R-Vision VM: технология управления уязвимостями включена в репозиторий Ассоциации «ФинТех» , российский разработчик систем кибербезопасности, объявила, что технология R-Vision VM для системы автоматизации процесса управления уязвимостями включена в реестр ИТ-решений Репозитория Ассоциации «ФинТех» 25 апреля 2024 г. (реестровый номер — АФТ0270). Об этом CNews сообщили представители R-Vision. «У R-Vision уже есть успешный практический опыт сотрудничества с финансовыми организациями

На платформе «Токеон» состоялся первый выпуск ЦФА компании «Денум», управляющей активами в сфере финтеха ктивов. Об этом CNews сообщили представители «Токеон». Под управлением «Денума» находятся различные финтех-компании и сервисы, среди которых МФК «МигКредит», МКК «Папа Финанс», ИТ-компания Denu

Тренды самозанятости: развитие в регионах и новые способы оплаты — исследование «ЮKassa» Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») изучили ситуацию в сфере самозанятости. В 2023 г. общее число подкл

Исследование АФТ: выпуски токенизированных активов во всем мире носят экспериментальный характер Ассоциация «ФинТех» представила исследование «Международный опыт токенизации активов». По данным аналитиков, в мире растет интерес к токенизации активов со стороны участников финансового рынка. Практически

ВТБ и Финтех Хаб Банка России подвели итоги образовательного проекта по ML аб Банка России и банк ВТБ подвели итоги совместного образовательного проекта для студентов «Машинное обучение PRO». Проект был реализован в рамках долгосрочного стратегического партнерства в области финтеха. В этом году заявки на участие подали 1200 человек. В рамках проекта внимание участников было сфокусировано на обработке финансовых новостей и документов с использованием генеративных н

«Точка» и Акселератор ФРИИ объявляют скаутинг проектов в сфере клиентского сервиса для малого и среднего бизнеса . В центре внимания – решения, которые помогут расширить спектр клиентских услуг и укрепить позицию финтех-компании на рынке. Самые перспективные проекты смогут получить финансирование и возмож

Осознанное потребление и персональный подход: на чем держится интерес россиян к ресейл-платформам — исследование «ЮKassa» и «Авито» Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и платформы «Авито» изучили интерес россиян к сервисам для покупки

R-Vision SIEM стал первым решением для управления событиями в репозитории «Ассоциации ФинТех» в финансовой отрасли. R-Vision SIEM внесен в реестр АФТ 15 марта 2024 г. Реестровый номер — АФТ0247. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. «Включение R-Vision SIEM в репозиторий «Ассоциации ФинТех» — шаг, который позволит значительно расширить возможности сотрудничества R-Vision с организациями из финансовой отрасли, — отметил Камиль Баймашкин, заместитель исполнительного директор

Национальная Страховая Информационная Система вошла в состав участников Ассоциации «ФинТех» АО «Национальная Страховая Информационная Система» (НСИС, 100%-ная дочерняя компания Банка России) стало ассоциированным членом «Ассоциации ФинТех» (АФТ). На площадке АФТ НСИС будет принимать участие в инициативах по цифровизации страхового рынка, повышению доступности страховых продуктов, созданию и развитию сервисов по сопровожде

В состав участников «Ассоциации ФинТех» вошел российский разработчик ПО «Базальт СПО» компания планирует пилотировать решения в технологической песочнице АФТ, принимать участие в мероприятиях Ассоциации, содействовать развитию российских решений для финансовой отрасли, включая типовое банковское ПО, решения для облачных платформ и КИИ (критической информационной инфраструктуры). «Определение банков и других финансовых организаций как держателей критической информационной инф

Для полного импортозамещения банкам надо еще не менее 5 лет ся из одной консоли Марианна Данилина, руководитель управления исследований и аналитики Ассоциации «ФинТех»: Фокус смещается с трансформации на внедрение бизнес-моделей на основе ИИ Анна Назаро

Российский финтех-стартап научился три раза зарабатывать на одной транзакции необходимо для развития сервиса «цифровое казначейство». Российский рынок финтеха По итогам 2022 г. российский рынок финансовых технологий вырос на 32,7% и составил 138,9 млрд руб., следует из

