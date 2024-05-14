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FinTech ФинТех BankTech Цифровые финансовые инструменты Финансовые информационные продукты ИТ-инфраструктура банка ИТ в финсекторе Финансовые сервисы AI Banking


Развитие цифровых технологий во многом меняет финансовую отрасль. Такие технологии, как облачные вычисления, BigData и робототехника оказывают существенное влияние на банковскую отрасль и финансовый сектор. Машинное обучение и ИИ все больше внедряются в процессы управления финансами, а цифровые технологии лежат в основе всех взаимодействий с клиентами. Будущее финансового и банковского секторов очень быстро обретает форму: от приложений для просмотра котировок и мобильного банкинга до полноценной торговой системы и виртуальных помощников.

 

Андрей Лагунов, Директор по продуктам и сервисам маркетплейса Финуслуги, Московская биржа "Как будут меняться банковские сервисы в ближайшем будущем?" - 1 марта 2022 года конференция CNews  "Цифровизация финансового сектора 2022"

 

 

14.05.2024 R-Vision VM: технология управления уязвимостями включена в репозиторий Ассоциации «ФинТех»

, российский разработчик систем кибербезопасности, объявила, что технология R-Vision VM для системы автоматизации процесса управления уязвимостями включена в реестр ИТ-решений Репозитория Ассоциации «ФинТех» 25 апреля 2024 г. (реестровый номер — АФТ0270). Об этом CNews сообщили представители R-Vision. «У R-Vision уже есть успешный практический опыт сотрудничества с финансовыми организациями
14.05.2024 На платформе «Токеон» состоялся первый выпуск ЦФА компании «Денум», управляющей активами в сфере финтеха

ктивов. Об этом CNews сообщили представители «Токеон». Под управлением «Денума» находятся различные финтех-компании и сервисы, среди которых МФК «МигКредит», МКК «Папа Финанс», ИТ-компания Denu
26.04.2024 Тренды самозанятости: развитие в регионах и новые способы оплаты — исследование «ЮKassa»

Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») изучили ситуацию в сфере самозанятости. В 2023 г. общее число подкл
25.04.2024 Исследование АФТ: выпуски токенизированных активов во всем мире носят экспериментальный характер

Ассоциация «ФинТех» представила исследование «Международный опыт токенизации активов». По данным аналитиков, в мире растет интерес к токенизации активов со стороны участников финансового рынка. Практически
17.04.2024 ВТБ и Финтех Хаб Банка России подвели итоги образовательного проекта по ML

аб Банка России и банк ВТБ подвели итоги совместного образовательного проекта для студентов «Машинное обучение PRO». Проект был реализован в рамках долгосрочного стратегического партнерства в области финтеха. В этом году заявки на участие подали 1200 человек. В рамках проекта внимание участников было сфокусировано на обработке финансовых новостей и документов с использованием генеративных н
08.04.2024 «Точка» и Акселератор ФРИИ объявляют скаутинг проектов в сфере клиентского сервиса для малого и среднего бизнеса

. В центре внимания – решения, которые помогут расширить спектр клиентских услуг и укрепить позицию финтех-компании на рынке. Самые перспективные проекты смогут получить финансирование и возмож
02.04.2024 Осознанное потребление и персональный подход: на чем держится интерес россиян к ресейл-платформам — исследование «ЮKassa» и «Авито»

Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и платформы «Авито» изучили интерес россиян к сервисам для покупки

19.03.2024 R-Vision SIEM стал первым решением для управления событиями в репозитории «Ассоциации ФинТех»

в финансовой отрасли. R-Vision SIEM внесен в реестр АФТ 15 марта 2024 г. Реестровый номер — АФТ0247. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. «Включение R-Vision SIEM в репозиторий «Ассоциации ФинТех» — шаг, который позволит значительно расширить возможности сотрудничества R-Vision с организациями из финансовой отрасли, — отметил Камиль Баймашкин, заместитель исполнительного директор
18.03.2024 Национальная Страховая Информационная Система вошла в состав участников Ассоциации «ФинТех»

