Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«М.Видео-Эльдорадо» запускает новый сервис с функцией получения до 100 тыс. руб. на карту клиента через мобильное приложение

«М.Видео-Эльдорадо» в рамках развития собственного финтех-направления объявляет о запуске новой услуги для клиентов, позволяющей оформить заявку на заем и получить деньги на карту в личном кабинете покупателя в мобильных приложения «М.Видео» и Эльдорадо. Сервис разработан собственной Финтех-платформой «Директ Кредит». Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Оформление услуги занимает несколько минут. В мобильных приложениях «М.Видео» и «Эльдорадо» в разделе «Мои финансы» клиент оставляет заявку на получение денежных средств на карту, указывая свои паспортные данные. Всего можно получить до 100 тыс. руб. со сроком выплаты до 12 месяцев. Процедура одобрения занимает всего до трех минут. Далее в мобильном приложении клиенту необходимо подписать договор по SMS, ввести данные банковской карты и получить необходимую сумму на карту онлайн.

Также предусмотрена подача заявок на получение денежных средств сервиса «Мои финансы» в офлайн магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» через специалистов кредитно-страховых отделов.

Полученные средства клиент может использовать как для оформления покупок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо», так и на любые другие цели. Погашение по займу клиент производит в мобильных приложениях «М.Видео» и «Эльдорадо» без комиссии, оплата производится с банковской карты, привязанной к профилю.

Можно ли точно оценить стоимость товара с помощью искусственного интеллекта?
искусственный интеллект

Если у клиента в мобильном приложении доступен лимит средств в сервисе «М.Рассрочка», то он вместо оформления заявки на получение средств на карту может воспользоваться этой услугой для приобретения товаров в «М.Видео-Эльдорадо».

Генеральный директор «Директ Кредит» Олег Гарифуллин: «Мы стремимся предоставить нашим клиентам простые и прозрачные условия покупок и открыть доступ к собственным удобным финансовым инструментам, что особенно актуально в период высоких ставок по банковским кредитам. Формат получения займа на карту клиента дополняет возможности покупок в кредит и рассрочку, которые пользуются большой популярностью среди наших клиентов. Сервис получения займов на карту удобен для небольших покупок, когда в рассрочке нет необходимости, но погашение в формате ежемесячных платежей позволит более рационально планировать семейный бюджет».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Российские музыканты требуют запретить продажу песен, созданных искусственным интеллектом

К 2028 году рынок облачных услуг в России составит почти полтриллиона

Минцифры запускает платформу для подтверждения навыков программистов

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для работы с фото и видео: выбор ZOOM

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще