engine 1
11.02.2021 Финтех-сервис «Всегда.Да» запустил франшизу 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Гарифуллин Олег и организации, системы, технологии, персоны:

М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 5
Всегда.Да 5 4
Samsung Electronics 10254 1
Huawei 3933 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 1
Код Безопасности 616 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Эвотор - Evotor 184 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 5
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Кредит Европа банк 66 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Совкомбанк ПАО 256 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 6
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 440 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2953 1
Наушники - Headphones 3999 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 1
Apple iPhone 16 69 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 1
Apple iPad mini 418 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 203 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 223 1
Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 35 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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