АО «Национальная Страховая Информационная Система» (НСИС, 100%-ная дочерняя компания Банка России) стало ассоциированным членом «Ассоциации ФинТех» (АФТ). На площадке АФТ НСИС будет принимать участие в инициативах по цифровизации страхового рынка, повышению доступности страховых продуктов, созданию и развитию сервисов по сопровожде
12.03.2024 В состав участников «Ассоциации ФинТех» вошел российский разработчик ПО «Базальт СПО»

компания планирует пилотировать решения в технологической песочнице АФТ, принимать участие в мероприятиях Ассоциации, содействовать развитию российских решений для финансовой отрасли, включая типовое банковское ПО, решения для облачных платформ и КИИ (критической информационной инфраструктуры). «Определение банков и других финансовых организаций как держателей критической информационной инф
11.03.2024 Для полного импортозамещения банкам надо еще не менее 5 лет

ся из одной консоли Марианна Данилина, руководитель управления исследований и аналитики Ассоциации «ФинТех»: Фокус смещается с трансформации на внедрение бизнес-моделей на основе ИИ Анна Назаро
07.03.2024 Российский финтех-стартап научился три раза зарабатывать на одной транзакции

необходимо для развития сервиса «цифровое казначейство». Российский рынок финтеха По итогам 2022 г. российский рынок финансовых технологий вырос на 32,7% и составил 138,9 млрд руб., следует из

06.03.2024 Многомиллиардную продажу Qiwi пытаются расторгнуть через суд

«Киви банк» судится с Qiwi «Киви банк» подал в арбитражный суд Москвы иск к своим бывшим владельцам – платежной системе Qiwi (юридическое лицо – кипрская Qiwi plc), гонконгской Fusion Factor Fintech и российскому АО «Киви». Информация об этом размещена в картотеке суда. Пресс-служба Арбитражного суда Москвы пояснили агентству «Интерфакс», что иск был подан с целью признать недейств
04.03.2024 Как разрабатываются и внедряются финтех-продукты

количеству проведенных бесконтактных платежей, следовательно, я могу предположить, что в ближайшие годы вырастет количество разного рода терминалов для бесконтактной оплаты. Еще один тренд: развитие финтеха почти во всех высокотехнологичных отраслях. От маркетплейсов до сайтов-объявлений, компании повсеместно вводят собственные способы оплаты товаров и услуг и платежные продукты (например,
22.02.2024 Холдинг «Т1» и «Финтех Хаб» Банка России провели финал образовательной программы

Холдинг «Т1» и «Финтех Хаб» Банка России провели завершающий этап совместной образовательной программы, орган
22.02.2024 В технологической песочнице АФТ прошло тестирование микросервисной АБС «АРТ-Финтех» на серверных мощностях Yadro

На стенде «Ассоциации ФинТех» (АФТ), построенном на оборудовании компании Yadro, компания-разработчик российской микросервисной АБС «АРТ-Финтех» протестировала возможность использования российских инфраструкт
20.02.2024 Цифровизация финансового сектора 2024

ор остается одним из ключевых заказчиков технологических провайдеров. После падения в 2022 г. рынок ИТ в финансовом секторе в 2023 г. стабилизировался. Главные тренды — внедрение отечественного
09.02.2024 Российский разработчик ПО «АРТ-Финтех» присоединился к ассоциации «ФинТех»

«АРТ-Финтех» — разработчик импортонезависимой микросервисной АБС — вошел в состав участников ассоциации «ФинТех» (АФТ) в качестве ассоциированного члена. На площадке ассоциации компания плани
05.02.2024 На площадке АФТ ВСК провела испытания решения для обучения нейросетей и ML-моделей на оборудовании Yadro

На стенде ассоциации «ФинТех» (АФТ), построенном на оборудовании компании Yadro, страховой дом ВСК провел испытания комплексного решения. Основной целью испытаний было обучение и тестирование нейросетей и ML-моделей
05.02.2024 «Авито» запускает кошелек — встроенный финтех-сервис для оплаты на платформе

ов «Авито Доставки». Позже клиенты смогут оплачивать покупки во всех категориях и услуги «Авито», например, продвижение. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Александр Капустин, руководитель финтех-продуктов «Авито»: «Авито сделал еще один шаг к удобству и технологичности. Мы считаем, что у каждого пользователя должны быть простые в использовании и, при этом, безопасные сервисы, по
Цифровизация финансового сектора