Многомиллиардную продажу Qiwi пытаются расторгнуть через суд «Киви банк» судится с Qiwi «Киви банк» подал в арбитражный суд Москвы иск к своим бывшим владельцам – платежной системе Qiwi (юридическое лицо – кипрская Qiwi plc), гонконгской Fusion Factor Fintech и российскому АО «Киви». Информация об этом размещена в картотеке суда. Пресс-служба Арбитражного суда Москвы пояснили агентству «Интерфакс», что иск был подан с целью признать недейств

Как разрабатываются и внедряются финтех-продукты количеству проведенных бесконтактных платежей, следовательно, я могу предположить, что в ближайшие годы вырастет количество разного рода терминалов для бесконтактной оплаты. Еще один тренд: развитие финтеха почти во всех высокотехнологичных отраслях. От маркетплейсов до сайтов-объявлений, компании повсеместно вводят собственные способы оплаты товаров и услуг и платежные продукты (например,

Холдинг «Т1» и «Финтех Хаб» Банка России провели финал образовательной программы Холдинг «Т1» и «Финтех Хаб» Банка России провели завершающий этап совместной образовательной программы, орган

В технологической песочнице АФТ прошло тестирование микросервисной АБС «АРТ-Финтех» на серверных мощностях Yadro На стенде «Ассоциации ФинТех» (АФТ), построенном на оборудовании компании Yadro, компания-разработчик российской микросервисной АБС «АРТ-Финтех» протестировала возможность использования российских инфраструкт

Цифровизация финансового сектора 2024 ор остается одним из ключевых заказчиков технологических провайдеров. После падения в 2022 г. рынок ИТ в финансовом секторе в 2023 г. стабилизировался. Главные тренды — внедрение отечественного

Российский разработчик ПО «АРТ-Финтех» присоединился к ассоциации «ФинТех» «АРТ-Финтех» — разработчик импортонезависимой микросервисной АБС — вошел в состав участников ассоциации «ФинТех» (АФТ) в качестве ассоциированного члена. На площадке ассоциации компания плани

На площадке АФТ ВСК провела испытания решения для обучения нейросетей и ML-моделей на оборудовании Yadro На стенде ассоциации «ФинТех» (АФТ), построенном на оборудовании компании Yadro, страховой дом ВСК провел испытания комплексного решения. Основной целью испытаний было обучение и тестирование нейросетей и ML-моделей

«Авито» запускает кошелек — встроенный финтех-сервис для оплаты на платформе ов «Авито Доставки». Позже клиенты смогут оплачивать покупки во всех категориях и услуги «Авито», например, продвижение. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Александр Капустин, руководитель финтех-продуктов «Авито»: «Авито сделал еще один шаг к удобству и технологичности. Мы считаем, что у каждого пользователя должны быть простые в использовании и, при этом, безопасные сервисы, по

Цифровизация финансового сектора фровизация финансового сектора 2023 Прошедший 2022 г. оказался годом структурных изменений на рынке ИТ в финсекторе — банки были вынуждены заморозить часть текущих проектов по цифровизации и вм

Направление Fintech-as-a-Service (FaaS) набирает обороты 22-2023 годов стал периодом ужесточения денежно-кредитной политики. Сокращение частных инвестиций в Fintech, рост государственного участия: глобальный тренд ЦБ РФ в 2023 году поднял ключевую ст

Итоги 2023 г. в e-commerce: рост интернет-магазинов и новые платежные методы Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») изучили платежи пользователей в интернет-магазинах разных сегментов

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 20 февраля особ привлечь внимание клиентов. Безопасность пользователей: решаем проблему. Традиционный офис или цифровой банк? Подтвердили свое участие: Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, РСХ

Совет директоров ПАО «СТГ» одобрил создание ИТ-компании в периметре группы 22 января 2024 г. совет директоров публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ»), материнской компании финтех-сервиса CarMoney принял решение о создании в периметре группы ИТ-компании. Рабочее название новой структуры – «Смарт Горизонт». Решение принято в рамках подготовки к реализации стратегии