фровизация финансового сектора 2023 Прошедший 2022 г. оказался годом структурных изменений на рынке ИТ в финсекторе — банки были вынуждены заморозить часть текущих проектов по цифровизации и вм
02.02.2024 Направление Fintech-as-a-Service (FaaS) набирает обороты

22-2023 годов стал периодом ужесточения денежно-кредитной политики. Сокращение частных инвестиций в Fintech, рост государственного участия: глобальный тренд ЦБ РФ в 2023 году поднял ключевую ст
29.01.2024 Итоги 2023 г. в e-commerce: рост интернет-магазинов и новые платежные методы

Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») изучили платежи пользователей в интернет-магазинах разных сегментов
26.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 20 февраля

особ привлечь внимание клиентов. Безопасность пользователей: решаем проблему. Традиционный офис или цифровой банк? Подтвердили свое участие: Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, РСХ
23.01.2024 Совет директоров ПАО «СТГ» одобрил создание ИТ-компании в периметре группы

22 января 2024 г. совет директоров публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ»), материнской компании финтех-сервиса CarMoney принял решение о создании в периметре группы ИТ-компании. Рабочее название новой структуры – «Смарт Горизонт». Решение принято в рамках подготовки к реализации стратегии
17.01.2024 Решения «ИнфоТеКС» включены в репозиторий «Ассоциации ФинТех»

няются для защиты информации во многих российских банках и некредитных финансовых организациях. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». «Консолидация совместных усилий участников «Ассоциации ФинТех» с ведущими отечественными вендорами позволяет развивать новые перспективные и востребованные технологии защиты информации и повышать уровень информационной безопасности на отечественном
25.12.2023 «ЮMoney» представила обновления игры «ЮVillage»

активнее выполнять задания», — сказала Эмилия Королева, менеджер по лояльности и игровым продуктам финтех-компании «ЮMoney». Кроме того, в «ЮVillage» появились пять дополнительных уровней, теп
19.12.2023 Ассоциация «Финтех» расширила возможности инфраструктуры «Технологической песочницы» за счет подключения облачных ресурсов МТС

Расширение облачной инфраструктуры предоставит участникам рынка возможность проводить пилотирование на уникальной инфраструктуре независимой площадки ассоциации «Финтех» различных мультиоблачных сценариев, а также новых мультиоблачных решений, предоставляемых по модели SaaS. Об этом CNews сообщили представители ассоциации «Финтех». Ассоциация «

29.11.2023 Крадущийся тигр, затаившийся дракон: как выйти на рынки Азии

24 ноября Центр глобальной ИТ-кооперации совместно с иранским финтех-холдингом FANAP, Сингапурской финтех-ассоциацией и Университетом Иннополис пров
22.11.2023 Wildberries усилила команду развития финтеха

Экс-директор по развитию бизнеса «Яндекс финтех» Заурбек Бесолов присоединился к команде Wildberries в качестве директора по финтех
14.11.2023 Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций

ает, что повторить успех 2022 г. будет сложно.: «В 2022 г. мы получили значительный рост выручки по финтех-направлению относительно 2021 г. Однако полагаю, что в этом году динамика будет скромн
14.11.2023 Лидер российского рынка ИТ в финсекторе забрал себе треть выручки

л», которое занимается развитием цифровых сервисов, разработкой мобильных приложений, продуктов для финтеха, облачных услуг, а также искусственного интеллекта. В прошлом году 12,6% выручки «МТС
14.11.2023 «Базальт СПО» и ассоциация «Финтех» договорились о сотрудничестве

«Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», и ассоциация «Финтех» (АФТ), межотраслевая площадка для взаимодействия Банка России, финансовых и ИТ-компаний, заключили меморандум о сотрудничестве. Цели меморандума — развитие научно-технического сотруднич
10.11.2023 QApp и «Ассоциация финтех» договорились о сотрудничестве в области квантово-устойчивой защиты информации и технологий конфиденциальных вычислений

В рамках сотрудничества «Ассоциации финтех» (АФТ) и QApp создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами применения этих технологий на финансовом рынке. Одними из важнейших вопросов на финансовом рынке на данный момент
10.11.2023 Для импортозамещения ключевого банковского ПО необходим новый индустриальный центр компетенций

ьянов, заместитель председателя правления МКБ Сергей Путятинский и генеральный директор Ассоциации «ФинТех» Максим Григорьев. Сергей Путятинский отметил, что основная проблема текущей стадии им
10.11.2023 Холдинг «Т1» и Банк России будут развивать образовательные программы «Финтех хаба»

ноября 2023 г. соглашение о сотрудничестве по развитию совместных образовательных программ на базе «Финтех хаба» Банка России. Об этом CNews сообщили представители «Т1». «Т1» окажет всесторонню
09.11.2023 Искусственный интеллект: угрозы, вызовы и реальность

Участники главного финтех-форума «Финополис-2023» обсудили риски и преимущества использования искусственного интеллекта в финансовом секторе. Компания ФлексСофт следует трендам индустрии и всегда приветствует исп
09.11.2023 «Флексcофт» вошла в состав участников ассоциации «Финтех»

разработчик и поставщик ИТ-решений для финансового сектора «Флексcофт» присоединился к ассоциации «Финтех» (АФТ). На площадке АФТ он примет участие в разработке продуктов и сервисов, а также в
14.11.2023 ИТ-услуги лидируют в расходах финансовых компаний

по итогам текущего года аналитики прогнозируют удвоение темпов роста, в результате чего объем рынка ИТ в финсекторе должен составить $652 млрд (+8,1%). Глобальные траты на ИТ в финсекторе

30.10.2023 Решения Content AI для интеллектуальной обработки информации включены в репозиторий ассоциации «Финтех»

Российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI включил свои флагманские продукты в репозиторий ассоциации «Финтех» (репозиторий АФТ). Единый реестр отраслевого ПО призван аккумулировать разработки специализированного софта для компаний финансового сектора, соответствующие требованиям технологическог