Решения «ИнфоТеКС» включены в репозиторий «Ассоциации ФинТех» няются для защиты информации во многих российских банках и некредитных финансовых организациях. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». «Консолидация совместных усилий участников «Ассоциации ФинТех» с ведущими отечественными вендорами позволяет развивать новые перспективные и востребованные технологии защиты информации и повышать уровень информационной безопасности на отечественном

«ЮMoney» представила обновления игры «ЮVillage» активнее выполнять задания», — сказала Эмилия Королева, менеджер по лояльности и игровым продуктам финтех-компании «ЮMoney». Кроме того, в «ЮVillage» появились пять дополнительных уровней, теп

Ассоциация «Финтех» расширила возможности инфраструктуры «Технологической песочницы» за счет подключения облачных ресурсов МТС Расширение облачной инфраструктуры предоставит участникам рынка возможность проводить пилотирование на уникальной инфраструктуре независимой площадки ассоциации «Финтех» различных мультиоблачных сценариев, а также новых мультиоблачных решений, предоставляемых по модели SaaS. Об этом CNews сообщили представители ассоциации «Финтех». Ассоциация «

Крадущийся тигр, затаившийся дракон: как выйти на рынки Азии 24 ноября Центр глобальной ИТ-кооперации совместно с иранским финтех-холдингом FANAP, Сингапурской финтех-ассоциацией и Университетом Иннополис пров

Wildberries усилила команду развития финтеха Экс-директор по развитию бизнеса «Яндекс финтех» Заурбек Бесолов присоединился к команде Wildberries в качестве директора по финтех

Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций ает, что повторить успех 2022 г. будет сложно.: «В 2022 г. мы получили значительный рост выручки по финтех-направлению относительно 2021 г. Однако полагаю, что в этом году динамика будет скромн

Лидер российского рынка ИТ в финсекторе забрал себе треть выручки л», которое занимается развитием цифровых сервисов, разработкой мобильных приложений, продуктов для финтеха, облачных услуг, а также искусственного интеллекта. В прошлом году 12,6% выручки «МТС

«Базальт СПО» и ассоциация «Финтех» договорились о сотрудничестве «Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», и ассоциация «Финтех» (АФТ), межотраслевая площадка для взаимодействия Банка России, финансовых и ИТ-компаний, заключили меморандум о сотрудничестве. Цели меморандума — развитие научно-технического сотруднич

QApp и «Ассоциация финтех» договорились о сотрудничестве в области квантово-устойчивой защиты информации и технологий конфиденциальных вычислений В рамках сотрудничества «Ассоциации финтех» (АФТ) и QApp создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами применения этих технологий на финансовом рынке. Одними из важнейших вопросов на финансовом рынке на данный момент

Для импортозамещения ключевого банковского ПО необходим новый индустриальный центр компетенций ьянов, заместитель председателя правления МКБ Сергей Путятинский и генеральный директор Ассоциации «ФинТех» Максим Григорьев. Сергей Путятинский отметил, что основная проблема текущей стадии им

Холдинг «Т1» и Банк России будут развивать образовательные программы «Финтех хаба» ноября 2023 г. соглашение о сотрудничестве по развитию совместных образовательных программ на базе «Финтех хаба» Банка России. Об этом CNews сообщили представители «Т1». «Т1» окажет всесторонню

Искусственный интеллект: угрозы, вызовы и реальность Участники главного финтех-форума «Финополис-2023» обсудили риски и преимущества использования искусственного интеллекта в финансовом секторе. Компания ФлексСофт следует трендам индустрии и всегда приветствует исп

«Флексcофт» вошла в состав участников ассоциации «Финтех» разработчик и поставщик ИТ-решений для финансового сектора «Флексcофт» присоединился к ассоциации «Финтех» (АФТ). На площадке АФТ он примет участие в разработке продуктов и сервисов, а также в

ИТ-услуги лидируют в расходах финансовых компаний по итогам текущего года аналитики прогнозируют удвоение темпов роста, в результате чего объем рынка ИТ в финсекторе должен составить $652 млрд (+8,1%). Глобальные траты на ИТ в финсекторе