Публикаций - 4910, упоминаний - 6003

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11315 1255
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 633 251
Oracle Corporation 6565 223
7818 209
Microsoft Corporation 24244 196
IBM - International Business Machines Corp 9372 188
Diasoft - Диасофт 748 179
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 507 165
R-Style - Эр-Стайл ГК 706 163
SAP SE 5154 136
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4632 134
Yandex - Яндекс 6693 130
Ростелеком 10900 122
МегаФон 8107 118
Google LLC 11497 115
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8510 114
Apple Inc 11766 110
BSS - Банк Софт Системс - БСС 637 108
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2101 103
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 398 97
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3443 97
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1433 90
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 393 90
Крок - Croc 1767 78
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 206 77
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 105 75
Samsung Electronics 10052 71
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1593 70
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 310 70
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1047 67
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 356 64
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 114 64
Neoflex - Неофлекс 210 62
HP Inc. 5639 60
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 992 60
Telegram Group 1598 60
Softline - Софтлайн 2492 58
Meta Platforms - Facebook 4394 57
Cisco Systems 5043 55
Schneider Electric 564 54
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6747 573
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2685 370
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1531 239
Альфа-Банк 1703 237
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 894 204
Интеррос - Росбанк АКБ 616 197
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 632 186
ГПБ - Газпромбанк 1039 175
МКБ - Московский кредитный банк 545 167
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1076 160
РЖД - Российские железные дороги 1821 149
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 528 143
ПСБ - Промсвязьбанк 806 142
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 415 141
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 396 140
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 400 129
Visa International 1934 125
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 958 119
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 488 117
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1865 116
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2108 115
ВТБ - ВТБ24 662 109
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 436 109
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 308 102
Лента - Сеть розничной торговли 1955 92
Почта Банк 429 91
Ингосстрах СПАО 400 88
Абсолют Банк 218 83
МТС Трэвел - MTS Travel 156 82
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 187 82
Почта России ПАО 2040 77
ПГК - Первая грузовая компания 192 76
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 74
НСПК - Национальная система платежных карт 761 74
Qiwi 984 72
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 70
ОМК - Объединенная металлургическая компания 183 70
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 215 70
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 212 69
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 774 67
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4442 562
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10856 275
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2905 177
Федеральное казначейство России 1682 136
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1785 119
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2708 113
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1854 110
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2619 104
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 89
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3162 78
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3627 76
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2993 68
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4795 66
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5552 65
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2422 61
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1849 58
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2313 55
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 50
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1324 48
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 716 45
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 268 45
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5202 45
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3188 45
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 42
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4243 40
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 113 38
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 301 37
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1321 36
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 747 31
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 294 28
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 26
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 157 25
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1149 24
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 563 20
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2597 20
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 272 19
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 266 19
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 329 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2124 18
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1034 17
АФТ - Ассоциация Финтех 123 93
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 249 70
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2668 34
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6197 23
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1402 15
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 683 14
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 282 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 611 12
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 10
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 277 10
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 58 7
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 41 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1005 5
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 87 5
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 5
TIA - Telecommunications Industry Association 88 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 248 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 195 5
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 4
OWASP - Open Web Application Security Project 86 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 4
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 4
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 67 3
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 3
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 112 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 293 3
CIS - Center for Internet Security 10 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 30 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60999 2882
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46368 2262
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19942 1550
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10347 1389
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27192 1262
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14899 1142
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5551 1128
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28855 1038
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1371 987
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы 2447 970
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24802 958
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 4062 884
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15067 677
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16706 626
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5950 534
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11277 520
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28242 520
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10951 515
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6791 500
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23140 471
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11895 437
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9295 432
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23088 409
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6329 400
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1046 399
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10175 390
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Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2801 383
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11990 366
Телевидение кабельное - CATV - Cable Television 1492 366
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23643 364
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10527 358
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7306 357
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11228 352
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20807 331
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6056 324
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8900 324
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9897 324
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13640 318
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8205 296
Google Android 13571 275
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4751 185
Apple iOS 7455 174
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 294 164
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 574 127
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3982 108
МТС Big Data 173 102
Microsoft Windows 15219 100
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 806 95
Google Play - Google Store - Android Market 3188 92
Apple iPhone - серия смартфонов 6923 75
Apple - App Store 2800 74
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 315 71
Oracle Java - язык программирования 2930 71
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 144 66
Linux OS 9336 64
Microsoft Windows 2000 8661 61
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 162 60
НКТ - Р7-Офис 303 59
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 944 59
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 68 58
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 705 58
1С:ERP Управление предприятием 474 53
Apple iPhone 6 4862 53
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 292 53
Microsoft Office 3601 52
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 51
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 751 50
МТС RED - МТС Кибербезопасность - МТС RED SOC 106 46
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1071 45
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 77 42
ВГТРК - Смотрим 592 41
HCL WebSphere - IBM WebSphere 537 38
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 302 37
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2209 36
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 142 36
Apple iPad 3819 35
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1235 35
РСХБ - R-Style Softlab - InterBank 134 34
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 241 33
Сотин Денис 201 138
Натрусов Артем 264 135
Чаркин Евгений 277 127
Шадаев Максут 875 124
Абакумов Евгений 185 85
Козак Николай 128 80
Белоусов Максим 100 75
Бурилов Андрей 101 73
Меденцев Константин 95 71
Дьяченко Валерий 95 70
Нестеров Алексей 113 69
Клепиков Алексей 109 69
Андрианов Павел 84 62
Казарин Станислав 158 62
Карпов Иван 78 60
Ульянов Николай 89 59
Воронин Павел 112 58
Гимранов Ринат 114 58
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Сыкулев Андрей 84 54
Путятинский Сергей 83 51
Семенихин Игорь 56 50
Прохорова Алла 65 50
Евраев Михаил 252 49
Попов Андрей 100 49
Урьяс Вадим 98 49
Назарова Анна 51 48
Ермолаев Артем 370 47
Соловьев Алексей 85 47
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Фомичев Андрей 69 45
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Аксаков Анатолий 142 44
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Слышкин Василий 123 43
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Тараторин Александр 58 42
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41493 947
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 340 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 499 5
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 52 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 194 5
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 10 5
Сколково - МШУ - Московская школа управления 62 5
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 26 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 195 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 162 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 4
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 945 4
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 91 4
Государственный Русский музей 46 4
ДГУ - Дагестанский государственный университет 69 4
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 90 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 131 3
Тинькофф Финтех Школа 3 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 159 3
VK Skillbox - Скилбокс 100 3
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Севергрупп ТТ - TalentTech - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 28 3
Level One - образовательный проект 12 3
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Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 9
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 3
Старт Хаб 20 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
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